Ce regulă se respectă cu sfințenie în familia Vlăduței Lupău. Nimeni nu se abate de la ea
SpyNews, 23 noiembrie 2025 19:50
Vlăduța Lupău are o regulă bine stabilită în familie, de la care absolut nimeni nu se abate, nici măcar cei doi fii ai artistei! Iată ce și-a învățat cântăreața copiii să facă în fiecare duminică!
• • •
Acum 30 minute
19:50
Acum 2 ore
18:50
Lapoviță și ninsoare au fost anunțate în mai multe zone din țară! Fulgii de nea au început deja să-și facă apariția pe șoselele din România, iar autoritățile din Sibiu au sfătuit șoferii să fie responsabili atunci când se află la volan.
18:30
Descoperire șocantă în cazul taximetristului înjunghiat mortal în Mioveni! Ce au găsit polițiștii # SpyNews
Informație de ultim moment în cazul taximetristului înjunghiat mortal în Mioveni! Autoritățile au descoperit un detaliu cutremurător și au reușit să prindă suspectul în timp record! Iată ce s-a aflat!
Acum 4 ore
17:20
Ioana Grama a slăbit mult din cauza unor probleme de sănătate! Influencerița mănâncă la regim # SpyNews
Ioana Grama s-a confruntat cu dureri crunte, în urma unor probleme de sănătate. Influencerița a slăbit considerabil și a mărturisit că urmează un regim de ceva timp. Nu ai mai văzut-o așa!
17:10
Oana Roman, detalii din culisele relației cu Mihai Mitoșeru: „Este singurul...”. Ce dezvăluiri a făcut vedeta # SpyNews
Oana Roman a făcut dezvăluiri incendiare! Vedeta a vorbit despre relația de prietenie pe care o are cu Mihai Mitoșeru deja de peste 40 de ani. Oana Roman și Mihai Mitoșeru au o relație de-a dreptul incredibilă, iar fiica lui Petre Roman a dezvăluit detalii din culise.
16:40
Primele imagini cu Dana Roba și noul iubit! S-au întâlnit în Cipru: "Am venit la un date..." | FOTO # SpyNews
Dana Roba se află în Cipru, acolo unde și-a găsit sufletul pereche! Cu toate că l-a ținut ascuns pentru puțin timp, make-up artista și-a arătat acum noul iubit în mediul online! Ce mesaj a transmis Daniela Roba.
Acum 6 ore
16:10
Un caz șocant zguduie România! Un tânăr de 26 de ani a fost găsit fără suflare, într-un tren care circula pe ruta Iași-București. Acesta s-a încuiat în toaletă și și-a luat viața. Gestul său a șocat pe toată lumea.
15:10
Caz șocant, în Botoșani! Un bărbat, în vârstă de 48 de ani, a fost ucis și găsit la o fermă. Ceea ce este și mai revoltător este faptul că suspectul crimei este un minor în vârstă de 17 ani. Iată despre ce este vorba!
14:50
Valerie Lungu, în lacrimi! Influencerița a dezvăluit că are atacuri de panică și a transmis un mesaj celor care o vor critica # SpyNews
Valerie Lungu s-a filmat plângând, în timpul unui atac de panică. Recent, influencerița a vorbit despre această situație și a transmis un mesaj sincer celor care o critică.
14:20
Cum arată acum mormântul Stelei Popescu. S-au împlinit 8 ani de la moartea celebrei actrițe # SpyNews
În urmă cu 8 ani, o veste tragică avea să zguduie România. Celebra actriță Stela Popescu a încetat din viață, după ce a suferit două accidente vasculare cerebrale. Stela Popescu a avut milioane de fani, pretutindeni în lume. Astăzi, la 8 ani de la moartea ei, vedeta este comemorată. Iată cum arată mormântul acesteia, în prezent!
