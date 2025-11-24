Cum explică Ministerul de Finanţe sezonalitatea încasărilor de TVA din august şi care sunt rezultatele din perioada iulie - septembrie cu TVA mărit versus perioada ianuarie - iunie
Ziarul Financiar, 24 noiembrie 2025 22:00
Cum explică Ministerul de Finanţe sezonalitatea încasărilor de TVA din august şi care sunt rezultatele din perioada iulie - septembrie cu TVA mărit versus perioada ianuarie - iunie
• • •
Alte ştiri de Ziarul Financiar
Acum 15 minute
22:00
22:00
Acum 30 minute
21:45
Ziarul Financiar a căutat ca, dincolo de calendarul de business al celor 27 de ani realizat de editorii ZF, să vadă şi cum se raportează astăzi, la final de 2025, mediul de business la o perioadă care a adus creştere şi dezvoltare pentru economie.
Acum o oră
21:15
Acum 2 ore
21:00
20:45
20:15
Semnal de încredere din zona Praid: lanţul hotelier Ensana Health va construi anul viitor un corp nou de hotel şi va extinde spa-ul. „Proprietarii lanţului încă văd posibilitatea de dezvoltare“ # Ziarul Financiar
Grupul Ensana Health Spa Hotels (fost Danubius), care deţine trei hoteluri în staţiunea Sovata, una din cele mai frumoase destinaţii balneo din ţară, estimează pentru acest an afaceri în linie cu cele de anul trecut, gradul mediu de ocupare al unităţiilor fiind de 72%.
20:15
Acum 4 ore
20:00
Ziarul Financiar a căutat ca, dincolo de calendarul de business al celor 27 de ani realizat de editorii ZF, să vadă şi cum se raportează astăzi, la final de 2025, mediul de business la o perioadă care a adus creştere şi dezvoltare pentru economie.
19:45
19:45
19:30
Marketplace-ul de servicii de curierat eAWB a lansat şi propria aplicaţie mobilă cu AI: În următorul an vrem să ajungem la 70% din comenzi generate de pe mobil # Ziarul Financiar
eAWB, start-up-ul local ce operează un marketplace de servicii de curierat, a lansat o aplicaţie mobilă disponibilă pe Android şi iOS, care integrează funcţionalităţi de inteligenţă artificială pentru a reduce timpul de expediere a unui colet la sub două minute. Lansarea vine pe fondul unei creşteri accelerate a pieţei locale de curierat, care a înregistrat un avans de 27% anul trecut.
19:15
Cum se schimbă strategia de business a Paralela 45 după preluarea agenţiei de către polonezii de la Rainbows Tour? Turoperatorul va miza pe preţuri mai mici prin contracte de garanţie cu hotelurile, iar primul charter cu polonezi va sosi anul viitor în România # Ziarul Financiar
După preluarea a 70% din acţiunile agenţiei de turism Paralela 45 de către Rainbow Tours Polonia de la antreprenorul Alin Burcea, turoperatorul îşi schimbă strategia de business prin a miza pe preţuri mai mici care ar putea fi asigurate de contracte de garanţie cu hotelurile. Atlfel spus, polonezii vor să implementeze un sistem care să ofere preţuri mai mici turiştilor.
19:00
18:45
18:30
18:15
România este pe locul 9 la producţia de lapte în UE, dar Ungaria, Austria şi Cehia, cu mai puţină materie primă, o depăşesc la procesare, într-o piaţă în care banii se fac din brânzeturi, iaurturi şi unt # Ziarul Financiar
În 2024, România a produs 4,4 milioane de tone de lapte, aproape cât consumă într-un an (5 milioane de tone), care o plasează pe locul 9 în Uniunea Europeană, înaintea unor economii dezvoltate precum Austria sau Suedia, arată o analiză ZF făcută pe baza datelor Eurostat.
18:15
Acum 6 ore
17:15
Libera circulaţie este în strânsă legătură cu puterea economică. Românii pot călători în 178 de ţări fără vize, având un paşaport cu o putere mult peste media globală, însă sub Europa # Ziarul Financiar
Puterea economică se aliniază adesea cu puterea paşaportului fiecărei ţări, mai exact spus, ţările mai bogate tind să ofere cetăţenilor o libertate de circulaţie mult mai mare decât cele care au o situaţie economică precară. România reuşeşte astfel să se situeze în partea de sus a clasamentului mondial în raportul dintre PIB per capita şi puterea paşaportului, dată de numărul de ţări în care se poate intra fără a fi necesară o viză obţinută anterior.
17:15
17:00
17:00
16:45
16:45
16:45
Aproape 400 de ocupaţii vor dispărea din România la finalul lui 2025 şi peste 100 sunt din agricultură: „Nu cred că nu există contract de muncă pentru inginer şef de fermă pentru o exploataţie ecologică, dar ocupaţia va fi arhivată“ # Ziarul Financiar
În anul 2024 a apărut o ruptură între piaţa forţei de muncă, sistemul de educaţie, în special cel de tip dual, important pentru agricultură, şi zona de cercetare şi dezvoltare. Din această cauză, anumite ocupaţii necesare riscă să dispară, pentru că în ultimii patru ani furnizorii de formare profesională nu au mai solicitat acreditare pentru aceste meserii, a spus Carmen Burtea, preşedintele Comitetului Sectorial de Agricultură, Piscicultură şi Pescuit din România, prezentă la ZF Agrobusiness Summit.
16:45
16:15
16:15
Acum 8 ore
15:45
15:45
15:30
15:30
15:30
15:00
Rocadă la vârful lumii miliardarilor: Larry Ellison, omul din spatele gigantului Oracle şi pentru scurt timp cel mai bogat om din lume, s-a trezit cu 130 mld. dolari pe minus după ce compania sa a suferit o prăbuşire pe bursă. Cine i-a luat locul şi se bate acum cu Elon Musk pentru locul 1 în topul averilor uriaşe # Ziarul Financiar
15:00
15:00
14:45
14:45
14:30
14:15
14:15
Acum 12 ore
14:00
14:00
13:45
13:45
13:15
13:15
13:00
13:00
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.