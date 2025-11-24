Legea pensiilor speciale pentru magistraţi a fost respinsă de judecătorii de la Curtea de Apel Bucureşti
Economica.net, 24 noiembrie 2025 15:50
Judecătorii de la Curtea de Apel Bucureşti (CAB) au respins, luni, cu o majoritate covârşitoare, noul proiect al reformei pensiilor magistraţilor.
Începe „marea lichidare”. Primul lot al reformei la companiile de stat este format din 10 companii, pe listă sunt patru din Energie şi şase din Transporturi. Cel puţin trei vor fi restructurate până la 31 august 2026 # Economica.net
Zece companii de stat, patru din Energie, şase din Transporturi, vor fi selectate într-un "proiect-pilot" de reformă, a anunţat vicepremierul Oana Gheorghiu. Lista va fi definitivată şi comunicată în cursul acestei săptămâni.
România este aproape de un blocaj pe piaţa formării profesionale – avertisment Sindalimenta # Economica.net
Sindicatele din industria alimentară avertizează că piaţa formării profesionale ar putea intra blocaj şi ar genera pierderea unor sume importante de fonduri europene, în urma deciziei Comisiei de Autorizare a furnizorilor de formare profesională, care a hotărât să arhiveze la data de 31 decembrie 2025 aproximativ 380 de standarde ocupaţionale, pe motiv că nu au fost actualizate.
Legea pensiilor speciale pentru magistraţi a fost respinsă de judecătorii de la Curtea de Apel Bucureşti # Economica.net
Judecătorii de la Curtea de Apel Bucureşti (CAB) au respins, luni, cu o majoritate covârşitoare, noul proiect al reformei pensiilor magistraţilor.
Comisia Europeană a prezentat obiecţiunile referitoare la propunerea de achiziţie a Downtown de către Universal Music Group # Economica.net
Comisia Europeană a informat Universal Music Group (UMG) cu privire la opinia sa preliminară potrivit căreia proiectul său de achiziţie a Downtown ar putea restrânge concurenţa pe piaţa distribuţiei angro de muzică înregistrată, se arată într-un comunicat al Executivului comunitar.
Încrederea în rândul companiilor germane s-a deteriorat neaşteptat în noiembrie, arată rezultatele sondajului lunar publicat luni de institutul Ifo, transmite DPA.
Test de revenire din blackout. S-a derulat cu succes “Aurora” cel mai amplu exercițiu național de restaurare a Sistemului Electroenergetic Național făcut vreodată VIDEO # Economica.net
Șapte entități energetice, cu sprijinul de specialitate al Serviciului de Telecomunicații Speciale, au realizat cu succes sâmbătă, 22 noiembrie 2025, cel mai amplu exercițiu de restaurare a Sistemului Electroenergetic Național, arată un comunicat de presă al Transelectrica.
Listarea la bursă a Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti (CNAB) în viitorul cât mai apropiat, o oportunitate pentru dezvoltarea infrastructurii aeroportuare din zona Capitalei – Fondul Proprietatea # Economica.net
Fondul Proprietatea susţine necesitatea listării la bursă a Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti în viitorul cât mai apropiat, un demers care poate reprezenta o oportunitate pentru dezvoltarea infrastructurii aeroportuare din zona Capitalei, a anunţat Franklin Templeton International Services, printr-un comunicat.
Germania cheltuieşte mai mult pentru securitatea socială decât vecinii săi europeni, potrivit unui studiu realizat de Institutul Economic German (IW) şi publicat luni, informează DPA.
Furnizorii auto cer Comisiei Europene să recunoască oficial combustibilii regenerabili drept soluții de decarbonizare # Economica.net
CLEPA, Asociația Europeană a Furnizorilor din Industria Auto, s-a alăturat altor 29 de semnatari din industrie în solicitarea adresată Comisiei Europene de a revizui standardele UE privind emisiile de dioxid de carbon pentru autoturisme și vehicule comerciale ușoare, și să recunoască oficial combustibilii regenerabili drept soluții, alături de electrificare.
Băncile s-ar putea confrunta cu retrageri masive – Efectul din umbră al „monedelor digitale stabile” (stablecoins), în zona euro (avertisment BCE) # Economica.net
Stablecoins (monedele digitale stabile) ar putea provoca băncilor din zona euro retrageri importante de depozite pe segmentul de retail, şi orice extindere a acestor evoluţii ar putea avea implicaţii extinse asupra stabilităţii sistemului financiar global, se arată în raportul Băncii Centrale Europene privind evaluarea stabilităţii financiare, transmite Reuters.
