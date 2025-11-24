​Compania de software Ascendia a organizat prima ediţie a Ascendia Sabre Cup, competiţie de scrimă dedicată copiilor care a avut loc în Bucureşti, unde au participat peste 330 de sportivi din patru ţări

Ziarul Financiar, 24 noiembrie 2025 19:00

​Compania de software Ascendia a organizat prima ediţie a Ascendia Sabre Cup, competiţie de scrimă dedicată copiilor care a avut loc în Bucureşti, unde au participat peste 330 de sportivi din patru ţări

Acum 10 minute
19:00
Acum 30 minute
18:45
Bursă. Grupul Softbinator raportează o creştere cu 43% a profitului net în primele nouă luni ale anului, însă cifra de afaceri a scăzut cu 7%, până la 19,8 milioane de lei Ziarul Financiar
Acum o oră
18:30
Bursa de la Bucureşti revine pe plus după patru zile de scădere, susţinută de corecţia mai blândă a acţiunilor Băncii Transilvania în ziua ex-dividend Ziarul Financiar
18:15
România este pe locul 9 la producţia de lapte în UE, dar Ungaria, Austria şi Cehia, cu mai puţină materie primă, o depăşesc la procesare, într-o piaţă în care banii se fac din brânzeturi, iaurturi şi unt Ziarul Financiar
În 2024, România a produs 4,4 mi­lioane de tone de lapte, aproape cât consumă într-un an (5 milioane de tone), care o plasează pe locul 9 în Uniunea Europeană, înaintea unor economii dezvoltate precum Austria sau Suedia, arată o analiză ZF făcută pe baza datelor Eurostat.
18:15
Urbio, jucător pe piaţa de iluminat inteligent, anunţă construirea unei fabrici în Dâmboviţa după o investiţie de peste 7 milioane de euro. „Un pilon central al strategiei noastre de internaţionalizare” Ziarul Financiar
Acum 2 ore
17:15
Libera circulaţie este în strânsă legătură cu puterea economică. Românii pot călători în 178 de ţări fără vize, având un paşaport cu o putere mult peste media globală, însă sub Europa Ziarul Financiar
Puterea economică se aliniază adesea cu puterea paşaportului fiecărei ţări, mai exact spus, ţările mai bogate tind să ofere cetăţenilor o libertate de circulaţie mult mai mare decât cele care au o situaţie economică precară. România reuşeşte astfel să se situeze în partea de sus a clasamentului mondial în raportul dintre PIB per capita şi puterea paşaportului, dată de numărul de ţări în care se poate intra fără a fi necesară o viză obţinută anterior.
17:15
Nou plan de pace negociat între ucraineni şi americani. Un acord în 19 puncte, după o întâlnire foarte „intensă” de la Geneva Ziarul Financiar
Acum 4 ore
17:00
Primăria Oradea a lansat licitaţia pentru modernizarea parcului ’’Nicolae Bălcescu’’, investiţie estimată la 17,8 mil. lei Ziarul Financiar
17:00
Fondatorii Vifrana îşi scot la vânzare pachetul majoritar de aproape 57% din acţiuni întro-operaţiune specială de tipul “totul sau nimic”. Activele companiei, triple faţă de capitalizare dată de investitorii de la Bursa de Valori Ziarul Financiar
16:45
Compania Norwegian Air Shuttle va lansa din 20 iunie 2026 zboruri de pe aeroportul din Cluj-Napoca spre Oslo Gardermoen, Norvegia Ziarul Financiar
16:45
Lavinia Ţânculescu, preşedinta Asociaţiei de Psihologie Industrială şi Organizaţională din România: Încrederea este un sentiment extraordinar de fragil. Chestiunea asta merge mână-n mână cu pierderea controlului Ziarul Financiar
16:45
Aproape 400 de ocupaţii vor dispărea din România la finalul lui 2025 şi peste 100 sunt din agricultură: „Nu cred că nu există contract de muncă pentru inginer şef de fermă pentru o exploataţie ecologică, dar ocupaţia va fi arhivată“ Ziarul Financiar
În anul 2024 a apărut o ruptură între piaţa forţei de muncă, sistemul de educaţie, în special cel de tip dual, important pentru agricultură, şi zona de cercetare şi dezvoltare. Din aceas­tă cauză, anumite ocupaţii necesare riscă să dispară, pentru că în ultimii patru ani furnizorii de formare pro­fe­sională nu au mai solicitat acredi­tare pentru aceste meserii, a spus Carmen Burtea, preşedintele Comi­te­tu­lui Sectorial de Agricultură, Pis­cicultură şi Pescuit din România, pre­zentă la ZF Agrobusiness Summit.
