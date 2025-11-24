Risipă de bani publici: Toaletă publică de 60.000 de euro
Cotidianul de Hunedoara, 24 noiembrie 2025 18:50
Toaleta publică va fi amplasată într-un parc aflat în construcție, ce va deservi un cartier rezidențial din orașul Ghimbav. The post Risipă de bani publici: Toaletă publică de 60.000 de euro appeared first on Cotidianul RO.
• • •
Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara
Acum 30 minute
18:50
Compania low-cost AJet va opera din vara 2026 zboruri săptămânale între Bodrum și București. The post Nouă companie aeriană low-cost în România appeared first on Cotidianul RO.
18:50
Proiectul aduce atât creșteri, cât și reduceri pentru locuințele care oferă condiții modeste de locuit The post Statul vrea să actualizeze chiriile după inflație appeared first on Cotidianul RO.
18:50
Toaleta publică va fi amplasată într-un parc aflat în construcție, ce va deservi un cartier rezidențial din orașul Ghimbav. The post Risipă de bani publici: Toaletă publică de 60.000 de euro appeared first on Cotidianul RO.
18:40
Este nevoie de energie ieftină și în Indonezia sau Africa de Sud, se moare în războaie și în Sudan sau RD Congo The post Vestul mulțumit de sine și Sudul Global încrezător appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
18:30
Poliţiştii au făcut percheziţii la Primăria Livezile după apariţia unor imagini intime cu primarul Traian Simionca. Acesta a fost reţinut pentru viol, agresiune sexuală şi violarea vieţii private. Ancheta continuă. The post Primar reţinut pentru viol şi agresiune sexuală appeared first on Cotidianul RO.
18:30
Sindicatele din penitenciare anunță proteste în toate unitățile din țară. Angajații cer oprirea reorganizărilor fără consultare, asigurarea unui buget salarial adecvat și blocarea modificărilor la pensii. The post Polițiștii de penitenciare protestează appeared first on Cotidianul RO.
18:10
Adevărate sau nu, publicului avid de senzațional i-a fost prezentat un argument și fără strălucire, și fără mister The post Probleme în căsnicie? Cum a apărut soţia vicepreşedintelui JD Vance appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
17:40
În 2026, câștigarea banilor de acasă este mai accesibilă ca niciodată. Îți poți valorifica abilitățile chiar și fără a fi necesar să investești în produse sau strategii complicate. The post Cum să faci bani de acasă în 2026 cu zero investiții appeared first on Cotidianul RO.
17:10
O femeie de 49 de ani din Olt a fost ucisă de partenerul ei, care a încercat să ascundă fapta. Bărbatul a fost reținut pentru omor, în condițiile în care România înregistrează anual victime ale violenței domestice. The post Altă femeie omorâtă de partenerul ei appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
17:00
Relațiile R. Moldova-Rusia, aproape înghețate. Popșoi: „Nu poți ignora o realitate cruntă” # Cotidianul de Hunedoara
Relațiile diplomatice dintre Republica Moldova și Federația Rusă se află la un nivel minim, limitate aproape exclusiv la contactele necesare pentru protejarea cetățenilor moldoveni The post Relațiile R. Moldova-Rusia, aproape înghețate. Popșoi: „Nu poți ignora o realitate cruntă” appeared first on Cotidianul RO.
16:40
Hotelul Corinthia aprinde în această seară luminile de Crăciun Corinthia, transformând centrul Capitalei într-un punct de atracție festiv. Vizitatorii pot intra în interiorul clădirii pentru a vedea decorurile de iarnă, pregătite special pentru sezon. The post Se aprind luminile de Crăciun de la Corinthia appeared first on Cotidianul RO.
16:30
Gimnastele reclamă, printre altele, faptul că nu li s-a adus la cunoștința decizia CEX a FRG și că nu se face nicio diferență între cazul lor și cel al Cameliei Voinea. The post Gimnastele din lotul național: „Refuzăm să fim abuzate!” appeared first on Cotidianul RO.
16:30
Candidatul USR a spus pentru RFI că nu poate să ceară nimănui să se retragă din cursă, dar că și-ar dori un parteneriat cu Ana Ciceală. Drulă a declarat că programele celor doi candidați pentru Capitală au multe puncte comune. The post Drulă, prima propunere pentru Ciceală: Mi-ar plăcea un parteneriat appeared first on Cotidianul RO.
