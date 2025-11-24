Pensiile speciale: pensionarii reangajați la stat vor încasa doar 15% din sumă. Regulile pentru mediul privat rămân neschimbate
National.ro, 24 noiembrie 2025 23:20
Noile reglementări care vizează pensiile speciale au fost clarificate de vicepremierul României, Tánczos Barna, care a explicat că pensionarii speciali care se reangajează în sectorul public vor primi doar 15% din pensie, în timp ce pentru mediul privat nu există restricții similare. În prezent, proiectul de lege publicat de Ministerul Muncii interzice cumulul pensiei cu
• • •
Acum 30 minute
23:20
Pensiile speciale: pensionarii reangajați la stat vor încasa doar 15% din sumă. Regulile pentru mediul privat rămân neschimbate
Noile reglementări care vizează pensiile speciale au fost clarificate de vicepremierul României, Tánczos Barna, care a explicat că pensionarii speciali care se reangajează în sectorul public vor primi doar 15% din pensie, în timp ce pentru mediul privat nu există restricții similare. În prezent, proiectul de lege publicat de Ministerul Muncii interzice cumulul pensiei cu
Acum 2 ore
22:40
În ședința CSAT de luni, condusă de președintele României, Nicușor Dan, Consiliul a validat Strategia Națională de Apărare a Țării pentru perioada 2025–2030, precum și planul de investiții pentru industria națională de apărare, în valoare de peste 16,6 miliarde de euro, ce urmează să fie trimis Parlamentului spre aprobare. CSAT finalizează Strategia Națională de Apărare
Acum 4 ore
21:20
Traumele lasă urme reale în creier, dar creierul este și capabil să se schimbe — fenomen numit neuroplasticitate. Prin terapii specifice, practici repetate și expunere controlată, legăturile care susțin frica și re-experimentarea pot fi slăbite, iar circuitele de reglare emoțională întărite. Asta înseamnă că vindecarea nu e doar metaforă: există mecanisme biologice care permit „rescrierea"
21:10
21:10
Permisul B: tinerii primesc un avantaj nou, iar regulile pentru motociclete devin mai stricte
Modificările legislative privind permisul B au fost adoptate luni de Senat, în urma reexaminării solicitate de președinte, aducând atât facilități pentru tinerii care dețin B1, cât și cerințe suplimentare pentru extinderea categoriilor de motociclete. Au fost exprimate 77 de voturi „pentru", 30 „contra" și 2 abțineri, ceea ce confirmă sprijinul politic solid pentru noul set
20:10
În timp ce încheia summitul G20 cu o remarcă ironică la adresa Statelor Unite – gazda reuniunii de anul vitor, președintele sud-african Cyril Ramaphosa a adoptat o atitudine provocatoare față de poziția izolaționistă a președintelui Donald Trump și exilul autoimpus al acestuia din organismele multilaterale pe care Washingtonul le sprijinea odinioară. Acordul comun al celor
19:50
Alegerile pentru București sunt, paradoxal, mai puțin despre București și mult mai mult despre Nicușor Dan. Despre cât de repede poate un președinte să-și erodeze aura de „independent" și să intre glonț în dizgrația propriului electorat. Și mai ales despre cum, într-o țară în care am îmbătrânit cu președinți partizani, Nicușor Dan pare să fi
Acum 6 ore
19:30
CASS de 10% pentru mame, eliminat în Parlament! Și veteranii scapă de plata contribuției la sănătate
Senatul a adoptat luni legea prin care CASS de 10% este eliminat în cazul concediului maternal și al veteranilor de război. Deciziile vin după ce, în această vară, Guvernul a introdus obligativitatea achitării CASS pentru ambele categorii, măsură care a stârnit reacții puternice în societate. Mamele aflate în concediu de creștere copil, scutite de CASS
19:30
Prețul energiei pentru români, cu 400% mai mare ca în Ungaria. Cauze, taxarea excesivă și specula