16:45
Consiliul Judeţean Bihor a investit peste 28 mil. lei în construcţia unui pasaj suprateran Ziarul Financiar
16:15
15 MINUTE CU UN ANTREPRENOR – Cât de deschişi sunt antreprenorii pentru a investi în branding? Ziarul Financiar
16:15
Alina Bârgăoanu, SNSPA: România are una dintre cele mai scăzute cote de încredere între oameni din UE, doar 12% Ziarul Financiar
15:45
Îţi fură AI jobul? Nu chiar. Dar te pot depăşi în cursă cei 5% dintre colegi care o „antrenează” zilnic Ziarul Financiar
15:45
ZF DESCHIDEREA DE ASTĂZI. Cum va merge bursa. Urmăriţi marţi, 25 noiembrie 2025, ora 09.30 o discuţie cu Cristian Duţescu, casa de avocatură Duţescu & Partners Ziarul Financiar
15:30
Katae Takashi, ambasadorul Japoniei în România, şi Daniel Dumitrescu, CIO, InnovX: Programul MoonShotX este o platformă care creează conexiuni între companiile mid-corporate din regiune şi ecosistemele de inovare internaţionale Ziarul Financiar
15:30
Cum vor fi reformate companiile de stat? Vicepremierul Oana Gheorghiu: Această reformă nu are ca obiectiv concedieri. Dacă va fi cazul să închidă anumite companii, va trebui să se gândească la acei oameni care sunt acolo Ziarul Financiar
15:30
Marea Britanie va cere ”viză” pentru români din 26 februarie 2026. Cererea electronica trebuie facuta cu 3 zile înainte de plecare, altfel rişti să nu poţi intra Ziarul Financiar
Acum 6 ore
15:00
Rocadă la vârful lumii miliardarilor: Larry Ellison, omul din spatele gigantului Oracle şi pentru scurt timp cel mai bogat om din lume, s-a trezit cu 130 mld. dolari pe minus după ce compania sa a suferit o prăbuşire pe bursă. Cine i-a luat locul şi se bate acum cu Elon Musk pentru locul 1 în topul averilor uriaşe Ziarul Financiar
15:00
Confederaţia Patronală Concordia: România are a cincea suprafaţă agricolă din UE, dar pierde valoare pe lanţul agroalimentar Ziarul Financiar
15:00
Val de concedieri şi restructurări în industria auto: Valeo trage semnalul de alarmă asupra unei crize care ameninţă Europa, cerând intervenţia urgentă a Bruxelles-ului pentru a salva locurile de muncă şi lanţurile valorice strategice Ziarul Financiar
14:45
CEC BANK PENTRU AFACERI ROMÂNEŞTI: Cu ce vine noul U Center III la Tineretului? Ziarul Financiar
14:45
Sondaj Cargus: 1 din 4 români plăteşte cu cardul la curier. Aproape jumătate ar renunţa la cash pentru reduceri sau cashback Ziarul Financiar
14:30
Avocaţii de la Clifford Chance Badea au asistat un consorţiu de bănci în emisiunea de eurobonduri de 500 mil. euro lansată de Banca Transilvania pe pieţele externe Ziarul Financiar
14:15
Vicepremierul Oana Gheorghiu: Reforma în domeniul companiilor de stat va începe cu 10 dintre acestea. 83 de companii centrale au pierderi istorice de aproximativ 14 miliarde de lei Ziarul Financiar
14:15
WPP Media România, compania de investiţii media a WPP, l-a numit pe Marian Petcu în funcţia de Chief Executive Officer, marcând consolidarea operaţiunilor locale sub noul brand Ziarul Financiar
14:00
CEC BANK PENTRU AFACERI ROMÂNEŞTI: Care sunt tendinţele pentru 2026 în amenajări interioare? Ziarul Financiar
14:00
Bruxelles porneşte contraofensiva economică: UE pregăteşte cele mai dure reguli împotriva investiţiilor chineze, pentru a salva industria europeană de valul de importuri ieftine, a stopa dependenţa tehnologică de Beijing şi a redesena arhitectura puterii industriale globale Ziarul Financiar
13:45
Andreea Nica, CFA Society Analyst: În 2026 vom resimţi pe deplin impactul măsurilor fiscale adoptate anul acesta. Presiunile pe preţuri şi pe puterea de cumpărare vor rămâne ridicate Ziarul Financiar
13:45
Ministerul Muncii a publicat proiectul de lege prin care vrea să interzică cumulul pensie cu salariul la stat. Proiectul revizuit vizează doar o parte din pensiile speciale Ziarul Financiar
13:15