16:10
Aproape 300 de persoane din Rusia ar fi obținut ilegal documentele de identitate. Parchetul General ar fi pornit o anchetă pe această speță, scrie G4Media. The post Oligarhi și infractori ruși cu acte românești obținute prin mită appeared first on Cotidianul RO.
16:00
O igienizare profesională nu este același lucru cu spălatul pe dinți sau cu un simplu detartraj. The post O igienizare dentară la șase luni reduce riscul de carii cu 60% appeared first on Cotidianul RO.
15:50
Situația politică și socială face ca guvernele europene să fie mai interesate să amâne un deznodământ în Ucraina decât președintele SUA este interesat să îl grăbească The post Lipsită de strategie și bani, Europa trage de timp în Ucraina appeared first on Cotidianul RO.
15:50
De ce marile companii își transformă birourile în grădini urbane? Trendul verde care ajunge și în România # Cotidianul de Hunedoara
Astăzi, clădirile de birouri nu mai sunt definite doar prin clasele A sau B, ci prin calitatea spațiilor verzi, prin proiecte care susțin interacțiuni autentice The post De ce marile companii își transformă birourile în grădini urbane? Trendul verde care ajunge și în România appeared first on Cotidianul RO.
15:40
„Când încerci să-l imiţi pe Dumnezeu, îţi trebuie multe aparate ca să poată să facă ce ar face un organ atunci când funcţionează bine“ The post Un bebeluș înfruntă un zbor dificil pentru o șansă la viață VIDEO appeared first on Cotidianul RO.
15:20
Poliția Română a atras atenția asupra mai multor scheme de păcălire a populației cu ajutorul IA. Aceștia au oferit și niște recomandări pentru ferirea de potențiale fraude. The post Pericolele inteligenței artificiale. Cum să te protejezi appeared first on Cotidianul RO.
15:10
Unii candidați s-au întors la funcțiile pe care le aveau înainte, alții au ieșit din viața politică. The post Un an de la prezidențiale. Ce s-a ales de candidați appeared first on Cotidianul RO.
15:10
Curtea de Apel respinge reforma privind pensiile speciale ale magistraților # Cotidianul de Hunedoara
Dacă, până vineri, proiectul nu este adoptat, Comisia Europeană poate decide să suspende 231 de milioane de euro ce ar fi trebuit să revină României. The post Curtea de Apel respinge reforma privind pensiile speciale ale magistraților appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
15:00
Un elev din Borș a ajuns la spital după ce a băut un amestec de suc și medicamente oferit de un coleg. The post Intoxicat la școală cu medicamente primite de la un coleg appeared first on Cotidianul RO.
14:40
Societatea civilă devine populistă când are impresia că este formată din „oameni puri”, care se opun unor ”privilegiați”, ”corupți”, ”îmbuibați” (...) The post Radicalizarea antijustiție și o inversare a populismului. Politizarea CSM appeared first on Cotidianul RO.
14:40
Emmanuel Macron pregătește un program pentru recrutarea a mii de tineri într-un serviciu militar voluntar de 10 luni cu scopul consolidării apărării naționale. The post Macron ar putea anunța serviciul militar voluntar appeared first on Cotidianul RO.
14:30
Românii aleg confort, experienţă şi diversitate în privința destinaţiilor de călătorie și fac acest lucru optând pentru resorturi plutitoare The post Crește numărul românilor care călătoresc în croaziere de lux appeared first on Cotidianul RO.
14:20
Flavia Groșan a fost înmormântată la Oradea, unde aproximativ 150 de persoane au venit să o conducă pe ultimul drum. Printre participanți a fost și Diana Șoșoacă. The post Flavia Groșan, înmormântată cu alai appeared first on Cotidianul RO.
14:20
Oana Gheorghiu se scuză. Afirmațiile la adresa magistraților, o metaforă. La ce întrebare nu a vrut să răspundă # Cotidianul de Hunedoara
Vicepremierul Oana Gheorghiu spune că declarațiile de la Digi24 legate de pensiile magistraților, care au declanșat un adevărat război între CSM și Guvern, au fost niște „metafore”. The post Oana Gheorghiu se scuză. Afirmațiile la adresa magistraților, o metaforă. La ce întrebare nu a vrut să răspundă appeared first on Cotidianul RO.
