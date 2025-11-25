Cele 7 minuni ale Bucureștiului (5+2 bonus)
Știu, v-ați obișnuit să ziceți doar de rele de orașul ăsta, sunt decenii de când mă întreb de ce nu vă place, pentru că dacă v-ar plăcea, ați și face chestii să fie mai bine.
Un bărbat de 74 de ani, în comă la Floreasca, după ce un vânzător din Piața Obor l-a bătut. Agresorul a fost arestat preventiv # B365.ro
Un bărbat de 74 de ani a fost lovit cu piciorul și cu pumnul de administratorul unui stand din Piața Obor, în urma unui conflict spontan. Acesta a ajuns în comă la spital. Agresorul a fost
VIDEO | Negoiță, puțin înfrigurat în Piața Alba Iulia, unde se fac pregătirile pentru Winter Wonderland. „Avem cel mai mare Moș Crăciun din țară, veniți la târg măcar o dată” # B365.ro
Robert Negoiță, primarul Sectorului 3, a anunțat bucureștenii că se fac pregătiri pentru târgul de Crăciun Winter Wonderland din Piața Alba Iulia. Edilul a fost la fața locului și a invitat bucureștenii să treacă pe
Parcările cu plată de pe Bulevardul Iuliu Maniu vor fi curățate. Șoferii sunt rugați să nu parcheze mâine, între străzile Moinești și Răsăritului, pe sensul dinspre A1 # B365.ro
Primăria Sectorului 6 anunță șoferii că echipele de salubrizare vor face curățenie generală în parcările cu plată de pe Bulevardul Iuliu Maniu. Astfel că marți, 25 noiembrie, șoferii sunt rugați să nu parcheze între străzile
FOTO | Bolarzii de pe Strada Boccaccio din S4 sunt un pericol pentru șoferi. Bucureștean: Nu înțeleg cum este posibil să îi monteze atât de aproape de carosabil # B365.ro
Un internaut a semnalat o problemă din Sectorul 4 al Capitalei. Ei bine este vorba despre noii bolarzi care au fost montați pentru a bloca o parcare. Ei bine, de când au fost montați aceștia
O nouă stație STB apare pe Bulevardul Metalurgiei. Liniile 232 și 241 vor opri și la „Nehoiu”, de mâine # B365.ro
Societatea de Transport București a anunțat călătorii că de mâine, 25 noiembrie, două linii STB vor opri în stația „Nehoiu". Această nouă stație este situată pe Bulevardul Metalurgiei. Autobuzele liniilor 232 și 241 vor opri
Se modifică modificarea în criza „Parcarea din Sectorul 3”. Ce se întâmplă cu tariful inițial de 5 lei pe oră # B365.ro
Se modifică modificarea în cazul tarifului de 5 lei/oră pentru persoanele care vor să parcheze pe un loc de parcare nominal în Sectorul 3. Pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al Sectorului 3
Le-au lăsat deja balamalele pe gardurile noi, abia montate prin sector pe la dl. Negoiță. Rupte și triste, au lăsat poarta din brațe # B365.ro
În Sectorul 3 al Capitalei sunt câteva lucruri pe care bucureștenii le apreciază altfel. Este vorba despre borduri, pavele și nu în ultimul timp noile garduri de metal montate. Viziunea primarului Robert Negoiță nu se
Magistrații de la Curtea de Apel resping masiv reforma propriilor pensii. CSM a trimis proiectul Guvernului la evaluare în instanțe și parchete # B365.ro
Judecătorii Curții de Apel București anunță că a fost respins proiectul de reformă privind pensiile magistraților. Decizia a fost luată cu 215 voturi din 216 reprezentanți de la ședință. Sunt adunări generale ale juriștilo în
