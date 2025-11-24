George Simion critică majorarea taxelor pe proprietate: „E jaf cu acte în regulă. Asta înseamnă să fii Bolojan”
Digi24.ro, 24 noiembrie 2025 23:30
George Simion lansează un atac dur la adresa coaliției de guvernare, acuzând-o că împovărează românii cu noi taxe pe proprietate după ce a crescut deja costurile materialelor de construcție. Liderul AUR susține că măsurile reprezintă un „jaf fiscal” și îi indică pe Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu drept responsabili.
Acum 30 minute
23:40
Casa Albă neagă că Donald Trump favorizează Rusia în discuțiile pentru încheierea războiului: „Ideea este total şi complet eronată” # Digi24.ro
Karoline Leavitt, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, a calificat drept „complet eronată” ideea că Donald Trump și administrația sa favorizează Rusia în discuțiile pentru încheierea conflictului din Ucraina, relatează AFP, conform Agerpres.
23:40
Președintele rus Vladimir Putin va efectua marți o vizită de trei zile în Kîrgîzstan, au anunțat luni autoritățile din Moscova și Bișkek, potrivit The Moscow Times.
Acum o oră
23:30
Ministerul Finanţelor neagă faptul că încasările din TVA au scăzut, în ciuda creşterii taxelor. „Luna august are activitate redusă” # Digi24.ro
Ministerul Finanţelor a anunțat, luni, că încasările din TVA, în perioada iulie-septembrie, au fost de aproximativ 35,48 mld lei, dintr-un total de 94,75 mld lei, aferent primelor 9 luni ale anului 2025. În plus, raportat la perioada ianuarie – septembrie 2025 vs. 2024, peste două treimi din veniturile suplimentare de TVA, comparativ cu anul trecut, sunt generate în perioada iulie-septembrie. „August are activitate redusă”.
23:30
23:20
Cazurile împotriva dușmanilor lui Trump, fostul șef al FBI James Comey și procurorul general din New York, Letitia James, respinse # Digi24.ro
Un judecător federal a respins, luni, acuzațiile penale împotriva a doi adversari ai președintelui Donald Trump, directorul FBI James Comey și procurorul general al statului New York, Letitia James, hotărând că procurorul american pe care l-a ales pentru a-i urmări penal a fost numit în mod ilegal, transmite Reuters. Decizia respinge două cazuri pe care Trump le-a solicitat public, presând liderii Departamentului de Justiție să ia măsuri împotriva unor personalități de rang înalt care l-au criticat și au condus anchete privind conduita sa.
23:20
Veniturile statului rus din petrol și gaze ar putea scădea cu 35% în noiembrie față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 520 de miliarde de ruble (aproximativ 5,7 miliarde de euro), a raportat luni Reuters.
Acum 2 ore
22:50
România, printre țările UE care se vor reuni într-un summit la Helsinki în decembrie: Europa trebuie să-și consolideze apărarea # Digi24.ro
Statele membre ale Uniunii Europene care se învecinează cu Rusia vor organiza primul lor summit comun la Helsinki luna viitoare, a anunțat guvernul finlandez, relatează TVP World.
22:50
Ucrainenii au lansat un joc video „Cum să arunci în aer Podul Kerci”. Ai la dispoziție diverse arme, inclusiv un borcan de castraveți # Digi24.ro
În noul joc „Bridge Hunter”, recent lansat pe piață în Ucraina, jucătorii folosesc o serie de arme pentru a distruge podul Kerch – podul real construit de Rusia, care a fost ținta repetată a atacurilor ucrainene.
22:40
Ce se întâmplă cu celelalte pensii speciale. Tanczos Barna: „Nu s-a discutat detaliat cum s-a discutat la magistrați” # Digi24.ro
După proiectul privind pensiile magistraților, Tanczos Barna consideră că trebuie găsită o soluție și în cazul celorlalte pensii speciale. Totuși, vicepremierul a subliniat, la Digi24, că acest lucru „nu s-a discutat detaliat cum s-a discutat la magistrați”.