14:10
Zece companii de stat cu pierderi, la proba de foc. Intră într-un proiect pilot. Oana Gheorghiu, la cârma reformei # Cotidianul de Hunedoara
„Cred că este cea mai amplă acțiune de acest tip. Are ca obiective două direcții prioritare” The post Zece companii de stat cu pierderi, la proba de foc. Intră într-un proiect pilot. Oana Gheorghiu, la cârma reformei appeared first on Cotidianul RO.
13:50
Un raport Eurostat a arătat că peste 70 de milioane de cetățeni ai Europei se află în risc iminent de sărăcie. București-Ilfov este zona cea mai ferită de acest pericol. The post Cel mai mic risc de sărăcie din Europa este în București și Ilfov appeared first on Cotidianul RO.
13:40
De-a lungul carierei sale, Ronaldo s-a impus ca unul dintre cei mai buni marcatori din fotbal. Ronaldo este cunoscut şi pentru golurile remarcabile pe care le-a înscris. The post Cristiano Ronaldo, gol spectaculos în prima ligă saudită appeared first on Cotidianul RO.
13:40
Unele dintre sloturile de mai jos sunt conectate și la jackpoturi care, în ultimii ani, au oferit premii senzaționale. Cu cât un cazinou are mai mulți utilizatori, cu atât șansele de a câștiga jackpoturi cu multe zerouri devin implicit mai mari. Astfel, cele mai populare platforme licențiate în România sunt considerate nu doar de […] The post Ce sloturi online joacă românii? appeared first on Cotidianul RO.
13:30
Potrivit informațiilor din anchetă, un tânăr de 18 ani ar fi înjunghiat trei oameni pe stradă. The post Atac terorist: S-a strigat „Allahu Akbar” la Madrid appeared first on Cotidianul RO.
13:20
Chimia şi farma, responsabile de cea mai mare parte a deficitului comercial # Cotidianul de Hunedoara
Situaţia aceasta continuă deja de mulţi ani şi subliniază vulnerabilitatea României, din acest punct de vedere. The post Chimia şi farma, responsabile de cea mai mare parte a deficitului comercial appeared first on Cotidianul RO.
Acum 8 ore
13:00
Celebrul festival Untold scapă de amenzile GDPR după decizia definitivă a Tribunalului Cluj. The post UNTOLD scapă de două amenzi appeared first on Cotidianul RO.
12:50
În ciuda succesului și a speranței unui reviliment pe plan sportiv, CFR Cluj se află într-o situație dificilă. The post CFR Cluj are mari probleme, în continuare appeared first on Cotidianul RO.
12:40
Childish Gambino a povestit pe scena Camp Flog Gnaw Festival motivul pentru care a fost nevoit să își anuleze turneul de anul trecut. The post Childish Gambino, dezvăluiri despre turneul anulat appeared first on Cotidianul RO.
12:40
Aproximativ 130 de milioane de vizualizări au fost generate de doar 200 de clipuri de pe TikTok care îl elogiau pe Ceaușescu, a transmis IICCMER. „Fenomenul propagandei pro-totalitare în mediul online devine o amenințare gravă la adresa societății, în special la adresa tinerilor din România.” The post Ceaușescu, elogiat pe TikTok. Strategie coordonată de manipulare appeared first on Cotidianul RO.
12:30
Turismul este un motor important al economiei elene. Peste un sfert din PIB-ul Greciei este realizat de această industrie. The post Turismul grecesc a produs peste 20 de miliarde de euro în 2025 appeared first on Cotidianul RO.
12:10
Bărbații au deschis ușa către pistă și au alergat spre un avion Wizz Air care se pregătea să decoleze. Imaginile cu cei doi au devenit virale pe rețelele de socializare. The post Doi români au fugit pe pistă ca să nu piardă avionul appeared first on Cotidianul RO.
