Moșteanu: România poate deveni a doua putere militară în regiunie, după Polonia

17:20

Multă lume se întreabă cât costă cea mai ieftină casă la malul mării în Sicilia, o astfel de investiție este tot mai des analizată în ultimul timp. Asta pentru că piața imobiliară din România este tot mai scumpă pe zi ce trece. Astfel, e lesne de înțeles de ce o locuință mediteraneană poate fi o […]