Teatrul Nou din București se închide, după amenda de 20.000 de euro de IGSU. Reprezentanții instituției spun că respectau toate normele de securitate la incendiu # B365.ro
Teatrul Nou din București anunță că a fost închis de reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), după ce a fost amendat cu 20.000 de euro. Reprezentanții instituției spun că respectau normele de securitate
VIDEO | O clădire Art Deco de pe strada Dianei, veche de aproape un secol, a intrat în reparații capitale. Lucrările de consolidare și restaurare vor fi gata la anul # B365.ro
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, anunță că se lucrează la o clădire Art Deco de pe strada Dianei din București. Clădirea a fost construită în anul 1928. Lucrările sunt în desfășurare Primarul interimar al
Peste 9.000 de bucureșteni cer, sub semnătură, interzicerea petardelor și artificiilor de Revelion în Capitală. Petiția va fi discutată în ședința de joi a CGMB # B365.ro
Petiția pentru interzicerea petardelor și artificiilor în București a fost semnată de peste 9.000 de bucureșteni. Acest demers a fost inițiat în urmă cu patru zile de consiliera municipală REPER Andreea Leonte. Peste 9.000 de
Ciucu insistă pentru o dezbaterea Top 5 candidați la PMB. Ce condiții ar trebui îndeplinite și când crede că e musai să fie confruntarea # B365.ro
Ciprian Ciucu, candidatul PNL pentru Primăria Capitalei, a anunțat sâmbătă, 22 noiembrie, că își dorește să stea la masă cu primii 5 candidați favoriți în sondajele bucureștenilor. Acesta i-a invitat la o dezbatere. Ciucu mai
Porțile aeroporturilor Otopeni și Băneasa vor fi schimbate. Trei companii au depus oferte pentru un contract de aproape 6 milioane de euro # B365.ro
Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) urmează să modernizeze sistemul electronic de control al porților de acces de la aeroporturile Otopeni și Băneasa, după ce 3 ofertanți au depus propuneri pentru un contract estimat la 5,72
Luminițele de Crăciun de la Hotelul Corinthia, bijuteria de pe Bd. Regina Elisabeta, se aprind diseară. Vizitatorii vor putea explora interiorul # B365.ro
Azi se aprind luminițele de Crăciun la Corinthia Grand Hotel du Boulevard, situat pe Bulevardul Regina Elisabeta. Acest moment va avea loc la ora 19:00, iar reprezentanții hotelului promit o surpriză dulce pentru cei care
O bucureștencă nedumerită că parcarea de pe Str. Octav Cocărăscu din S1 a devenit albastră. ”Nu este foarte circulată și are doar case” # B365.ro
În Sectorul 1 al Capitalei, de pe data de 20 noiembrie, parcarea de pe Strada Căpitan Octav Cocărăscu este cu plată. O bucureșteancă care locuiește în zonă a semnalat această problemă. Femeia nu înțelege de
Mergem pe autostradă de la București la Focșani de joi. Se deschide circulația pe Lotul 3 al Autostrăzii A7 Ploiești – Buzău # B365.ro
Șoferii vor conduce pe autostradă de la București la Focșani de joi, 27 noiembrie. Autoritățile anunță că la finalul săptămânii se deschide circulația pe Lotul 3 al Autostrăzii Ploiești – Buzău, între Pietroasele și Buzău.
