Încasările din TVA au crescut cu 6,7 miliarde lei în trimestrul al treilea
G4Media, 24 noiembrie 2025 21:50
Încasările din TVA au crescut în trimestrul al treilea din acest an cu 6,74 miliarde de lei faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, totalizând 35,48 miliarde de lei, dintr-un total de 94,75 miliarde de lei aferent primelor nouă luni ale anului 2025, potrivit datelor transmise luni de Ministerul Finanţelor, transmite Agerpres. Din suma de […] © G4Media.ro.
Acum 10 minute
22:00
Vizita ambasadorului Rusiei la un cimitir din vestul Franţei provoacă furia unor refugiaţi ucraineni # G4Media
Vizita ambasadorului Rusiei în Franţa, luni, la un cimitir din vestul ţării, la mormintele a patru foşti cetăţeni sovietici care erau de etnie ucraineană, a provocat furia refugiaţilor ucraineni, care au manifestat de la distanţă, informează agenția AFP, citată de Agerpres. Aleksei Meşkov s-a deplasat luni la cimitirul din Saint-Pierre-Oleron, pe insula Oleron, la mormintele […] © G4Media.ro.
Acum 30 minute
21:50
21:50
BUCUREȘTI, UN ORAȘ CARE NU LASĂ PE NIMENI ÎN URMĂ Daniel Băluță propune un plan concret pentru combaterea excluziunii sociale # G4Media
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță și, totodată, candidatul Partidului Social Democrat pentru funcția de Primar General al Bucureștiului, propune bucureștenilor un pachet de măsuri economice, un plan concret de combatere a excluziunii sociale. Conform edilului, Bucureșiul trebuie să devină cu adevărat o capitală care nu lasă pe nimeni în urmă și care își sprijină cetățenii […] © G4Media.ro.
21:50
Un cuplu din Germania, acuzat că a furat peste un milion de euro, în monede, din parcometre / O bancă s-ar fi sesizat după sutele de depuneri # G4Media
Un angajat al oraşului Kempten, din sudul Germaniei, este acuzat că ar fi furat cel puţin 1 milion de euro (1,15 milioane de dolari), în monede, din parcometre, transmite luni Agerpres, care preia Agerpres. Poliţia şi procurorii au anunţat luni că au fost emise mandate de arestare pe numele bărbatului şi al soţiei sale, sub […] © G4Media.ro.
21:40
Ziduri din secolul al XIV-lea, descoperite în timpul lucrărilor de restaurare a Castelului Huniade din Timişoara / Făceau parte din reşedinţa regală a lui Carol Robert de Anjou # G4Media
Au fost descoperite ziduri de incintă ce datează din perioada lui Iancu de Hunedoara, dar şi ziduri din secolul al XIV-lea, din vremea lui Carol Robert de Anjou, în timpul lucrărilor de consolidare şi restaurare a Castelului Huniade din Timişoara. Acestea urmează să fie puse în valoare, transmite News.ro. ”Echipele de constructori care consolidează şi […] © G4Media.ro.
21:40
Mărturiile victimelor lui Alexandru Toader, lectorul acuzat de hărțuire sexuală: „Am auzit cum a încuiat ușa” # G4Media
Polițiștii și Comisia de Etică a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, încearcă să lămurească un posibil caz de hărțuire sexuală. Implicat este lectorul Alexandru Toader, fiul fostului ministru al Justiției, Tudorel Toader. © G4Media.ro.
Acum o oră
21:20
Ministerul Sănătăţii a pus în transparenţă un proiect care actualizează Regulamentul de organizare şi funcţionare a secţiilor ATI # G4Media
Ministerul Sănătăţii a pus luni în transparenţă decizională un proiect de ordin care actualizează Regulamentul de organizare şi funcţionare a secţiilor şi compartimentelor ATI, proiect care prevede un mecanism „clar” de clasificare a secţiilor ATI în trei categorii, a anunţat ministrul Alexandru Rogobete, citat de Agerpres. Potrivit acestuia, proiectul prevede introducerea unui mecanism de clasificare […] © G4Media.ro.
