PepsiCo România introduce 10 autovehicule de transport electrice noi în flota sa de distribuție
Economica.net, 24 noiembrie 2025 20:20
PepsiCo anunță că face un nou pas pentru un viitor sustenabil, ca parte a programului strategic pep+ (PepsiCo Positive), și adaugă în flota de distribuție operată de GXO, cel mai mare furnizor de logistică contractuală pur-play din lume, 10 autovehicule electrice, dintre care opt camioane cu o capacitate de 7,2 tone și două vanuri de 3,5 tone.
Acum 15 minute
20:20
Softbinator raporteză pentru primele nouă luni din an un profit net semnificativ în creștere, în ciuda scăderii cifrei de afaceri # Economica.net
Softbinator Technologies, companie românească ce furnizează servicii complete de dezvoltare produse software (management de produs, design de produs, dezvoltare software, dezvoltare AI/ML și marketing de produs), raportează, la nivel consolidat, o cifră de afaceri de 19,8 milioane de lei în primele nouă luni din 2025, în scădere cu 7% față de perioada similară a anului trecut.
20:20
Acum 2 ore
19:20
UTA Edenred, unul dintre cei mai importanți furnizori de servicii de mobilitate din Europa, oferă acum clienților UTA eCharge acces la rețeaua Tesla Supercharger, informează compania prin intermediul unui comunicat transmis către Economica.net.
19:20
Firma care construiește turnurile de lux Elie Saab, deținute de dezvoltatorul Metropolitan, și-a cerut intrarea în concordat preventiv # Economica.net
Firma de proiect deținută de dezvoltatorul Metropolitan Group care construiește un proiect de lux ce urma să poarte numele renumitului creator de modă Elie Saab, a cerut deschiderea procedurii de concordat preventiv.
19:00
Rusia respinge modificările susținute de Ucraina și de statele europene la proiectul de pace propus de Statele Unite # Economica.net
Preşedintele rus Vladimir Putin i-a spus luni, într-o convorbire telefonică, premierului turc Recep Tayyip Erdogan că Rusia consideră o bază bună pentru discuţii prima versiune a planului de pace în 28 de puncte pentru Ucraina prezentată de Statele Unite, a transmis Kremlinul, în timp ce Kievul şi susţinătorii săi europeni au formulat o contrapropunere şi negociază cu Washingtonul modificarea acestui plan pentru a include clauze mai favorabile Ucrainei, dar consilierul de politică externă al lui Putin, Iuri Uşakov, a anunţat că Rusia respinge respectiva contrapropunere, relatează agenţiile EFE şi Reuters, transmite Agerpes.
19:00
Emil Dumitru (MADR): România primește anual 700.000 de cereri de plată de 2,1 miliarde de euro. Şi cu toate acestea, avem deficit de balanţă comercială de 3,47 miliarde de euro pe produsele agroalimentare # Economica.net
România va avea la sfârşitul anului un deficit de balanţă comercială de 3,47 de miliarde de euro pe produsele agroalimentare, deşi anual primeşte aproximativ 700.000 de cereri unice de plată pe suprafaţă, pentru a acorda plăţi directe în cuantum de aproximativ 2,1 miliarde de euro, ceea ce indică deficienţe structurale ale domeniului agricol, a afirmat luni secretarul de stat în Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Emil Dumitru (foto).
19:00
Ungaria avertizează că situația nu va face decât să se înrăutățească dacă europenii subminează planul de pace pentru Ucraina propus de Donald Trump # Economica.net
Situaţia "nu va face decât să se înrăutăţească" dacă "liderii europeni pro-război" subminează planul de pace pentru Ucraina, a declarat ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, luni la Bruxelles, argumentând că o asemenea poziţie ar duce la mai multe victime şi la un risc tot mai mare de escaladare, a consemnat MTI, transmite Agerpres.
Acum 4 ore
18:10
Xiaomi a inaugurat primul magazin fizic din România în incinta ParkLake Shopping Center din București, informează compania prin intermediul unui comunicat transmis către Economica.net. Noul magazin face parte din strategia de consolidare a prezenței companiei pe piața locală și este primul spațiu operat direct de Xiaomi. Consumatorii vor putea descoperi aici o gamă variată de aproape 40 categorii de produse.
18:00
Se construiește o nouă fabrică în România. Urbio investește 7 milioane de euro și vizează extinderea în Orientul Mijlociu # Economica.net
Urbio, companie care oferă soluțiilor Smart City și IoT, anunță demararea unei investiții de peste șapte milioane de euro pentru o nouă fabrică la Moreni, județul Dâmbovița, iar planurile prevăd extinderea și pe piețele din Orientul Mijlociu.
