Provocarea lui Mihail Neamțu: De unde se trage Toader Paleologu - din genovezi sau bizantini? Din Conu' Alecu sau din Marin Oltescu? E lesbian sau securistan?

21:20

Toți cei care vorbesc împotriva Bisericii ortodoxe sînt aceia care nu sunt ortodocși, cei care cred în bani. Iar pentru ca să înjure Biserica iau mii de dolari. Dar să știți, cu mîna pe Biblie vă spun, că acești bani nici pentru colivă nu o să le ajungă! Pentru că nu cu noi se luptă, se luptă cu Hristos, se luptă cu Sfînta Cruce, se luptă cu Maica Domnului!