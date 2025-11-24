Accident grav în Brăila! Un autocar în care se aflau 24 de ucraineni a ajuns în șanț. Autoritățile au activat Planul Roșu
SpyNews, 24 noiembrie 2025 08:20
Un accident rutier a avut loc seara trecută, 23 noiembrie, pe Calea Galați din municipiul Brăila. Un autocar în care se aflau 24 de cetățeni ucraineni a părăsit partea carosabilă și a ajuns într-un șanț. În urma incidentului, autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție.
• • •
Alte ştiri de SpyNews
Acum 5 minute
08:40
Meteorologii au actualizat prognoza. Cum va fi vremea în săptămâna 24-30 noiembrie 2025, dar și în luna decembrie # SpyNews
Temperaturile au scăzut în ultimele zile. Vremea va fi rece și astăzi și sunt așteptate precipitații slabe. De marți, 25 noiembrie, temperaturile încep să crească ușor, urmând ca de miercuri să se încălzească în toată țara.
Acum 30 minute
08:20
Acum 8 ore
02:00
Medic de familie cunoscut, găsit fără viață în Canalul Dunăre-Marea Neagră! Trupul neînsuflețit a fost transportat la morgă # SpyNews
Scene macabre au avut loc la Canalul Dunăre-Marea Neagră, acolo unde a fost găsit un medic de familie cunoscut, fără viață! Trupul neînsuflețit al femeii de 50 de ani, transportat la morgă pentru efectuarea autopsiei.
Acum 12 ore
23:40
Chefi la cuțite, sezonul 16. Povestea emoționantă a unui concurent. A fost părăsit de mamă de la o vârstă fragedă # SpyNews
Un concurent de la Chefi la cuțite a vorbit despre încercările prin care viața l-a trecut. Încă de la o vârstă fragedă a fost părăsit de mamă și a rămas pe drumuri la 18 ani.
23:00
Ce și-a dorit Alexia Eram să devină când era copil. Influencerița a intrat în lumea modei acum # SpyNews
Alexia Eram a fost încă de mică pasionată de modă, însă nu își dorea să profeseze în domeniu când era copil. Influencerița a acordat un interviu exclusiv pentru Xtra Night Show, acolo unde a dezvăluit la ce meserie visa în trecut!
22:20
Alexia Eram, dezvăluiri exclusive despre relația cu iubitul ei! Sunt discreți, dar se completează perfect: ”Ne trăim viața momentan” | VIDEO # SpyNews
Alexia Eram face declarații exclusive despre relația cu noul ei iubit, Tonghi! Deși este foarte discretă atunci când vine vorba despre viața personală, influencerița a ales de această dată să vorbească și să ne dezvăluie cât de mult se iubesc și ce planuri au pentru viitor.
22:20
Ce condiții și-au pus Zed și soția, încă de la începutul relației! Cum reacționează Regele Șoselelor atunci când este abordat de domnișoare | VIDEO # SpyNews
Zed și Alina, interviu la dublu. Ce condiții și-au pus cei doi soți încă de la începutul relației. Mai mult, am aflat cum reacționează Regele Șoselelor atunci când este abordat de domnișoare. Declarații savuroase.
22:20
Fostul căpitan al naționalei de fotbal, scandal cu soția, pe două milioane de euro | O „faultează” la portofel # SpyNews
Nu mai există cale de întoarcere: fotbalistul Dragoș Grigore, fost căpitan la Dinamo și la națională, și-a dat soția în judecată, cerând jumătate din averea făcută în timpul căsniciei de 16 ani, precum și jumătate din firma evaluată la patru milioane de euro.
22:20
Mercur și Saturn ies din retrograd: Schimbarea energiilor în săptămâna 24–30 noiembrie 2025. Cum este afectată fiecare zodie # SpyNews
În ultima săptămână din noiembrie 2025, două evenimente astrologice majore marchează un moment de resetare cosmică: Mercur iese din retrograd, iar la scurt timp după, Saturn revine și el în mișcare directă. Este o perioadă intensă energetic, în care blocajele în comunicare, decizii, proiecte sau responsabilități se estompează și fac loc clarității, disciplinei și progresului.
