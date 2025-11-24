Actualizare METEO | Aerul geros de azi e o excepție, vremea se încălzește în București, prognozează ANM. De mâine încolo, dârdâim tot mai puțin
B365.ro, 24 noiembrie 2025 11:20
Vremea va fi și rece și puțin caldă săptămâna aceasta în București. Meteorologii anunță că sunt șanse de ploaie, iar temperaturile vor scădea și crește în cursul zilelor. Se anunță și șanse de ploaie În
• • •
Acum 15 minute
11:30
FOTO | „Din greșeală” a apărut David Popovici, în reclama electorală a lui Băluță, sportivul nefiind vreodată de acord cu asta. „A fost o eroare de montaj” # B365.ro
PSD a plătit un spot pentru campania electorală a lui Daniel Băluță care s-a folosit, fără acord, de imaginea lui David Popovici și de imaginea Dianei Mocanu. Echipa de campanie a candidatului pentru Primăria Capitalei
Acum 30 minute
11:20
„AfterLife Residence – Apartamente cu vedere la viața de apoi”. Ce-a stârnit printre bucureșteni blocul de 11 etaje care se construiește în Cimitirul Bellu, cu autorizația PS4 # B365.ro
Se construiește un bloc de 11 etaje în Cimitirul Bellu. Proiectul a fost autorizat de Primăria Sectorului 4 în 2023, iar lucrarea a început în 2025. Se ridică și problema moralității, nu numai a documentației.
11:20
Acum 2 ore
10:40
Încă un incident cu scurgeri de gaz într-un bloc din București. Distrigaz a oprit furnizarea pentru 128 de clienți din S5, iar bătaia de cap a bucureștenilor din zonă pare de lungă durată # B365.ro
Distrigaz anunță că a oprit alimentarea cu gaze la un bloc din Sectorul 5. La instalația de aici s-a produs un incident și este necesară intervenția unei firme autorizate de ANRE pentru a remedia defectele
10:40
Este gura lumii o formă de control social moștenită? România între rușine și libertate: o identitate culturală în tranziție # B365.ro
Articol susținut de ING Bank „Ce-o să zică lumea?" rămâne, în România, o voce colectivă care modelează atitudini, comportamente și decizii esențiale. Între rușinea publică și dorința de libertate, identitatea socială a fiecăruia dintre noi
10:00
„Vrem Schimbare” pe noua șosea inaugurată de primarul Băluță. ONG-ul critică Europa Unită. „Trotuarele nu sunt funcționale nici măcar în poze” # B365.ro
ONG-ul „Vrem Schimbare" critică noul comunicat al Primăriei Sectorului 4: deși edilul se laudă că strada Europa Unită a fost amenajată „de la zero în doar 4 luni", imaginile oficiale arată trotuare atât de înguste
10:00
FOTO | Cum arată West Side Christmas Market, cu câteva zile înainte de deschiderea Târgului de Crăciun din S6. Spoiler: Scena este pregătită pentru concerte # B365.ro
Primăria Sectorului 6 anunță că se fac ultimele pregătiri pentru târgul West Side Christmas Market, din Parcul Drumul Taberei. Evenimentul de sezon se deschide vineri, 28 decembrie. Administrația locală a montat scena, unde vor fi
10:00
HARTA ⛔ O porțiune din DN1, închisă de azi, între Ploiești și Florești, pentru lucrări la calea ferată. Rutele ocolitoare pentru varianta București – Brașov și retur # B365.ro
Șoferii trebuie să știe că se fac lucrări la calea ferată și, vreme de 4 zile, o porțiune din DN1, între Ploiești și Florești, este complet închisă circulației. Polițiștii au anunțat rutele ocolitoare pentru varianta
Acum 4 ore
09:20
ESENȚIAL | „Dr. Horror”, falsul plastician din București. Preferatul vedetelor operează fără specializare și punea pacientele să semneze o clauză de tăcere | Snoop # B365.ro
De cel puțin 16 ani, un doctor plastician care acum lucrează la o renumită clinică din București a făcut operații care necesită specializarea ORL, pe care chirurgul nu o deține. Chiar el a spus că
09:00
Sute de exproprieri pentru Centura Buftea, drumul de 6 km care va simplifica traficul în zonă. E vroba de 220 de proprietăți, case și terenuri # B365.ro
