Ucraina, prima țară din Europa care oferă un serviciu de telefonie mobilă prin tehnologia „direct-to-cell” a companiei Starlink

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a reiterat, în direct la Digi24, că se opune tăierii cu 10% a cheltuielilor de personal din Armată, în contextul în care înțelegerea din Coaliție era ca sistemul național de apărare să fie exceptat. „Realitatea este că avem un război la graniță de trei ani de zile, care nu știm cât va mai continua. Nu poți să spui că dacă tai la o primărie, trebui să tai și la Armată. S-ar putea să ne trezim vecini cu Putin”, a declarat demnitarul.