Raportat la puterea de cumpărare, populația din țara noastră plătește un preț la energie cu 400% mai mare decât cel din Ungaria, situându-se pe primul loc în UE. Principalele cauze ale acestei anomalii sunt taxarea excesivă, făcută atât de stat, cât și de companiile de distribuție și transport, dar și specula din piață. Astfel, liberalizarea
19:00
Ce i-a spus Vladimir Putin, la telefon, lui Erdogan despre planul de pace pentru Ucraina, propus de americani
Vladimir Putin şi Erdogan au discutat, luni, la telefon despre planul de pace în Ucraina, cel propus de americani. Președintele Rusiei a spus că ar putea fi „în principiu" folosit ca „bază pentru o soluționare pașnică finală". Afirmaţia a fost făcută în timpul unei convorbiri cu președintele turc Recep Tayyip Erdogan. Kremlinul a publicat un
18:40
Ca parte a planului de pace în 28 de puncte al lui Donald Trump, Ucraina ar ceda Luhansk și Donețk Rusiei. Regiunile controlate de soldații ucraineni ar fi redenumite „zonă tampon neutră și demilitarizată" – recunoscută internațional ca teritoriu rus. Ucraina, firește, este reticentă. Totuși, un precedent instructiv se regăsește într-o altă țară vecină cu
18:30
Turiștii care vor să viziteze Londra vor fi taxați. Taxa ar aduce venituri de 240 milioane lire anual
Primarul unui oraş vizitat, anual, de mii de români vrea să impun o taxă turiştilor care înnoptează acolo. Sadiq Khan, edilul din Londra, vrea bani în plus de la oamenii care se cazează la un hotel din capitala Angliei. El urmează exemplul altor orașe ca Veneția, Milano, Tokyo, Paris sau New York City. Legea „English
18:00
Real Madrid a luat doar un punct pe terenul lui Elche, scor 2-2, iar golul său egalizator a stârnit un nou scandal uriaș. Fostul arbitru FIFA Perez Burrull, în prezent expert la „Marca", susține că reușita din minutul 87, semnată de Jude Bellingham, după o fază la care a participat și Vinicius, ar fi trebuit
18:00
Inter a cedat cu 0-1 în Derby della Madonnina, dar înaintea jocului șefii clubului au vorbit doar despre noua realizare: achiziția stadionului „Giuseppe Meazza" împreună cu AC Milan. Giuseppe Marotta a numit momentul „istoric", subliniind că este primul derby disputat după preluarea arenei. Și Paolo Scaroni a punctat că cele două cluburi au gestionat San
18:00
Milioane de euro pentru asigurarea șefilor companiilor de stat. Au greșit, plătește statul
Guvernanța corporativă impusă companiilor de stat nu are nimic de-a face cu performanța sau cu stoparea distrugerii societăților. Și asta pentru că cei care ajung la conducerea acestor companii, indiferent că sunt în directorate, consilii de administrație și de supraveghere, nu răspund pentru deciziile lor. Mai mult, pe lângă indemnizațiile enorme, companiile sunt obligate să
18:00
Cum va fi vremea în primele zile din luna decembrie. Temperaturile prognozate de meteorologii ANM nu vor fi normale pentru această perioadă
Specialiştii meteo anunţă că vremea se încălzește în următoare zile, astfel că maximele vor ajunge la 19 grade în unele zone din țară, iar apoi se va răci brusc. Temperaturile vor urca temporar peste normalul perioadei, mai ales în vest și sud, însă spre finalul lunii noiembrie vremea va deveni treptat mai rece, cu probabilitate
17:50
Au trecut aproape patru luni de când Ursula von der Leyen și Donald Trump au încheiat un acord verbal pentru a rezolva tensiunile comerciale dintre Uniunea Europeană și SUA. Însă detaliile s-au dovedit controversate și vor fi din nou supuse dezbaterii săptămâna aceasta, când oficialii americani își vor vizita omologii la Bruxelles. UE speră să
Acum 8 ore
17:40
Incidentul de aseară, când doi distinși pasageri declarați din oficiu ca fiind români au ajuns fugind până la avionul unei companii low-cost, aflat în plin proces de pornire a motoarelor pe un aeroport din Germania, a stârnit uimire și discuții în întreaga Românie. Noaptea minții la pasagerii aerieni Cei doi pasageri au reușit să treacă
17:30
