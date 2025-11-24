Alegeri locale 2025. BEM a luat act de renunţarea la candidatură a lui Makaveli. În cursa pentru București mai sunt 17 candidaţi

08:00

Numirea la post a unui ambasador este o decizie strategică. Ritmul alert al transformărilor globale cere o diplomaţie capabilă să reacţioneze instant la schimbările bruşte. Fiecare schimbare la post este o investiţie în securitatea şi influenţa pe termen lung a României. Marius Lazurca, consilier prezidenţial pentru securitate şi pentru politică externă, a vorbit la Digi24, în primul interviu de când a preluat cele două funcţii, despre cine vor fi noii ambasadori ai României, pe care urmează să îi numească preşedintele Nicuşor Dan. Urmăriți interviul integral în emisiunea Jurnalul de Seară, de la ora 20.00.