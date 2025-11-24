Cupa Davis: Italia a câştigat trofeul
Bursa, 24 noiembrie 2025 06:50
Echipa Italiei a cucerit duminică, la Bologna, ediţia 2025 a Cupei Davis, învingând Spania în finală. Italienii au reuşit o performanţă nemaiîntâlnită de 53 de ani.
• • •
Acum 30 minute
06:50
Acum 8 ore
00:00
Corupţia ar fi pus stăpânire pe Agenţia de Sprijin şi Achiziţii a NATO, potrivit unor documente interne publicate ieri de site-ul Follow The Money, în urma investigaţii jurnalistice realizată împreună cu cotidienele belgiene La Lettre, Le Soir şi Knack.
00:00
BNR a afişat, vineri, un nivel mediu al dobânzii la depozitele overnight plasate (ROBOR) care a crescut la 5,72% de la 5,70% în ziua anterioară.
00:00
Euro a crescut, vineri, cu 0,02 bani faţă de leu Banca Naţională a României (BNR) afişând un curs de referinţă de 5,0891 lei/euro.
00:00
Ministrul Educaţiei dă asigurări că învăţământul preuniversitar nu va fi afectat de reducerile de cheltuieli # Bursa
Ministrul Educaţiei şi Cercetării, Daniel David, a transmis că măsurile guvernamentale privind reducerea cu 10% a cheltuielilor cu salariile nu se vor aplica în învăţământul preuniversitar. Declaraţia vine pe fondul îngrijorărilor apărute în rândul profesorilor după discuţiile privind o posibilă ajustare bugetară.
00:00
Nvidia Corp. din SUA a raportat un nou trimestru record, cu venituri în creştere cu 62% şi un avans de 66% în divizia Data Center, unde cererea pentru GPU-urile AI continuă să depăşească oferta.
00:00
Expansiunea alimentelor ultraprocesate (AUP) alimentează o veritabilă and #8222;pandemie de boli cronice and #8221;, avertizează un grup internaţional format din 43 de cercetători, într-un studiu publicat în prestigioasa revistă The Lancet.
00:00
* Evaluată recent la 20 de miliarde de dolari, platforma americană şi-a depus documentele pentru listare
00:00
* Tranzacţii de 113 milioane de lei, peste cele din şedinţa anterioară
00:00
Guvernul Japoniei a aprobat, vineri, un pachet de măsuri de stimulare în valoare de 21.300 miliarde de yeni (135,4 miliarde de dolari), pentru sprijinirea creşterii economice şi atenuarea impactului taxelor vamale americane şi al preţurilor mai ridicate, conform AP.
00:00
Preşedintele BCE, Christine Lagarde, a cerut vineri UE să elimine barierele de pe piaţa sa unică, declarând că şi progresele limitate ar fi suficiente pentru a compensa impactul economic al taxelor vamale americane, transmit AFP şi DPA, conform Agerpres.
00:00
Se împlineşte astăzi un an de când Călin Georgescu a câştigat primul tur al alegerilor prezidenţiale din 24 noiembrie 2024, obţinând 2.120.401 voturi, adică 22,94% din totalul voturilor exprimate, un rezultat care a zguduit sistemul politic românesc şi a uimit presa internaţională.
00:00
Decizia Guvernului de a acorda şefului Cancelariei Prim-Ministrului autoritatea finală în aprobarea proiectelor SAFE, în situaţiile în care instituţiile participante nu ajung la consens, transformă Cancelaria drept pilonul principal pentru investiţiile din industria de apărare.
00:00
* (Interviu cu Gheorghe Ciubotaru, preşedintele Consiliului de Administraţie Electroalfa International)Reporter: Care este traiectoria unei companii româneşti ce a pornit de la Botoşani şi acum este prezentă pe zeci de pieţe internaţionale?
00:00
Autorităţile monetare şi fiscale din Ţara Soarelui Răsare au ajuns într-un moment de mare cumpănă. Pieţele par că şi-au pierdut încrederea în capacitatea lor de a stimula economia prin noi pachete fiscale, pe fondul menţinerii ordinii pe piaţa obligaţiunilor guvernamentale de către banca centrală.
00:00
Închiderea guvernului american, pe o durată de timp record (43 de zile), a dus la pierderi de miliarde de dolari pentru economie.
00:00
Papa Leon al XIV-lea cere o and #8221;cultură a prevenţiei and #8221;, pe fondul criticilor privind gestionarea abuzurilor sexuale # Bursa
Papa Leon al XIV-lea a cerut Bisericii Catolice să dezvolte and #8222;o cultură a prevenţiei and #8221; împotriva abuzurilor sexuale asupra minorilor, în contextul criticilor persistente privind reacţia insuficientă a instituţiei în astfel de cazuri, relatează AFP.
