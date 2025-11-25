Moşteanu: România să fie a doua putere militară de pe flancul de est şi un furnizor de apărare în zona Mării Negre

00:20

Doar patru zile au trecut de la momentul în care, în plină conferință de presă susținută la Palatul Cotroceni, președintele României a amenințat cu judecata Autoritatea Electorală Permanentă, pe motiv de bani, până la momentul în care pe rolul Judecătoriei Sectorului 5 a și fost înregistrată cererea de chemare în judecată. La mijloc este vorba de cei 930.000 de lei pe care Nicușor Dan i-a cheltuit în campanie, proveniți din donații, pentru care AEP nu a dispus rambursarea.