O doctoriţă de familie din Constanţa, găsită moartă în Dunăre! Ce au observat poliţiştii în apropierea podului de la Murfatlar
O doctoriță de familie cunoscută în Constanța a fost găsită fără viață în canalul Dunăre-Marea Neagră. Avea 50 de ani și era mama unui adolescent. Trupul femeii a fost găsit în zona podului de la Murflatar, acolo unde poliţiştii au identificat autoturismul. Medicii chemaţi la faţa locului au constatat decesul. Doctoriţa ar fi suferit de
17:10
Doi români din Koln au încercat să prindă avionul ca rata de Baloteşti. Au alergat pe pistă după cursa Wizz Air de Bucureşti
Doi români din Koln au uimit o lume întreagă după ce au încercat să prindă avionul ca şi cum ai alerga după un microbuz de navetişti. Bărbaţii au pătruns pe pista aeroportului din Koln şi au vrut să se urce în aeronava Wizz Air, care tocmai se pregătea să decoleze spre Bucureşti. Aeronava era cu
17:00
Acțiunile globale devin volatile, pe fondul îngrijorărilor legate de evaluările inteligenței artificiale, care planează asupra piețelor de capital. O ușoară pauză de la vânzările masive din ultimele patru zile a urmat publicării rezultatelor financiare ale Nvidia miercuri, dar câștigurile sale au fost rapid inversate în timpul sesiunii de tranzacționare de joi, pe măsură ce acțiunile
17:00
După SUA, China este cel mai mare dezvoltator de medicamente noi din lume, iar companiile sale au realizat aproximativ o treime din studiile clinice efectuate la nivel mondial în 2024. Acțiunile companiilor chineze de biotehnologie au crescut cu 110% în acest an, de peste trei ori mai mult decât cele ale omologilor americani. În cea
17:00
Blocul Național Sindical a reacționat extrem de dur la delirul premierului Ilie Bolojan, care a insinuat că măsurile dure de austeritate, care au îngenuncheat populația și economia, ar funcționa. Potrivit BNS, declarațiile prim-ministrului sunt rupte de realitate, dat fiind că economia a intrat în picaj, iar soluțiile Guvernului nu fac decât să bage România într-o
16:40
VIDEO Un bărbat de 74 de ani, lovit cu sălbăticie de un vânzător din Piaţa Obor. Victima s-a lovit la cap şi a fost transportată de urgenţă la Spitalul Floreasca
Un episod violent care a avut loc, luni, în Piaţa Obor i-a şocat pe cei prezenţi. Un bărbat de 74 de ani a ajuns în comă la spital, după ce a fost lovit cu piciorul și apoi cu pumnul de un vânzător, pe fondul unui conflict spontan. Agresorul a fost reținut și ulterior arestat preventiv.
16:10
Ședință CSAT astăzi! Subiecte esențiale pentru securitatea națională, pe ordinea de zi
Şedința Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), condusă de președintele Nicușor Dan, a început luni, 24 noiembrie, la Palatul Cotroceni. Nicușor Dan a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării pentru ziua de astăzi, 24 noiembrie 2025, ora 14.00, la Palatul Cotroceni. Noua Strategie Națională de Apărare a Țării intră în analiza CSAT
15:50
Primul semnal dat „cu o majoritate covârşitoare"! Judecătorii Curţii de Apel Bucureşti resping propunerea Guvernului privind pensiile magistraţilor
Judecătorii de la Curtea de Apel București (CAB) au respins, luni, cu o majoritate covârșitoare, noul proiect al reformei pensiilor magistraților. Judecătorii Curţii de Apel Bucureşti au adoptat un punct de vedere prin care resping propunerea legislativă a Guvernului legată de modificarea pensiilor magistraţilor. Decizia, luată cu 215 voturi din 216
Acum 12 ore
15:40
Clănțău de felul său, Ludovic Orban, fost prim-ministru, fost ministru al Transporturilor și fost președinte al PNL, zis și Sică Mandolină, apreciat fiind pentru talentul său muzical exteriorizat prin voce și ciupit corzi de chitară, a ajuns de curând și… fost consilier prezidențial. Pus de președintele Nicușor în „rolul” de consilier pe probleme de politică […] The post Telenovela lui Sică Mandolină first appeared on Ziarul National.