22:40
O femeie a murit după ce a fost găsită cu urme de violență într-o grădină din Caraș-Severin. Fiul victimei, căutat de autorități # Digi24.ro
Un bărbat din județul Caraș-Severin a sunat la numărul de urgență 112, după ce a observat-o pe vecina lui căzută în grădină, cu urme de violență pe corp. Un echipaj medical ajuns imediat la fața locului a preluat-o pe femeie, dar aceasta a murit la spital. Victima locuia cu fiul ei, un bărbat de 51 de ani, care este acum căutat de polițiști, fiind bănuit de comiterea faptei.
22:40
Tanczos Barna, despre impozitul de 1% pe cifra de afaceri: „Trebuie anulat”. Cu ce ar putea fi înlocuit: variante discutate în Guvern # Digi24.ro
Vicepremierul Tánczos Barna a declarat luni, la Jurnalul de Seară, de la Digi24, că impozitul de 1% pe cifra de afaceri trebuie eliminat și a precizat că nimeni din coaliția de guvernare nu mai susține taxarea companiilor în acest mod.
22:30
Tanczos Barna, despre efectele majorării TVA: „Se vor ameliora în următoarele 2-3 luni”. Când are loc relansarea economică a României # Digi24.ro
Vicepremierul Tanczos Barna a declarat, în exclusivitate la Digi24, că impactul majorării TVA asupra consumului este unul temporar, iar presiunea asupra prețurilor a fost impulsionat inclusiv de eliminarea subvențiilor la energie și de creșterea tarifelor la gazele naturale. Demnitarul dă asigurări însă că efectele „care s-au suprapus” și care au dus la creșterea inflației se vor ameliora în următoarele două-trei luni. Vicepremierul este optimist și cu privire la relansarea economică a României: „Cred că în a doua parte a anului 2026 deja o să vedem o inflație scăzută foarte mult - vorbim chiar despre o scădere abruptă”.
22:30
Tanczos Barna, despre reducerile de cheltuieli cu personalul: Este foarte greu să faci reforme în sisteme sensibile # Digi24.ro
Vicepremierul Tanczos Barna a vorbit luni seara, la Digi24, despre modul greoi în care se avansează cu reducerile de cheltuieli cu personalul, măsură care ar trebui să aducă la buget bani pentru investiții. Însă, spune acesta, „În sistemul public există o rezistență mai mare la schimbare. Instituțiile publice sunt mai bine organizate din punct de vedere sindical și este mult mai greu să iei decizii de genul acesta”. În plus, subliniază vicepremierul, există și domenii sensibile, cum ar fi sănătatea, armata, educația. În cazul acestora, Tanczos Barna spune că nu s-a ajuns la nicio concluzie după discuțiile din coaliție.
22:20
Cuplu din Germania, reţinut după ce ar fi furat monede în valoare de 1 milion de euro din parcometre # Digi24.ro
Un angajat al oraşului Kempten, din sudul Germaniei, este acuzat că ar fi furat cel puţin 1 milion de euro (1,15 milioane de dolari), în monede, din parcometre, transmite luni agenţia DPA.
22:10
Tánczos Barna: Evaziunea fiscală vizată în forță. Operațiunea Jupiter 4: „Vecinul trezit de mascați te face să te gândești de două ori” # Digi24.ro
Operațiunea Jupiter 4, desfășurată de ANAF împreună cu Antifraudă, procurori și poliția economică, vizează reducerea evaziunii fiscale și are deja efect de descurajare în rândul agenților economici, spune Tánczos Barna. Vicepremierul a explicat, în direct la Digi24, că statul trebuie să intervină ferm acolo unde există risc, dar să nu deranjeze firmele corecte. Oficialul a avertizat însă că rețelele de evaziune și vânzările fără factură continuă să existe, iar consumatorul este, de multe ori, parte a problemei.