VIDEO | Dumnealor sunt cei doi români care au fugit după avion pe pistă cum se fuge după autobuzul 226, plecat din stație de la Romană de sub nasul tău # B365.ro
Doi pasageri români au provocat panică pe aeroportul Köln/Bonn fugind pe pista de aterizare după ce au pierdut un zbor Wizz Air spre București. Au spart geamul unei uși de urgență și au fost arestați
ESENȚIAL | Noi restricții de circulație pe DN1 pentru șantierul M6 – metroul spre Otopeni. Sunt în dreptul străzii Padina, unde se construiește stația „Paris” # B365.ro
Metrorex anunță noi restricții pentru șantierul de la viitoarea Magistrala de metrou M6. De astăzi, intră în vigoare restricții temporare de circulație pe Drumul Național 1 (DN1), în zona intersecției cu Strada Padina. Măsurile sunt
FOTO | „Din greșeală” a apărut David Popovici, în reclama electorală a lui Băluță, sportivul nefiind vreodată de acord cu asta. „A fost o eroare de montaj” # B365.ro
PSD a plătit un spot pentru campania electorală a lui Daniel Băluță care s-a folosit, fără acord, de imaginea lui David Popovici și de imaginea Dianei Mocanu. Echipa de campanie a candidatului pentru Primăria Capitalei
„AfterLife Residence – Apartamente cu vedere la viața de apoi”. Ce-a stârnit printre bucureșteni blocul de 11 etaje care se construiește în Cimitirul Bellu, cu autorizația PS4 # B365.ro
Se construiește un bloc de 11 etaje în Cimitirul Bellu. Proiectul a fost autorizat de Primăria Sectorului 4 în 2023, iar lucrarea a început în 2025. Se ridică și problema moralității, nu numai a documentației.
Actualizare METEO | Aerul geros de azi e o excepție, vremea se încălzește în București, prognozează ANM. De mâine încolo, dârdâim tot mai puțin # B365.ro
Vremea va fi și rece și puțin caldă săptămâna aceasta în București. Meteorologii anunță că sunt șanse de ploaie, iar temperaturile vor scădea și crește în cursul zilelor. Se anunță și șanse de ploaie În
Încă un incident cu scurgeri de gaz într-un bloc din București. Distrigaz a oprit furnizarea pentru 128 de clienți din S5, iar bătaia de cap a bucureștenilor din zonă pare de lungă durată # B365.ro
Distrigaz anunță că a oprit alimentarea cu gaze la un bloc din Sectorul 5. La instalația de aici s-a produs un incident și este necesară intervenția unei firme autorizate de ANRE pentru a remedia defectele
Este gura lumii o formă de control social moștenită? România între rușine și libertate: o identitate culturală în tranziție # B365.ro
Articol susținut de ING Bank „Ce-o să zică lumea?" rămâne, în România, o voce colectivă care modelează atitudini, comportamente și decizii esențiale. Între rușinea publică și dorința de libertate, identitatea socială a fiecăruia dintre noi
„Vrem Schimbare” pe noua șosea inaugurată de primarul Băluță. ONG-ul critică Europa Unită. „Trotuarele nu sunt funcționale nici măcar în poze” # B365.ro
ONG-ul „Vrem Schimbare" critică noul comunicat al Primăriei Sectorului 4: deși edilul se laudă că strada Europa Unită a fost amenajată „de la zero în doar 4 luni", imaginile oficiale arată trotuare atât de înguste
FOTO | Cum arată West Side Christmas Market, cu câteva zile înainte de deschiderea Târgului de Crăciun din S6. Spoiler: Scena este pregătită pentru concerte # B365.ro
Primăria Sectorului 6 anunță că se fac ultimele pregătiri pentru târgul West Side Christmas Market, din Parcul Drumul Taberei. Evenimentul de sezon se deschide vineri, 28 decembrie. Administrația locală a montat scena, unde vor fi