18:00
Guvernul irlandez obligă băncile să aibă instalate bancomate pe o rază de 10 km de zonele în care se află 97% din populație # Economica.net
Guvernul irlandez a aprobat luni o lege nouă care impune băncilor din Republica Irlanda să garanteze că 97% din populaţie va avea acces la un bancomat (ATM) pe o rază de 10 kilometri, informează EFE, transmite Agerpres.
17:40
Divizia de înghețată a gigantului Unilever se pregătește de separarea de compania mamă. Listarea va avea loc pe 8 decembrie la Bursa din Amsterdam # Economica.net
Divizia de îngheţată a gigantului din domeniul bunurilor de larg consum Unilever se pregăteşte pentru separarea de grupul mamă în luna decembrie, gata să abordeze provocări care variază de la logistică la popularitatea tot mai mare a medicamentelor pentru slăbit, atunci când va deveni independentă, a declarat directorul său de aprovizionare, transmite Reuters, relatează Agerpres.
17:40
Aproximativ 70% dintre americani se opun unei intrevenții militare în Venezuela – sondaj # Economica.net
Circa 70% din americani sunt împotriva unei intervenţii militare a Statelor Unite în Venezuela, arată un sondaj comandat de televiziunea CBS, care a difuzat duminică rezultatele preluate de DPA.
17:10
„Situaţia se înrăutăţeşte” – Ce se întâmplă cu preţurile în 2026 şi 2027 şi când se anunţă o scădere a inflaţiei. Anunţ de la BNR # Economica.net
Actualele evaluări indică o nouă înrăutăţire a perspectivei inflaţiei faţă de previziunile anterioare, în special în prima parte a orizontului de prognoză, potrivit Minutei şedinţei de politică monetară a Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României din 12 noiembrie. Urcarea ratei anuale a inflaţiei şi cantonarea acesteia în următoarele trei trimestre pe un palier ridicat şi superior celui previzionat anterior este preocupantă din perspectiva comportamentului viitor al anticipaţiilor inflaţioniste pe termen mai lung, au menţionat oficialii BNR.
17:00
Black Friday de la Asirom. Compania vine cu cea mai amre reducere din an și oferă un discount de 50% pentru polițele de asigurare a locuinței # Economica.net
Asirom Vienna Insurance Group anunță cea mai importantă ofertă a anului pentru protecția locuinței: între 24–30 noiembrie 2025, asigurarea facultativă „Căminul Meu” beneficiază de 50% reducere, cu serviciul de asistență tehnică „Meșter la tine acasă” inclus în pachet.
17:00
Ministerul Finanţelor (MF) a împrumutat, luni, 300 de milioane de lei de la bănci, printr-o emisiune de obligaţiuni de stat de tip benchmark, cu o maturitate reziduală la 147 de luni, la un randament mediu de 6,91% pe an, potrivit datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR), transmite Agerpres.
16:40
Artă, emoție și oameni care inspiră în expoziția “I’m lovin’ de 30 de ani” în cadrul Art Safari.
16:40
Bitcoin își revine după comentariile președintelui Fed din New York. Toate privirile sunt îndreptate către datele importante din SUA din această săptămână # Economica.net
Bitcoin a continuat să scadă săptămâna trecută, ajungând la un minim de 80.500 de dolari, prețuri nemaiîntâlnite din aprilie. Deși recenta corecție a neliniștit unii investitori, volatilitatea de această amploare nu este neobișnuită. Bitcoin a înregistrat mai multe scăderi de peste 30% în ultimii ani, ultima între ianuarie și aprilie, când a scăzut de la 109.000 de dolari la 74.500 de dolari, înainte de a se redresa cu 70% până la maximul istoric actual de 126.300 de dolari, deși atunci a fost o scădere mai graduală a prețului în comparație cu corecția „mai bruscă” actuală.
Acum 6 ore
16:00
Începe „marea lichidare”. Primul lot al reformei la companiile de stat este format din 10 companii, pe listă sunt patru din Energie şi şase din Transporturi. Cel puţin trei vor fi restructurate până la 31 august 2026 # Economica.net
Zece companii de stat, patru din Energie, şase din Transporturi, vor fi selectate într-un "proiect-pilot" de reformă, a anunţat vicepremierul Oana Gheorghiu. Lista va fi definitivată şi comunicată în cursul acestei săptămâni.