22:10
Tanczos Barna, despre banii primăriilor: Dacă nu pot finaliza proiectele PNRR, vom pierde cum pierdem din cauza pensiilor din justiție # Digi24.ro
Vicepremierul Tanczos Barna a declarat luni seară, la Jurnalul de Seară de la Digi24, că o lipsă de finanțare a proiectele din PNRR care revin autorităților locale poate duce la pierderi financiare, așa cum se întâmplă din cauza neîndeplinirii jalonului privind pensiile magistraților. Vicepremierul a spus, în acest context, că UDMR nu va fi de acord ca banii din impozitul pe venit colectat la nivel local să fie luați la bugetul central. El a explicat că dacă vor exista încasări suplimentare din impozitul pe mașini și pe clădiri, acești bani vor rămâne la nivel local pentru a finanța proiectele din PNRR.
Acum 4 ore
22:00
Tanczos Barna, despre proiectul care interzice cumulul pensie-salariu la stat: „O regulă pentru a crea echilibru și echitate” # Digi24.ro
Tanczos Barna a spus luni, la Digi24, că proiectul de lege care interzice cumularea pensiei cu salariul la stat are drept obiectiv asigurarea echilibrului și echității. Vicepremierul a declarat că speră să nu existe excepții, însă a adăugat că există posibilitatea ca acestea să apară.
22:00
Alexandru Rogobete anunță modificări în organizarea secţiilor ATI. Personal dedicat care monitorizează infecţiile nosocomiale # Digi24.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat, luni seară, că a suspus dezbaterii publice un ordin care modifică organizarea şi funcţionarea secţiilor ATI , introducând o serie de obligativităţi pentru unităţile care fac anestezie. De asemenea, apare personal dedicat care monitorizează infecţiile nosocomiale. „Sunt măsuri concrete care elimină improvizaţiile, reglementează ferm activităţile de anestezie şi consolidează protecţia pacienţilor”, a mai transmis ministrul.
21:40
Ionuț Moșteanu, explicații cu privire la studiile sale: „Am oprit Automatica, pentru a munci”. Când a terminat facultatea # Digi24.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a explicat, în direct la Digi24, care a fost parcursul său profesional, în urma unor informații apărute în presă privind studii nefinalizate trecute în CV-ul său. Demnitarul a precizat că a oprit studiile efectuate în cadrul Facultății de Automatică din cadrul Universității Politehnice din București pentru a lucra, continuându-și ulterior studiile superioare pe care le-a finalizat în 2015, cu un master început în cadrul Facultății de Politică, Filozofie și Economie.
21:40
Tanczos Barna: Termenul-limită de 28 noiembrie, pentru modificarea pensiilor magistraților, există. Suntem în pericol de a pierde banii # Digi24.ro
Prezent în studioul Digi24, vicepremierul Tanczos Barna a confirmat că data-limită la care trebuie trimise către Bruxelles modificările legii pensionării magistraților, 28 noiembrie, există și nu este doar o invenție a guvernului cum afirmase vicepreședintele CSM.
21:20
Consilierul prezidențial Marius Lazurca, despre inițiativa strategică în regiune: „Există spațiu de creștere pentru relevanța României” # Digi24.ro
Marius Lazurca, consilier prezidenţial pentru securitate şi pentru politică externă, a vorbit în exclusivitate la Digi24, despre Strategia Națională de Apărare a Țării pentru perioada 2025-2030, document care s-a aflat luni pe masa CSAT. „Ambițiile naționale se traduc în general prin proiecție de putere, prin proiecție de influență. Așadar, cu cât ponderea și ambițiile unui stat cresc, cu atât capacitatea de a-și urmări interesele naționale devine mai relevantă. Asta semnalează faptul că România poate astăzi să fie mai ambițioasă decât în trecut”, a subliniat oficialul. Lazurca a amintit și despre lupta României contra dezinformării și a războiului hibrid, alături de aplicabilitatea modelului polonez. Urmăriți interviul integral în emisiunea Jurnalul de Seară, de la ora 20.30.