21:20
Alegerile pentru București / Ordinea candidaților pe buletinul de vot / Drulă, Băluță, Burcea și Ciucu # G4Media
Biroul Electoral Municipal (BEM) București a finalizat procedura de tragere la sorți și a stabilit ordinea în care candidații și formațiunile politice vor apărea pe buletinele de vot pentru alegerile locale din Capitală, din 7 decembrie, anunță Mediafax. Biroul Electoral Municipal București a decis ordinea în care vor fi înscriși candidații și competitorii electorali pe […] © G4Media.ro.
21:10
PFAS, supranumite „chimicale eterne”, afectează mai multe balene şi delfini decât se credea anterior (studiu) # G4Media
Contaminarea cu substanţe perfluoroalchilate şi polifluoroalchilate (PFAS) este mai răspândită în rândul delfinilor şi balenelor decât se credea anterior, inclusiv la specii care trăiesc departe de zonele cu activitate umană, conform unui nou studiu citat luni de agenţia Xinhua, preluată de Agerpres. Cercetătorii care au analizat probe de ficat prelevate de la 127 de balene […] © G4Media.ro.
21:10
Xi Jinping i-a transmis lui Trump că „revenirea Taiwanului la China” e esențială pentru ordinea internațională postbelică / Americanul va ajunge în aprilie în China # G4Media
Președinții Donald Trump și Xi Jinping au discutat, luni, la telefon, la mai puțin de o lună după întâlnirea dintre cei doi din Coreea de Sud. Casa Albă a confirmat convorbirea telefonică dintre cei doi, însă nu a divulgat detalii despre conținutul discuției, anunță Mediafax. Mass-media de stat chineză a relatat că președintele Chinei, Xi […] © G4Media.ro.
Acum 2 ore
21:00
Sectorul 4 construiește, pentru București, o nouă stație de pompieri în cartierul Tineretului # G4Media
Sectorul 4 al Municipiului București continuă să investească în infrastructura specifică protecției civile și construiește, în cartierul Tineretului, o nouă stație de pompieri. Unitatea va fi a doua astfel de facilitate pe care Sectorul 4 o realizează și o dă în folosința pompierilor, după cea din strada Perșani, care funcționează deja de mai bine de […] © G4Media.ro.
21:00
Conflict Ciprian Ciucu – Ministerul Public, după ce G4Media a scris despre ancheta care vizează sute de oligarhi și infractori ruși care ar fi obținut ilegal documente românești / Ciucu: ”Dacă nu atrăgeam atenția, nu se știa!” / Reacția magistraților: Fals! # G4Media
După ce G4Media a scris luni că aproximativ 300 de cetățeni ruși au obținut, în perioada recentă, documente de identitate românești în mod fraudulos, primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a postat pe pagina sa de Facebook un text în care își arogă toate meritele pentru această anchetă. ”La inițiativa mea a fost demarată cercetarea care […] © G4Media.ro.
21:00
Protestatarii pot pune sub semnul întrebării dreptul Israelului de a exista, a decis un tribunal german # G4Media
Manifestanţii pro-palestinieni sunt îndreptăţiţi juridic să pună sub semnul întrebării dreptul Israelului de a exista, a decis luni un tribunal german, care a contestat astfel o interdicţie aplicată de poliţie, transmite agenția DPA, citată de Agerpres. Tribunalul administrativ superior din Münster a declarat că poliţia din oraşul Düsseldorf (vestul Germaniei) nu ar fi trebuit să […] © G4Media.ro.
20:50
Ministrul Apărării, după ce România a livrat al 25-lea pachet militar Ucrainei / Explică de ce noi nu anunțăm cifrele: ”Până dimineață o să fie 5 milioane de view-uri pe Tiktok, la niște video-uri care o să picure în urechile românilor niște neadevăruri, niște manipulări” # G4Media
Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, a explicat într-o emisiune Digi24 motivul pentru care România nu a anunțat și nici nu va anunța cifrele din spatele pachetelor militare transmise de țara noastră în Ucraina. El susține că ”manipularea rusă” va aduce noi seturi de dezinformări care vor perturba opinia publică. ”Concret, noi ajutăm concret în mai multe […] © G4Media.ro.