HARTA ⛔ O porțiune din DN1, închisă de azi, între Ploiești și Florești, pentru lucrări la calea ferată. Rutele ocolitoare pentru varianta București – Brașov și retur # B365.ro
Șoferii trebuie să știe că se fac lucrări la calea ferată și, vreme de 4 zile, o porțiune din DN1, între Ploiești și Florești, este complet închisă circulației. Polițiștii au anunțat rutele ocolitoare pentru varianta
ESENȚIAL | „Dr. Horror”, falsul plastician din București. Preferatul vedetelor operează fără specializare și punea pacientele să semneze o clauză de tăcere | Snoop # B365.ro
De cel puțin 16 ani, un doctor plastician care acum lucrează la o renumită clinică din București a făcut operații care necesită specializarea ORL, pe care chirurgul nu o deține. Chiar el a spus că
Sute de exproprieri pentru Centura Buftea, drumul de 6 km care va simplifica traficul în zonă. E vroba de 220 de proprietăți, case și terenuri # B365.ro
Ministerul Transporturilor va expropria suplimentar un număr de 22 de imobile proprietate privată pentru șantierul de la viitoarea Centură Buftea. Lucrările au început în această toamnă. Lucrările au și început aici Ministerul Transporturilor a anunțat
„Aveți idee de ce s-au schimbat timpii de semaforizare de la Arcul de Triumf?” Avem idee de efect: nordul Capitalei, blocat de la prima oră # B365.ro
Internauții raportează un blocaj intens al traficului în nordul Capitalei. Aceștia susțin că timpul de semaforizare de la Arcul de Triumf au fost modificați de ieri, 23 noiembrie 2025. Traficul este blocat de la ora
ALERTĂ | Urgență medicală în tramvai, în Piața Unirii. Liniile 7, 27, 32 și 47 sunt blocate pe Bulevardul Regina Maria, la capăt traseu # B365.ro
În urmă cu puțin, STB a transmis că tramvaiele 7, 27, 32 și 47 sunt blocate pe Bd. Regina Maria, la capătul de linie Piața Unirii. Unui călător i s-a făcut rău, iar echipejele medicale
Fabrica de ciocolată Regina Maria, afacerea romantică de acum un secol care parfuma Timpuri Noi cu miros de cacao și alune coapte # B365.ro
Cândva, ciocolata era un adevărat lux. Și nu ne referim la perioada comunismului, ci nițel mai în spate, acum vreo 100 și ceva de ani. Pe-atunci, să produci ciocolată era o adevărată artă, una știută
“Casa cu marchiză persiană” s-a întors în viața Bucureștiului. A fost reședința generalului Argeșanu, supranumit “Ghiță Soldatul”, fost prim-ministru asasinat de legionari # B365.ro
Simbol al eleganței și al rafinamentului Micului Paris, o casă aristocrată (cu marchiză persiană), mult timp uitată în paragină, a fost revitalizată printr-un efort dedicat, pasiune și grijă pentru patrimoniul de arhitectură al Bucureștiului. La
Târg de adopții înainte de Moș Nicolae, cu căței și pisicuțe la Muzeul MINA. Ultimul eveniment de adopție organizat de ASPA anul acesta va fi pe 6 decembrie # B365.ro
Ultimul târg de adopții ASPA va avea loc pe 6 decembrie, de Ziua Animalelor la MINA. Vor fi prezenți blănoși de la ASPA deparazitați, vaccinați, microcipați și sterilizați dacă vârsta le permite, dar și pisicuțe
Noi întreruperi de curent în București, Ilfov și Giurgiu au loc în perioada 24-28 noiembrie. Rețele Electrice are lista zonelor afectate # B365.ro
Rețele Electrice Româniaa transmis clienților săi că vor fi întreruperi de curent în București, Ilfov și Giurgiu. Acestea sunt programate în perioada 24 – 28 noiembrie. Se fac lucrări de mentenanță sau modernizări ale rețelei.
