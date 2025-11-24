Un cuplu din Germania, acuzat că a furat peste un milion de euro, în monede, din parcometre / O bancă s-ar fi sesizat după sutele de depuneri

16:10

Mai mulţi diplomaţi şi locuitori din Arabia Saudită au declarat pentru AFP că ţara a relaxat regulile care permit anumitor străini cu permise de şedere speciale să cumpere alcool, cel mai recent semn de deschidere în regatul conservator, transmite Agerpres. AFP a intervievat doi diplomaţi şi doi locuitori, care au confirmat că, cel puţin de […] © G4Media.ro.