15:30
1. Trump a uitat că e în NATO și că America, de fapt, înseamnă NATO. Trump a negociat cu Rusia. Fără să-i ceară voie Oanei Gheorghiu. Se crede de capul lui. Chiar nu îi e rușine? Trump a vorbit și cu Zelenski. U.E., în schimb, împinge în continuare Ucraina în război. Din toată chestia asta, […] The post Trump a negociat fără să-i ceară voie Oanei Gheorghiu. Se crede de capul lui first appeared on Ziarul National.
15:30
Donald Trump i-a reamintit lui Volodimir Zelenski că nu are ”nicio carte în mână” și trebuie să accepte planul de pace în 28 de puncte negociat de Casa Albă cu Kremlinul, chiar dacă nu este avantajos pentru Ucraina. Trump are o singură prioritate: să pună capăt războiului, cu orice preț. Și are două avantaje majore. […] The post Trump are o singură prioritate: să oprească războiul din Ucraina, cu orice preț first appeared on Ziarul National.
15:00
Petiţie pentru interzicerea petardelor şi artificiilor, în București. Peste 9.000 de oameni au semnat-o/„Alte orașe au luat deja decizia să sărbătorească fără artificii” # National.ro
Au mai rămas doar câteva zile din luna noiembrie, decembrie se apropie tot mai mult, la fel și sărbătorile de iarnă, perioadă în care se folosesc cel mai mult petardele și artificiile. În tot acest context, s-a aflat despre o inițiativă a unei consiliere municipale din Capitală. E vorba despre o petiție menită să ducă […] The post Petiţie pentru interzicerea petardelor şi artificiilor, în București. Peste 9.000 de oameni au semnat-o/„Alte orașe au luat deja decizia să sărbătorească fără artificii” first appeared on Ziarul National.
13:30
Majorarea TVA‑ului se arată a fi un eșec. Statul încasează mai puțini bani la buget, pentru că a scăzut consumul/Cifre oficiale # National.ro
În ciuda faptului că românii au fost împovărați de creșterea taxelor, efectele nu sunt, de fapt, cele sperate de Guvernul condus de către Ilie Bolojan. Sunt cifre ce s-au aflat pe final de lună noiembrie. Majorarea taxelor din luna august s-a dovedit a fi avut un efect invers decât cel așteptat de Executiv: românii au […] The post Majorarea TVA‑ului se arată a fi un eșec. Statul încasează mai puțini bani la buget, pentru că a scăzut consumul/Cifre oficiale first appeared on Ziarul National.
13:20
Sponsorul: PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT (PSD) – ORGANIZAȚIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Bld. Ion Ionescu de la Brad, nr. 1, sector 1, Municipiul București, psd.bucuresti@yahoo.com Perioada în care este prevăzută publicarea, difuzarea sau diseminarea materialului publicitar politic: 24.11.2025 – 06.12.2025, ora 07:00 Sumele agregate şi valoarea agregată a altor beneficii primite de furnizorii de servicii de publicitate politică […] The post NOTIFICARE PRIVIND TRANSPARENŢA first appeared on Ziarul National.
12:40
Fiul lui Tudorel Toader, acuzat de hărțuire sexuală de două studente. Ce spune fostul ministru: „Vom lăsa justiţia să decidă” # National.ro
În presa locală au apărut acuzații ce-l vizează pe fiul fostului ministru Tudorel Toader, Alexandru, lector universitar la Iași. Astfel că numele lui Tudorel Toader – fost ministru al Justiției – revine în atenție, de această dată printr-o reacție de ultimă oră la adresa acuzațiilor de presă ce-l vizează pe fiul său, Alexandru. Alexandru Toader, […] The post Fiul lui Tudorel Toader, acuzat de hărțuire sexuală de două studente. Ce spune fostul ministru: „Vom lăsa justiţia să decidă” first appeared on Ziarul National.
