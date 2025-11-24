„Să ne ferească Bunul Dumnezeu de rapidişti precum Pancu şi Măldărăşanu” . Pancone a fost luat în colimator după ce şi-a umilit echipa unde a scris istorie
Primasport.ro, 24 noiembrie 2025 09:50
„Să ne ferească Bunul Dumnezeu de rapidişti precum Pancu şi Măldărăşanu” . Pancone a fost luat în colimator după ce şi-a umilit echipa unde a scris istorie
• • •
Alte ştiri de Primasport.ro
Acum 30 minute
09:50
„Să ne ferească Bunul Dumnezeu de rapidişti precum Pancu şi Măldărăşanu” . Pancone a fost luat în colimator după ce şi-a umilit echipa unde a scris istorie # Primasport.ro
„Să ne ferească Bunul Dumnezeu de rapidişti precum Pancu şi Măldărăşanu” . Pancone a fost luat în colimator după ce şi-a umilit echipa unde a scris istorie
09:50
Cristi Chivu s-a enervat, după ce Inter a pierdut „Derby della Madonnina” : „Adică, n-am voie?” # Primasport.ro
Cristi Chivu s-a enervat, după ce Inter a pierdut „Derby della Madonnina” : „Adică, n-am voie?”
Acum o oră
09:40
VIDEO | Leo Messi, one-man show în ultimul meci al lui Inter Miami! Starul argentinian a marcat un gol şi a oferit 3 pase decisive # Primasport.ro
VIDEO | Leo Messi, one-man show în ultimul meci al lui Inter Miami! Starul argentinian a marcat un gol şi a oferit 3 pase decisive
09:30
Iuliu Mureşan a făcut anunţul despre transferul lui Louis Munteanu, după ce americanii şi-au trimis scouterii în Gruia să îl urmărească pe atacant: „Avem oferte” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Iuliu Mureşan a făcut anunţul despre transferul lui Louis Munteanu, după ce americanii şi-au trimis scouterii în Gruia să îl urmărească pe atacant: „Avem oferte” | VIDEO EXCLUSIV
09:20
VIDEO | Ce bijuterie! Ca în vremurile de glorie de la Real Madrid, Cristiano Ronaldo a înscris un gol splendid din foarfecă # Primasport.ro
VIDEO | Ce bijuterie! Ca în vremurile de glorie de la Real Madrid, Cristiano Ronaldo a înscris un gol splendid din foarfecă
Acum 2 ore
09:10
VIDEO | Metaloglobus - Hermannstadt, ASTĂZI, de la 17:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Duel în subsolul clasamentului # Primasport.ro
VIDEO | Metaloglobus - Hermannstadt, ASTĂZI, de la 17:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Duel în subsolul clasamentului
09:10
VIDEO | FC Botoşani - Dinamo, ASTĂZI, de la 20:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! „Câinii” put urca pe locul secund # Primasport.ro
VIDEO | FC Botoşani - Dinamo, ASTĂZI, de la 20:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! „Câinii” put urca pe locul secund
Acum 12 ore
00:10
VIDEO | Elche - Real Madrid 2-2. Puncte preţioase pierdute de ”galactici”
00:00
VIDEO | Inter - AC Milan 0-1. Cristi Chivu cedează în primul ”Derby della Madonnina” ca antrenor # Primasport.ro
VIDEO | Inter - AC Milan 0-1. Cristi Chivu cedează în primul ”Derby della Madonnina” ca antrenor
23 noiembrie 2025
23:30
VIDEO | Louis Munteanu a aflat la flash-interviu că a fost urmărit de un scouter. ”Mă bucur că sunt apreciat” # Primasport.ro
VIDEO | Louis Munteanu a aflat la flash-interviu că a fost urmărit de un scouter. ”Mă bucur că sunt apreciat”
23:20
VIDEO | ”Am făcut multe greşeli”. Costel Gâlcă a identificat marea problemă a jucătorilor săi la meciul CFR # Primasport.ro
