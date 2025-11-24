Asirom anunță "cea mai mare reducere a anului" la asigurarea locuinței
Profit.ro, 24 noiembrie 2025 11:20
Asirom Vienna Insurance Group anunță "cea mai importantă ofertă a anului" pentru protecția locuinței.
• • •
Românii, veste proastă cu explicație - Au devenit campioni europeni la prețul energiei desi au resurse proprii # Profit.ro
Prețul energiei electrice este un indicator esențial al sănătății economice și al viitorului durabil al unei țări, influențând direct costurile de producție, nivelul de trai al populației, competitivitatea industriei, dar și atractivitatea investițională.
Parolele au devenit o sursă constantă de risc și de costuri pentru companii.
Filip&Company: Companiile din România și UE trebuie să se asigure că produsele lor nu sunt obținute prin defrișări și degradarea pădurilor # Profit.ro
Autori: Ioan Dumitrașcu (partener), Irina Oprea Șalaru (senior associate)
Bulgaria primește o veste mare la investiții cu câteva săptămâni înainte de aderarea la euro # Profit.ro
Datele preliminare publicate de Banca Națională a Bulgariei arată că investițiile străine directe au ajuns la 2,53 miliarde de euro până la finalul lunii septembrie.
Distrigaz Sud a întrerupt furnizarea la un imobil din sectorul 5 al capitalei.
ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobânzii la care se împrumută, între ele, instituțiile bancare din România, în lei, iar evoluția sa este legată, în principal, de nivelul de lichiditate existent în piață și de nivelul dobânzilor BNR.
Românii sunt pe primul loc ca număr de turiști în Bulgaria, arată datele oficiale ale țării vecine.
În 2026, Apple va lansa mai puține funcționalități noi pentru sistemele sale de operare, pentru a face mai multă muncă de mentenanță, menită să îmbunătățească funcționarea.
Cursul leu-euro: Leul se va deprecia în următoarele luni. La cât va ajunge euro - Calculul CFA # Profit.ro
Cursul de schimb EUR/RON este anticipat să ajungă la 5,1410 lei pentru un euro, în următoarele șase luni.
Revolut a anunțat finalizarea vânzării de acțiuni, evaluând compania la 75 de miliarde de dolari.
Brewtifi, platforma digitală 100% românească în industria de cafea, atrage o investiție de la antreprenorul și investitorul Felix Crișan, co-fondator al grupului Netopia.
Afacerile de familie devin entități economice de neignorat, ceea ce le poziționează ca o forță majoră în economia globală # Profit.ro
Smartlink Communications, cu sprijinul Băncii Transilvania, a lansat un nou studiu, care explorează evoluția birourilor familiale (family offices) și impactul lor tot mai semnificativ asupra finanțelor globale și dezvoltării economice.
Un atac cibernetic asupra furnizorului tehnologic SitusAMC, care are contracte cu mari bănci americane, ar putea să fi fost accesate în urma unui atac cibernetic.
Belgia se pregătește pentru trei zile de grevă în contextul reformelor propuse de guvernul De Wever pentru redresarea finanțelor publice, comparate de sindicate cu un „dezastru social”, relatează AFP.
Indicatorul de Încredere Macroeconomică al Asociației CFA România a scăzut cu 7,3 puncte în luna octombrie.
Cea mai nouă versiune beta de WhatsApp pentru iPhone include posibilitatea înregistrării mai multor conturi de utilizator.
Noi atacuri ale Federației Ruse în Ucraina, în apropierea graniței cu România. Armata a mobilizat două avioane Eurofighter Typhoon # Profit.ro
Noi atacuri aeriene ale Federației Ruse în Ucraina au avut loc în noaptea de duminică spre luni, în apropierea graniței cu România.
Inteligența artificială va fi folosită în cadrul platformei de streaming Prime Video pentru a genera automat rezumate ale serialelor.
Vinul zilei: un Cabernet Sauvignon din Drăgășani care îmbină forța și eleganța, aromele de prună coaptă și mure cu cele de alune de pădure și condimente. Un vin bun, greu de ignorat, cu potențial excelent # Profit.ro
Cuvée Andrei 2021 este alegerea perfectă pentru cei care caută un vin roșu corpolent, expresiv și rafinat.
Președintele României a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării, care va avea loc pentru luni, 24 noiembrie 2025, ora 12:00, la Palatul Cotroceni.
Video din mână arată bine când combini stabilizarea optică/electronică cu tehnica de mișcare potrivită.
