VIDEO Operațiune NATO cu tancuri aproape de granița cu Rusia. M1 Abrams ajunge primul pe Flancul estic

Newsweek.ro, 24 noiembrie 2025 20:20

Competiția de blindate Iron Spear, desfășurată pe flancul nord-estic al NATO, reunește echipaje din ...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum 15 minute
20:20
VIDEO Operațiune NATO cu tancuri aproape de granița cu Rusia. M1 Abrams ajunge primul pe Flancul estic Newsweek.ro
Competiția de blindate Iron Spear, desfășurată pe flancul nord-estic al NATO, reunește echipaje din ...
Acum 30 minute
20:10
Nvidia, cea mai mare companie din lume, tocmai le-a spus tuturor să se calmeze Newsweek.ro
Nvidia, care este în prezent cea mai mare companie din lume, tocmai le-a spus tuturor că trebuie să ...
Acum o oră
19:40
Cu cât sporește valoarea casei tale dacă ai panouri solare? Aproape că îți poți cumpăra o mașină Newsweek.ro
O întrebare bună pe piața imobiliară - Cât sporește valoarea casei tale dacă ai panouri solare? De b...
Acum 2 ore
19:20
Cum să scapi trandafirii în noiembrie de “boala petelor negre”. Frunzele netratate se îngălbenesc și cad Newsweek.ro
În luna noiembrie, trandafirii sunt sensibili la "boala petelor negre", iar frunzele netratate se în...
19:10
Washingtonul: UE să reducă taxele la exporturile americane, înainte de a primi o scutire de taxe vamale Newsweek.ro
Washingtonul spune că UE trebuie să reducă taxele la exporturile americane, înainte de a primi o scu...
19:00
Topul proiectelor private care reconstruiesc fața Iașului. Clasamentul primelor zece investiții, de un miliard Newsweek.ro
Județul Iași se află în plin proces de transformare, cu investiții private majore care dau amploare ...
18:50
VIDEO Un interlop care și-a făcut permis auto pe numele David Beckham va schimba legile din New York Newsweek.ro
Un interlop permis și-a făcut un permis auto la New York pe numele celebrului forbalist. A fost ares...
18:50
Salvatorul din Tudor Vladimirescu a murit la spital, după 6 luni de comă. A salvat de la înec o minoră Newsweek.ro
Tânărul de 25 de ani care a sărit în râul Bahlui pentru a salva o fată de 16 ani și care se afla int...
18:50
Avion spion Global Hawk al SUA, monitorizare neobișnuită pe Flancul estic al NATO. Cu „ochii” pe România Newsweek.ro
În dimineața de 24 noiembrie, un avion RQ-4B Global Hawk al Forțelor Aeriene ale Statelor Unite, car...
18:40
Cum să îți ții plantele în viață toamna pe balcon. Ai nevoie de apa fiartă de la o legumă din bucătărie Newsweek.ro
În luna noiembrie, plantele de pe balcon au nevoie de o îngrijire specială. Folosind apa fiartă de l...
18:40
Iașul, motorul economic al Regiunii Nord-Est, lovit „în plex” de probleme. Numărul insolvențelor a crescut Newsweek.ro
Regiunea Nord-Est rămâne una dintre zonele cele mai sensibile economic, însă datele centralizate de ...
Acum 4 ore
18:30
VIDEO Mulți români nu plăteau chiria și întreținerea nici pe vremea lui Ceaușescu. Erau făcuți de râs la TV Newsweek.ro
Un material video de arhivă, din 1967, arată că mulți români nu plăteau chiria și întreținerea la ti...
18:20
Fiul lui Tudorel Toader, acuzat că a hărțuit sexual două studente. Universitatea unde preda l-a suspendat Newsweek.ro
Scandal la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Lectorul Alexandru Toader, fiul fostului mini...
18:20
Horoscop decembrie al iubirii și prieteniei. Pești - căldură, Săgetător, Taur - atașament, Leu - dramă Newsweek.ro
Iubirea în decembrie este realistă, sobră, blândă, dar decisivă. Horoscop decembrie al iubirii și pr...
18:10
București, pe primul loc în topul european al zonelor cu cel mai mic risc de expunere la sărăcie Newsweek.ro
În 2024, 16,2% dintre locuitorii UE (72,1 milioane de persoane) erau expuși riscului de sărăcie. Ace...
17:50
Croazierele câștigă teren în România. Sunt închiriate apartamente de lux la 22.000 €/noapte pe vapoare Newsweek.ro
Marile linii de croazieră anunţă că numărul turiştilor români creşte în fiecare an, inclusiv al celo...