15:50
România este aproape de un blocaj pe piaţa formării profesionale – avertisment Sindalimenta # Economica.net
Sindicatele din industria alimentară avertizează că piaţa formării profesionale ar putea intra blocaj şi ar genera pierderea unor sume importante de fonduri europene, în urma deciziei Comisiei de Autorizare a furnizorilor de formare profesională, care a hotărât să arhiveze la data de 31 decembrie 2025 aproximativ 380 de standarde ocupaţionale, pe motiv că nu au fost actualizate.
15:50
Legea pensiilor speciale pentru magistraţi a fost respinsă de judecătorii de la Curtea de Apel Bucureşti # Economica.net
Judecătorii de la Curtea de Apel Bucureşti (CAB) au respins, luni, cu o majoritate covârşitoare, noul proiect al reformei pensiilor magistraţilor.
15:10
Comisia Europeană a prezentat obiecţiunile referitoare la propunerea de achiziţie a Downtown de către Universal Music Group # Economica.net
Comisia Europeană a informat Universal Music Group (UMG) cu privire la opinia sa preliminară potrivit căreia proiectul său de achiziţie a Downtown ar putea restrânge concurenţa pe piaţa distribuţiei angro de muzică înregistrată, se arată într-un comunicat al Executivului comunitar.
15:10
Încrederea în rândul companiilor germane s-a deteriorat neaşteptat în noiembrie, arată rezultatele sondajului lunar publicat luni de institutul Ifo, transmite DPA.
15:10
Test de revenire din blackout. S-a derulat cu succes “Aurora” cel mai amplu exercițiu național de restaurare a Sistemului Electroenergetic Național făcut vreodată VIDEO # Economica.net
Șapte entități energetice, cu sprijinul de specialitate al Serviciului de Telecomunicații Speciale, au realizat cu succes sâmbătă, 22 noiembrie 2025, cel mai amplu exercițiu de restaurare a Sistemului Electroenergetic Național, arată un comunicat de presă al Transelectrica.
14:40
Listarea la bursă a Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti (CNAB) în viitorul cât mai apropiat, o oportunitate pentru dezvoltarea infrastructurii aeroportuare din zona Capitalei – Fondul Proprietatea # Economica.net
Fondul Proprietatea susţine necesitatea listării la bursă a Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti în viitorul cât mai apropiat, un demers care poate reprezenta o oportunitate pentru dezvoltarea infrastructurii aeroportuare din zona Capitalei, a anunţat Franklin Templeton International Services, printr-un comunicat.
14:40
Germania cheltuieşte mai mult pentru securitatea socială decât vecinii săi europeni, potrivit unui studiu realizat de Institutul Economic German (IW) şi publicat luni, informează DPA.
14:40
Furnizorii auto cer Comisiei Europene să recunoască oficial combustibilii regenerabili drept soluții de decarbonizare # Economica.net
CLEPA, Asociația Europeană a Furnizorilor din Industria Auto, s-a alăturat altor 29 de semnatari din industrie în solicitarea adresată Comisiei Europene de a revizui standardele UE privind emisiile de dioxid de carbon pentru autoturisme și vehicule comerciale ușoare, și să recunoască oficial combustibilii regenerabili drept soluții, alături de electrificare.
14:40
Băncile s-ar putea confrunta cu retrageri masive – Efectul din umbră al „monedelor digitale stabile” (stablecoins), în zona euro (avertisment BCE) # Economica.net
Stablecoins (monedele digitale stabile) ar putea provoca băncilor din zona euro retrageri importante de depozite pe segmentul de retail, şi orice extindere a acestor evoluţii ar putea avea implicaţii extinse asupra stabilităţii sistemului financiar global, se arată în raportul Băncii Centrale Europene privind evaluarea stabilităţii financiare, transmite Reuters.
14:40
România trebuie să renunțe la economia bazată pe cash pentru a reduce deficitul, susţine Varujan Pambuccian # Economica.net
România ar putea să treacă, însă, pe excedent bugetar dacă ar reduce economia subterană, susține Varujan Pambuccian, liderul grupului parlamentar al minorităţilor naţionale, condiția fiind să micșorăm „economia bazată pe cash”, adică să ajungem de la 29%, cât este acum, undeva la 20%. Chiar și așa ar fi foarte mult, pentru că spre exemplu în Germania vorbim despre un nivel de 10%, iar în SUA de 7%, scrie Termene.ro.
