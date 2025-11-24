ZF AGROPOWER - România, Dakota de Sud, Brazilia. Ce urmează pentru Norofert? Cum a început campania de toamnă?

00:15

Cercul rămâne deschis, acum, cu numai o lună şi o săptămână înainte de sfârşitul anului. Cercul inflaţiei interne. Iar creşterea preţurilor, cu care ne confruntăm de cinci ani aici în România, continuă să fie în centrul cercului. Fiindcă dincolo de şocurile inflaţioniste globale - care mai au încă vlagă şi sunt resimţite atât la noi, cât şi în toate celelalte 26 de ţări din Uniunea Europeană, în Regatul Unit şi în Statele Unite ale Americii - avem de-a face şi cu un puternic şoc cu amprentă locală.