17:30
Umanizarea oncologiei, o necesitate. Specialiștii cer o abordare integrată a îngrijirii pacienților cu cancer Newsweek.ro
Schimbarea modului în care sunt îngrijiţi pacienţii bolnavi de cancer, de la tratamentul izolat, axa...
17:20
Interzicerea cumului pensie cu salariu avizată de șeful SPP Pahonțu. El are 6.000€ salariu plus pensie miliară Newsweek.ro
Guvernul Bolojan se străduiește să interzică cumulul pensiei cu salariul dar nu a găsit formula fina...
17:20
Planta unică în România descoperită pe malul Lacului Stânca-Costeşti. Trăiește doar pe stânci Newsweek.ro
O plantă unică în România a fost descoperită pe malul Lacului Stânca- Costeşti din Botoşani. Astfel ...
17:00
BNR avertizează: perspectiva inflației se înrăutățește, revenirea în țintă abia în 2027 Newsweek.ro
Rata anuală a inflaţiei ar urma să ajungă la 9,6% în decembrie 2025, comparativ cu nivelul de 8,8% a...
16:50
Actorul Udo Kier, legendă a filmelor horror și star al peste 200 de producții, a murit la 81 de ani Newsweek.ro
Udo Kier, cunoscut pentru rolurile sale memorabile în filme horror și pentru colaborările cu regizor...
16:40
Când se deschide oficial Târgul de Crăciun din Tulcea? Vor fi aduse căsuțe de lemn și produse tradiționale Newsweek.ro
Târgul de Crăciun din Tulcea își deschide porțile pe 28 noiembrie, în Piața Mircea cel Bătrân, unde ...
Acum 6 ore
16:20
Cum spun specialiștii că trebuie să încarci bateria mașinii electrice? Îi poți prelungi și de 10 ori viața Newsweek.ro
Viața bateriei de înaltă tensiune a mașinii electrice poate fi prelungită și de 10 ori, dacă șoferii...
16:20
Robotul chinez AgiBot A2 a intrat în Cartea Recordurilor după ce a mers peste 100 km. Câte zile a făcut? Newsweek.ro
Robotul chinez AgiBot A2, care a parcurs pe jos peste 100 de kilometri în trei zile, a fost omologat...
16:10
VIDEO Cum a fost manipulat un chat AI să otrăvească 20 de oameni. Cât de periculoase sunt noile tehnologii Newsweek.ro
Alexandru Georgescu, cercetător științific la Institutul de Cercetare-Dezvoltare Informatică (ICI) B...
16:10
Vanes Martirosyan, boxerul american de origine armeană a murit la 39 de ani din cauza cancerului de piele Newsweek.ro
Boxerul american de origine armeană, Vanes Martirosyan, cunoscut pentru cariera sa la categoria mijl...
16:00
Solicitarea lui Nicușor Dan la reuniunea liderilor UE. De ce să se țină cont la negocierea pentru Ucraina? Newsweek.ro
Președintele Nicușor Dan a participat, prin videoconferință la reuniunea liderilor UE privind Ucrain...
15:50
Ministrul Muncii anunță când primesc pensionarii cei 400 lei la pensie. Doar cei cu venituri mici iau banii Newsweek.ro
Florin Manole, ministrul Muncii, a anunțat când vor fi plătiți cei 400 lei la pensie, ajutor din par...
15:40
Cum ar putea costa 4 lei litrul de benzină sau motorină la pompă în România? Modelul japonez Newsweek.ro
Litrul de benzină sau motorină ar putea costa 4 lei în România. Circa 50% din prețul carburanților l...
15:20
Haos pe cumulul pensiilor cu salariul. Ministrul muncii spune că tăierea cu 85% a pensiilor se mai negociază Newsweek.ro
Momente greu de înțeles în guvern care se joacă cu soarta a sute de mii de pensionari. Guvernul a an...
15:20
„Pe cât de FAKE, pe atât de prost realizat”. Poliția dezvăluie cum putem să ne preotejăm de escrocherii Newsweek.ro
Inteligența artificială a avansat în ultimii ani, permițând crearea de videoclipuri și imagini extre...
15:10
Pensionarii se grăbesc să scoată pensia de la Pilonul 2 chiar dacă pierd 3.000 lei. De ce se tem? Newsweek.ro
Pensionarii sunt dispuși să piardă sume de ordinul miilor de lei atunci când scot banii din Pilonul ...
15:00
Românii merg de patru ori mai rar la restaurant, din cauza scumpirilor. Ce comandă de obicei? Newsweek.ro
Românii merg mult mai rar la restaurant şi numai atunci când au un motiv clar. Servirea mesei în ora...