22:20
Raluca Turcan și-a ales o zi pe care să o petreacă numai alături de fiul său, Eric Turcan. Politicianul a fost surprins cum rar l-ai mai văzut, iar băiatul Ralucăi Turcan a dovedit că este harnic! Iată cum și-au petrecut cei doi duminica!
22:20
Chefi la cuțite, sezonul 16. Cine a câștigat amuleta. Răzvan Fodor a fost cel care a decis # SpyNews
Tensiunea a atins cote maxime în platoul emisiunii Chefi la cuțite, atunci când a venit vorba despre amuletă. Soțul Irinei Fodor, Răzvan Fodor, a fost cel care a degustat preparatele juraților, urmând că mai apoi să decidă cine va fi câștigătorul amuletei.
21:40
Chefi la cuțite, sezonul 16. Moment amuzant în platoul emisiunii! De ce a fost testat la matematică și română un concurent # SpyNews
Distracție mare în platoul emisiunii Chefi la cuțite! Cei trei jurați au testat un concurent la matematică și română, după ce i-au gustat preparatul. Ce s-a întâmplat, de fapt!
20:50
20:30
Bogdan de la Ploiești, confesiuni emoționante despre 2025: "O să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru cel mai greu an" # SpyNews
Anul 2026 se apropie cu pași repezi, iar Bogdan de la Ploiești știe deja ce va face în ultima noapte din 2025. Cântărețul a făcut mărturisiri emoționante despre cel mai greu an din viața lui.
19:50
Vlăduța Lupău are o regulă bine stabilită în familie, de la care absolut nimeni nu se abate, nici măcar cei doi fii ai artistei! Iată ce și-a învățat cântăreața copiii să facă în fiecare duminică!
Acum 24 ore
18:50
Lapoviță și ninsoare au fost anunțate în mai multe zone din țară! Fulgii de nea au început deja să-și facă apariția pe șoselele din România, iar autoritățile din Sibiu au sfătuit șoferii să fie responsabili atunci când se află la volan.
18:30
Descoperire șocantă în cazul taximetristului înjunghiat mortal în Mioveni! Ce au găsit polițiștii # SpyNews
Informație de ultim moment în cazul taximetristului înjunghiat mortal în Mioveni! Autoritățile au descoperit un detaliu cutremurător și au reușit să prindă suspectul în timp record! Iată ce s-a aflat!
17:20
Ioana Grama a slăbit mult din cauza unor probleme de sănătate! Influencerița mănâncă la regim # SpyNews
Ioana Grama s-a confruntat cu dureri crunte, în urma unor probleme de sănătate. Influencerița a slăbit considerabil și a mărturisit că urmează un regim de ceva timp. Nu ai mai văzut-o așa!
17:10
Oana Roman, detalii din culisele relației cu Mihai Mitoșeru: „Este singurul...”. Ce dezvăluiri a făcut vedeta # SpyNews
Oana Roman a făcut dezvăluiri incendiare! Vedeta a vorbit despre relația de prietenie pe care o are cu Mihai Mitoșeru deja de peste 40 de ani. Oana Roman și Mihai Mitoșeru au o relație de-a dreptul incredibilă, iar fiica lui Petre Roman a dezvăluit detalii din culise.
16:40
Primele imagini cu Dana Roba și noul iubit! S-au întâlnit în Cipru: "Am venit la un date..." | FOTO # SpyNews
Dana Roba se află în Cipru, acolo unde și-a găsit sufletul pereche! Cu toate că l-a ținut ascuns pentru puțin timp, make-up artista și-a arătat acum noul iubit în mediul online! Ce mesaj a transmis Daniela Roba.
16:10
Un caz șocant zguduie România! Un tânăr de 26 de ani a fost găsit fără suflare, într-un tren care circula pe ruta Iași-București. Acesta s-a încuiat în toaletă și și-a luat viața. Gestul său a șocat pe toată lumea.