Ministerul Transporturilor va expropria suplimentar un număr de 22 de imobile proprietate privată pentru șantierul de la viitoarea Centură Buftea. Lucrările au început în această toamnă. Lucrările au și început aici Ministerul Transporturilor a anunțat
08:40
„Aveți idee de ce s-au schimbat timpii de semaforizare de la Arcul de Triumf?” Avem idee de efect: nordul Capitalei, blocat de la prima oră # B365.ro
Internauții raportează un blocaj intens al traficului în nordul Capitalei. Aceștia susțin că timpul de semaforizare de la Arcul de Triumf au fost modificați de ieri, 23 noiembrie 2025. Traficul este blocat de la ora
07:50
ALERTĂ | Urgență medicală în tramvai, în Piața Unirii. Liniile 7, 27, 32 și 47 sunt blocate pe Bulevardul Regina Maria, la capăt traseu # B365.ro
În urmă cu puțin, STB a transmis că tramvaiele 7, 27, 32 și 47 sunt blocate pe Bd. Regina Maria, la capătul de linie Piața Unirii. Unui călător i s-a făcut rău, iar echipejele medicale
Acum 8 ore
05:00
Fabrica de ciocolată Regina Maria, afacerea romantică de acum un secol care parfuma Timpuri Noi cu miros de cacao și alune coapte # B365.ro
Cândva, ciocolata era un adevărat lux. Și nu ne referim la perioada comunismului, ci nițel mai în spate, acum vreo 100 și ceva de ani. Pe-atunci, să produci ciocolată era o adevărată artă, una știută
Acum 12 ore
03:10
“Casa cu marchiză persiană” s-a întors în viața Bucureștiului. A fost reședința generalului Argeșanu, supranumit “Ghiță Soldatul”, fost prim-ministru asasinat de legionari # B365.ro
Simbol al eleganței și al rafinamentului Micului Paris, o casă aristocrată (cu marchiză persiană), mult timp uitată în paragină, a fost revitalizată printr-un efort dedicat, pasiune și grijă pentru patrimoniul de arhitectură al Bucureștiului. La
Acum 24 ore
17:30
Târg de adopții înainte de Moș Nicolae, cu căței și pisicuțe la Muzeul MINA. Ultimul eveniment de adopție organizat de ASPA anul acesta va fi pe 6 decembrie # B365.ro
Ultimul târg de adopții ASPA va avea loc pe 6 decembrie, de Ziua Animalelor la MINA. Vor fi prezenți blănoși de la ASPA deparazitați, vaccinați, microcipați și sterilizați dacă vârsta le permite, dar și pisicuțe
17:00
Noi întreruperi de curent în București, Ilfov și Giurgiu au loc în perioada 24-28 noiembrie. Rețele Electrice are lista zonelor afectate # B365.ro
Rețele Electrice Româniaa transmis clienților săi că vor fi întreruperi de curent în București, Ilfov și Giurgiu. Acestea sunt programate în perioada 24 – 28 noiembrie. Se fac lucrări de mentenanță sau modernizări ale rețelei.
16:40
FOTO | Șantierul de pe Șoseaua Fundeni devine un obstacol periculos pentru pietoni. Bucureștean: Ne trebuie și nouă un culoar de trecere în siguranță # B365.ro
Lucrările de reamenajare a Șoselei Fundeni îi pun în dificultate pe bucureșteni, mai ales pe pietoni. Un bucureștean a semnalat că de 15 zile pietonilor le este foarte greu să tranziteze zona. Reamenajarea Șoselei Fundeni
15:50
VIDEO | Hotelul Dunărea a fost lăsat în voia timpului. Cum arată astăzi interiorul ruinei de lângă Gara de Nord # B365.ro
Hotelul Dunărea, chiar lângă Gara de Nord. A fost construit înainte de anii 40 și era un hotel important pentru toți cei care veneau în București, mai ales cu trenul, fiind aproape de GARĂ. Astăzi,
15:10
Petiție pentru a transforma Calea Victoriei într-o zonă pietonală. Au fost strânse peste 28.000 de semnături # B365.ro
Asociația „Străzi pentru Oameni" au intentat o petiție pentru a menține Calea Victoriei pietonală. Până în momentul de față au fost strânse peste 28.000 de semnături. Petiție pentru a transforma Calea Victoriei într-o stradă pietonală
14:30
Luminițele de Crăciun vor fi aprinse weekendul viitor, în Capitală. Ce decorațiuni vor fi anul acesta # B365.ro
Primele semne ale sărbătorilor de iarnă încep deja să se prin oraș. Pe marile bulevarde, echipele lucrează până târziu pentru a pregăti spectacolul de milioane de beculețe care va îmbrăca Capitala într-un decor de poveste.
