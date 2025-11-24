CEC BANK PENTRU AFACERI ROMÂNEŞTI: Care sunt tendinţele pentru 2026 în amenajări interioare?
Ziarul Financiar, 24 noiembrie 2025 14:00
CEC BANK PENTRU AFACERI ROMÂNEŞTI: Care sunt tendinţele pentru 2026 în amenajări interioare?
Cele 21 de companii româneşti din programul MoonShotX au parcurs cinci zile de mentorat alături de peste 100 de profesionişti din diplomaţie, tehnologie, instituţii financiare publice şi private, reprezentanţi ai fondurilor de investiţii şi reprezentanţi C-Level din companii multinaţionale # Ziarul Financiar
Andrei Şelaru, CEO, Nibiru: Ne propunem ca staţiunea Nibiru, o investiţie de 50 mil. euro, să fie gata în luna iulie a anului viitor # Ziarul Financiar
Staţiunea Nibiru, proiectul de 50 de milioane de euro dezvoltat pe litoralul românesc, între Costineşti şi Tuzla, pe o suprafaţă de 21 de hectare de Andrei Şelaru (Selly) împreună cu un grup de investitori, ar urma să fie finalizată în iulie anul viitor, după cum spune CEO-ul Nibiru. Acţionar majoritar al proiectului Nibiru este firma Global Records, cea care se află şi în spatele festivalului Beach, Please.
Roxana Mînzatu, vicepreşedinta executivă a Comisiei Europene, în vizita de la Bucureşti: PIB-ul s-a triplat după aderarea la UE, salariul mediu s-a triplat, productivitatea muncii a crescut, numărul persoanelor în risc de sărăcie a scăzut, dar decalajele regionale şi provocările pieţei muncii cer reforme rapide în programele de fonduri europene # Ziarul Financiar
La 18 ani de la aderarea la Uniunea Europeană, România poate vorbi despre o transformare economică – PIB-ul s-a triplat, salariul mediu s-a triplat, productivitatea muncii a urcat cu peste 60%, iar numărul persoanelor aflate în risc de sărăcie a scăzut.
Bursă. De ce a avut Antibiotice Iaşi pierderi de 17 mil. lei în T3? Răspund în teleconferinţa cu analiştii Liviu Vătavu, directorul juridic şi Paula Coman, CFO # Ziarul Financiar
Producătorul de medicamente Antibiotice Iaşi (ATB), companie controlată de stat, a raportat pentru trimestrul al treilea din 2025 o pierdere de 16,5 milioane de lei, după un an marcat de scăderea abruptă a veniturilor şi de o deteriorare vizibilă a marjei brute.
Bursă. Horia Braun, Erste AM: 2026 va fi un an de muncă pentru business, pentru administraţie, pentru toată lumea. Ne punem speranţele că scăderea inflaţiei va permite şi o reducere a dobânzilor # Ziarul Financiar
Erste Asset Management, administrator de fonduri mutuale cu active de aproape 6 mld. lei, vede anul 2026 ca pe un moment de reconstrucţie pentru întreaga economie românească, după o perioadă în care modelul de creştere bazat pe consum şi pe stimulente fiscale s-a epuizat.
Bursă. Brokerii Investimental: Boom-ul AI nu repetă scenariul dot-com, dar pieţele au intrat într-o zonă de nervozitate # Ziarul Financiar
Ascensiunea spectaculoasă a sectorului AI a reaprins temerile privind o posibilă reeditare a episodului dot-com, când NASDAQ s-a prăbuşit cu aproape 80% după un avans exploziv.
Grupul Interamerican accelerează expansiunea regională, iar România este desemnată piaţă prioritară pentru strategia Anytime în domeniul asigurărilor digitale # Ziarul Financiar
Grupul Interamerican accelerează expansiunea regională, iar România este desemnată piaţă prioritară pentru strategia Anytime în domeniul asigurărilor digitale
Indicele ROBOR la 3 luni a închis săptămâna trecută la 6,25%, după mai multe zile de scăderi. Cursul valutar a rămas sub 5,09 lei/euro # Ziarul Financiar
Indicele ROBOR la 3 luni, folosit pentru calcularea dobânzilor variabile la creditele în lei contractate de populaţie înainte de luna mai 2019, precum şi pentru creditele curente ale companiilor în lei, a închis săptămâna trecută la 6,25%, după mai multe şedinţe de scăderi, conform datelor BNR. Cotaţia de vineri a fost în scădere faţă de joi, când nivelul era de 6,27%.