Acum 8 ore
13:40
Oana Roman a transmis un mesaj plin de emoție: „Bunătatea nu costă”. Ce le-a spus vedeta fanilor săi # SpyNews
Oana Roman a postat un mesaj plin de emoție pe rețelele de socializare. Vedeta le-a transmis fanilor săi câteva gânduri profunde, mai ales că se apropie sărbătorile de iarnă. Oana Roman este cunoscută mai ales pentru felul său liber de a se exprima, iar la acest capitol nu își dezamăgește niciodată urmăritorii.
13:30
Ilona Brezoianu, despre primele nopți acasă cu bebelușul. Cât de implicat este soțul ei, Andrei Ril # SpyNews
Ilona Brezoianu a povestit, în direct la „Neatza”, despre primele nopți petrecute acasă cu bebelușul ei și al soțului, Andrei Ril. Vedeta a vorbit despre provocările și emoțiile acestui început de viață în familie și a dezvăluit cât de mult o ajută tatăl micuțului în această perioadă.
13:10
Tragedie într-o școală! O fetiță în vârstă de 12 ani a murit. Fusese obligată să facă 100 de genuflexiuni pentru că întârziase la ore # SpyNews
O pedeapsă primită la școală i-a adus sfârșitul. O fetiță în vârstă de 12 ani a murit după ce a fost obligată să facă 100 de genuflexiuni pentru că întârziase la ore.
13:00
Cum arată apartamentul în care a copilărit Sore. Vedeta a postat imagini inedite după renovare # SpyNews
Sore a postat imagini inedite cu apartamentul în care a copilărit, după renovarea acestuia. În urmă cu ceva timp, vedeta a anunțat că a început modificările și recent acestea au ajuns la final.
12:40
Lecția pe care Marisa Paloma a primit-o de la fiica ei. Ce i-a spus micuța după ce a asistat la o discuție tensionată # SpyNews
Marisa Paloma a primit o lecție importantă din partea fiicei sale. După o discuție încărcată de tensiune între părinți, micuța i-a spus ce a simțit când i-a auzit că poartă o discuție ceva mai tensionată.
12:30
Folosirea ilegală a petardelor aduce cu sine amenzi usturătoare. Ce articole pirotehnice sunt permise # SpyNews
Perioada sărbătorilor de iarnă se apropie, iar odată cu ea și folosirea frecventă a articolelor pirotehnice. Nu este un secret pentru nimeni faptul că din ce în ce mai mulți copii reușesc să aibă acces la astfel de lucruri, fără însă să știe la ce riscuri se supun.
Acum 12 ore
12:10
Zodiile pentru care viața va deveni mai bună începând de astăzi, 23 noiembrie 2025. Nativii vor avea un sfârșit de an de vis # SpyNews
Începând de astăzi, 23 noiembrie 2025, viața câtorva zodii se va transforma în bine. Aceste semne zodiacale vor avea parte de un sfârșit de an de vis, cu îmbunătățiri semnificative atât pe plan personal, cât și profesional.
11:50
Un brad atipic, amplasat în Timișoara, a stârnit un val de reacții în rândul oamenilor: „E urât tare”. Imaginile care au devenit virale # SpyNews
Un brad atipic, amplasat în Piața Libertății, din Timișoara, a stârnit un val de controverse. Obiectul colorat, din tablă, i-a făcut pe oameni să reacționeze care mai de care în stilul său unic.
11:40
Explozie puternică la o centrală termică din Galați! La fața locului intervin echipaje de la ISU, Serviciul Județean de Ambulanță și Poliție # SpyNews
O explozie puternică a avut loc la o centrală termică din Galați. La fața locului au intervenit în regim de urgență echipaje de la ISU, Serviciul Județean de Ambulanță și Poliție. O persoană rănită a fost transportată la spital.
11:20
Emilian, reacție nervoasă pe Internet: „N-am văzut așa nesimțire în viața mea!”. Ce l-a supărat pe fostul câștigător de la Te cunosc de undeva # SpyNews
Emilian, unul dintre câștigătorii emisiunii Te cunosc de undeva, a avut o reacție nervoasă, pe Internet, după ce un participant la trafic l-a scos din pepeni. Artistul a povestit pe rețelele de socializare ce a pățit, atunci când nu se aștepta.