14:40
Record pentru Grecia – Veniturile din turism au depăşit 20 de miliarde de euro în primele nouă luni, avans de 9% # Economica.net
Veniturile Greciei din turism au depăşit 20 miliarde de euro în perioada ianuarie-septembrie 2025, un avans anual de 9%, informează publicaţiile To Vima şi Kathimerini.
14:40
S-a mai vândut un centru comercial: italienii de la IGD au vândut Winmarkt Oltul din Slatina pentru 2,4 milioane de euro # Economica.net
Immobiliare Grande Distribuzione (IGD), care deține în România rețeaua de centre comerciale Winmarkt, a vândut al patrulea centru comercial din planul de restructurare.
14:40
Anunţ-bombă despre Bucureşti. Capitala României e pe primul loc în topul european al zonelor cu cel mai mic risc de expunere la sărăcie # Economica.net
Anul trecut, 16,2% din cetăţenii UE (72,1 milioane de persoane) erau expuşi riscului de sărăcie, exact aceeaşi pondere ca în 2023, arată datele publicate luni de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat).
14:40
Negocieri pentru pace în Ucraina. Aspectele referitoare la Europa şi Nato au fost retrase din acordul propus de SUA, spune Ministrul de externe al Germaniei # Economica.net
Ministrul de externe german, Johann Wadephul, a declarat luni că s-au făcut progrese în privinţa planului de pace destinat să pună capăt războiului în Ucraina ca rezultat al discuţiilor din ajun cu reprezentanţi de rang înalt ai SUA la Geneva, potrivit dpa.
14:40
Record – Preţul gazelor în Europa a scăzut sub pragul de 30 euro Mw/h, cel mai mic nivel din mai 2024 şi până acum # Economica.net
Preţurile de referinţă la gaze naturale în Europa au coborât luni sub pragul de 30 de euro pentru un Megawatt-oră, pentru prima dată în mai mult de un an, influenţate de majorarea importurilor precum şi de discuţiile privind încheierea războiului din Ucraina, transmite Bloomberg.
Acum 12 ore
12:00
După ciorba la pungă, Carmolimp lansează și sarmale la pungă și se așteaptă la comenzi de câteva tone în prima săptămână # Economica.net
Cel mai cunoscut producător de ciorbe la pungă, Carmolimp lansează propria colecție de sarmale ready to cook, sub deviza “Gătite de noi, semnate de tine”.
12:00
UE cere SUA să aplice mai mult din acordul comercial convenit în iulie, inclusiv reducerea taxelor la oţel # Economica.net
Miniştrii din Uniunea Europeană ar urma să solicite luni oficialilor americani din domeniul comerţului să fie implementată o parte mai importantă din acordul comercial UE-SUA din iulie, cum ar fi reducerea taxelor vamale americane la oţelul din blocul comunitar, dar şi la anumite mărfuri din UE, cum ar fi vinul şi băuturile spirtoase, transmit DPA şi Reuters.
12:00
eMag a vândut mai puțin în prima jumătate a acestui an financiar. Naspers, grupul din care face parte, lucrează la cel mai mare laborator AI din Europa # Economica.net
Veniturile eMag România, cea mai mare platformă de shopping online din țară, au ajuns în prima jumătate a anului financiar 2026 la 719 milioane de dolari, cu aproximativ 1% peste cele din perioada similară a anului trecut în dolari, dar cu 4% în minus, raportat în lei. Este cea mai mică creștere dintre companiile din grupul Naspers care mai include, spre exemplu, OLX, în Europa. Compania a generat, de asemenea, în România, EBITDA în valoare de 32 de milioane de dolari față de 37 de milioane de dolari anul trecut, ceea ce corespunde unei marje de 4% raportat la cifra de afaceri.
11:10
Jale pentru români. Avem cele mai mari scumpiri, dar şi cel mai mare preţ la energie electrică din UE, raportat la puterea de cumpărare – Asociaţia Energia Inteligentă (AEI) # Economica.net
România este lider european la scumpiri şi campioană europeană la preţul energiei electrice raportat la puterea de cumpărare, susţine preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliţă, într-un comunicat de presă.
10:40
Radiografia firmelor din România – Care sunt domeniile cu cele mai multe întreprinderilor şi cu cât a scăzut numărul angajaţilor (date oficiale INS) # Economica.net
Numărul total de întreprinderi a crescut cu 2,1% în anul 2024 comparativ cu 2023, la 693.447 unităţi, în timp ce numărul mediu de salariaţi s-a redus cu 2%, la 4,154 milioane persoane, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică, publicate luni.
