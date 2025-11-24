Cum vor fi reformate companiile de stat? Vicepremierul Oana Gheorghiu: Această reformă nu are ca obiectiv concedieri. Dacă va fi cazul să închidă anumite companii, va trebui să se gândească la acei oameni care sunt acolo

09:15

Staţiunea Nibiru, proiectul de 50 de milioane de euro dezvoltat pe litoralul românesc, între Costineşti şi Tuzla, pe o suprafaţă de 21 de hectare de Andrei Şe­laru (Selly) împreună cu un grup de inves­ti­tori, ar urma să fie finalizată în iulie anul viitor, după cum spune CEO-ul Nibiru. Acţionar majoritar al proiectului Nibiru este firma Global Records, cea care se află şi în spatele festiva­lului Beach, Please.