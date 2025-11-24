Cum explică Ministerul de Finanţe sezonalitatea încasărilor de TVA din august şi care sunt rezultatele din perioada iulie - septembrie cu TVA mărit versus perioada ianuarie - iunie

16:45

În anul 2024 a apărut o ruptură între piaţa forţei de muncă, sistemul de educaţie, în special cel de tip dual, important pentru agricultură, şi zona de cercetare şi dezvoltare. Din aceas­tă cauză, anumite ocupaţii necesare riscă să dispară, pentru că în ultimii patru ani furnizorii de formare pro­fe­sională nu au mai solicitat acredi­tare pentru aceste meserii, a spus Carmen Burtea, preşedintele Comi­te­tu­lui Sectorial de Agricultură, Pis­cicultură şi Pescuit din România, pre­zentă la ZF Agrobusiness Summit.