20:50
Vulcanul Hayli Gubbi din Etiopia erupe pentru prima dată în ultimii aproximativ 12.000 de ani # G4Media
Vulcanul Hayli Gubbi, situat în nord-estul Etiopiei, a erupt duminică, pentru prima dată în aproximativ 12.000 de ani, potrivit programului mondial de seismologie al Smithsonian Institution. Vulcanul este situat în regiunea Afar, la aproximativ 800 de kilometri nord-est de capitala Addis Abeba, lângă granița cu Eritreea, potrivit Le Figaro. Se află în Valea Riftului, o […] © G4Media.ro.
20:40
Dacia Sandero, cel mai vândut model în Europa. Rezultatele pieței auto după primele 10 luni ale anului # G4Media
Dacia Sandero a redevenit cea mai vândută mașină din Europa în luna octombrie, potrivit autonews.com. Este pentru a cincea oară în acest an când modelul de clasă mică ajunge pe primul loc, chiar dacă cifrele raportate pentru octombrie indică o scădere de aproape 8% față de aceeași perioadă din 2024. © G4Media.ro.
20:40
„Roboții umanoizi sunt suficient de puternici pentru a fractura craniul uman”, acuză un fost angajat al unei companii din SUA / El a fost concediat după ce a semnalat problemele de siguranță # G4Media
Robert Gruendel, fostul responsabil cu siguranța produselor la compania californiană Figure AI, a dat în judecată firma după ce a fost concediat pe motiv că ar fi adus în discuție riscurile fizice generate de roboții humanoizi dezvoltați de companie. În plângerea depusă în California, Gruendel susține că a fost concediat la câteva zile după ce […] © G4Media.ro.
20:10
Ministerul polonez de Externe l-a convocat luni pe ambasadorul israelian la Varşovia după un mesaj pe X al institutului memorial evreiesc Yad Vashem, care a omis să precizeze că Polonia era ocupată de Germania nazistă în perioada în care evreii au fost obligaţi să poarte steaua galbenă, transmite agenția Reuters, citată de Agerpres. Ministrul de […] © G4Media.ro.
20:10
Haos pe aeroportul din Tenerife din cauza noului sistem de verificare a pașapoartelor / Cozi de peste 1.000 de pasageri / Unii călători au așteptat chiar și două ore pentru a trece # G4Media
Noul sistem de verificare a pașapoartelor din cadrul UE a provocat haos pe aeroportul din Tenerife. Autoritățile spaniole din Insulele Canare continuă să testeze noul sistem ceea ce îngreunează foarte mult accesul turiștilor. Sunt afectați cei care vin din afara UE, în special britanicii, anunță Mediafax. Pasagerii de pe Aeroportul Tenerife Sud s-au confruntat cu […] © G4Media.ro.
Acum 4 ore
20:00
Inspectorii Administraţiei Bazinale de Apă Jiu au depus plângeri penale împotriva a două societăţi comerciale care extrăgeau ilegal mari cantităţi de agregate minerale din albia minoră a râului Jiu, provocând „un dezastru ecologic” în zona Işalniţa – Troaca, la confluenţa râurilor Amaradia şi Jiu. Potrivit ABA Jiu, materialele rezultate din exploatare au fost transportate şi […] © G4Media.ro.
19:50
Platforma românească eAWB anunță integrarea AI în aplicația sa de mobil / Expedierea coletelor va fi realizată în „sub două minute” # G4Media
În perioada în care livrările de colete în România ating cote record, un marketplace de servicii de curierat lansează o aplicație alimentată de inteligența artificială. Potrivit unui comunicat de presă transmis către TechRider.ro, compania eAWB a lansat o aplicație mobilă cu AI, ce reduce expedierea coletelor la „sub două minute”. © G4Media.ro.
19:40
SUA și Ucraina elaborează un nou plan de pace în 19 puncte, dar cele mai sensibile elemente vor fi discutate între Trump și Zelenski # G4Media
Statele Unite și Ucraina au elaborat un nou acord de pace în 19 puncte, dar au lăsat elementele cele mai sensibile din punct de vedere politic să fie decise de președinții celor două țări, potrivit prim-viceministrului ucrainean de externe, Serhii Kislitsia, potrivit FT. Washingtonul a exercitat anterior presiuni asupra Kievului pentru a accepta o propunere […] © G4Media.ro.