21:20
Marius Lazurca, despre Nicușor Dan: „Se pregătește în detaliu pentru interacțiunea cu consilierii. Ne-a fixat standarde foarte înalte” # Digi24.ro
Consilierul de politică externă se ocupă de viziunea strategică, diplomație și înțelegerea intereselor și sensibilităților altor state. Consilierul de Securitate Națională evaluează permanent riscurile, gestionează crizele și anticipează amenințările. În România, șeful statului a decis ca cele mai importante două funcții din administrația prezidențială să fie ocupate de același om: Marius Lazurca. Acesta a vorbit în exclusivitate la Digi24, despre așteptările lui Nicușor Dan privind performanța echipei sale, precizând că președintele României „se pregătește în amănunt pentru fiecare interacțiune cu noi, consilierii, și că are pretenții de exactitate și de substanță de la noi, care sunt destul de greu de atins. Standardele pe care ni le-a fixat domnul președinte sunt foarte înalte”. Urmăriți interviul integral în emisiunea Jurnalul de Seară, de la ora 20.30.
21:10
„Schimbare paradigmatică” în liceu. Daniel David: Analfabetismul funcțional, risc de securitate națională, va fi redus drastic # Digi24.ro
Programele școlare noi pentru liceu reprezintă „o schimbare paradigmatică”, afirmă ministrul Educației, Daniel David, după punerea lor în transparență publică. Reforma vizează formarea celor opt competențe-cheie ale elevilor și promite reducerea drastică a analfabetismului funcțional, fenomen pe care ministrul îl numește „risc de securitate națională”. Oficialul subliniază că urmează elaborarea manualelor, formarea profesorilor și introducerea unui curriculum modern, aplicat în licee din anul școlar 2026–2027.
20:50
Opinia unui istoric german: „Doar China, nu SUA, îl poate determina pe Putin să oprească războiul, dar nu are niciun interes” # Digi24.ro
Oprirea liderului rus Vladimir Putin și forțarea acestuia să pună capăt războiului ar putea fi realizată de China și Statele Unite, dar prima nu este interesată să facă acest lucru, în timp ce a doua nu dorește să acționeze decisiv.
20:50
Donald Trump a acceptat invitația de a vizita China. Când se va întâlni cu Xi Jinping: „I-am răspuns cu aceeași monedă” # Digi24.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a transmis că a acceptat invitația liderului chinez Xi Jinping de a vizita Beijingul și că, în schimb, l-a invitat pe acesta să efectueze o vizită de stat în SUA, relatează UNN, citând AP.
20:40
Ucraina, prima țară din Europa care oferă un serviciu de telefonie mobilă prin tehnologia „direct-to-cell” a companiei Starlink # Digi24.ro
Operatorul de telefonie mobilă Kyivstar, cel mai mare din Ucraina, a devenit primul din Europa care lansează tehnologia satelitară „direct-to-cell” a Starlink, într-un efort de a menţine milioane de utilizatori conectaţi în timpul penelor masive de curent şi al infrastructurii avariate de război, transmite Reuters.
20:40
Argumentul lui Ionuț Moșteanu împotriva tăierii cheltuielilor de personal din Armată: „S-ar putea să ne trezim vecini cu Putin” # Digi24.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a reiterat, în direct la Digi24, că se opune tăierii cu 10% a cheltuielilor de personal din Armată, în contextul în care înțelegerea din Coaliție era ca sistemul național de apărare să fie exceptat. „Realitatea este că avem un război la graniță de trei ani de zile, care nu știm cât va mai continua. Nu poți să spui că dacă tai la o primărie, trebui să tai și la Armată. S-ar putea să ne trezim vecini cu Putin”, a declarat demnitarul.
