Meghan Trainer a transformat bullyingul online într-o nouă piesă, „Still Don't Care”. „M-au făcut să plâng”

Irina Columbeanu, ajunsă la 18 ani și stabilită de câțiva ani în Malibu, s-a întors la una dintre pasiunile ei mai vechi, respectiv pictura. După o vară petrecută în România, tânăra a revenit în Statele Unite alături de mama ei, Monica Gabor, și de tatăl vitreg, Mr. Pink, iar odată cu reîntoarcerea în America a simțit nevoia să reia un hobby pe care îl abandonase în urmă cu cinci ani.