19:20
Un bărbat care a plătit cu 200 de lei o femeie pentru sex a omorât-o și i-a luat banii. Bărbatul a fost arestat preventiv printr-o decizie a Tribunalului Galați, potrivit Mediafax. Potrivit Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galaţi, un procuror a dispus sâmbătă reţinerea unui inculpat pentru omor calificat și tâlhărie calificată. Din […] © G4Media.ro.
19:20
Matematică pe social-media / Două profesoare din Iași transformă TikTok, Facebook și Instagram în instrumente de învățare pentru elevi / Mate cu Dora și Profa de Mate # G4Media
Două tinere profesoare de matematică din Iași au ales să mute tabla din sala de clasă în fața camerelor de filmat, transformând rețelele de socializare în spații accesibile și prietenoase pentru învățare, scrie Ziarul de Iași. Doroteea Silion (Mate cu Dora) și Loredana Pălănceanu (Profa de Mate) au reușit să-și construiască propriile comunități în mediul […] © G4Media.ro.
19:10
Drulă îl acuză pe Băluță că a aprobat blocuri de 11 etaje „între morminte”, cu votul PSD-PNL, în disprețul normelor de urbanism # G4Media
Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, îl acuză pe contracandidatul său de la PSD, Daniel Băluță, că a aprobat în Sectorul 4 construcția de blocuri de 11 etaje „între morminte”, cu votul PSD-PNL, în disprețul normelor de urbanism. Postarea lui Cătălin Drulă: Blocuri aprobate de Băluță între morminte. Cum e posibil așa ceva? Pe […] © G4Media.ro.
19:00
CSAT: Cele mai consistente proiecte din cadrul programului SAFE, cu valoare totală 16,6 milioane de euro, au o condiție de producție în țară între 50% și 100%, „din rațiuni de securitate și suveranitate asupra unui proces critic de producție” # G4Media
Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) a aprobat, în ședința de luni, cererea României pentru programul SAFE, în valoare totală de peste 16,6 milioane de euro, din care 75% pentru achiziția de echipamente militare, ordine publică și apărare civilă, iar diferența de 25% pentru cele două capete de autostradă – Pașcani-Siret și Pașcani-Ungheni. Cele […] © G4Media.ro.
18:50
Primarul comunei bistrițene Livezile a fost reținut de poliție după ce a postat pe o rețea socială fotografii indecente cu o angajată # G4Media
Traian Simionca, primarul comunei Livezile din judeţul Bistriţa-Năsăud, a fost reţinut luni de poliţişti, transmite Agerpres. Acţiunea a avut loc în cadrul dosarului penal deschis după apariţia în spaţiul public, la începutul lunii noiembrie, a unor fotografii cu primarul şi o angajată în ipostaze indecente, în biroul edilului. Chiar primarul a postat fotografiile pe contul […] © G4Media.ro.
18:50
BREAKING Administrația Prezidențială: Statul român trebuie să fie pregătit pentru gestionarea riscurilor unui conflict armat de amploare, de lungă durată, în apropierea granițelor # G4Media
Consiliul Suprem de Apărare a Ţării (CSAT) a analizat în ședința de luni Strategia Națională de Apărare a Țării pentru perioada 2025–2030, document pe care președintele Nicușor Dan îl va prezenta pentru aprobare în fața Parlamentului, potrivit unui comunicat. Administrația Prezidențială arată în comunicat că ”statul român trebuie să fie pregătit pentru gestionarea riscurilor unui […] © G4Media.ro.
18:40
Administratorul public al Capitalei anunță amenzi de 245.000 de lei, pentru tăieri ilegale de arbori pe Bd. Nicolae Grigorescu # G4Media
Administratorul public al Capitalei, Lucian Judele, a anunțat, luni, că amenzi în valoare totală de 245.000 de lei au fost aplicate pentru tăierea ilegală a unor arbori la adresa Nicolae Grigorescu nr. 18, Sector 3, transmite Agerpres. Acesta este „un semnal ferm” transmis de Primăria Municipiului Bucureşti în ceea ce priveşte protecţia arborilor şi sancţionarea […] © G4Media.ro.