VIDEO | ”Am făcut multe greşeli”. Costel Gâlcă a identificat marea problemă a jucătorilor săi la meciul CFR
23:10
Claudiu Petrila, luat în colimator de fostul atacant al Rapidului: „Atât timp cât nu ai realizări, de ce să fii nemulţumit?” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Claudiu Petrila, luat în colimator de fostul atacant al Rapidului: „Atât timp cât nu ai realizări, de ce să fii nemulţumit?” | VIDEO EXCLUSIV
23:00
VIDEO | Reacţia lui Andrei Cordea după ce a marcat două goluri celor de la Rapid. ”Ne-am intrat în mână” # Primasport.ro
VIDEO | Reacţia lui Andrei Cordea după ce a marcat două goluri celor de la Rapid. ”Ne-am intrat în mână”
22:50
Fără menajamente la adresa Rapidului, după ce Pancu şi-a umilit fosta echipă: „Nu au existat! Nimic!” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Fără menajamente la adresa Rapidului, după ce Pancu şi-a umilit fosta echipă: „Nu au existat! Nimic!” | VIDEO EXCLUSIV
22:50
”Este prea mult, ne cerem scuze în faţa suporterilor”. Răzvan Onea, afectat de eşecul dur suferit la Cluj # Primasport.ro
”Este prea mult, ne cerem scuze în faţa suporterilor”. Răzvan Onea, afectat de eşecul dur suferit la Cluj
22:30
VIDEO | CFR Cluj – Rapid 3-0. Ardelenii arată faţa din trecut şi bifează de departe cel mai bun meci stagional # Primasport.ro
VIDEO | CFR Cluj – Rapid 3-0. Ardelenii arată faţa din trecut şi bifează de departe cel mai bun meci stagional
22:20
Italia cucereşte pentru a treia oară la rând Cupa Davis şi bifează o performanţă nemaiîntâlnită de 53 de ani # Primasport.ro
Italia cucereşte pentru a treia oară la rând Cupa Davis şi bifează o performanţă nemaiîntâlnită de 53 de ani
22:20
VIDEO | CFR Cluj – Rapid, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ardelenii fac recital # Primasport.ro
VIDEO | CFR Cluj – Rapid, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ardelenii fac recital
22:10
VIDEO | CFR Cluj – Rapid, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Cordea face ”dubla” # Primasport.ro
VIDEO | CFR Cluj – Rapid, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Cordea face ”dubla”
21:50
Golovkin, candidat unic, a devenit preşedinte al World Boxing
21:50
Succes clar pentru Răzvan Lucescu în Grecia! PAOK e pe locul secund în clasament
21:50
VIDEO | CFR Cluj – Rapid, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Cordea deschide scorul în startul reprizei secunde # Primasport.ro
VIDEO | CFR Cluj – Rapid, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Cordea deschide scorul în startul reprizei secunde
21:20
Arsenal o bate clar pe Tottenham şi se distanţează în fruntea Premier League
Acum 24 ore
21:10
VIDEO | CFR Cluj – Rapid, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Sinyan scoate de pe linia porţii şutul lui Petrila # Primasport.ro
VIDEO | CFR Cluj – Rapid, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Sinyan scoate de pe linia porţii şutul lui Petrila
21:00
MM Stoica a ieşit la atac, după ce FCSB a obţinut doar o remiză cu Petrolul: „Este placaj! Dacă aici nu e penalty, unde să mai fie?” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
MM Stoica a ieşit la atac, după ce FCSB a obţinut doar o remiză cu Petrolul: „Este placaj! Dacă aici nu e penalty, unde să mai fie?” | VIDEO EXCLUSIV
20:50
Laszlo Balint ratează dramatic un succes important. ”E frustrant!”