15:10
Caz șocant, în Botoșani! Un bărbat, în vârstă de 48 de ani, a fost ucis și găsit la o fermă. Ceea ce este și mai revoltător este faptul că suspectul crimei este un minor în vârstă de 17 ani. Iată despre ce este vorba!
14:50
Valerie Lungu, în lacrimi! Influencerița a dezvăluit că are atacuri de panică și a transmis un mesaj celor care o vor critica # SpyNews
Valerie Lungu s-a filmat plângând, în timpul unui atac de panică. Recent, influencerița a vorbit despre această situație și a transmis un mesaj sincer celor care o critică.
14:20
Cum arată acum mormântul Stelei Popescu. S-au împlinit 8 ani de la moartea celebrei actrițe # SpyNews
În urmă cu 8 ani, o veste tragică avea să zguduie România. Celebra actriță Stela Popescu a încetat din viață, după ce a suferit două accidente vasculare cerebrale. Stela Popescu a avut milioane de fani, pretutindeni în lume. Astăzi, la 8 ani de la moartea ei, vedeta este comemorată. Iată cum arată mormântul acesteia, în prezent!
13:40
Oana Roman a transmis un mesaj plin de emoție: „Bunătatea nu costă”. Ce le-a spus vedeta fanilor săi # SpyNews
Oana Roman a postat un mesaj plin de emoție pe rețelele de socializare. Vedeta le-a transmis fanilor săi câteva gânduri profunde, mai ales că se apropie sărbătorile de iarnă. Oana Roman este cunoscută mai ales pentru felul său liber de a se exprima, iar la acest capitol nu își dezamăgește niciodată urmăritorii.
13:30
Ilona Brezoianu, despre primele nopți acasă cu bebelușul. Cât de implicat este soțul ei, Andrei Ril # SpyNews
Ilona Brezoianu a povestit, în direct la „Neatza”, despre primele nopți petrecute acasă cu bebelușul ei și al soțului, Andrei Ril. Vedeta a vorbit despre provocările și emoțiile acestui început de viață în familie și a dezvăluit cât de mult o ajută tatăl micuțului în această perioadă.
13:10
Tragedie într-o școală! O fetiță în vârstă de 12 ani a murit. Fusese obligată să facă 100 de genuflexiuni pentru că întârziase la ore # SpyNews
O pedeapsă primită la școală i-a adus sfârșitul. O fetiță în vârstă de 12 ani a murit după ce a fost obligată să facă 100 de genuflexiuni pentru că întârziase la ore.
13:00
Cum arată apartamentul în care a copilărit Sore. Vedeta a postat imagini inedite după renovare # SpyNews
Sore a postat imagini inedite cu apartamentul în care a copilărit, după renovarea acestuia. În urmă cu ceva timp, vedeta a anunțat că a început modificările și recent acestea au ajuns la final.
12:40
Lecția pe care Marisa Paloma a primit-o de la fiica ei. Ce i-a spus micuța după ce a asistat la o discuție tensionată # SpyNews
Marisa Paloma a primit o lecție importantă din partea fiicei sale. După o discuție încărcată de tensiune între părinți, micuța i-a spus ce a simțit când i-a auzit că poartă o discuție ceva mai tensionată.
12:30
Folosirea ilegală a petardelor aduce cu sine amenzi usturătoare. Ce articole pirotehnice sunt permise # SpyNews
Perioada sărbătorilor de iarnă se apropie, iar odată cu ea și folosirea frecventă a articolelor pirotehnice. Nu este un secret pentru nimeni faptul că din ce în ce mai mulți copii reușesc să aibă acces la astfel de lucruri, fără însă să știe la ce riscuri se supun.
12:10
Zodiile pentru care viața va deveni mai bună începând de astăzi, 23 noiembrie 2025. Nativii vor avea un sfârșit de an de vis # SpyNews
Începând de astăzi, 23 noiembrie 2025, viața câtorva zodii se va transforma în bine. Aceste semne zodiacale vor avea parte de un sfârșit de an de vis, cu îmbunătățiri semnificative atât pe plan personal, cât și profesional.
