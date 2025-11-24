Date Eurostat: România are printre cele mai slabe prezențe economice în afara UE
50,8% dintre companiile afiliate controlate de firme cu sediul în statele membre ale Uniunii Europene operau în afara UE, arată cele mai recente date publicate azi de Eurostat, pentru anul 2023. România se situează la coada clasamentului, cu una dintre cele mai mici ponderi ale afiliaților localizați în afara Uniunii.
Kremlinul susține că nu cunoaște textul planului de pace elaborat în urma contactelor dintre Statele Unite și Ucraina la Geneva, pe 23 noiembrie. Informația a fost transmisă de purtătorul de cuvânt al președintelui Rusiei, Dmitri Peskov.
SURPRIZĂ București-Ilfov - zona din UE cu cei mai puțini oameni expuși riscului de sărăcie # Profit.ro
În 2024, 72,1 milioane de persoane din Uniunea Europeană erau expuse riscului de sărăcie, la fel ca în 2023.
AMEPIP, care monitorizează companiile de stat, va avea conducere instalată în câteva zile și Guvernul poate recupera peste 300 milioane de euro din PNRR # Profit.ro
Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) va avea o conducere instalată la 27 inoiemrbeiu, cu o zi înainte de termenul limită pentru ca România să poate primi peste 300 milioane euro pentru îndeplinirea acestui jalon din PNRR.
Proiectul care interzice cumulul pensiei cu salariul la stat a fost prezentat oficial.
Mall vândut în România - Proprietarul centrelor comerciale Winmarkt cedează un nou activ CONFIRMARE # Profit.ro
Grupul italian Imobiliare Grande Distribuzione (IGD), unul dintre cei mai importanți jucători din real estate, intrat în urmă cu 17 ani pe piața locală prin preluarea rețelei de centre comerciale Winmarkt, vinde un nou mall din România, pe cel din Slatina, scopul final fiind vânzarea întregii afaceri locale.
Doi cetățeni români au provocat un incident pe aeroportul Köln/Bonn, din Germania.
Avertisment - Băncile din zona euro pot fi lovite de retrageri importante de depozite pe segmentul de retail, din cauza Stablecoins # Profit.ro
Monedele digitale stabile ar putea provoca băncilor din zona euro retrageri importante de depozite pe segmentul de retail, și orice extindere a acestor evoluții ar putea avea implicații extinse asupra stabilității sistemului financiar global, se arată în raportul Băncii Centrale Europene privind evaluarea stabilității financiare, transmite Reuters.
Grupul turc Evcil a achiziționat trei proiecte solare în România.
Xiaomi a deschis primul magazin fizic din România, în incinta ParkLake Shopping Center, din București.
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat luni de BNR a ajuns la 5,0871 lei, de la 5,0891 lei, curs înregistrat vineri.
FOTO Altex-ul grecesc, care a adus în România rețeaua de magazine Funky Buddha, deschide primul magazin din afara Capitalei # Profit.ro
Retailerul grec Altex - cu nume similar celui mai puternic retailer de electro-IT din România - care a adus pe piața locală rețeaua de magazine Funky Buddha, brand de îmbrăcăminte pentru bărbați și femei, informație anunțată anterior de Profit.ro, își continuă expansiunea pe piața din România prin inaugurarea primului magazin din afara Bucureștiului, în Iulius Town Timișoara.
Americanii "trag" cât pot de telefoane, ceea ce generează pierderi de productivitate care afectează economia # Profit.ro
Americanii nu mai își schimbă des telefoanele, laptopurile și alte dispozitive, iar acest comportament, deși reduce cheltuielile personale pe termen scurt, generează pierderi de productivitate care afectează economia la scară largă, relatează CNBC.
Circulația pe lotul 3 Pietroasele – Buzău (14 km) va fi deschisă la finele acestei luni, anunță secretarul de stat în cadrul Ministerului Transporturilor Irinel Scrioșteanu.