11:20
Cum arată mormântul Ilenei Ciuculete în prezent! Au trecut 8 ani de când artista s-a stins din viață # SpyNews
Au trecut 8 ani de când Ileana Ciuculete s-a stins din viață, iar mormântul acesteia este încă un loc de reculegere pentru fanii și apropiații săi. Cum arată în prezent locul de veci al regretatei artiste.
10:40
Momente încordate la amuleta de diseară și lacrimi de emoții în ringul audițiilor. Chefi la cuțite. Chef Sautner: ”Este incredibil ce ne aduc audițiile acestui sezon!” # SpyNews
Diseară, de la ora 20:00, sezonul 16 Chefi la cuțite continuă cu un nou episod încărcat de adrenalină și emoții. Competiția merge mai departe, cu o luptă pentru amuletă desfășurată... la malul mării. Chefii fac un salt spectaculos de la munte la mare, astfel că de la Castelul Bran ajung pe țărmul Mării Negre, pentru o sesiune de gătit cu iz de vacanță, potrivită cu o seară de duminică în fața televizorului. Atâta doar că pentru Chefi nu e vacanță: în joc este o amuletă grea, care va aduce tensiune mare la aflarea verdictului.
10:40
Locul din România unde stratul de zăpadă a ajuns la 5 cm în câteva ore. Turiștii care merg la munte sunt sfătuiți să își echipeze mașinile corespunzător # SpyNews
Vești bune pentru românii care așteaptă cu nerăbdare ca iarna să își intre în drepturi. În ultimele ore, într-o zonă din țară, stratul de zăpadă a ajuns rapid la 5 cm. Autoritățile recomandă tuturor turiștilor care se pregătesc să urce la munte să își echipeze mașinile corespunzător.
10:40
Larisa Udilă a ajuns cu fiul ei la spital! Ce a pățit micuțul Milan: „Mi s-a rupt sufletul” # SpyNews
Larisa Udilă a ajuns, din nou, cu fiul ei, Milan, la spital! Influencerița a tras o sperietură de mama focului și a povestit pe rețelele de socializare prin ce a trecut. Copilul ei are numai patru ani și, din păcate, a ajuns la spital, în urma unui gest, aparent banal.
10:10
Ruby trage tare la sală pentru a avea un corp demn de invidiat! Cele mai recente imagini postate de vedetă vorbesc de la sine. Cântăreața s-a filmat direct din sala de forță, fără machiaj și fără filtre.
09:50
Cât de bine arată Francisca însărcinată în șase luni. Soția lui TJ Miles și-a arătat burtica de graviduță la sală # SpyNews
Francisca este însărcinată în luna a șasea și se află în cea mai bună formă. De curând, artista a făcut publică o fotografie în care își arată burtica de graviduță la sală, demonstrând astfel că își păstrează stilul de viață activ chiar și în timpul sarcinii.
09:30
Imagini de colecție cu Oana Roman la ședința foto de Crăciun! Nu te-ai fi gândit ce a urmat după asta # SpyNews
Oana Roman a participat la o ședință foto de Crăciun, iar imaginile sunt de-a dreptul savuroase. Momentul a fost unul cu adevărat special, mai ales datorită faptului că alături de ea a fost fiica ei, Isa.
Acum 24 ore
23:30
Gabriel Torje, dezvăluiri despre viața amoroasă! E pregătit fostul internațional să devină tată? # SpyNews
Invitat în platoul emisiunii Xtra Night Show, Gabriel Torje a vorbit deschis despre viața sa amoroasă și despre planurile pe care le are pentru viitor. Fostul internațional a mărturisit că traversează o perioadă echilibrată din punct de vedere personal și a spus dacă e pregătit sau nu să devină tată.
22:50
O femeie a murit după ce a fost sfâșiată de câini! Tragedia s-a petrecut într-un sat din Vaslui # SpyNews
O tragedie cutremurătoare a avut loc într-un sat din județul Vaslui, acolo unde o femeie și-a pierdut viața după ce a fost atacată de câini. Incidentul s-a petrecut pe o uliță dintr-un sat.
