Cea mai mare companie din România: “Vedem clar semne de încetinire economică”

Veniturile eMag România, cea mai mare platformă de shopping online din țară, au ajuns în prima jumătate a anului financiar 2026 la 719 milioane de dolari, cu aproximativ 1% peste cele din perioada similară a anului trecut în dolari, dar cu 4% în minus, raportat în lei. Este cea mai mică creștere dintre companiile din grupul Naspers care mai include, spre exemplu, OLX, în Europa. Compania a generat, de asemenea, în România, EBITDA în valoare de 32 de milioane de dolari față de 37 de milioane de dolari anul trecut, ceea ce corespunde unei marje de 4% raportat la cifra de afaceri.