14:00
VIDEO | Florăria Iris îmbracă iar haina Crăciunului. Mii de lumini și decorațiuni de poveste la casa de pe Cale Moșilor # B365.ro
Florăria Iris este un reper arhitectural de pe Calea Moșilor. Iar anul acesta a fost transformată într-o filă de poveste de Crăciun. Sunt mii și mii de luminițe, iar brazii stau mândri și sunt împodobiți
13:10
Cărucior de supermarket și prietena lui, Sacoșa, au adormit într-un tramvai Imperio. E de înțeles, nu e simplu să evadezi și să călătorești prin București # B365.ro
Un „călător străin" s-a plimbat vineri, la ceas de seară, cu un tramvai Imperio în Sectorul 5 al Capitalei. Hainele lui erau gri, pline de accesorii metalice. Imaginea de ansamblu era completată de ghete negre,
12:30
FOTO | Pavelele lui Negoiță lovesc din nou, de data asta, o rampă a fost „modernizată”. Bucureștean: Și uite așa le vom avea și în casă # B365.ro
În Sectorul 3 al Capitalei, cel mai întâlnite și probabil „apreciate" de bucureșteni sunt pavelele noi. În nuanțe vii de roșu și triste de gri stau împrăștiate peste tot prin sector. Tot mai des cetățenii
Ieri
11:40
PMB a amendat firmele turcești care lucrează la Magistrala 6 de metrou pentru noroiul adus pe carosabil în zonă de camioanele care ies din șantier. Amendă a fost de 1.000 de euro # B365.ro
Primăria Capitalei a amendat firmele turcești turcești care lucrează la Magistrala 6 de metrou, Secțiunea Sud, la Piața Presei Libere. Amenda a fost de 1.000 de euro. PMB a amendat firmele turcești care lucrează la
11:10
FOTO | Un copac a căzut pe o mașină în Sectorul 3. Bucureșteancă: Lăsați gunoiul, cad pomii pe noi aici în Micul Paris # B365.ro
În Sectorul 3 al Capitalei o bucureșteancă a semnalat o altă problemă importantă, și anume cea a copacilor care cad. Se pare că, astăzi, 23 noiembrie, un copac a căzut pe o mașină în Sectorul
10:40
VIDEO | Șoferul kamikaze, care a întors brusc mașina și a mers pe contrasens pe A3 București – Ploiești, a rămas fără permis și-a fost amendat cu 1.800 de lei # B365.ro
Vineri, 21 noiembrie, un șofer a întors brusc mașina pe autostrada A3 București – Ploiești și a condus pe contrasens. Acesta a fost filmat în timp ce făcea acest gest periculos. Polițiștii l-au amendat pe
08:40
Giratorii suspendate pentru pietoni, parcări de un leu și împăduriri masive. Tot felul de declarații și promisiuni ale candidaților la Primăria Capitalei # B365.ro
Suntem din ce în ce mai aproape de alegerile parțiale pentru Primăria Capitalei de pe 7 decembrie 2025, unde nu mai puțin de 17 candidați se vor întrece pentru a fi noul edil al Bucureștiului.