11:50
Un brad atipic, amplasat în Timișoara, a stârnit un val de reacții în rândul oamenilor: „E urât tare”. Imaginile care au devenit virale # SpyNews
Un brad atipic, amplasat în Piața Libertății, din Timișoara, a stârnit un val de controverse. Obiectul colorat, din tablă, i-a făcut pe oameni să reacționeze care mai de care în stilul său unic.
11:40
Explozie puternică la o centrală termică din Galați! La fața locului intervin echipaje de la ISU, Serviciul Județean de Ambulanță și Poliție # SpyNews
O explozie puternică a avut loc la o centrală termică din Galați. La fața locului au intervenit în regim de urgență echipaje de la ISU, Serviciul Județean de Ambulanță și Poliție. O persoană rănită a fost transportată la spital.
11:20
Emilian, reacție nervoasă pe Internet: „N-am văzut așa nesimțire în viața mea!”. Ce l-a supărat pe fostul câștigător de la Te cunosc de undeva # SpyNews
Emilian, unul dintre câștigătorii emisiunii Te cunosc de undeva, a avut o reacție nervoasă, pe Internet, după ce un participant la trafic l-a scos din pepeni. Artistul a povestit pe rețelele de socializare ce a pățit, atunci când nu se aștepta.
11:20
Cum arată mormântul Ilenei Ciuculete în prezent! Au trecut 8 ani de când artista s-a stins din viață # SpyNews
Au trecut 8 ani de când Ileana Ciuculete s-a stins din viață, iar mormântul acesteia este încă un loc de reculegere pentru fanii și apropiații săi. Cum arată în prezent locul de veci al regretatei artiste.
10:40
Momente încordate la amuleta de diseară și lacrimi de emoții în ringul audițiilor. Chefi la cuțite. Chef Sautner: ”Este incredibil ce ne aduc audițiile acestui sezon!” # SpyNews
Diseară, de la ora 20:00, sezonul 16 Chefi la cuțite continuă cu un nou episod încărcat de adrenalină și emoții. Competiția merge mai departe, cu o luptă pentru amuletă desfășurată... la malul mării. Chefii fac un salt spectaculos de la munte la mare, astfel că de la Castelul Bran ajung pe țărmul Mării Negre, pentru o sesiune de gătit cu iz de vacanță, potrivită cu o seară de duminică în fața televizorului. Atâta doar că pentru Chefi nu e vacanță: în joc este o amuletă grea, care va aduce tensiune mare la aflarea verdictului.
10:40
Locul din România unde stratul de zăpadă a ajuns la 5 cm în câteva ore. Turiștii care merg la munte sunt sfătuiți să își echipeze mașinile corespunzător # SpyNews
Vești bune pentru românii care așteaptă cu nerăbdare ca iarna să își intre în drepturi. În ultimele ore, într-o zonă din țară, stratul de zăpadă a ajuns rapid la 5 cm. Autoritățile recomandă tuturor turiștilor care se pregătesc să urce la munte să își echipeze mașinile corespunzător.
10:40
Larisa Udilă a ajuns cu fiul ei la spital! Ce a pățit micuțul Milan: „Mi s-a rupt sufletul” # SpyNews
Larisa Udilă a ajuns, din nou, cu fiul ei, Milan, la spital! Influencerița a tras o sperietură de mama focului și a povestit pe rețelele de socializare prin ce a trecut. Copilul ei are numai patru ani și, din păcate, a ajuns la spital, în urma unui gest, aparent banal.
10:10
Ruby trage tare la sală pentru a avea un corp demn de invidiat! Cele mai recente imagini postate de vedetă vorbesc de la sine. Cântăreața s-a filmat direct din sala de forță, fără machiaj și fără filtre.
09:50
Cât de bine arată Francisca însărcinată în șase luni. Soția lui TJ Miles și-a arătat burtica de graviduță la sală # SpyNews
Francisca este însărcinată în luna a șasea și se află în cea mai bună formă. De curând, artista a făcut publică o fotografie în care își arată burtica de graviduță la sală, demonstrând astfel că își păstrează stilul de viață activ chiar și în timpul sarcinii.