14:40
Impozit pe pensie anulat în instanță. Care pensionari primesc bani înapoi? Cine nu are șanse DOCUMENT Newsweek.ro
Avem o decizie a instanței dată zilele acestea, care ajută foarte mult o categorie de pensionari. De...
Acum 8 ore
14:30
Românii plătesc cel mai mare preț la energie din UE, raportat la puterea de cumpărare. Explicația expertului Newsweek.ro
Românii plătesc cel mai mare preț la energie din Uniunea Europeană, raportat la puterea de cumpărare...
14:10
Oana Gheorghiu, despre reforma companiilor de stat. 83 de companii centrale au pierderi de 14 miliarde de lei Newsweek.ro
Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat, luni, că în acest moment avem 1.502 companii de stat în Rom...
14:00
Faliment răsunător în lumea golfului. Compania care-i poartă numele celui mai bun jucător din lume, în colaps Newsweek.ro
Compania fondată de legenda golfului Jack Nicklaus intră în faliment. A ajuns în această situație du...
13:50
Emmanuel Macron ar urma să introducă serviciul militar voluntar în Franța, în contextul amenințării Rusiei Newsweek.ro
Președintele Franței, Emmanuel Macron, ar urma să anunțe în următoarele zile introducerea serviciulu...
13:30
VIDEO Doi români au fugit pe pista aeroportului din Köln, ca să-și prindă zborul Newsweek.ro
Pe 22 noiembrie, pe aeroportul Köln/Bonn, doi români care riscau să piardă zborul spre București au ...
13:20
George Simion, laude halucinante la adresa lui Ceaușescu: „Era mai bine decât acum. Comuniștii erau patrioți” Newsweek.ro
George Simion, liderul extremiștilor AUR și actualul susținător al Ancăi Alexandrescu, fosta consili...
13:10
Cum și-a întemeiat Hrușcă o familie frumoasă în Canada acum 30 ani? Ce naționalitate are soția lui? Newsweek.ro
De zeci de ani, colindele lui Ștefan Hrușcă sunt nelipsite din casele românilor, iar vocea lui incon...
13:00
Circulaţie feroviară suspedată temporar pe secţia Topleţ - Valea Cernei Newsweek.ro
Circulaţia feroviară este suspendată temporar, luni, pe secţia de circulaţie Topleţ - Valea Cernei d...
12:40
585 de șoferi au rămas fără permise într-o singură zi. Ce au făcut? Newsweek.ro
În ultimele 24 de ore, poliţiştii au intervenit la peste 2.500 de solicitări ale cetăţenilor, au fos...
Acum 12 ore
12:30
Erdogan anunță discuții cu Putin. Planul pentru oprirea războiului și reactivarea coridorului din Marea Neagră Newsweek.ro
Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat că va discuta luni cu Vladimir Putin despre o...
12:20
BNR, raport dur: Înghețarea pensiilor și salariilor a scăzut consumul. Ce produse „ard la buzunare”? Newsweek.ro
BNR a anunțat azi într-un raport public că înghețarea pensie și salariilor a scăzut consumul. Ce pro...
12:00
Meci mortal, într-o cuşcă MMA. Un luptător de doar 31 de ani a căzut și a decedat. Poliția a demarat o anchetă Newsweek.ro
Un luptător de categoria grea, de doar 31 de ani, a murit în acest weekend după ce a fost grav rănit...
11:50
Cancelarul Germaniei, „sceptic” cu privire la un acord de pace Ucraina - Rusia cum vrea Donald Trump Newsweek.ro
Friedrich Merz, cancelarul Germaniei, se declară „sceptic” cu privire la ajungerea la un acord de pa...
11:50
Potra, mercenarul lui Călin Georgescu, audiat la Parchetul General în dosarul de evaziune și spălare de bani Newsweek.ro
Horațiu Potra, mercenarul cu care Călin Georgescu plănuia o lovitură de stat în România a fost adus ...
11:40
Sărbătoare 25 noiembrie, Sfânta Muceniță Ecaterina. Este zi de dezlegare la pește. Cruce neagră în calendar Newsweek.ro
Marți, 25 noiembrie, Biserica o prăznuiește pe Sfânta Mare Muceniţă Ecaterina, aceasta fiind o sărbă...
11:30
Marina Regală Britanică, în alertă. O navă de război rusească, detectată lângă Anglia: „Vom răspunde direct” Newsweek.ro
O corvetă rusă și un petrolier au fost interceptate în largul coastelor Marii Britanii, în cadrul un...
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.