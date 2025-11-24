Legea pensiilor speciale pentru magistraţi a fost respinsă de judecătorii de la Curtea de Apel Bucureşti

21:30

Cancelarul german Friedrich Merz, aflat la summitul G20 din Africa de Sud, s-a declarat "sceptic" duminică asupra şanselor de a se ajunge la un acord cu privire la planul în 28 de puncte al lui Donald Trump pentru Ucraina până joi, termenul stabilit de preşedintele american, motiv pentru care a propus să se încerce ajungerea la un acord privind un număr mai mic decât cele 28 de puncte din respectivul proiect, în care ţările europene au marcat cu roşu mai multe modificări pe care le consideră necesare, relatează AFP şi EFE.