Acum 12 ore
21:20
Abrudean: and #8221;O Ucraină europeană presupune şi respectarea drepturilor minorităţii române din Ucraina and #8221; # Bursa
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a avut, duminică, o întâlnire bilaterală cu omologul său ucrainean, preşedintele Radei Supreme, Ruslan Stefanchuk, în cadrul căreia i-a transmis acestuia că o Ucraină europeană presupune şi respectarea deplină a drepturilor persoanelor aparţinând minorităţii române din această ţară
20:50
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că, în cadrul contactelor de duminică de la Geneva între delegaţiile ţării sale, SUA şi unor ţări europene, există o anumită disponibilitate de a încorpora o and #39;viziune ucraineană and #39; în planul de pace transmis Kievului săptămâna aceasta de către administraţia preşedintelui Donald Trump, a cărui versiune iniţială a fost considerată excesiv de favorabilă Rusiei de către Bruxelles şi Kiev
20:00
Naţionala României a câştigat duminică, la Bistriţa, Trofeul Carpaţi, cu a treia victorie consecutivă, scor 37-28 (20-18), cu Austria
19:30
Preşedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a anunţat duminica aceasta că, luni, ar urma să aibă o convorbire telefonică cu omologul său rus Vladimir Putin pentru a discuta despre eforturile de pace privind Ucraina, adăugând că îi va propune relansarea transportului cerealelor, în condiţii de siguranţă, prin Marea Neagră
18:40
Cancelarul german Friedrich Merz, aflat la summitul G20 din Africa de Sud, s-a declarat and #39;sceptic and #39; duminică asupra şanselor de a se ajunge la un acord cu privire la planul în 28 de puncte al lui Donald Trump pentru Ucraina până joi, termenul stabilit de preşedintele american, motiv pentru care a propus să se încerce ajungerea la un acord privind un număr mai mic decât cele 28 de puncte din respectivul proiect, în care ţările europene au marcat cu roşu mai multe modificări pe care le consideră necesare
Acum 24 ore
18:10
Preşedintele american Donald Trump i-a criticat dur pe liderii Ucrainei pentru ceea ce el a descris ca fiind o lipsă totală de recunoştinţă, în contextul în care înalţi oficiali americani se întâlnesc cu o delegaţie din Kiev pentru a negocia încetarea războiului dintre Rusia şi Ucraina
17:10
Un cutremur slab, cu magnitudinea 2,9, s-a produs duminică, la ora locală 11:36, în zona seismică Vrancea, judeţul Vrancea, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului
16:40
Von der Leyen: and #8221;Rolul central al UE trebuie să fie pe deplin recunoscut în orice plan de pace privind Ucraina and #8221; # Bursa
Rolul and #8222;central and #8221; al Uniunii Europene trebuie să fie and #8222;pe deplin recunoscut and #8221; în orice plan de pace privind Ucraina, a afirmat, duminică, preşedinta Comisiei, Ursula von der Leyen
15:10
Diana Buzoianu: and #8221;Tăierile ilegale ale arborilor din spaţiile verzi urbane trebuie să devină infracţiuni and #8221; # Bursa
Ministerul Mediului anunţă că a publicat un proiect de ordonanţă de urgenţă care prevede sancţiuni penale pentru tăierea sau distrugerea arborilor din spaţiile verzi din localităţi
14:40
Armata israeliană a anunţat, duminică, faptul că a ucis un comandat local al Hamas în Gaza, în timp ce atât Israelul, cât şi gruparea militantă palestiniană continuă să se acuze reciproc de încălcarea acordului de încetare a focului
14:00
Zelenski: and #8221;Trebuie să facem tot posibilul pentru a consolida apărarea împotriva atacurilor ruseşti and #8221; # Bursa
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski afirmă că and #8222;în paralel cu calea diplomatică and #8221; a discuţiilor de astăzi de la Geneva, and #8222;trebuie să se facă totul pentru a consolida apărarea and #8221; împotriva and #8222;atacurilor josnice ale Rusiei and #8221;
13:00
Campioana U BT Cluj a învins sâmbătă, în deplasare, formaţia FMP Belgrad, scor 104-98 (53-54), în etapa a VIII-a din grupa A a Ligii Adriatice
12:50
Clotilde Armand: and #8221;USR va depune o plângere la Garda de Mediu privitoare la criza gunoaielor din Sectorul 1 and #8221; # Bursa
Clotilde Armand, fost primar al Sectorului 1 şi vicepreşedinte USR, a anunţat că formaţiunea sa va depune o plângere oficială la Garda Naţională de Mediu, referitoare la 'criza gunoaielor din Sectorul 1'
12:50
Naţionala României se reuneşte duminică, la Piteşti, pentru primele meciuri din grupa B, turul I al preliminariilor europene ale FIBA World Cup 2027, cu puternica selecţionată a Greciei şi cu Muntenegru
12:50
Campioana Italiei, Napoli, a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 3-1, formaţia Atalanta Bergamo, în etapa a 12-a din Serie A
12:50