20:40
Ionuț Moșteanu: De ce România nu spune care e ajutorul militar dat Ucrainei. „Singura informație publică, legată de piloții ucraineni” # Digi24.ro
Aflat în studiolul Digi24 în urma ședinței CSAT, Ministrul Apărării a fost solicitat să vorbească despre ajutorul pe care România îl acordă Ucrainei. Întrebarea lui Claudiu Pândaru „cum ajută România Ucraina”, s-a transformat repede în „de ce nu facem publice modalitățile în care România ajută Ucraina?”
20:30
Pentagonul îl ameninţă pe senatorul democrat Mark Kelly cu convocarea în armată pentru a fi judecat pentru răzvrătire # Digi24.ro
Pentagonul l-a ameninţat luni pe senatorul democrat Mark Kelly, căpitan în rezervă al US Navy, că l-ar putea rechema în serviciul activ al armatei astfel încât să poată fi judecat pentru instigare la răzvrătire, după ce preşedintele american Donald Trump i-a atenţionat săptămâna trecută pe congresmenii democraţi care adresează apeluri către militari sau ofiţeri de informaţii de a nesocoti ordinele administraţiei sale că riscă inclusiv pedeapsa capitală, relatează Reuters.
20:20
România, pe cale să devină a doua putere militară a flancului estic. Moșteanu: „Nu mai suntem consumatori, suntem furnizori” # Digi24.ro
România își propune să devină a doua cea mai mare putere militară de pe flancul estic al NATO, după Polonia, spune ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu. El a explicat, în direct la Digi24, că noua Strategie Națională de Apărare schimbă fundamental abordarea țării în ceea ce privește securitatea și rolul pe care îl joacă în regiunea Mării Negre.
20:10
Ionuț Moșteanu spune că nu a fost informat de servicii cu privire la încercarea fostului senator PSD de a-i da mită # Digi24.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a spus luni seara la Digi24 că nu a fost informat de srvicii despre cazul fostului senator OSD care ar fi vrut să îi ofere mită, dar a subliniat că nu este de acord să se ia un „capăt de ață” din bani publici. De asemenea, ministrul a afirmat că el crede „că s-a lămurit toată lumea că n-avem cum să facem astfel de afaceri, nu cu mine”, a punctat ministrul Apărării.
20:10
Ministrul Apărării, despre planul de pace pentru Ucraina: „Dacă îl lași pe Putin să facă ce vrea, cine va fi următorul?” # Digi24.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a afirmat luni seară, la Digi24, că la finalul ședinței CSAT s-a discutat și despre planul de pace pentru Ucraina. Acesta a calificat drept un „lucru extraordinar de bun” faptul că se discută despre un plan de pace.
Acum 6 ore
19:10
Negocieri, săptămâna aceasta, pentru pacea în Ucraina. Cancelarul german Friedrich Merz nu anticipează o evoluție majoră a discuțiilor # Digi24.ro
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că nu se așteaptă la o evoluție semnificativă în negocierile de pace din Ucraina în această săptămână, în ciuda a ceea ce el a descris ca fiind un nou impuls în eforturile diplomatice, în urma discuțiilor actualizate dintre reprezentanții SUA și Ucrainei la Geneva, anunță Kyiv Post.
19:00
Concluziile ședinței CSAT: Statul român trebuie să fie pregătit pentru gestionarea riscurilor unui conflict armat de amploare # Digi24.ro
Luni, 24 noiembrie a avut loc, la Palatul Cotroceni, şedinţa Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, condusă de Preşedintele României, Nicușor Dan. În cadrul şedinţei, au fost analizate mai multe teme, axate în principal pe modul de implementare a măsurilor pentru dezvoltarea capacității de apărare a statului și pentru creșterea rezilienței societății.
19:00
Alegeri locale 2025: Ordinea candidaților pe buletinul de vot pentru Primăria Capitalei (document) # Digi24.ro
Pe 7 decembrie 2025, bucureștenii sunt așteptați la urne pentru a-și exprima opțiunea pentru noul primar general, în cadrul alegerilor locale parțiale. Ordinea candidaților pe buletinul de vot a fost stabilită prin tragere la sorți, formând lista oficială care va fi prezentă în secțiile de vot din Capitală.
