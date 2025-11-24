Compania de software Ascendia a organizat prima ediţie a Ascendia Sabre Cup, competiţie de scrimă dedicată copiilor care a avut loc în Bucureşti, unde au participat peste 330 de sportivi din patru ţări
Ziarul Financiar, 24 noiembrie 2025 19:00
România este pe locul 9 la producţia de lapte în UE, dar Ungaria, Austria şi Cehia, cu mai puţină materie primă, o depăşesc la procesare, într-o piaţă în care banii se fac din brânzeturi, iaurturi şi unt # Ziarul Financiar
În 2024, România a produs 4,4 milioane de tone de lapte, aproape cât consumă într-un an (5 milioane de tone), care o plasează pe locul 9 în Uniunea Europeană, înaintea unor economii dezvoltate precum Austria sau Suedia, arată o analiză ZF făcută pe baza datelor Eurostat.
Libera circulaţie este în strânsă legătură cu puterea economică. Românii pot călători în 178 de ţări fără vize, având un paşaport cu o putere mult peste media globală, însă sub Europa # Ziarul Financiar
Puterea economică se aliniază adesea cu puterea paşaportului fiecărei ţări, mai exact spus, ţările mai bogate tind să ofere cetăţenilor o libertate de circulaţie mult mai mare decât cele care au o situaţie economică precară. România reuşeşte astfel să se situeze în partea de sus a clasamentului mondial în raportul dintre PIB per capita şi puterea paşaportului, dată de numărul de ţări în care se poate intra fără a fi necesară o viză obţinută anterior.
Aproape 400 de ocupaţii vor dispărea din România la finalul lui 2025 şi peste 100 sunt din agricultură: „Nu cred că nu există contract de muncă pentru inginer şef de fermă pentru o exploataţie ecologică, dar ocupaţia va fi arhivată“ # Ziarul Financiar
În anul 2024 a apărut o ruptură între piaţa forţei de muncă, sistemul de educaţie, în special cel de tip dual, important pentru agricultură, şi zona de cercetare şi dezvoltare. Din această cauză, anumite ocupaţii necesare riscă să dispară, pentru că în ultimii patru ani furnizorii de formare profesională nu au mai solicitat acreditare pentru aceste meserii, a spus Carmen Burtea, preşedintele Comitetului Sectorial de Agricultură, Piscicultură şi Pescuit din România, prezentă la ZF Agrobusiness Summit.
Rocadă la vârful lumii miliardarilor: Larry Ellison, omul din spatele gigantului Oracle şi pentru scurt timp cel mai bogat om din lume, s-a trezit cu 130 mld. dolari pe minus după ce compania sa a suferit o prăbuşire pe bursă. Cine i-a luat locul şi se bate acum cu Elon Musk pentru locul 1 în topul averilor uriaşe # Ziarul Financiar
11:00
Cele 21 de companii româneşti din programul MoonShotX au parcurs cinci zile de mentorat alături de peste 100 de profesionişti din diplomaţie, tehnologie, instituţii financiare publice şi private, reprezentanţi ai fondurilor de investiţii şi reprezentanţi C-Level din companii multinaţionale # Ziarul Financiar