11:20
Momente dificile pentru fostul edil al Timișoarei, Nicolae Robu, care a ajuns de urgență, cu o ambulanță, la spital. S-a simțit rău în timpul nopții, apelând la numărul unic de urgență 112. Conform primelor informații, fostul primar al municipiului Timişoara, Nicolae Robu, a fost internat, în noaptea de duminică spre luni, în Spitalul Judeţean Timişoara. […] The post Fostul primar al Timişoarei, Nicolae Robu, internat la Terapie Intensivă first appeared on Ziarul National.
10:50
Belgia se pregăteşte pentru trei zile de grevă naţională: Trenuri şi zboruri anulate, creşe și școli închise # National.ro
Săptămâna începe cu o grevă ce se anunță a fi una de amploare în Belgia. Belgienii se pregătesc pentru trei zile de grevă națională, în semn de protest față de reformele propuse de guvernul condus de către Bart De Wever. Trenuri suspendate, zboruri anulate, creşe închise: Belgia se pregăteşte luni pentru trei zile de grevă […] The post Belgia se pregăteşte pentru trei zile de grevă naţională: Trenuri şi zboruri anulate, creşe și școli închise first appeared on Ziarul National.
Acum 24 ore
10:10
O contrapropunere a Europei pentru încheierea războiului din Ucraina a apărut în presă. E vorba despre o contrapropunere a europenilor, elaborată de puterile din grupul E3, Marea Britanie, Franța și Germania, care are ca bază planul SUA, dar îl parcurge apoi punct cu punct, cu modificări și eliminări sugerate. Documentul, cunoscut drept contrapropunerea „E3”, răspunde […] The post Contrapropunerea europenilor la planul american pentru Ucraina. Textul integral first appeared on Ziarul National.
07:20
05:40
BERBEC Elanul te poate determina să alergi prea mult astăzi și să vrei să faci multe lucruri simultan, iar unele s-ar putea să nu iasă la fel de bine cum ai sperat. Ar trebui să vă stabiliți prioritățile. În acest fel puteți face totul mai eficient. TAUR Cineva vrea, probabil, să fii de partea lor […] The post Horoscop 24 noiembrie 2025 – Relațiile cu persoana iubită sunt foarte bune first appeared on Ziarul National.
Ieri
21:10
20:10
Investitorii se așteaptă la turbulențe în perioada sărbătorilor, pe fondul incertitudinilor legate de inteligența artificială și supraevaluarea acțiunilor tehnologice. La închiderea pieței de vineri, indicii de referință S&P 500 și Nasdaq Composite au înregistrat scăderi de 4% și, respectiv, 7% față de maximele record înregistrate la sfârșitul lunii octombrie. După o creștere neîncetată începând din […] The post Investitorii, pregătiți pentru un sfârșit de an turbulent first appeared on Ziarul National.
19:40
America închide războiul cu Rusia, Europa îl deschide. Nicușor Dan, cu mintea tot la Călin Georgescu # National.ro
În timp ce lumea fierbe și întrebarea „începe Al Treilea Război Mondial?” nu mai pare deloc o exagerare, România se trezește prinsă între noi fronturi – se stinge conflictul ruso-american, dar UE dă impresia că vrea să declare Moscovei propriul război. Iar în fruntea țării avem un președinte care nu vede, nu pricepe și nu […] The post America închide războiul cu Rusia, Europa îl deschide. Nicușor Dan, cu mintea tot la Călin Georgescu first appeared on Ziarul National.
19:10
Conferința mondială privind clima, un eșec ascuns sub preș. Europa a rămas singură în tranziția verde # National.ro
Cea de-a 30-a Conferință Mondială privind Clima de la Belem, Brazilia, ar putea fi și ultima. Interesul a fost atât de scăzut, încât marii producători de emisii CO2, China, SUA, India și Rusia, nu au fost prezenți. Mai mult, dintre țările participante, doar o treime dintre ele au prezentat planurile privind consumul de cărbune, petrol […] The post Conferința mondială privind clima, un eșec ascuns sub preș. Europa a rămas singură în tranziția verde first appeared on Ziarul National.