22:30
Nu cheltuie bani aiurea! Gina Chirilă, declarații sincere despre finanțe: ”La copil mă gândesc prima dată” | VIDEO # SpyNews
O vedem tot timpul impecabilă la evenimentele mondene! Gina Chirilă atrage atenția prin felul în care arată, însă când vine vorba despre banii cheltuiți pe haine, fotomodelul e foarte atent. În exclusivitate pentru Spynews.ro, tânăra ne-a mărturisit de ce nu își risipeste banii și cum își gestionează finanțele.
22:30
Lena Enache, despre fiica ei! Ce o "enervează" pe soția fostului fotbalist, la propriul copil | VIDEO # SpyNews
Lena Enache vorbește despre fiica ei adolescentă. Ce o enervează pe soția fostului fotbalist la propriul copil. Vedeta face mărturisiri despre relația cu Sofia. Declarații exclusive.
22:30
Decizie de ultimă oră în dosarul polițistului care a amenințat o vecină cu pistolul, apoi s-a ascuns de lunetiști și mascați | Nu se lasă # SpyNews
Cătălin Coman, polițistul pensionar rămas fără pistoalele cu muniție letală abia la al treilea dosar de amenințare, continuă lupta pentru arme, după ce Tribunalul București l-a trimis a plimbare.
21:50
Gemenii Roxanei Nemeș au împlinit două luni, iar vedeta a marcat această zi specială printr-o mică sărbătoare organizată acasă. Artista le-a pregătit celor mici un tort special și a surprins câteva imagini din această zi importantă.
21:20
Sânziana Negru și Ștefan Floroaica au plecat într-o vacanță de vis. Ce destinație au ales de această dată cei doi îndrăgostiți # SpyNews
Sânziana Negru și Ștefan Floroaica au plecat într-o vacanță de vis. Și de această dată, cei doi îndrăgostiți au ales o destinație spectaculoasă, unde câștigătoarea America Express a mai fost în anul 2018.
20:50
Meteorologii, anunț de ultimă oră! A început colapsul vortexului polar. Viscol și ninsori abundente în mai multe regiuni # SpyNews
Meteorologii anunță că pe fondul încălzirii stratosferice bruște a început colapsul vortexului polar. Potrivit unei analize publicate sâmbătă de Severe Weather Europe, ultimele prognoze arată că acest fenomen va aduce vreme rece și ninsori în mai multe zone din Statele Unite, Canada și Europa.
Ieri
19:40
Cele mai bune zile din decembire pentru a decora bradul de Crăciun! Date norocoase pentru bani și fericire # SpyNews
Află din rândurile de mai jos care sunt cele mai bune zile ale lunii decembrie pentru a decora bradul de Crăciun! Aceste date norocoase sunt considerate ideale pentru a aduce bani, se spune că aduc fericire și energie pozitivă în casă.
18:40
Adrian Năstase a fost operat la spitalul Foișor. Fostul premier a fost supus unei intervenții delicate # SpyNews
Adrian Năstase a trecut recent printr-o operație complexă la umărul drept, efectuată la Spitalul de Ortopedie Foișor. Intervenția a fost descrisă de fostul premier ca fiind „o procedură care a necesitat o expertiză medicală de înalt nivel.”
18:20
Un copil în vârstă de doi ani a murit după ce a fost înțepat de o meduză. Vladimir se juca în apă, la mal, când s-a produs tragedia # SpyNews
Vacanță transformată în coșmar pentru o familie! Copilul lor în vârstă de doi ani s-a stins din viață după ce a fost înțepat de o meduză.
17:30
Andrei Ciobanu, declarație de dragoste inedită pentru Flavia de la „Neatza”! Ce i-a transmis comediantul iubitei sale # SpyNews
Andrei Ciobanu și-a surprins fanii făcând o declarație de dragoste inedită iubitei sale, Flavia de la „Neatza”. Comediantul, cunoscut pentru umorul lui spontan, i-a trimis un mesaj scurt, dar cuprinzător, din avion.