06:40
VIDEO | Incident violent între mai mulți călători, în stație la Obor, într-un Imperio de pe linia 21. Un om a fost rănit, tramvaie blocate timp de două ore # B365.ro
Un incident violent s-a produs, aseară, într-un tramvai de pe linia 21, un conflict în cre au fost implicați mai mulți călători. Din cauza conflictului, în care unul dintre călători a fost rănit, linia 21
03:00
Cel mai simpatic băiețel, cool pe fashion într-un mall din Berceni. S-a așezat pe jos, a încălțat o pereche de cizme cu toc și, inofensiv, i-a spus mamei: „Sunt mișto ăștia!” # B365.ro
Niciodată n-am fost genul de persoană care să facă din timp chestii. Învățam poeziile pentru serbările de la grădiniță cu o noapte înainte, îmi făceam temele la școală cu o seară înainte, la fel mă
22 noiembrie 2025
18:00
VIDEO | Incident periculos pe autostrada A3. Un șofer a întors mașina brusc și a pus în pericol ceilalți participanți la trafic # B365.ro
Vineri, 21 noiembrie un șofer a întors brusc mașina pe autostrada A3. Persoana în cauză a pus în pericol siguranța celorlați participanți la trafic. Întoarcere periculoasă a unui șofer pe A3 Un șofer, membru al
17:10
Ciprian Ciucu vrea îi invită pe primii cinci candidați din sondaje la o dezbatere. ”Haideți ca în sfârșit, să vorbim și despre viziuni și proiecte” # B365.ro
Astăzi a început oficial campania electorală pentru Primăria Capitalei. În cursă s-au înscris 17 candidați. Iar vandidații trebuie să respecte anumite reguli, în total sunt 18 validați care vor apărea pe buletinele de vot. În
16:30
VIDEO | A șaptea ramă Coradia Stream a fost surprinsă în teste la gara Băneasa. Trenul a ajuns în depoul Grivița pe 17 octombrie # B365.ro
A șaptea ramă Coradia Stream, produsă de Alstom pentru România, a fost surprinsă în teste în zona gării Băneasa din Capitală. Aceasta a ajuns pe 17 octombre în depoul din Grivița. Teste la noua ramă
16:10
Cel mai amare coșmar al oricărui cetățean este să fie mușcat de ploșnițe. Sau chiar și mai rău să fie mușcat de ploșnițe la el acasă. Dar o tânără nu a scăpat de această frică
15:20
O femeie din București a fost agresată și forțată de fostul partener să urce într-o mașină. Bărbatul este reținut, iar polițiștii au emis un ordin de protecție de 5 zile # B365.ro
O femeie a fost agresată și pusă să urce cu forța într-o mașină de soțul ei cu care nu mai locuiește de ceva timp. Bărbatul i-a umblat în telefon pentru a verifica istoricul conversațiilor telefonice.
14:30
Actualizare METEO | Revin ploile în București, iar vremea se va răci în acest weekend. ANM a emis prognoza specială pentru Capitală, în perioada 22-24 noiembrie # B365.ro
În ultimul timp în Capitală vremea de afară pare a fi un joc de-a baba oarba cu termometrul. Ba e cald și soarele e sus pe cer, ba bate un vânt de te ridică pe
13:50
FOTO | Treptele ruinate din pasajul Grant. Bucureșteancă: În afară de aspectul estetic, mai importantă este siguranța oamenilor # B365.ro
Treptele din pasajul Grant se află într-o stare agravată de degradare. Tranzitarea acelei zone este extrem de periculoasă pentru bucureștenii cu mobilitate redusă și nu numai. Este vorba despre treptele aflate la ieșirea din pasaj,
13:20
17 persoane au fost transportate la spital în urma incendiului din complexul rezidențial One Cotroceni. Un bărbat de 60 de ani este internat la Secția Terapie Intensivă # B365.ro
Astăzi, 22 noiembrie, a izbucnit un incendiu în Sectorul 5 al Capitalei într-un apartament situat la etajul 5 al unui bloc cu 11 etaje din București. Aceasta s-a manifestat cu degajări mari de fum. În
12:40
VIDEO | Strada Europa Liberă a fost deschisă astăzi. Anunțul a fost făcut de Daniel Băluță, candidat la PMB, în prima zi de campanie electorală # B365.ro
Strada Europa Unită a fost inaugurată astăzi, 22 noiembrie. Noul drum construit face legătura între Șoseaua Berceni și Strada Emil Racoviță din Sectorul 4. Anunțul a fost făcut astăzi de către Daniel Băluță, primarul Sectorului
12:00
Se vor putea recicla ambalajele de carton în București și în Brașov. Vor fi alocate 7 magazine pentru acest proiect # B365.ro
Bucureștenii și brașovenii ar putea recicla ambalajele de carton ale băuturilor răcoritoare sau ale lactatelor. Primul proiect-pilot din Europa Centrală și de Est (ECE), de colectare la scară largă a ambalajelor de carton pentru băuturi
Mai mult de 2 zile în urmă
11:00
FOTO | Trash Game în S3, nivel superior unlocked. Un bucureștean, disperat că nu mai poate intra în mașina din parcarea plină de ghene, cu gunoaie care dau pe afară # B365.ro
În Sectorul 3 al Capitalei problema deșeurilor abandonate pe străzi și în cele mai multe cazuri lângă pubelele de gunoi este extrem de mare. Iar după desființarea ghenelor de gunoi din bloc aceasta s-a accentuat.