FOTO | Șantierul de pe Șoseaua Fundeni devine un obstacol periculos pentru pietoni. Bucureștean: Ne trebuie și nouă un culoar de trecere în siguranță # B365.ro
Lucrările de reamenajare a Șoselei Fundeni îi pun în dificultate pe bucureșteni, mai ales pe pietoni. Un bucureștean a semnalat că de 15 zile pietonilor le este foarte greu să tranziteze zona. Reamenajarea Șoselei Fundeni
VIDEO | Hotelul Dunărea a fost lăsat în voia timpului. Cum arată astăzi interiorul ruinei de lângă Gara de Nord # B365.ro
Hotelul Dunărea, chiar lângă Gara de Nord. A fost construit înainte de anii 40 și era un hotel important pentru toți cei care veneau în București, mai ales cu trenul, fiind aproape de GARĂ. Astăzi,
Petiție pentru a transforma Calea Victoriei într-o zonă pietonală. Au fost strânse peste 28.000 de semnături # B365.ro
Asociația „Străzi pentru Oameni" au intentat o petiție pentru a menține Calea Victoriei pietonală. Până în momentul de față au fost strânse peste 28.000 de semnături. Petiție pentru a transforma Calea Victoriei într-o stradă pietonală
Luminițele de Crăciun vor fi aprinse weekendul viitor, în Capitală. Ce decorațiuni vor fi anul acesta # B365.ro
Primele semne ale sărbătorilor de iarnă încep deja să se prin oraș. Pe marile bulevarde, echipele lucrează până târziu pentru a pregăti spectacolul de milioane de beculețe care va îmbrăca Capitala într-un decor de poveste.
VIDEO | Florăria Iris îmbracă iar haina Crăciunului. Mii de lumini și decorațiuni de poveste la casa de pe Cale Moșilor # B365.ro
Florăria Iris este un reper arhitectural de pe Calea Moșilor. Iar anul acesta a fost transformată într-o filă de poveste de Crăciun. Sunt mii și mii de luminițe, iar brazii stau mândri și sunt împodobiți
Cărucior de supermarket și prietena lui, Sacoșa, au adormit într-un tramvai Imperio. E de înțeles, nu e simplu să evadezi și să călătorești prin București # B365.ro
Un „călător străin” s-a plimbat vineri, la ceas de seară, cu un tramvai Imperio în Sectorul 5 al Capitalei. Hainele lui erau gri, pline de accesorii metalice. Imaginea de ansamblu era completată de ghete negre, […] Articolul Cărucior de supermarket și prietena lui, Sacoșa, au adormit într-un tramvai Imperio. E de înțeles, nu e simplu să evadezi și să călătorești prin București apare prima dată în B365.
FOTO | Pavelele lui Negoiță lovesc din nou, de data asta, o rampă a fost „modernizată”. Bucureștean: Și uite așa le vom avea și în casă # B365.ro
În Sectorul 3 al Capitalei, cel mai întâlnite și probabil „apreciate” de bucureșteni sunt pavelele noi. În nuanțe vii de roșu și triste de gri stau împrăștiate peste tot prin sector. Tot mai des cetățenii […] Articolul FOTO | Pavelele lui Negoiță lovesc din nou, de data asta, o rampă a fost „modernizată”. Bucureștean: Și uite așa le vom avea și în casă apare prima dată în B365.
PMB a amendat firmele turcești care lucrează la Magistrala 6 de metrou pentru noroiul adus pe carosabil în zonă de camioanele care ies din șantier. Amendă a fost de 1.000 de euro # B365.ro
Primăria Capitalei a amendat firmele turcești turcești care lucrează la Magistrala 6 de metrou, Secțiunea Sud, la Piața Presei Libere. Amenda a fost de 1.000 de euro. PMB a amendat firmele turcești care lucrează la […] Articolul PMB a amendat firmele turcești care lucrează la Magistrala 6 de metrou pentru noroiul adus pe carosabil în zonă de camioanele care ies din șantier. Amendă a fost de 1.000 de euro apare prima dată în B365.
FOTO | Un copac a căzut pe o mașină în Sectorul 3. Bucureșteancă: Lăsați gunoiul, cad pomii pe noi aici în Micul Paris # B365.ro
În Sectorul 3 al Capitalei o bucureșteancă a semnalat o altă problemă importantă, și anume cea a copacilor care cad. Se pare că, astăzi, 23 noiembrie, un copac a căzut pe o mașină în Sectorul […] Articolul FOTO | Un copac a căzut pe o mașină în Sectorul 3. Bucureșteancă: Lăsați gunoiul, cad pomii pe noi aici în Micul Paris apare prima dată în B365.