18:30
Compozitorul și interpretul jamaican de reggae de renume internațional Jimmy Cliff a murit, a anunțat soția sa pe Instagram luni, 24 noiembrie. Avea 81 de ani, potrivit Le Monde. „Cu profundă tristețe vă anunț decesul soțului meu, Jimmy Cliff, în urma unei crize de epilepsie urmată de pneumonie(…), a scris ea. Tuturor fanilor săi din […] © G4Media.ro.
18:30
EXCLUSIV Facturile restante către Romprest, confirmate de instanță, ar putea fi plătite parțial până la finalul anului – primarul George Tuță # G4Media
Primarul Sectorului 1 din București, George Tuță (PNL), a declarat luni pentru G4Media că municipalitatea ar putea plăti în decembrie o parte din facturile restante la operatorul de salubritate Romprest după rectificarea bugetară care va fi discutată marți în ședința consiliului local. Decizia vine după ce Romprest, beneficiara unui controversat contract e e25 de ani, […] © G4Media.ro.
18:10
ULTIMA ORĂ Noile programe școlare de liceu din 2026, puse în consultare publică de Ministerul Educației # G4Media
Programele școlare pentru disciplinele prevăzute în planurile-cadru – învățământ liceal au fost lansate în transparență de Ministerul Educației, luni, 24 noiembrie. Programele școlare conțin materiile pentru toate disciplinele pe care le vor învăța elevii timp de 4 ani la liceu. Schimbările programelor vin după aproape 20 de ani și îi vizează pe elevii care anul acesta […] © G4Media.ro.
18:10
Protecția Consumatorilor explică termenul „neconform” în accepţiunea noii legi: se referă la situaţiile în care bunul nu respectă cerinţele legale de calitate şi nu poate fi utilizat conform destinaţiei sale # G4Media
Reprezentanţii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au explicat, luni, termenul ”neconform” în accepţiunea noii legi şi au precizat că acesta se referă la cazurile de neconformitate a produselor, situaţii în care bunul respectiv nu respectă cerinţele legale de calitate şi nu poate fi utilizat conform destinaţiei sale. ANPC a adăugat că neconformitatea unui produs […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
18:00
Stadiul executării hotărârilor CEDO referitoare la condiţiile de detenţie, discutat de ministrul Justiției cu o delegaţie a Consiliului Europei # G4Media
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, s-a întâlnit, luni, cu o delegaţie a Consiliului Europei, context în care a fost discutat stadiul executării hotărârilor CEDO referitoare la condiţiile de detenţie, transmite Agerpres. Potrivit unui comunicat al MJ transmis Agerpres, luni, la sediul Ministerului Justiţiei, a avut loc întrevederea la nivel înalt a ministrului Justiţiei, Radu Marinescu, cu […] © G4Media.ro.
18:00
Zelenski și Trump s-ar putea întâlni săptămâna aceasta pentru a discuta planul revizuit pentru Ucraina (surse) # G4Media
Ucraina a modificat semnificativ „planul de pace” al SUA pentru Ucraina, eliminând unele dintre cererile maximaliste ale Rusiei, au declarat persoane familiarizate cu negocierile, iar Volodimir Zelenski s-ar putea întâlni cu Donald Trump la Casa Albă la sfârșitul acestei săptămâni pentru a discuta conținutul acestuia, scrie The Guardian. Aceste ultime evoluții vin în contextul în […] © G4Media.ro.
18:00
Percheziţii la primăria bistrițeană Livezile într-un dosar deschis după ce imagini cu primarul şi cu o angajată, în ipostaze intime, au apărut în spaţiul public / Primarul Traian Simionca a fost reţinut pentru viol şi ale infracţiuni # G4Media
Poliţiştii şi procurorii din judeţul Bistriţa-Năsăud au făcut, luni, percheziţii la Primăria Livezile şi la domiciliile a două persoane în dosarul deschis la începutul acestei luni, după ce în spaţiul public au fost publicate imagini cu primarul comunei, Traian Simionca, şi cu o angajată a administraţiei locale, în ipostaze intime. Edilul a fost reţinut în […] © G4Media.ro.