10:30
Cum un proiect 100% privat schimbă paradigma turismului și a investițiilor pe litoralul românesc
09:50
Bulgaria „bubuie” înainte de aderarea la euro. Creştere de 21% a investiţiilor străine directe, până la 2,53 miliarde de euro # Economica.net
Investiţiile străine directe (FDI) în Bulgaria au ajuns la 2,53 miliarde de euro până la finalul lunii septembrie, arată datele preliminare publicate de Banca Naţională a ţării, o creştere de 20,9%, sau 437,8 milioane de euro, comparativ cu perioada similară din 2024, când influxurile nete au totalizat 2,09 miliarde de euro, informează Novinite.
09:50
Anunţ de la Revolut. E un nou gigant, după ce a ajuns la o valoare de piață de 75 de miliarde de dolari # Economica.net
Revolut a finalizat o nouă rundă de finanțare cumpărând altă serie de acțiuni de la angajați. Tranzacţia fost condusă de Coatue, Greenoaks, Dragoneer și Fidelity Management & Research Company, cu participarea investitorului strategic NVentures, divizia de venture capital a NVIDIA. Valoarea de piață a companiei a ajuns la 75 de miliarde de dolari. Revolut a obținut licențe bancare în Mexic și Columbia.
09:50
Chinezii de la Geely estimeză că vor exporta circa 250.000 de mașini către Europa în 2027 # Economica.net
Geely Auto, al doilea producător auto din China, are în plan să exporte 200.000 de mașini către Europa de Vest și alte 50.000 către zona estică a continentului la nivelul anului 2027.
09:30
O grevă de trei zile organizată de principalele sindicate din Belgia începe luni, fiind aşteptate perturbări majore în transportul feroviar şi aerian, precum şi în serviciile publice, relatează dpa.
09:30
Federaţia Rusă a reluat atacurile cu drone asupra unor obiective civile şi de infrastructură portuară din Ucraina, în noaptea de duminică spre luni, în proximitatea frontierei cu România, iar două aeronave Eurofighter Typhoon ale aliaţilor germani au fost ridicate de la sol în vederea monitorizării situaţiei aeriene, a anunţat Ministerul Apărării Naţionale.
09:30
Curs BNR - Leul se va deprecia în următoarele 12 luni. Euro va ajunge 5,14 lei, în următoarele şase luni, conform prognozelor CFA România, iar pentru următoarele 12 luni se estimează o depreciere până la nivelul de 5,20 lei. Ce se va întâmplă cu preţurile şi cum va evolua inflaţia, preţurile locuințelor în oraşe, dar şi la cât va ajunge deficitul bugetar în perioada următoare, în analiza CFA România.
08:30
Statele Unite şi Ucraina au elaborat un cadru de pace "actualizat şi rafinat" pentru a pune capăt războiului din Ucraina, în urma discuţiilor purtate duminică la Geneva, conform unui comunicat al Kievului şi Washingtonului, citat de dpa.
Acum 24 ore
22:30
Cel mai mare furnizor de energie electrică din Austria continuă expansiunea în România: autorizație așteptată pentru încă un parc fotovoltaic în Ardeal # Economica.net
Subsidiara din România a Wien Energy, Vienna Energy Forța Naturală, urmează să primească autorizația de înființare pentru un nou parc fotovoltaic în Ardeal, și își consolidează poziția în regenerabil în România.
22:30
EXCLUSIV Cris-Tim, listată cu mare succes la BVB, vrea să intre pe piața din China. Radu Timiș Jr, CEO: Există discuții și dialog cu autoritățile locale # Economica.net
Producătorul de mezeluri și brânzeturi Cris-Tim, deținut de familia Timiș și listat recent cu mare succes la Bursa de Valori București, caută posibilități să intre pe piața din China, au arătat, pentru Economica.net, surse avizate. Interesul în acest sens ne-a fost confirmat de către Radu Timiș Jr, CEO al Cris-Tim.
22:20
Negocieri pentru pace în Ucraina – Întâlnirea de la Geneva este probabil cea mai bună de până acum, declară Rubio # Economica.net
Secretarul de stat american, Marco Rubio, a declarat duminică că a obţinut progrese semnificative în cadrul discuţiilor privind proiectul de plan al SUA pentru încheierea războiului în Ucraina, în cadrul întâlnirii cu delegaţia ucraineană la Geneva, potrivit Reuters.
22:20
Bolt anunță a anunțat că începând cu 20 noiembrie scade prețul abonamentului său Plus, de la 29,99 lei la 24,99 lei, prima lună fiind în continuare gratis pentru abonații noi.