09:30
Imagini de colecție cu Oana Roman la ședința foto de Crăciun! Nu te-ai fi gândit ce a urmat după asta # SpyNews
Oana Roman a participat la o ședință foto de Crăciun, iar imaginile sunt de-a dreptul savuroase. Momentul a fost unul cu adevărat special, mai ales datorită faptului că alături de ea a fost fiica ei, Isa.
Ieri
23:30
Gabriel Torje, dezvăluiri despre viața amoroasă! E pregătit fostul internațional să devină tată? # SpyNews
Invitat în platoul emisiunii Xtra Night Show, Gabriel Torje a vorbit deschis despre viața sa amoroasă și despre planurile pe care le are pentru viitor. Fostul internațional a mărturisit că traversează o perioadă echilibrată din punct de vedere personal și a spus dacă e pregătit sau nu să devină tată.
22:50
O femeie a murit după ce a fost sfâșiată de câini! Tragedia s-a petrecut într-un sat din Vaslui # SpyNews
O tragedie cutremurătoare a avut loc într-un sat din județul Vaslui, acolo unde o femeie și-a pierdut viața după ce a fost atacată de câini. Incidentul s-a petrecut pe o uliță dintr-un sat.
22:30
Nu cheltuie bani aiurea! Gina Chirilă, declarații sincere despre finanțe: ”La copil mă gândesc prima dată” | VIDEO # SpyNews
O vedem tot timpul impecabilă la evenimentele mondene! Gina Chirilă atrage atenția prin felul în care arată, însă când vine vorba despre banii cheltuiți pe haine, fotomodelul e foarte atent. În exclusivitate pentru Spynews.ro, tânăra ne-a mărturisit de ce nu își risipeste banii și cum își gestionează finanțele.
22:30
Lena Enache, despre fiica ei! Ce o "enervează" pe soția fostului fotbalist, la propriul copil | VIDEO # SpyNews
Lena Enache vorbește despre fiica ei adolescentă. Ce o enervează pe soția fostului fotbalist la propriul copil. Vedeta face mărturisiri despre relația cu Sofia. Declarații exclusive.
22:30
Decizie de ultimă oră în dosarul polițistului care a amenințat o vecină cu pistolul, apoi s-a ascuns de lunetiști și mascați | Nu se lasă # SpyNews
Cătălin Coman, polițistul pensionar rămas fără pistoalele cu muniție letală abia la al treilea dosar de amenințare, continuă lupta pentru arme, după ce Tribunalul București l-a trimis a plimbare.
21:50
Gemenii Roxanei Nemeș au împlinit două luni, iar vedeta a marcat această zi specială printr-o mică sărbătoare organizată acasă. Artista le-a pregătit celor mici un tort special și a surprins câteva imagini din această zi importantă.
21:20
Sânziana Negru și Ștefan Floroaica au plecat într-o vacanță de vis. Ce destinație au ales de această dată cei doi îndrăgostiți # SpyNews
Sânziana Negru și Ștefan Floroaica au plecat într-o vacanță de vis. Și de această dată, cei doi îndrăgostiți au ales o destinație spectaculoasă, unde câștigătoarea America Express a mai fost în anul 2018.
20:50
Meteorologii, anunț de ultimă oră! A început colapsul vortexului polar. Viscol și ninsori abundente în mai multe regiuni # SpyNews
Meteorologii anunță că pe fondul încălzirii stratosferice bruște a început colapsul vortexului polar. Potrivit unei analize publicate sâmbătă de Severe Weather Europe, ultimele prognoze arată că acest fenomen va aduce vreme rece și ninsori în mai multe zone din Statele Unite, Canada și Europa.
19:40
Cele mai bune zile din decembire pentru a decora bradul de Crăciun! Date norocoase pentru bani și fericire # SpyNews
Află din rândurile de mai jos care sunt cele mai bune zile ale lunii decembrie pentru a decora bradul de Crăciun! Aceste date norocoase sunt considerate ideale pentru a aduce bani, se spune că aduc fericire și energie pozitivă în casă.