18:50
În vila sa de pe malul lacului din orașul elvețian Lucerna, Borger Borgenhaug duce dorul nepoților săi și mirosului Mării Nordului într-o noapte limpede de vară. Tâmplarul devenit magnat imobiliar spune că acesta este prețul pe care îl plătește pentru a scăpa de impozitul pe avere majorat din Norvegia – o taxă anuală care a determinat sute de milionari să plece în străinătate, contribuind în același timp la consolidarea uneia dintre cele mai egale societăți din lume, scrie Reuters.
18:40
Turist cu hipotermie, dispărut în Bucegi după ce a cerut ajutor. După 17 ore de căutări, salvamontiştii au găsit doar un rucsac # Digi24.ro
Un turist care a cerut ajutor, spunând că se află într-o stare avansată de epuizare şi hipotermie, este căutat de peste 17 ore de salvamontiştii braşoveni. Deşi a indicat zona Lacului Ţigăneşti, echipele de intervenţie nu l-au găsit, ci au descoperit doar un rucsac care ar putea să îi aparţină.
18:30
Donald Trump și Xi Jinping, discuție telefonică despre războiul din Ucraina. Apelul liderului chinez la părțile implicate în conflict # Digi24.ro
Donald Trump a avut o convorbire telefonică cu președintele Chinei, Xi Jinping, în cadrul căreia au discutat despre încheierea războiului din Ucraina, a transmis Casa Albă, relatează Sky News.
18:30
Exercițiu amplu care a simulat o pană majoră de curent în România. La ce concluzie au ajuns autoritățile # Digi24.ro
Autoritățile de la noi au făcut cel mai mare exercițiu care simulează o pană majoră de curent. Un scenariu despre care s-a tot vorbit în ultima perioadă și care a provocat dispute la cel mai înalt nivel.
18:30
Boris Johnson critică „planul de pace” al lui Trump: „Putin stă într-un palat și zâmbește ironic la incompetența adversarilor săi” # Digi24.ro
Fostul prim-ministru britanic Boris Johnson a criticat „planul de pace” al președintelui american Donald Trump pentru încheierea războiului Rusiei împotriva Ucrainei.
Acum 8 ore
18:00
Peter Szijjarto, avertisment pentru „liderii europeni pro-război”: „Nu se poate ajunge decât la un acord mai rău” # Digi24.ro
Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, consideră că situația „nu va face decât să se înrăutățească” dacă „liderii europeni pro-război” subminează planul de pace pentru Ucraina, precizând că o astfel de atitudine ar genera un număr mai mare de victime și un risc crescut de escaladare, relatează MTI, conform Agerpres.
18:00
Primarul Traian Simionca a fost reținut. El este acuzat că ar fi agresat sexual o angajată, chiar în biroul lui # Digi24.ro
Primarul Traian Simionca, acuzat că ar fi agresat sexual o angajată chiar în biroul său de la primărie, a fost reținut. În acest dosar au fost făcute mai multe percheziții și cercetările continuă, anunță polițiștii. Acțiunile anchetatorilor vin după ce în spaţiul public au fost publicate imagini cu primarul comunei, Traian Simionca, şi cu o angajată a administraţiei locale, în ipostaze intime. Edilul a fost reţinut în dosarul care vizează infracţiuni de agresiune sexuală, viol, ultraj contra bunelor moravuri şi violarea vieţii private. Edilul susține că imaginile au fost trucate cu ajutorul inteligenței artificiale.
17:50
Primăria Ghimbav a cumpărat o toaletă ecologică la preţ de apartament. Primarul: „orice lucru ieftin, la un moment dat devine scump” # Digi24.ro
Primăria oraşului Ghimbav din judeţul Braşov cumpără, printr-o achiziţie făcută prin negociere directă, o toaletă ecologică în valoare de peste 320.000 de lei, care va fi amplasată într-un parc din oraş. Primarul oraşului Ghimbav a explicat că toaleta va fi amplasată într-un viitor parc, amenajat într-o zonă cu şase sute de apartamente, unde localnicii au solicitat amplasarea unei toalete.