Autoritățile iau în calcul închiderea temporară a DN1 în perioada 24–28 noiembrie pentru pentru efectuarea unor lucrări la trecerea la nivel cu calea ferată de la Movila Vulpii.
Activele din lumea reală, cunoscute sub numele de „Real-World Assets” sau RWA, atrag atenția pieței cripto la nivel global în 2025, o tendință care va continua să ia amploare în anul următor.
Conferința ONU pentru schimbările climatice (COP) a livrat un mare succes – Acordul de la Paris.
Porțile aeroporturilor Otopeni și Băneasa vor fi modernizate. Trei oferte pentru un contract estimat la aproape 6 milioane de euro # Profit.ro
Convergint Romania, Rasirom și Trident Servicii și Mentenanță au licitat pentru câștigarea unui contract privind prestarea serviciilor de modernizare a sistemului electronic de control acces instalat la Aeroportul Internațional "Henri Coandă" București (AIHCB) și Aeroportul Internațional București Băneasa "Aurel Vlaicu" (AIBB-AV).
DOCUMENT Aproape 500 kilometri de trasee cicloturistice de-a lungul Via Transilvanica. Patru oferte, buget de peste 66 milioane lei # Profit.ro
Patru asocieri de firme au depus oferte la Consiliul Județean Suceava în cadrul unei licitații care urmărește amenajarea a circa 494 kilometri de trasee cicloturistice de-a lungul traseului Via Transilvanica în județele Suceava, Mureș și Bistrița, conform datelor Profit.ro.
ANAF vine cu chatbot și comunicare audio-video în relația cu contribuabilii. Cine sunt furnizorii # Profit.ro
Vestra Industry și asocierea formată din Druid (lider) și Ernst & Young vor furniza Ministerului Finanțelor produse și servicii asociate necesare dezvoltării serviciilor la distanță (electronice sau telefonice) actuale, prin noi funcționalități și/sau crearea de servicii noi – e-Services ANAF.
Asocierea formată din Kimar Rezidential (lider), Lubserv, MIF Prev Psi, CMV Quality Instal și Elcomontaj a câștigat, din postura de unic ofertant, o licitație organizată de MKS Prod (județul Dolj) pentru construirea unui hotel de patru stele în orașul Craiova, pe Calea Severinului.
Compania Untold SRL, organizatorul festivalului UNTOLD, a reușit să scape de două amenzi, în sumă totală de 15.000 de euro, primite în octombrie 2024 cu argumentul de încălcare a dispozițiilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal din GDPR.
Startup sud-coreean de AI medicală vine în România. Reconstrucția cu până la 50% mai rapidă a imaginilor RMN # Profit.ro
Startup-ul de inteligență artificială medicală AIRS Medical, cu sediul în Coreea de Sud, dezvoltatorul unei tehnologii pentru reconstrucția cu până la 50% mai rapidă a imaginilor RMN, își pregătește intrarea în România, relevă datele analizate de Profit.ro.
Operatorul de distribuție a energiei din Oltenia a plătit australienilor aproape trei sferturi de miliard de lei # Profit.ro
Compania Distribuție Energie Oltenia SA (DEO), operatorul concesionar de distribuție a energiei electrice din județele Dolj, Argeș, Olt, Gorj, Vâlcea, Mehedinți și Teleorman, a plătit anul acesta aproape trei sferturi de miliard de lei proprietarului australian, relevă date analizate de Profit.ro.
Aeroporturi București semnează. Detalii pe PROFIT INSIDER, un instrument de business pe bază de abonament prin intermediul căruia sunt furnizate informații exclusive privind modificările fiscale și legislative pregătite de autorități înainte de a fi lansate în dezbatere publică, tranzacții realizate de jucători importanți, decizii de business, rezultate financiare anunțate în premieră, analize de piață exclusive.
EXCLUSIV ULTIMA ORĂ Antifrauda a declanșat verificări de rambursări TVA din ultimii 2 ani. Perioada poate fi extinsă # Profit.ro
Direcția Antifraudă a ANAF a început o campanie de verificări la firme vizând rambursările de TVA din ultimii ani, potrivit informațiilor Profit.ro.