Taxarea coletelor de valoare mică din import ar putea aduce Marii Britanii circa 500 de milioane de lire sterline # Profit.ro
Marea Britanie intenționează să obțină aproximativ 500 de milioane de lire sterline anual prin eliminarea scutirii de taxe vamale pentru bunurile importate cu o valoare individuală de sub 135 de lire, relatează Reuters.
Conform celui de-al doilea pachet de măsuri pentru redresarea fiscală, o mare parte a fermierilor va avea de suportat un noi impozite.
Franklin Templeton, în calitate de Administrator Unic și Administrator de fond de investiții alternative al Fondul Proprietatea, își reafirmă susținerea pentru listarea Companiei Naționale Aeroporturi București la Bursa de Valori București, spunând că poate reprezenta un moment important pentru dezvoltarea pieței de capital românești și o oportunitate pentru dezvoltarea infrastructurii aeroportuare din zona capitalei.
Compania brașoveană CarmOlimp, având în portofoliu o fabrică integrată de mâncare gătită, lansează acum și sarmalele împachetate, în pungi de 1, 3 și 5 kg,
Caiac SMile extinde limitele integrării: oamenii cu dizabilități au urcat muntele și au trăit răsăritul de soare în siguranță # Profit.ro
Caiac SMile continuă să redefinească modul în care persoanele cu dizabilități pot trăi experiențe autentice și pline de viață.
Românii, veste proastă cu explicație - Au devenit campioni europeni la prețul energiei desi au resurse proprii # Profit.ro
Prețul energiei electrice este un indicator esențial al sănătății economice și al viitorului durabil al unei țări, influențând direct costurile de producție, nivelul de trai al populației, competitivitatea industriei, dar și atractivitatea investițională.
Parolele au devenit o sursă constantă de risc și de costuri pentru companii.
Filip&Company: Companiile din România și UE trebuie să se asigure că produsele lor nu sunt obținute prin defrișări și degradarea pădurilor # Profit.ro
Autori: Ioan Dumitrașcu (partener), Irina Oprea Șalaru (senior associate)
Bulgaria primește o veste mare la investiții cu câteva săptămâni înainte de aderarea la euro # Profit.ro
Datele preliminare publicate de Banca Națională a Bulgariei arată că investițiile străine directe au ajuns la 2,53 miliarde de euro până la finalul lunii septembrie.
Distrigaz Sud a întrerupt furnizarea la un imobil din sectorul 5 al capitalei.
Asirom Vienna Insurance Group anunță "cea mai importantă ofertă a anului" pentru protecția locuinței.
ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobânzii la care se împrumută, între ele, instituțiile bancare din România, în lei, iar evoluția sa este legată, în principal, de nivelul de lichiditate existent în piață și de nivelul dobânzilor BNR.
Românii sunt pe primul loc ca număr de turiști în Bulgaria, arată datele oficiale ale țării vecine.
În 2026, Apple va lansa mai puține funcționalități noi pentru sistemele sale de operare, pentru a face mai multă muncă de mentenanță, menită să îmbunătățească funcționarea.
Cursul leu-euro: Leul se va deprecia în următoarele luni. La cât va ajunge euro - Calculul CFA # Profit.ro
Cursul de schimb EUR/RON este anticipat să ajungă la 5,1410 lei pentru un euro, în următoarele șase luni.
Revolut a anunțat finalizarea vânzării de acțiuni, evaluând compania la 75 de miliarde de dolari.
Brewtifi, platforma digitală 100% românească în industria de cafea, atrage o investiție de la antreprenorul și investitorul Felix Crișan, co-fondator al grupului Netopia.
Afacerile de familie devin entități economice de neignorat, ceea ce le poziționează ca o forță majoră în economia globală # Profit.ro
Smartlink Communications, cu sprijinul Băncii Transilvania, a lansat un nou studiu, care explorează evoluția birourilor familiale (family offices) și impactul lor tot mai semnificativ asupra finanțelor globale și dezvoltării economice.
