ANUNȚ În câteva zile vom circula pe autostradă București - Focșani VIDEO

România are la dispoziție fonduri europene de 15-16 miliarde de euro, o sumă record care ajunge la aproape 4% din PIB, pentru anul viitor, dar cu riscul ca o parte din acestea să fie pierdute, ca urmare a ineficienței administrative, incertitudinii politice, precum și a întârzierilor de implementare, arată un raport al ING Bank. În vară vine termenul limită pentru PNRR, unde România nu s-a descurcat tocmai bine, dar a reușit recent să deblocheze niște tranșe de bani. Țări precum Slovacia și Cehia stau mult mai bine la acest capitol, Polonia stă mai rău, în timp ce situația Ungariei este abisală.