2026 poate fi anul record al fondurilor UE. Unde e acum România și cum se compară cu vecinii. Situația Ungariei este abisală - ING # Profit.ro
România are la dispoziție fonduri europene de 15-16 miliarde de euro, o sumă record care ajunge la aproape 4% din PIB, pentru anul viitor, dar cu riscul ca o parte din acestea să fie pierdute, ca urmare a ineficienței administrative, incertitudinii politice, precum și a întârzierilor de implementare, arată un raport al ING Bank. În vară vine termenul limită pentru PNRR, unde România nu s-a descurcat tocmai bine, dar a reușit recent să deblocheze niște tranșe de bani. Țări precum Slovacia și Cehia stau mult mai bine la acest capitol, Polonia stă mai rău, în timp ce situația Ungariei este abisală.
EXCLUSIV FOTO Mega-parc fotovoltaic în România. Austriecii de la Enery încep lucrările la cel mai mare proiect fotovoltaic din România ajuns în acest stadiu # Profit.ro
Dezvoltatorul și operatorul austriac de active de producție și stocare de energie regenerabilă Enery demarează la începutul anului viitor lucrările de construire la ceea ce reprezintă cel mai mare proiect de parc fotovoltaic din România ajuns în acest stadiu și al doilea ca dimensiuni dintre cele aflate în dezvoltare, spune, pentru Profit.ro, șeful operațiunilor din România ale Enery, Liviu Gavrilă.
EXCLUSIV Apartamente premium în fosta mahala Mătăsari. Constructorul german Weisenburger finalizează proiectul și pregătește altele două în nordul orașului # Profit.ro
Constructorul german Weisenburger, care generează anual afaceri de circa 500 de milioane de euro, se apropie de finalizarea unui proiect rezidențial de tip boutique, cu regim mic de înălțime, în locul unor case vechi din zona fostei mahalale bucureștene Mătăsari, și pregătește alte două proiecte premium noi lângă pădurea Băneasa, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro.
23 noiembrie 2025
VIDEO Semnal în "lupta" oameni-roboți: Un robot umanoid a mutat direct 100.000 containere într-un depozit # Profit.ro
Compania americană de robotică Agility Robotics, anunță o performanță cu robotul său umanoid, Digit.
O însoțitoare de bord din Rusia, care a promis că „va invita la un ceai” armata ucraineană dacă va ajunge la Moscova, a fost condamnată la 7 ani de închisoare.
Șoferii Bolt din Oradea vor ieși din nou în stradă să protesteze.
Compania Vienna Energy Forța Naturală, parte din grupul austriac Wien Energy, principal furnizor de electricitate al Austriei, pregătește o nouă investiție în România, respectiv realizarea noii capacități energetice Centrala Electrică Fotovoltaică CEF Barabant.
Descoperire neașteptată în pod. Un exemplar „Superman” devine cea mai scumpă bandă desenată din istorie # Profit.ro
Un exemplar al numărului 1 din „Superman”, care a fost descoperit anul trecut în podul unei case din California, devine cea mai scumpă bandă desenată din istorie.
UNIQA Asigurări a câștigat licitația organizată de Hidroelectrica pentru furnizarea de servicii de asigurare de răspundere civilă a administratorilor și directorilor (membrii Consiliului de Supraveghere și ai Directoratului, inclusiv președinții).
Dovadă a crizei imobiliare - Cât trebuie să muncească o familie din Spania pentru cumpărarea unei case # Profit.ro
Familiile din Spania au nevoie, în medie, de 7,7 ani de salariu brut pentru a cumpăra o locuință, cel mai mare efort financiar de după 2011, o nouă dovadă a crizei imobiliare actuale provocate de faptul că cererea depășește cu mult oferta dar și de alți factori, care au dus la creșterea prețurilor, inclusiv pe piața închirierilor.
Europenii au venit cu o versiune modificată a planului de pace al Statelor Unite pentru Ucraina.
Cea mai veche cafenea din Roma, închisă brusc. Evacuare cu carabinieri, uși blocate VIDEO # Profit.ro
Cea mai veche cafenea din Roma, Antico Caffè Greco, a fost închisă. Decizia a fost luată după un litigiu care a dus la evacuarea proprietarilor.
Retailerul francez de articole sportive Decathlon a publicat primele imagini cu noul combinezon care va fi utilizat de Agenția Spațială Europeană.
Acuzații grave față de Facebook, Google, TikTok - ascund intenționat impactul negativ. Mai multe inspectorate școlare au deschis proces # Profit.ro
Mai multe inspectorate școlare au deschis un proces împotriva Meta (Facebook), Google, Spanchat și TikTok.
Piețele din România au devenit deja "teren de luptă" pentru carnea de porc. LISTA prețuri # Profit.ro
Piețele din România au devenit deja un adevărat "teren de luptă" pentru carnea proaspătă de porc.