România trebuie să renunțe la economia bazată pe cash pentru a reduce deficitul, susţine Varujan Pambuccian # Economica.net
România ar putea să treacă, însă, pe excedent bugetar dacă ar reduce economia subterană, susține Varujan Pambuccian, liderul grupului parlamentar al minorităţilor naţionale, condiția fiind să micșorăm „economia bazată pe cash”, adică să ajungem de la 29%, cât este acum, undeva la 20%. Chiar și așa ar fi foarte mult, pentru că spre exemplu în Germania vorbim despre un nivel de 10%, iar în SUA de 7%, scrie Termene.ro.
Record pentru Grecia – Veniturile din turism au depăşit 20 de miliarde de euro în primele nouă luni, avans de 9% # Economica.net
Veniturile Greciei din turism au depăşit 20 miliarde de euro în perioada ianuarie-septembrie 2025, un avans anual de 9%, informează publicaţiile To Vima şi Kathimerini.
S-a mai vândut un centru comercial: italienii de la IGD au vândut Winmarkt Oltul din Slatina pentru 2,4 milioane de euro # Economica.net
Immobiliare Grande Distribuzione (IGD), care deține în România rețeaua de centre comerciale Winmarkt, a vândut al patrulea centru comercial din planul de restructurare.
Anunţ-bombă despre Bucureşti. Capitala României e pe primul loc în topul european al zonelor cu cel mai mic risc de expunere la sărăcie # Economica.net
Anul trecut, 16,2% din cetăţenii UE (72,1 milioane de persoane) erau expuşi riscului de sărăcie, exact aceeaşi pondere ca în 2023, arată datele publicate luni de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat).
Negocieri pentru pace în Ucraina. Aspectele referitoare la Europa şi Nato au fost retrase din acordul propus de SUA, spune Ministrul de externe al Germaniei # Economica.net
Ministrul de externe german, Johann Wadephul, a declarat luni că s-au făcut progrese în privinţa planului de pace destinat să pună capăt războiului în Ucraina ca rezultat al discuţiilor din ajun cu reprezentanţi de rang înalt ai SUA la Geneva, potrivit dpa.
Record – Preţul gazelor în Europa a scăzut sub pragul de 30 euro Mw/h, cel mai mic nivel din mai 2024 şi până acum # Economica.net
Preţurile de referinţă la gaze naturale în Europa au coborât luni sub pragul de 30 de euro pentru un Megawatt-oră, pentru prima dată în mai mult de un an, influenţate de majorarea importurilor precum şi de discuţiile privind încheierea războiului din Ucraina, transmite Bloomberg.
După ciorba la pungă, Carmolimp lansează și sarmale la pungă și se așteaptă la comenzi de câteva tone în prima săptămână # Economica.net
Cel mai cunoscut producător de ciorbe la pungă, Carmolimp lansează propria colecție de sarmale ready to cook, sub deviza “Gătite de noi, semnate de tine”.
UE cere SUA să aplice mai mult din acordul comercial convenit în iulie, inclusiv reducerea taxelor la oţel # Economica.net
Miniştrii din Uniunea Europeană ar urma să solicite luni oficialilor americani din domeniul comerţului să fie implementată o parte mai importantă din acordul comercial UE-SUA din iulie, cum ar fi reducerea taxelor vamale americane la oţelul din blocul comunitar, dar şi la anumite mărfuri din UE, cum ar fi vinul şi băuturile spirtoase, transmit DPA şi Reuters.
eMag a vândut mai puțin în prima jumătate a acestui an financiar. Naspers, grupul din care face parte, lucrează la cel mai mare laborator AI din Europa # Economica.net
Veniturile eMag România, cea mai mare platformă de shopping online din țară, au ajuns în prima jumătate a anului financiar 2026 la 719 milioane de dolari, cu aproximativ 1% peste cele din perioada similară a anului trecut în dolari, dar cu 4% în minus, raportat în lei. Este cea mai mică creștere dintre companiile din grupul Naspers care mai include, spre exemplu, OLX, în Europa. Compania a generat, de asemenea, în România, EBITDA în valoare de 32 de milioane de dolari față de 37 de milioane de dolari anul trecut, ceea ce corespunde unei marje de 4% raportat la cifra de afaceri.
Jale pentru români. Avem cele mai mari scumpiri, dar şi cel mai mare preţ la energie electrică din UE, raportat la puterea de cumpărare – Asociaţia Energia Inteligentă (AEI) # Economica.net
România este lider european la scumpiri şi campioană europeană la preţul energiei electrice raportat la puterea de cumpărare, susţine preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliţă, într-un comunicat de presă.