17:00
E stare de alertă în Olanda! Armata a deschis focul asupra unor drone observate deasupra bazei aeriene Volkel, potrivit anunțului făcut de poliția militară olandeză.
17:00
Bradul Larisei Udilă, pe lux și opulență! Ce decorațiuni inedite a ales influencerița | FOTO # SpyNews
Larisa Udilă, pregătită pentru ultimul Crăciun în formulă de trei! Influencerița și Milan, fiul ei, au împodobit bradul, iar decorațiunile pe care bruneta le-a ales sunt spectaculoase! Iată cum arată!
17:00
Cum le răspunde Marilu Dobrescu celor care îi critică iubitul: „Nu are cum să te mănânce în halul ăsta...” # SpyNews
Marilu Dobrescu le dă peste nas tuturor celor care îi critică iubitul. Influencerița nu a mai putut răbda și le-a oferit un răspuns dur celor care i-au asaltat partenerul cu critici. Iată ce le-a transmis!
16:20
Alex Bodi și Anca, în ipostaze extrem de romantice! Cei doi s-au sărutat pasional într-un cadru spectaculos # SpyNews
Alex Bodi și Anca, mai îndrăgostiți că niciodată! Cei doi petrec momente de vis în Orașul de Aur, iar acum, frumoasa șatenă și afaceristul s-au filmat în timp ce se sărutau pasional. Iată în ce ipostaze romantice au apărut!
16:20
Sfârșit tragic pentru un român din Italia. A murit strivit de blocurile de beton pe care le transporta # SpyNews
Sfârșit tragic pentru un român din Italia. Un bărbat, în vârstă de 51 de ani, s-a stins din viață, în urma unui accident cumplit. Acesta a fost strivit de blocurile de beton pe care le transporta.
15:50
Alexandru Ion de la Asia Express, singur, în Rio de Janeiro! Fostul concurent a avut parte de experiențe inedite # SpyNews
Alexandru Ion, finalistul din Asia Express, a fost prezent în platoul emisiunii Vacanță de vedetă, de la Antena Stars. Fostul concurent a fost singur în Rio de Janeiro, acolo unde a avut parte de mai multe experiențe inedite.
15:40
Andreea Tonciu a ajuns pe mâna medicilor! Vedeta s-a filmat cu perfuzia în mână și a postat clipul direct pe rețelele de socializare. Bruneta a împărtășit cu fanii săi acest moment dificil din viața ei.
15:10
Dana Roba și-a făcut un nou iubit de culoare! Make-up artista și cel care i-a pus inima pe jar sunt în vacanță # SpyNews
Nu este deloc un secret faptul că Dana Roba este total îndrăgostită de bărbații de culoare, drept dovadă, a mărturisit chiar ea asta. Ei bine, acum, make-up artista și-a făcut un nou iubit, alături de care a și plecat în vacanță!
15:00
Mara Bănică a împlinit 50 de ani! Vedeta TV a optat pentru o ținută de-a dreptul spectaculoasă pentru a marca ziua specială din viața ei. Prezentatoarea TV a primit foarte multe felicitări cu această ocazie.
14:50
Abi Talent, lovit în față, în timpul concertului! Cu ce a aruncat unul dintre spectatori în trapper | VIDEO # SpyNews
Abi Talent, reacție dură, după ce a fost lovit în față, în timpul unui concert. Trapperul nu s-ar fi așteptat să i se întâmple una ca asta. Iată cu ce a aruncat în el unul dintre spectatori!
14:20
Modul inedit în care a fost cerută de soție Francesca Sarao de la Insula Iubirii. Fosta concurentă a făcute publice imaginile # SpyNews
Francesca Sarao a publicat imagini inedite cu momentul cererii în căsătorie. Deși evenimentul fericit din viața lor a avut loc în urmă cu ceva timp, abia acum fosta concurentă de la Insula Iubirii a făcut a dezvăluit detaliile.