Antonella Bassani, vicepreşedinte pentru Europa şi Asia Centrală la Banca Mondială: Suntem gata să oferim nu doar finanţare, ci şi expertiză, pentru ca România să-şi valorifice potenţialul în sectoarele esenţiale şi să asigure un stat mai eficient # Ziarul Financiar
Banca Mondială şi-a confirmat disponibilitatea de a continua să sprijine România în finanţarea deficitului bugetar, cu condiţia continuării reformelor asumate. Instituţia este gata să sprijine România prin împrumuturi şi garanţii destinate agriculturii, energiei şi proiectelor realizate în parteneriat public-privat.
Bursa scade pentru a patra zi consecutiv: corecţie de 2% pe BET după un raliu de peste 35% de la începutul anului. Brokeri: Astfel de întreruperi sunt benefice pe termen lung # Ziarul Financiar
Bursa de Valori Bucureşti a închis vineri în scădere cu 2%, marcând a patra şedinţă consecutivă de declin şi prima corecţie semnificativă după raliul puternic din ultimele luni.
Cercul rămâne deschis, acum, cu numai o lună şi o săptămână înainte de sfârşitul anului. Cercul inflaţiei interne. Iar creşterea preţurilor, cu care ne confruntăm de cinci ani aici în România, continuă să fie în centrul cercului. Fiindcă dincolo de şocurile inflaţioniste globale - care mai au încă vlagă şi sunt resimţite atât la noi, cât şi în toate celelalte 26 de ţări din Uniunea Europeană, în Regatul Unit şi în Statele Unite ale Americii - avem de-a face şi cu un puternic şoc cu amprentă locală.
ZF Agropower. „Exodul“ de capre s-a redus în ultimii ani, pentru că micile afaceri de familie sunt un model de reuşită. Nu mai vorbim doar despre români întorşi din străinătate, ci şi despre oameni care lasă oraşul pentru o fermă de capre la sat # Ziarul Financiar
În ultimii cinci ani, numărul fermelor mici de capre specializate în producţia de lapte, cu circa 20 de animale, a crescut, ca urmare a creşterii produselor procesate, făcute în mod artizanal.
Şase ani de Afaceri de la Zero şi primii noştri milionari. Brandul de batoane fără zahăr HAP de la Vlad, pornit în 2019, a ajuns la afaceri de 1,4 milioane de lei # Ziarul Financiar
HAP de la Vlad, un business pornit de Vlad Farcău, cu 12 ani de experienţă în domeniul IT, a realizat în 2024 o cifră de afaceri de 1,4 milioane de lei, în creştere uşoară cu circa 4% faţă de anul precedent, arată datele de la Ministerul de Finanţe. Marja de profit a companiei care produce batoane fără zahăr a fost de 27%, conform calculelor ZF, având în vedere că profitul net a fost de circa 385.000 de lei.
Fondatorii start-up-urilor Finqware, Questo, Footprints AI şi Steepsoft AI trebuie să înţeleagă „jocul” finanţărilor înainte să intre în el: „Văd echipe cu talent, dar care nu înţeleg în ce joc vor să intre” # Ziarul Financiar
Pe măsură ce ecosistemul de start-up-uri din România se maturizează, investitorii observă o diferenţă tot mai clară între fondatorii care intră pregătiţi în procesul de finanţare şi cei care tratează interacţiunea cu venture capital-ul ca pe o discuţie de oportunitate. Reprezentanţii fondurilor de investiţii prezenţi la conferinţa Deloitte Technology Fast 50 Europa Centrală, ediţia 2025, atrag atenţia că ridicarea unei runde nu începe atunci când un fondator trimite primul pitch deck, ci cu mult înainte – cu studiul mecanismelor VC, exerciţiul susţinut al prezentării şi o strategie clară privind dezvoltarea companiei. Ziarul Financiar a fost partener media al evenimentului Deloitte Technology Fast 50 Europa Centrală, ediţia 2025.
Anuarul ZF Top 100 cele mai valoroase companii din România împlineşte 20 de ani: În două decenii, valoarea companiilor din top 100 s-a dublat, timp în care PIB-ul a crescut de mai bine de 3,5 ori. Sunt companiile româneşti subevaluate? # Ziarul Financiar
În pofida contextului dificil, datele din Top 100 cele mai valoroase companii din România în 2025 arată că e cel mai bun an pentru mediul de business autohton, cu un număr record de unicorni şi evaluări în creştere. Primele 100 de firme din economie sunt evaluate în premieră la un pas de 150 mld. euro, plus 12,55%.