Radiografia firmelor din România – Care sunt domeniile cu cele mai multe întreprinderilor şi cu cât a scăzut numărul angajaţilor (date oficiale INS) # Economica.net
Numărul total de întreprinderi a crescut cu 2,1% în anul 2024 comparativ cu 2023, la 693.447 unităţi, în timp ce numărul mediu de salariaţi s-a redus cu 2%, la 4,154 milioane persoane, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică, publicate luni.
Cum un proiect 100% privat schimbă paradigma turismului și a investițiilor pe litoralul românesc
Bulgaria „bubuie” înainte de aderarea la euro. Creştere de 21% a investiţiilor străine directe, până la 2,53 miliarde de euro # Economica.net
Investiţiile străine directe (FDI) în Bulgaria au ajuns la 2,53 miliarde de euro până la finalul lunii septembrie, arată datele preliminare publicate de Banca Naţională a ţării, o creştere de 20,9%, sau 437,8 milioane de euro, comparativ cu perioada similară din 2024, când influxurile nete au totalizat 2,09 miliarde de euro, informează Novinite.
Anunţ de la Revolut. E un nou gigant, după ce a ajuns la o valoare de piață de 75 de miliarde de dolari # Economica.net
Revolut a finalizat o nouă rundă de finanțare cumpărând altă serie de acțiuni de la angajați. Tranzacţia fost condusă de Coatue, Greenoaks, Dragoneer și Fidelity Management & Research Company, cu participarea investitorului strategic NVentures, divizia de venture capital a NVIDIA. Valoarea de piață a companiei a ajuns la 75 de miliarde de dolari. Revolut a obținut licențe bancare în Mexic și Columbia.
Chinezii de la Geely estimeză că vor exporta circa 250.000 de mașini către Europa în 2027 # Economica.net
Geely Auto, al doilea producător auto din China, are în plan să exporte 200.000 de mașini către Europa de Vest și alte 50.000 către zona estică a continentului la nivelul anului 2027.
O grevă de trei zile organizată de principalele sindicate din Belgia începe luni, fiind aşteptate perturbări majore în transportul feroviar şi aerian, precum şi în serviciile publice, relatează dpa.
Federaţia Rusă a reluat atacurile cu drone asupra unor obiective civile şi de infrastructură portuară din Ucraina, în noaptea de duminică spre luni, în proximitatea frontierei cu România, iar două aeronave Eurofighter Typhoon ale aliaţilor germani au fost ridicate de la sol în vederea monitorizării situaţiei aeriene, a anunţat Ministerul Apărării Naţionale.
Curs BNR - Leul se va deprecia în următoarele 12 luni. Euro va ajunge 5,14 lei, în următoarele şase luni, conform prognozelor CFA România, iar pentru următoarele 12 luni se estimează o depreciere până la nivelul de 5,20 lei. Ce se va întâmplă cu preţurile şi cum va evolua inflaţia, preţurile locuințelor în oraşe, dar şi la cât va ajunge deficitul bugetar în perioada următoare, în analiza CFA România.
Statele Unite şi Ucraina au elaborat un cadru de pace "actualizat şi rafinat" pentru a pune capăt războiului din Ucraina, în urma discuţiilor purtate duminică la Geneva, conform unui comunicat al Kievului şi Washingtonului, citat de dpa.
Cel mai mare furnizor de energie electrică din Austria continuă expansiunea în România: autorizație așteptată pentru încă un parc fotovoltaic în Ardeal # Economica.net
Subsidiara din România a Wien Energy, Vienna Energy Forța Naturală, urmează să primească autorizația de înființare pentru un nou parc fotovoltaic în Ardeal, și își consolidează poziția în regenerabil în România.
EXCLUSIV Cris-Tim, listată cu mare succes la BVB, vrea să intre pe piața din China. Radu Timiș Jr, CEO: Există discuții și dialog cu autoritățile locale # Economica.net
Producătorul de mezeluri și brânzeturi Cris-Tim, deținut de familia Timiș și listat recent cu mare succes la Bursa de Valori București, caută posibilități să intre pe piața din China, au arătat, pentru Economica.net, surse avizate. Interesul în acest sens ne-a fost confirmat de către Radu Timiș Jr, CEO al Cris-Tim.
Negocieri pentru pace în Ucraina – Întâlnirea de la Geneva este probabil cea mai bună de până acum, declară Rubio # Economica.net
Secretarul de stat american, Marco Rubio, a declarat duminică că a obţinut progrese semnificative în cadrul discuţiilor privind proiectul de plan al SUA pentru încheierea războiului în Ucraina, în cadrul întâlnirii cu delegaţia ucraineană la Geneva, potrivit Reuters.