18:40
Reglementările Uniunii Europene au devenit insuportabile. Cetățenii sunt supuși edictelor emise de nivelurile administrației, de la cel local, regional și național până la cel european. Întreprinderile cheltuiesc aproximativ 150 de miliarde de euro pe an pentru completarea frenetică a formularelor. O reglementare adoptată acum trei ani impune marilor companii să furnizeze până la 1.155 de […] The post Birocrații de la Bruxelles luptă cu…birocrația first appeared on Ziarul National.
18:10
Președintele Donald Trump a făcut campanie electorală promițând că va reduce prețurile de consum, majorate vertiginos în timpul mandatului lui Joe Biden, dar acum se confruntă cu aceeași realitate dură care l-a urmărit pe predecesorul său: americanii detestă scumpirile. Trump pare să repete narațiunile lui Biden. Laudă investiții în valoare de trilioane de dolari pentru […] The post Trump, americanii detestă scumpirile! first appeared on Ziarul National.
17:50
Manchester City a clacat pe terenul lui Newcastle, 1-2, dar adevăratul haos a venit după fluierul final. Tensiunea a explodat imediat, iar „cetățenii” au pornit un scandal general, pornind de la un duel între Donnarumma și Joelinton, cei doi aprinzând atmosfera după un posibil fault la golul decisiv al lui Barnes. Guardiola, în centru furtunii […] The post Newcastle a dat de pamant cu nervii lui Guardiola! first appeared on Ziarul National.
17:40
Se vorbește tot mai insistent despre posibilitatea ca Arne Slot să fie înlocuit pe banca lui Liverpool, după un nou eșec dureros în Premier League: 0-3 cu penultima clasată Nottingham Forest. Este deja a șasea înfrângere în 12 etape, mai multe decât în întreg sezonul trecut, iar campioana en-titre pare de nerecunoscut. Klopp, din nou […] The post Ar fi revenirea deceniului – se întoarce Klopp?! first appeared on Ziarul National.
17:40
Guvernele occidentale accelerează măsurile pentru a construi o apărare comună împotriva surplusului de oțel ieftin din China și alte țări asiatice, riscând o nouă confruntare cu Beijingul. Delegații participanți la o reuniune a comitetului pentru oțel al OCDE, desfășurată la Paris, au informat că oficialii guvernelor occidentale lucrează la „acțiuni coordonate” pentru a împiedica distrugerea […] The post Occidentul declanșează o nouă bătălie comercială cu China? first appeared on Ziarul National.
17:10
Un studiu al italienilor confirmă avertismentul medicilor români. Mai multe vaccinuri injectate bebelușilor, mai multe cazuri de autism # National.ro
Rezultatele unui studiu transnațional, realizat de Consiliul Național de Cercetare din Italia, a arătat clar că o creștere de 1% a tipurilor de vaccinuri înainte de vârsta de un an a corespuns unei creșteri de 0,47% a prevalenței autismului. Astfel, statele care administrează 15 tipuri de vaccin și 20 de doze înainte de vârsta de […] The post Un studiu al italienilor confirmă avertismentul medicilor români. Mai multe vaccinuri injectate bebelușilor, mai multe cazuri de autism first appeared on Ziarul National.
16:40
VIDEO Cum poate râsul să-ți transforme creierul: terapia ignorată de milioane de oameni # National.ro
Ai observat cum te simți după o porție bună de râs? Ușurat(ă), mai relaxat(ă) și mai plin(ă) de energie. Nu e doar o impresie: râsul activează în creier aceleași zone implicate în meditație și mindfulness, aducând beneficii reale pentru sănătatea mentală și fizică. Psihologii și neurologii îl numesc „terapie prin umor”, iar studiile confirmă: râsul […] The post VIDEO Cum poate râsul să-ți transforme creierul: terapia ignorată de milioane de oameni first appeared on Ziarul National.