17:40
Furie la Moscova după ce planul de pace a „pierdut” nouă din cele 28 de puncte: „Este total neconstructiv, nu ne convine" # Digi24.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin i-a spus luni, într-o convorbire telefonică, premierului turc Recep Tayyip Erdogan că Rusia consideră o bază bună pentru discuţii prima versiune a planului de pace în 28 de puncte pentru Ucraina prezentată de Statele Unite, a transmis Kremlinul, în timp ce Kievul şi susţinătorii săi europeni au formulat o contrapropunere şi negociază cu Washingtonul modificarea acestui plan pentru a include clauze mai favorabile Ucrainei, dar această revizuire este respinsă de Rusia.
17:30
Lituania a condamnat la închisoare un ucrainean care a încercat să incendieze un magazin Ikea. Rusia nu e străină de acțiunile lui # Digi24.ro
O instanţă lituaniană l-a condamnat luni la trei ani şi patru luni de închisoare pe un cetăţean ucrainean care a încercat în 2024 să incendieze un magazin Ikea din Vilnius, informează AFP.
17:20
Un vulcan din Etiopia a erupt pentru prima dată în 12.000 de ani: „A fost ca și cum ar fi fost aruncată o bombă” # Digi24.ro
Un vulcan din regiunea nord-estică a Etiopiei a erupt pentru prima dată în aproape 12.000 de ani, eliberând coloane dense de fum de până la 14 km înălțime, care s-au răspândit peste Marea Roșie, în direcția Yemenului și Omanului, relatează The Guardian.
17:20
Cu 9 puncte mai puțin. Planul de pace Trump-Putin a fost revizuit substanțial: „În forma în care l-au văzut toți, nu mai există” # Digi24.ro
Planul SUA pentru încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina a fost revizuit în mod substanțial în cadrul negocierilor de la Geneva: acesta a fost redus de la 28 la 19 puncte, au informat surse ale Financial Times, familiarizate cu desfășurarea discuțiilor.
17:10
Suplimentele, sprijin pentru omul modern: alimentația mai săracă în nutrienți, stresul și poluarea cresc nevoile # Digi24.ro
România ocupă locul 3 în Uniunea Europeană la decese prevenibile și locul 1 la decese din cauze tratabile, potrivit raportului „Starea Sănătății în UE” (2024). Într-un context în care prevenția rămâne o verigă slabă a sistemului medical, tot mai mulți români caută modalități de a-și proteja sănătatea înainte ca problemele să se instaleze. Stilul de viață actual – marcat de alimentație industrializată, stres cronic, sedentarism și expunere la poluare – pune o presiune semnificativă asupra organismului.
17:10
Panicați de riscul pierderii datelor de spionaj oferite de SUA armatei Ucrainene, aliații Europene caută soluții de avarie # Digi24.ro
Capacitățile excepționale și de amploare ale SUA în domeniul informațiilor militare permit Casei Albe să dicteze condiții Ucrainei și Europei, care depind în mare măsură de aceste date. Țările NATO încearcă să devină mai independente în această chestiune, odată cu amenințările suspendării ajutorului SUA pentru Ucraina.
17:00
Sabotajul feroviar din Polonia: Varșovia acuză un al treilea ucrainean că ar fi acționat la comanda Rusiei # Digi24.ro
Autorităţile poloneze au acuzat un al treilea cetăţean ucrainean suspectat că ar fi ajutat la o operaţiune de sabotaj susţinută de Rusia ce a vizat căile ferate poloneze, a anunţat luni procuratura, relatează Kyiv Independent. Potrivit procurorilor polonezi, Volodimir B. a fost reţinut pe 20 noiembrie, iar ulterior un tribunal a dispus arestarea sa provizorie. Statutul său procedural actual nu a fost dezvăluit.