Bolt anunță a anunțat că începând cu 20 noiembrie scade prețul abonamentului său Plus, de la 29,99 lei la 24,99 lei, prima lună fiind în continuare gratis pentru abonații noi.
Statul se împrumută mai ieftin pentru că BNR „a dat drumul la tiparniță” pentru salariile bugetarilor- Surse # Economica.net
Dobânzile la titlurile de stat pe 10 ani au coborât sub 7% nu din cauza creșterii încrederii investitorilor străini în economia României, așa cum spun guvernatorul BNR, Mugur Isărescu și ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. După repetatele emisiuni monetare generate de majorarea salariilor bugetarilor din ultimii doi ani, sistemul bancar are o supralichiditate care nu poate fi plasată decât în titluri de stat, spun surse din trezoreriile băncilor comerciale.
Germania nu crede într-un acord de pace în Ucraina, până la sfârșitul săptămânii viitoare # Economica.net
Cancelarul german Friedrich Merz, aflat la summitul G20 din Africa de Sud, s-a declarat "sceptic" duminică asupra şanselor de a se ajunge la un acord cu privire la planul în 28 de puncte al lui Donald Trump pentru Ucraina până joi, termenul stabilit de preşedintele american, motiv pentru care a propus să se încerce ajungerea la un acord privind un număr mai mic decât cele 28 de puncte din respectivul proiect, în care ţările europene au marcat cu roşu mai multe modificări pe care le consideră necesare, relatează AFP şi EFE.
Litasco, brațul comercial al Lukoil, se dezmembrează sub sancțiunile occidentale – Reuters. În România, Litasco deține rafinăria Petrotel și 300 de benzinării # Economica.net
Sancțiunile americane dezmembrează ceea ce a mai rămas din Litasco, divizia de trading a Lukoil, odinioară cel mai mare comerciant de petrol al Rusiei și un rival al marilor case elvețiene de trading și al giganților petrolieri, au declarat cinci surse pentru Reuters.
Șefii Hidroelectrica vor să se asigure pentru o sumă uriașă. Cât va plăti compania pentru acoperirea eventualelor erori ale directorilor și administratorilor # Economica.net
Șefii Hidroelectrica vor să se asigure pentru o sumă uriașă. Compania a pornit licitația pentru un nou contract de asigurare pentru răspunderea civilă a administratorilor și directorilor executivi (engl. Directors and Officers Liability sau D&O). Plățile maxime pe care asigurătorul le va face în caz de erori care provoacă daune (limita asigurată) este de circa 200 de milioane de euro, una dintre cele mai mari din piața asigurărilor.
Hidrogenul este singurul vector energetic regenerabil care poate contribui la stabilitatea sistemului energetic – AEI # Economica.net
Crizele recente au schimbat radical discuţia despre hidrogen în Europa, astfel că hidrogenul trece rapid din zona retoricii climatice în zona strategică, fiind singurul vector energetic regenerabil care poate fi stocat pe termen lung şi transportat prin conducte şi care poate contribui la stabilitatea întregului sistem energetic european, susţine Asociaţia Energia Inteligentă (AEI), într-un comunicat de presă.
Războiul comercial UE-SUA-China. Întâlnire la Bruxelles pentru un potenţial acord între Europa şi America, dar şi pentru discuţii despre relațiile cu China # Economica.net
Miniştrii comerţului din Uniunea Europeană (UE) se vor întâlni luni la Bruxelles pentru a discuta acordul destinat să evită un război comercial cu Statele Unite cu reprezentanţii americani, precum şi relaţiile comerciale cu China, inclusiv anunţul Beijingului privind noi controale la exporturile de pământuri rare şi suspendarea ulterioară a acestora pentru un an, transmite EFE.
Preşedintele SUA, Donald Trump, i-a acuzat duminică pe liderii ucraineni că nu dau dovadă de "nicio recunoştinţă" faţă de Statele Unite, în timp ce el încearcă să impună un acord pentru a pune capăt conflictului, plan contestat de Kiev, potrivit AFP.
Negocieri pentru pace în Ucraina. Zelenski speră la „încorporarea unei viziuni ucrainene” în planul SUA # Economica.net
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că, în cadrul contactelor de duminică de la Geneva între delegaţiile ţării sale, SUA şi unor ţări europene, există o anumită disponibilitate de a încorpora o "viziune ucraineană" în planul de pace transmis Kievului săptămâna aceasta de către administraţia preşedintelui Donald Trump, a cărui versiune iniţială a fost considerată excesiv de favorabilă Rusiei de către Bruxelles şi Kiev, potrivit EFE.