VIDEO | Șoferul kamikaze, care a întors brusc mașina și a mers pe contrasens pe A3 București – Ploiești, a rămas fără permis și-a fost amendat cu 1.800 de lei # B365.ro
Vineri, 21 noiembrie, un șofer a întors brusc mașina pe autostrada A3 București – Ploiești și a condus pe contrasens. Acesta a fost filmat în timp ce făcea acest gest periculos. Polițiștii l-au amendat pe […] Articolul VIDEO | Șoferul kamikaze, care a întors brusc mașina și a mers pe contrasens pe A3 București – Ploiești, a rămas fără permis și-a fost amendat cu 1.800 de lei apare prima dată în B365.
Giratorii suspendate pentru pietoni, parcări de un leu și împăduriri masive. Tot felul de declarații și promisiuni ale candidaților la Primăria Capitalei # B365.ro
Suntem din ce în ce mai aproape de alegerile parțiale pentru Primăria Capitalei de pe 7 decembrie 2025, unde nu mai puțin de 17 candidați se vor întrece pentru a fi noul edil al Bucureștiului. […] Articolul Giratorii suspendate pentru pietoni, parcări de un leu și împăduriri masive. Tot felul de declarații și promisiuni ale candidaților la Primăria Capitalei apare prima dată în B365.
VIDEO | Incident violent între mai mulți călători, în stație la Obor, într-un Imperio de pe linia 21. Un om a fost rănit, tramvaie blocate timp de două ore # B365.ro
Un incident violent s-a produs, aseară, într-un tramvai de pe linia 21, un conflict în cre au fost implicați mai mulți călători. Din cauza conflictului, în care unul dintre călători a fost rănit, linia 21 […] Articolul VIDEO | Incident violent între mai mulți călători, în stație la Obor, într-un Imperio de pe linia 21. Un om a fost rănit, tramvaie blocate timp de două ore apare prima dată în B365.
Cel mai simpatic băiețel, cool pe fashion într-un mall din Berceni. S-a așezat pe jos, a încălțat o pereche de cizme cu toc și, inofensiv, i-a spus mamei: „Sunt mișto ăștia!” # B365.ro
Niciodată n-am fost genul de persoană care să facă din timp chestii. Învățam poeziile pentru serbările de la grădiniță cu o noapte înainte, îmi făceam temele la școală cu o seară înainte, la fel mă […] Articolul Cel mai simpatic băiețel, cool pe fashion într-un mall din Berceni. S-a așezat pe jos, a încălțat o pereche de cizme cu toc și, inofensiv, i-a spus mamei: „Sunt mișto ăștia!” apare prima dată în B365.
VIDEO | Incident periculos pe autostrada A3. Un șofer a întors mașina brusc și a pus în pericol ceilalți participanți la trafic # B365.ro
Vineri, 21 noiembrie un șofer a întors brusc mașina pe autostrada A3. Persoana în cauză a pus în pericol siguranța celorlați participanți la trafic. Întoarcere periculoasă a unui șofer pe A3 Un șofer, membru al […] Articolul VIDEO | Incident periculos pe autostrada A3. Un șofer a întors mașina brusc și a pus în pericol ceilalți participanți la trafic apare prima dată în B365.
Ciprian Ciucu vrea îi invită pe primii cinci candidați din sondaje la o dezbatere. ”Haideți ca în sfârșit, să vorbim și despre viziuni și proiecte” # B365.ro
Astăzi a început oficial campania electorală pentru Primăria Capitalei. În cursă s-au înscris 17 candidați. Iar vandidații trebuie să respecte anumite reguli, în total sunt 18 validați care vor apărea pe buletinele de vot. În […] Articolul Ciprian Ciucu vrea îi invită pe primii cinci candidați din sondaje la o dezbatere. ”Haideți ca în sfârșit, să vorbim și despre viziuni și proiecte” apare prima dată în B365.