Un atac cibernetic asupra furnizorului tehnologic SitusAMC, care are contracte cu mari bănci americane, ar putea să fi fost accesate în urma unui atac cibernetic.
Belgia se pregătește pentru trei zile de grevă în contextul reformelor propuse de guvernul De Wever pentru redresarea finanțelor publice, comparate de sindicate cu un „dezastru social”, relatează AFP.
Indicatorul de Încredere Macroeconomică al Asociației CFA România a scăzut cu 7,3 puncte în luna octombrie.
Cea mai nouă versiune beta de WhatsApp pentru iPhone include posibilitatea înregistrării mai multor conturi de utilizator.
Noi atacuri ale Federației Ruse în Ucraina, în apropierea graniței cu România. Armata a mobilizat două avioane Eurofighter Typhoon # Profit.ro
Noi atacuri aeriene ale Federației Ruse în Ucraina au avut loc în noaptea de duminică spre luni, în apropierea graniței cu România.
Inteligența artificială va fi folosită în cadrul platformei de streaming Prime Video pentru a genera automat rezumate ale serialelor.
Vinul zilei: un Cabernet Sauvignon din Drăgășani care îmbină forța și eleganța, aromele de prună coaptă și mure cu cele de alune de pădure și condimente. Un vin bun, greu de ignorat, cu potențial excelent # Profit.ro
Cuvée Andrei 2021 este alegerea perfectă pentru cei care caută un vin roșu corpolent, expresiv și rafinat.
Președintele României a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării, care va avea loc pentru luni, 24 noiembrie 2025, ora 12:00, la Palatul Cotroceni.
Video din mână arată bine când combini stabilizarea optică/electronică cu tehnica de mișcare potrivită.
Autoritățile iau în calcul închiderea temporară a DN1 în perioada 24–28 noiembrie pentru pentru efectuarea unor lucrări la trecerea la nivel cu calea ferată de la Movila Vulpii.
Activele din lumea reală, cunoscute sub numele de „Real-World Assets” sau RWA, atrag atenția pieței cripto la nivel global în 2025, o tendință care va continua să ia amploare în anul următor.
Conferința ONU pentru schimbările climatice (COP) a livrat un mare succes – Acordul de la Paris.
Porțile aeroporturilor Otopeni și Băneasa vor fi modernizate. Trei oferte pentru un contract estimat la aproape 6 milioane de euro # Profit.ro
Convergint Romania, Rasirom și Trident Servicii și Mentenanță au licitat pentru câștigarea unui contract privind prestarea serviciilor de modernizare a sistemului electronic de control acces instalat la Aeroportul Internațional "Henri Coandă" București (AIHCB) și Aeroportul Internațional București Băneasa "Aurel Vlaicu" (AIBB-AV).
DOCUMENT Aproape 500 kilometri de trasee cicloturistice de-a lungul Via Transilvanica. Patru oferte, buget de peste 66 milioane lei # Profit.ro
Patru asocieri de firme au depus oferte la Consiliul Județean Suceava în cadrul unei licitații care urmărește amenajarea a circa 494 kilometri de trasee cicloturistice de-a lungul traseului Via Transilvanica în județele Suceava, Mureș și Bistrița, conform datelor Profit.ro.
ANAF vine cu chatbot și comunicare audio-video în relația cu contribuabilii. Cine sunt furnizorii # Profit.ro
Vestra Industry și asocierea formată din Druid (lider) și Ernst & Young vor furniza Ministerului Finanțelor produse și servicii asociate necesare dezvoltării serviciilor la distanță (electronice sau telefonice) actuale, prin noi funcționalități și/sau crearea de servicii noi – e-Services ANAF.
Asocierea formată din Kimar Rezidential (lider), Lubserv, MIF Prev Psi, CMV Quality Instal și Elcomontaj a câștigat, din postura de unic ofertant, o licitație organizată de MKS Prod (județul Dolj) pentru construirea unui hotel de patru stele în orașul Craiova, pe Calea Severinului.