Europenii au prezentat o versiune amendată a planului de pace american pentru Ucraina, care prevede un număr mai mare de efective militare pentru armata ucraineană şi o schimbare în privinţa concesiilor teritoriale pe care ar urma să le facă Kievul, potrivit unui document consultat de Reuters duminică.
Stocarea energiei sparge pragul de 100 GW putere instalată în Europa. 4 milioane de locuințe au deja o baterie, alături de centralele cu pompaj și instalațiile mari # Economica.net
Capacitatea de stocare a energiei în Europa se extinde rapid, iar puterea totală instalată în Uniunea Europeană, Regatul Unit, Norvegia și Elveția va ajunge la 100 GW până la sfârșitul lunii noiembrie, potrivit datelor prezentate de presa de specialitate.
Cât trebuie să muncească spaniolii pentru a cumpăra o locuinţă. Calcul pe salariu brut # Economica.net
Familiile din Spania au nevoie, în medie, de 7,7 ani de salariu brut pentru a cumpăra o locuinţă, cel mai mare efort financiar de după 2011, o nouă dovadă a crizei imobiliare actuale provocate de faptul că cererea depăşeşte cu mult oferta dar şi de alţi factori, care au dus la creşterea preţurilor, inclusiv pe piaţa închirierilor, informează EFE.
Erdogan a anunţat că va avea o discuţie telefonică cu președintele Rusiei, Vladimir Putin # Economica.net
Preşedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a anunţat duminica aceasta că, luni, ar urma să aibă o convorbire telefonică cu omologul său rus Vladimir Putin pentru a discuta despre eforturile de pace privind Ucraina, adăugând că îi va propune relansarea transportului cerealelor, în condiţii de siguranţă, prin Marea Neagră, potrivit Reuters.
Vescan are profit de peste 500.000 de lei în 2024, de două ori mai mare decât în 2023, la firma sa # Economica.net
Rapperul Leonard Vescan (38 de ani) are o singură firmă de profil cu care a obţinut un profit net de peste 500.000 de lei la o cifră de afaceri netă sub 260.000 de lei, arată datele de ONRC consultate de Economica.net în portalul de business intelligence Termene.
Nicușor Dan a semnat – Legea pentru protecţia consumatorului. Reguli noi la produsele cumpărate fizic, dar şi online # Economica.net
Preşedintele Nicuşor Dan anunţă că a promulgat legea care introduce amendarea comercianţilor cu sume cuprinse între 5.000 şi 25.000 de lei, pentru nerespectarea obligaţiei de a înlocui produsele achiziţionate fie fizic, fie online, atunci când cumpărătorul constată o neconformitate, în termen de cel mult 30 de zile de la achiziţie.
Ucraina – Zelenski cere aliaţilor să ajute la întîrirea apărării anti-aeriene ale ţării sale # Economica.net
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a cerut duminică aliaţilor Ucrainei să contribuie la îmbunătăţirea capacităţilor de apărare antiaeriană ale ţării sale, în faţa atacurilor continue efectuate de armata rusă, transmite DPA.
Negocieri pentru pace în Ucraina – Ce spun Macron şi Ursula Von der Leyen despre planul lui Trump # Economica.net
Multe părţi ale controversatului plan de pace pentru Ucraina al preşedintelui SUA, Donald Trump, nu pot fi puse în aplicare fără aprobarea aliaţilor europeni ai Kievului, a declarat duminică preşedintele francez Emmanuel Macron în marja summitului G20 din Africa de Sud, potrivit dpa. De asemenea, preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că frontierele Ucrainei nu pot fi schimbate prin forţă, armata sa nu poate fi redusă, lăsând ţara vulnerabilă, şi rolul central al Uniunii Europene trebuie să fie ''recunoscut deplin'' în orice plan de pace.
Casele „blestemate” şi cum sfidează logica imobiliară din Hong Kong locuinţele „hongza” # Economica.net
Pe piaţa imobiliară din Hong Kong soliditatea nu mai este definită doar de oţel sau beton, ci şi de un factor intangibil precum superstiţia, ceea ce face ca pe o piaţă pe care preţul pe metru pătrat depăşeşte 26.000 de euro, orice tragedie poate perturba valoarea unei proprietăţi la fel de repede ca o fluctuaţie a dobânzilor, transmite EFE.