17:50
Microsoft are probleme în a convinge companiile să adopte pe scară largă Copilot, asistentul său AI / Beneficiile neclare şi costurile mari, printre obstacole # G4Media
Microsoft încearcă să transforme poziţia dominantă pe care o are în companii într-o adoptare masivă a chatbotului său cu inteligenţă artificială, Copilot, însă discuţiile cu clienţi prezenţi la conferinţa Ignite din San Francisco arată că procesul înaintează lent şi cu obstacole, relatează CNBC, transmite News.ro. © G4Media.ro.
17:30
Facultatea de Drept din Iaşi a decis ca lectorul Alexandru Toader, fiul fostului ministru al Justiție Tudor Toader, acuzat că a hărţuit sexual două studente, să nu mai desfăşoare activităţi didactice până la clarificarea cazului # G4Media
Conducerea Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii ”Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi a decis ca lectorul Alexandru Toader, acuzat că a hărţuit sexual două studente, să nu mai desfăşoare activităţi didactice până la clarificarea acestui caz, transmite News.ro. Consiliul Facultăţii de Drept s-a întrunit luni după-amiază şi a decis, în unanimitate, ca lectorul universitar Alexandru […] © G4Media.ro.
17:20
Băncile irlandeze au fost obligate să instaleze bancomate pe o rază de 10 kilometri de marea majoritate a locuinţelor # G4Media
Guvernul irlandez a aprobat luni o nouă lege care impune băncilor din Republica Irlanda să garanteze că 97% din populaţie va avea acces la un bancomat (ATM) pe o rază de 10 kilometri, informează agenția de știri EFE, citată de Agerpres. Noua legislaţie va obliga băncile să menţină un număr similar de bancomate cu cel […] © G4Media.ro.
17:10
Preşedintele sud-coreean avertizează în legătură cu riscul unor confruntări accidentale cu Coreea de Nord # G4Media
Preşedintele sud-coreean Lee Jae Myung a avertizat cu privire la riscul unor ciocniri accidentale cu Coreea de Nord, afirmând că Seulul trebuie să continue să depună eforturi pentru a relua dialogul cu Phenianul în scopul reducerii unor astfel de riscuri, informează luni agenţia de presă Yonhap, citată de Agerpres. Lee a făcut o evaluare a […] © G4Media.ro.
17:10
Analiză: Cine sunt figurile cheie care promovează noul plan al SUA de a pune capăt războiului? Și ale cui amprente se regăsesc peste tot? # G4Media
Politica internă a SUA și rivalitățile de la Washington oferă un context important pentru această confruntare din Ucraina și pentru o săptămână remarcabilă din punct de vedere diplomatic, scrie Sky News. Iată cum câteva figuri cheie din SUA modelează procesul. JD Vance, vicepreședinte – care este „profund implicat” Decizia americană de a da un impuls […] © G4Media.ro.
17:00
Polonia acuză un al treilea cetăţean ucrainean în cazul sabotajului feroviar în spatele căruia ar fi Rusia # G4Media
Autorităţile poloneze au acuzat un al treilea cetăţean ucrainean suspectat că ar fi ajutat la o operaţiune de sabotaj susţinută de Rusia ce a vizat căile ferate poloneze, a anunţat luni procuratura, relatează publicația Kyiv Independent, citată de News.ro. Potrivit procurorilor polonezi, Volodimir B. a fost reţinut pe 20 noiembrie, iar ulterior un tribunal a […] © G4Media.ro.
17:00
Proiect legislativ cu privire la recunoaşterea animalelor ca fiinţe vii, depus în Parlament (VIDEO) # G4Media
Deputatul PNL Andrei Baciu a anunţat, luni, depunerea unui pachet legislativ care se referă la protecţia animalelor, iar unul dintre proiecte prevede ‘recunoaşterea animalelor ca fiinţe vii’. © G4Media.ro.