Echipa Petrolul Ploieşti a încheiat la egalitate sâmbătă seara, scor 1-1, cu formaţia bucureşteană FCSB, în etapa a 17-a din Superligă
12:50
Arbitrul Florin Andrei va conduce la centru partida CFR Cluj - FC Rapid, care se va disputa duminică, de la ora 20.30, în etapa a 17-a a Superligii
12:50
Echipa italiană AC Fiorentina a încheiat la egalitate sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu gruparea torineză Juventus, în etapa a 12-a din Serie A
12:20
Dragoş Pîslaru: and #8221;Viitorul buget european trebuie să ofere statelor membre predictibilitate şi flexibilitate and #8221; # Bursa
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a afirmat că România susţine o coeziune care nu doar reduce decalaje, ci generează valoare economică, inovaţie şi rezilienţă în toate regiunile Uniunii Europene
11:10
Crizele recente au schimbat radical discuţia despre hidrogen în Europa. După invazia Ucrainei, Uniunea Europeană a încercat să-şi reducă dependenţa de gazul rusesc, dar peste două treimi din energia blocului provine încă din import
11:10
Trei companii aeriene internaţionale şi-au anulat zborurile care plecau, sâmbătă, din Venezuela, la o zi după ce Administraţia Federală pentru Aviaţie (FAA) din SUA a avertizat principalele companii aeriene despre and #8221;o situaţie potenţial periculoasă and #8221; când zboară deasupra acestei ţări
10:50
EAU lansează o iniţiativă de 1 miliard de dolari pentru extinderea inteligenţei artificiale în Africa # Bursa
Emiratele Arabe Unite vor investi 1 miliard de dolari pentru a extinde infrastructura de inteligenţă artificială şi serviciile bazate pe AI în Africa, cu scopul de a sprijini dezvoltarea economică şi socială a statelor de pe continent, a anunţat ministrul de stat Saeed Bin Mubarak Al Hajeri la summitul liderilor G20 de la Johannesburg
10:50
Jair Bolsonaro a fost arestat după ce s-a stabilit că există un and #8222;risc concret de fugă and #8221; în timp ce se afla în arest la domiciliu
09:50
Ministrul Muncii: and #8221;Sper că vom avea cât mai repede un aviz al CSM pe proiectul cu pensiile speciale ale magistraţilor and #8221; # Bursa
Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat că speră ca CSM să dea un aviz cât mai repede pe noul proiect privind pensiile speciale ale magistraţilor, el adăugând că în acest caz ministerul său a făcut tot ce i s-a cerut şi a fost and #8221;cât de loial s-a putut and #8221;
09:50
Trump afirmă că planul SUA de a pune capăt războiului din Ucraina nu este and #8221;ultima ofertă and #8221; pentru Kiev # Bursa
Preşedintele Donald Trump a afirmat că planul SUA de a pune capăt războiului dintre Rusia şi Ucraina nu este and #8221;ultima sa ofertă and #8221; pentru Kiev, după ce aliaţii ucrainenilor şi-au arătat îngrijorarea privind propunerile
09:50
O nouă generaţie de dispozitive cu inteligenţă artificială generativă domină ofertele de sărbători din 2025, pe fondul Black Friday şi al unei competiţii tot mai intense între giganţii tehnologici
09:50
Ford Motor îşi menţine previziunile privind profitul înainte de dobânzi şi taxe (EBIT) pentru 2025, între 6 şi 6,5 miliarde de dolari, în ciuda unui nou incendiu izbucnit în această săptămână la uzina Novelis din New York, unul dintre principalii săi furnizori de aluminiu
09:40
*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/summit-g20-aliatii-occidentali-ai-ucrainei-resping-planul-de-pace-al-sua-25496756Summit G20: Aliaţii occidentali ai Ucrainei resping planul de pace al SUA---*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/macron-8221g20-are-mari-probleme-in-rezolvarea-crizelor8221-41496752Macron: and #8221;G20 are mari probleme în rezolvarea crizelor and #8221;---Şefii de stat şi de guvern ai G20 se reunesc începând de sâmbătă în Africa de Sud pentru un summit la care nu vor participa Statele Unite
Ieri
21:20
Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat, referindu-se la afirmaţia premierului privind necesitatea reducerii cu 10 la sută a cheltuielilor în ministere, că nu va da pe nimeni afară din ministerul pe care îl conduce şi că va face economii and #8221;în măsura posibilităţilor
20:10
Belarusul, un aliat al Rusiei, a graţiat 31 de cetăţeni ucraineni, a anunţat, sâmbătă, televiziunea de stat, în cadrul unui acord între preşedintele Aleksandr Lukaşenko şi omologul său american, Donald Trump
20:00
Bayern Munchen, campioana Germaniei, a dispus sâmbătă, pe teren propriu, de gruparea Freiburg, cu scorul de 6-2, după ce a fost condusă cu 2-0
20:00
Campioana Angliei, FC Liverpool, a pierdut sâmbătă, pe teren propriu, scor 0-3, în faţa echipei Nottingham Forest, în etapa a 12-a din Premier League
20:00
Naţionala României a învins sâmbătă, la Bistriţa, reprezentativa Cehiei, scor 37-30 (16-15), în al doilea meci de la Trofeul Carpaţi