20:50
VIDEO | CFR Cluj – Rapid, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Aioani are două parade de zile mari # Primasport.ro
VIDEO | CFR Cluj – Rapid, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Aioani are două parade de zile mari
20:30
”Noi suntem mulţumiţi şi cu un egal”. Antrenorul Farului, optimist cu privire la şansele de play-off # Primasport.ro
”Noi suntem mulţumiţi şi cu un egal”. Antrenorul Farului, optimist cu privire la şansele de play-off
20:30
Lovitură de proporţii pregătită de FCSB! MM Stoica a anunţat un transfer bombă la campioana României: „De valoare” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Lovitură de proporţii pregătită de FCSB! MM Stoica a anunţat un transfer bombă la campioana României: „De valoare” | VIDEO EXCLUSIV
20:30
VIDEO | CFR Cluj – Rapid, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start # Primasport.ro
VIDEO | CFR Cluj – Rapid, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
19:50
România a învins Austria şi a câştigat Trofeul Carpaţi! Infuzie de moral înainte de Campionatul Mondial # Primasport.ro
România a învins Austria şi a câştigat Trofeul Carpaţi! Infuzie de moral înainte de Campionatul Mondial
19:40
Alina Peşu şi Sebastian Colţescu arbitrează meciurile de luni din Superliga
19:30
VIDEO | Oţelul Galaţi – Farul 2-2. Remiză spectaculoasă în derby-ul de play-off
18:50
Bătăi mari de cap pentru Zeljko Kopic! După Alexandru Musi, încă un jucător exponenţial va rata meciul cu FC Botoşani # Primasport.ro
Bătăi mari de cap pentru Zeljko Kopic! După Alexandru Musi, încă un jucător exponenţial va rata meciul cu FC Botoşani
18:50
VIDEO | Cremonese - AS Roma 1-3. Oaspeţii urcă pe primul loc
18:50
Ianis Hagi, integralist în eşecul lui Alanyaspor cu Kasimpaşa
18:50
VIDEO | Oţelul Galaţi – Farul, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Pedro Nuno înscrie în startul reprizei secunde # Primasport.ro
VIDEO | Oţelul Galaţi – Farul, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Pedro Nuno înscrie în startul reprizei secunde
18:10
Titularul echipei naţionale, direct la FCSB! Bomba pe care Gigi Becali o plănuieşte în secret şi e gata să o „detoneze” în iarnă # Primasport.ro
Titularul echipei naţionale, direct la FCSB! Bomba pe care Gigi Becali o plănuieşte în secret şi e gata să o „detoneze” în iarnă
18:10
VIDEO | Oţelul Galaţi – Farul, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ambele goluri s-au marcat din penalty # Primasport.ro
VIDEO | Oţelul Galaţi – Farul, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ambele goluri s-au marcat din penalty
18:00
Hugo Lloris, uluit de ce a văzut la stadionul din Vancouver. ”În diviziile inferioare din Franţa există terenuri sintetice mai bune decât acesta” # Primasport.ro
Hugo Lloris, uluit de ce a văzut la stadionul din Vancouver. ”În diviziile inferioare din Franţa există terenuri sintetice mai bune decât acesta”
18:00
VIDEO | Oţelul Galaţi – Farul, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Işfan deschide scorul din penalty # Primasport.ro
VIDEO | Oţelul Galaţi – Farul, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Işfan deschide scorul din penalty
17:40
Revenire de senzaţie la Rapid! Ar putea bifa primul meci stagional
17:30
Real Madrid se deschide către noi investitori. O familie cu avere colosală e interesată # Primasport.ro
Real Madrid se deschide către noi investitori. O familie cu avere colosală e interesată
17:30
Andrei Raţiu, deasupra tuturor! Fundaşul român a fost încântător în ultimul meci din La Liga # Primasport.ro
Andrei Raţiu, deasupra tuturor! Fundaşul român a fost încântător în ultimul meci din La Liga
17:30
VIDEO | Oţelul Galaţi – Farul, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start # Primasport.ro
VIDEO | Oţelul Galaţi – Farul, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
17:10
Alex Băluţă, parcurs slab la Los Angeles FC. Ar putea semna în iarnă cu altă echipă
17:00
CCA a dat verdictul! Eroare mare de arbitraj la cea mai controversată fază a etapei ce putea schimba soarta unui meci de foc din SuperLiga: „Decizie greşită” # Primasport.ro
CCA a dat verdictul! Eroare mare de arbitraj la cea mai controversată fază a etapei ce putea schimba soarta unui meci de foc din SuperLiga: „Decizie greşită”
17:00
Un fotbalist iranian a fost suspendat după apariţia unei înregistrări video în care consumă alcool # Primasport.ro
Un fotbalist iranian a fost suspendat după apariţia unei înregistrări video în care consumă alcool
16:40
Un club important a acumulat datorii uriaşe. Premierul cere măsuri!
16:40
Daniel Bîrligea, OUT de la FCSB?! Gigi Becali este aşteptat să înceapă negocierile pentru vânzarea atacantului # Primasport.ro
Daniel Bîrligea, OUT de la FCSB?! Gigi Becali este aşteptat să înceapă negocierile pentru vânzarea atacantului
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.