16:40
Toată lumea îl ura pe Varoufakis, recunoaște fostul premier grec Tsipras într-o nouă carte # G4Media
Fostul premier grec de stânga Alexis Tsipras și-a lansat luni memoriile, în care revine asupra perioadei în care Atena se afla la marginea prăpastiei Zonei Euro și îl critică dur pe fostul său ministru de finanțe, Yanis Varoufakis, potrivit Politico. În cartea intitulată „Ithaki” (Itaca), care are 762 de pagini, Tsipras își povestește parcursul politic, […] © G4Media.ro.
16:30
Senatorii americani solicită anchetarea reclamelor frauduloase distribuite pe Facebook și Instagram / Fenomenul ia amploare și în România # G4Media
Doi senatori americani, Josh Hawley (republican) și Richard Blumenthal (democrat), au solicitat șefilor Comisiei Federale pentru Comerț (FTC) și Comisiei pentru Valori Mobiliare și Burse (SEC) să ancheteze Meta Platforms, în urma unui raport privind veniturile gigantului social media din reclamele de pe Facebook și Instagram care promovează escrocherii și produse interzise. Reuters informează că aproximativ 10% din veniturile […] © G4Media.ro.
16:10
Arabia Saudită a relaxat restricţiile ce privesc alcoolul pentru străinii cu permise de şedere speciale # G4Media
Mai mulţi diplomaţi şi locuitori din Arabia Saudită au declarat pentru AFP că ţara a relaxat regulile care permit anumitor străini cu permise de şedere speciale să cumpere alcool, cel mai recent semn de deschidere în regatul conservator, transmite Agerpres. AFP a intervievat doi diplomaţi şi doi locuitori, care au confirmat că, cel puţin de […] © G4Media.ro.
Acum 8 ore
16:00
Povestea dublei descalificări McLaren: Cum a încercat echipa să evite penalizarea lui Lando Norris # G4Media
Weekendul din Las Vegas s-a transformat într-unul de coșmar pentru McLaren, după ce FIA a anulat rezultatele echipei „papaya” pentru încălcarea regulamentului. Echipa din Woking a încercat până în ultimul moment să evite descalificarea lui Lando Norris, liderul ierarhiei mondiale. După cursa din Las Vegas, în timpul inspecțiilor tehnice, delegatul FIA Jo Bauer a descoperit […] © G4Media.ro.
15:50
EXCLUSIV Mega-anchetă a Parchetului General după ce aproape 300 de oligarhi și infractori ruși ar fi obținut ilegal documente de identitate românești / Ar fi folosit inclusiv numele unor soldați ucraineni morți pe câmpul de luptă – surse # G4Media
Circa 300 de cetățeni ruși au obținut, în perioada recentă, documente de identitate românești în mod fraudulos, situație care face obiectul unei anchete ample a Parchetului General, a declarat o sursă din cadrul Poliției de Frontieră pentru G4Media.ro. Informația este confirmată de portalul instanțelor de judecată unde, în acest an, Direcția Locală de Evidența Persoanelor […] © G4Media.ro.
15:50
Propunerea elaborată de SUA pentru a pune capăt războiului din Ucraina include multe idei care au fost deja prezentate și respinse în negocierile de pace anterioare, notează CNN. Planul în 28 de puncte propus de Trump exercită presiuni asupra Kievului pentru a ceda teritorii, a limita dimensiunea armatei sale și a promite că nu va […] © G4Media.ro.
15:40
Banca Națională preconizează o nouă înrăutăţire a perspectivei inflaţiei în raport cu previziunile precedente / Rata anuală a inflaţiei ar urma să ajungă la 9,6% în decembrie 2025, comparativ cu 8,8% anticipat iniţial # G4Media
Rata anuală a inflaţiei ar urma să ajungă la 9,6% în decembrie 2025, comparativ cu nivelul de 8,8% anticipat, iar în a doua parte a orizontului proiecţiei să se reducă până la 3,7% în decembrie 2026 şi la 2,9% în septembrie 2027, faţă de valorile de 3% şi 2,7% previzionate anterior pentru aceleaşi momente de […] © G4Media.ro.