12:10
Cosmin Popa: Pacea SUA-Rusia, o manipulare cu acordul victimei. Mizele reale ale acordului și momeala aruncată – INTERVIU # Cotidianul de Hunedoara
“Președintele Trump își dorește o relansare a trumpismului, pentru că mișcarea MAGA este sub presiune internă, are loc o sciziune în această perioadă în interiorul mișcării. Putin este și el preocupat de replicarea propriului sistem politic, astfel încât să fixeze viitoarele mecanisme de negociere, iar ambii sunt foarte, foarte interesați de discreditarea proiectului proiectului politic european”. The post Cosmin Popa: Pacea SUA-Rusia, o manipulare cu acordul victimei. Mizele reale ale acordului și momeala aruncată – INTERVIU appeared first on Cotidianul RO.
11:50
Horațiu Potra, extrădat din Emiratele Arabe Unite, a fost dus la Parchetul General pentru audieri în dosarul tentativei de lovitură de stat. The post Horațiu Potra, scos din arest și dus la Parchet appeared first on Cotidianul RO.
11:30
Cine este Eugen Teodorovici: PNL, PSD, acum independent – ALEGERI PRIMĂRIA CAPITALEI # Cotidianul de Hunedoara
Eugen Teodorovici candidează la alegerile pentru Primăria Capitalei de pe 7 decembrie 2025 ca independent. El a fost membru PSD în trecut și a ocupat funcții importante. The post Cine este Eugen Teodorovici: PNL, PSD, acum independent – ALEGERI PRIMĂRIA CAPITALEI appeared first on Cotidianul RO.
11:10
Internazionale Milano, echipa antrenată de Cristi Chivu, a pierdut la limită (0-1) derby-ul împotriva marii rivale, AC Milan. A fost a șasea partidă fără victorie în fața Milanului, iar acest lucru îl îngrijorează pe antrenorul român. Cristi Chivu: „Trebuie să fim mai buni, în meciurile importante” „E un meci pierdut, mă tem că ar putea […] The post Cristi Chivu, după eșecul cu Milan: „Trebuie să ne îmbunătățim mental” appeared first on Cotidianul RO.
11:10
Pacientele au semnat declarații prin care se angajau să nu vorbească public despre medic, intervenție sau clinică timp de zece ani. The post Chirurgul vedetelor, acuzat că opera ilegal appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
11:00
Băluță folosește în campanie imaginea lui David Popovici, apoi își cere scuze # Cotidianul de Hunedoara
Băluță a lăudat într-un clip electoral postat de PSD București un bazin olimpic din Sectorul 4, scrie Golazo. În clip apar și campionii olimpici David Popovici și Diana Mocanu, fără consimțământul lor. The post Băluță folosește în campanie imaginea lui David Popovici, apoi își cere scuze appeared first on Cotidianul RO.
10:50
Gala Oscar din 2026 va include toate cele 24 de categorii în transmisiunea live. Această gală marchează debutul premiului pentru Cea mai bună distribuţie, prima categorie nouă introdusă în peste două decenii. The post Schimbări la premiile Oscar din 2026 appeared first on Cotidianul RO.
10:50
Aproape 130 de consumatori din Sectorul 5 au rămas fără gaze naturale după ce Distrigaz Sud a întrerupt alimentarea din cauza unui incident la instalaţia comună. The post Incident la instalația de gaze. 130 de locuințe, fără alimentare appeared first on Cotidianul RO.
10:30
Pe 19 noiembrie, publicația Axios publică fragmente din plan. Iar în aceeași zi, la postarea corespondentului Barak Ravid, Steve Witkoff lasă un comentariu, pe care îl șterge ulterior foarte rapid, în care admite că documentul „probabil a venit de la K”. The post Cronologia unui fals „plan de pace” pentru Ucraina appeared first on Cotidianul RO.
10:30
Jandarmeria Româna a publicat un comunicat prin care dezminte viralul în care un angajat în uniformă ar transmite mesaje de susținere pentru Călin Georgescu. Clipul are un însemn vizibil prin care arată că este generat cu IA. The post Jandarmul care îl promova pe Călin Georgescu nu există appeared first on Cotidianul RO.
10:30
Atacurile ruseşti din apropierea graniţei cu România au dus la ridicarea unor aeronave Eurofighter şi F-16 pentru monitorizare. The post Noi atacuri ruseşti lângă graniţa României appeared first on Cotidianul RO.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.