ZF Tech Day. Care sunt noutăţile în cybersecurity? Ce subiecte au fost pe agenda evenimentului DefCamp 2025? Detalii de la Ioan Constantin, cyber security expert, Orange România şi Mathew Caplan, head of international professional services, Orange Cyberdefense Ziarul Financiar
13:15
Planul de pace care a aprins Vestul: Trump loveşte în Europa şi Kiev, în timp ce administraţia americană se contrazice public şi lasă incert viitorul negocierilor cu Rusia Ziarul Financiar
Acum 8 ore
13:00
ZF Live: Cum să faci un business din descoperirea oraşelor? Ziarul Financiar
13:00
Frank Rokers, Chief Risk Officer, ING Bank Romania: Cred că ceea ce va fi important în viitor este să investim în continuare în adaptabilitate şi rezilienţă, deoarece incertitudinea va rămâne, într-o anumită măsură Ziarul Financiar
13:00
Wouter Reijers, antreprenor şi consul onorific al Olandei la Cluj: „Dacă merg la mall şi intru într-un magazin şi întreb pe cineva ce studii are, mulţi dintre ei ar răspunde că au o diplomă de licenţă” Ziarul Financiar
12:30
Takae Takashi, ambasadoarul Japoniei în România, şi Daniel Dumitrescu, CIO, InnovX: Programul MoonShotX este o platformă care creează conexiuni între start-up-urile din regiune şi ecosistemele de inovare internaţionale Ziarul Financiar
12:30
Adina Călin, CEC Bank: Creditul ipotecar rămâne stabil; presiunea vine din creditele de consum Ziarul Financiar
12:15
Dragoş Călin, director executiv reţea retail BRD: Cred că se vede o tendinţă de scădere a ratei de economisire. Cred că 2026 este foarte mult despre gestionarea finanţelor personale, a bugetului personal şi despre schimbarea obiceiurilor de consum Ziarul Financiar
12:00
Caiac SMile extinde limitele integrării: oamenii cu dizabilităţi au urcat muntele şi au trăit răsăritul de soare în siguranţă Ziarul Financiar
12:00
ZF Live: Top 100 Valoroase la 20 de ani. Care este relaţia dintre PIB şi valoarea companiilor? Cum influenţează bursa valoarea companiilor necotate? Ziarul Financiar
11:45
Radu Magdin, analist geopolitic şi CEO, Smartlink Communications: România trebuie să-şi ridice campionii regionali, să construiască verticale de excelenţă capabile să preia alte verticale din regiune Ziarul Financiar
11:45
Tiberiu Moisă, Banca Transilvania: Pentru perioada care urmează, singura temere relevantă este cea de necunoscut. Oamenii se pot obişnui cu foarte multe lucruri, se pot adapta însă este mult mai greu să faci acest lucru la ceva ce nu ştii Ziarul Financiar
11:30
Indicatorii CFA în octombrie: inflaţie medie de 6,26% în următorul an, deficit bugetar de 7% şi creştere PIB de sub 1%. Analiştii financiari spun că politica fiscală rămâne principalul risc asupra inflaţiei şi a stabilităţii financiare şi în anul următor Ziarul Financiar
11:30
Prima declaraţie a grupului ungar Bonafarm după ce tranzacţia prin care vrea să preia Napolact este analizată din punct de vedere al securităţii naţionale Ziarul Financiar
11:30
Prăbuşirea pieţei cripto ”sărăceşte” familia Trump: Averea familiei preşedintelui american a scăzut cu 1 mld. dolari faţă de luna septembrie din cauza expunerii mari pe proiectele cripto. Bitcoin a scăzut de la peste 120.000 de dolari la 86.000, trăgând în jos întreaga piaţă Ziarul Financiar
11:30
Fondul Proprietatea, acţionar minoritar la Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti, reconfirmă susţinerea pentru listarea companiei la BVB: CNAB ar putea obţine peste 500 milioane euro, Statul Român rămânând acţionarul majoritar Ziarul Financiar
11:15
Ioan Dumitraşcu (partener) şi Irina Oprea Şalaru (senior associate), Filip&Company: Companiile din România şi UE trebuie să se asigure că produsele lor nu sunt obţinute prin defrişări şi degradarea pădurilor Ziarul Financiar
Acum 12 ore
11:00
Cele 21 de companii româneşti din programul MoonShotX au parcurs cinci zile de mentorat alături de peste 100 de profesionişti din diplomaţie, tehnologie, instituţii financiare publice şi private, reprezentanţi ai fondurilor de investiţii şi reprezentanţi C-Level din companii multinaţionale Ziarul Financiar
