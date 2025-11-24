Risipă de bani publici: Toaletă publică de 60.000 de euro

10:30

Jandarmeria Româna a publicat un comunicat prin care dezminte viralul în care un angajat în uniformă ar transmite mesaje de susținere pentru Călin Georgescu. Clipul are un însemn vizibil prin care arată că este generat cu IA.