10:20
Un pieton, cetățean nepalez, accidentat mortal pe Calea Giulești din București. La volanul mașinii era un tânăr de 18 ani # B365.ro
Vineri, 21 noiembrie, în jurul orei 22:30, a avut loc un accident rutier în Capitală, pe Calea Giulești. Un șofer de doar 18 ani a dat peste un pieton și l-a accidentat mortal. Victima era
09:00
VIDEO | Incediu violent într-un bloc București. Martor: Arde un apartament din One Cotroceni # B365.ro
Un incendiu violent a izbucnit, în această dimineață, într-un bloc din București. Un martor, membru al comunității Infotrafic București și Ilfov, scrie că arde un apartament din complexul rezidențial One Cotroceni. Știre în curs de
05:10
Uzinele Lemaitre (Timpuri Noi), fabrica celebră unde s-au spălat rufe și s-au făcut toate capacele de canal din București # B365.ro
De la spălătorie de rufe, la uzină și mai apoi clădiri de birouri. Cam așa poți rezuma în câteva cuvinte povestea Uzinelor Lemaitre, devenite ulterior Timpuri Noi, o locație emblematică pentru Bucureștiul ultimului secol și
03:10
Strălucirea promisă de sărbătorile de iarnă din București, cu lumini, decorațiuni de poveste, vin fiert și scorțișoară. Un prim top de locuri instagramabile de Crăciun 2025 # B365.ro
Bucureștiul se transformă într-un decor de poveste în sezonul Crăciunului 2025 – cu instalații luminoase, cafenele decorate festiv și clădiri istorice îmbrăcate în magie. Iată câteva locuri instagramabile din Capitală. Care sunt cele mai instagramabile
21 noiembrie 2025
18:40
VIDEO | Cum arată noile bănci de la Aeroportul Otopeni. Modernizarea culoarului de legătură dintre Terminalele Sosiri și Plecări continuă # B365.ro
Lucrările de modernizare de la Aeroportul Otopeni sunt în desfășurare. Muncitorii au început să monteze noi bănci, aici vor fi 300 de locuri. Acestea vor fi dotate și cu porturi de încărcare pentru telefoane și
17:50
VIDEO | Panouri digitale arată în timp real când sosește vehiculul STB în stație. Sunt la Piața Romană, Aeroportul Otopeni și Piața Virgiliu, curând vor mai apărea prin oraș # B365.ro
STB anunță că au apărut primele afișaje inteligente
17:00
FOTO | Superbul Yuki s-a pierdut prin cartierul Sălaj din București. Stăpâna lui îl caută cu disperare din septembrie # B365.ro
Un motan superb pe nume Yuki a dispărut din Sectorul 5 al Capitalei în data de 19 septembrie. De două luni stăpâna acestuia îl caută neîncetat și speră ca micuțul să se întoarcă acasă. Pisoiul […] Articolul FOTO | Superbul Yuki s-a pierdut prin cartierul Sălaj din București. Stăpâna lui îl caută cu disperare din septembrie apare prima dată în B365.
16:40
Repetiția generală pentru Parada Națională de 1 decembrie va fi weekendul viitor, în zona Arcului de Triumf. Nu vor lipsi restricțiile de circulație # B365.ro
Săptămâna aceasta au început repetițiile pentru Parada Națională de pe 1 decembrie de anul acesta, din București. Ministerul Apărării anunță că cea generală va fi pe 29 noiembrie, în zona Arcul de Triumf. În această […] Articolul Repetiția generală pentru Parada Națională de 1 decembrie va fi weekendul viitor, în zona Arcului de Triumf. Nu vor lipsi restricțiile de circulație apare prima dată în B365.
16:10
Un subiect SF în urmă cu doar câțiva ani, Inteligența Artificială a devenit parte a vieții cotidiene și influențează multe domenii. Atentă mereu la noile tehnologii, industria de pariuri sportive online a fost în prima […] Articolul AI în industria pariurilor sportive (P) apare prima dată în B365.
16:10
Agricultura se schimbă rapid. Fermierii se confruntă cu prețuri mai mari la resurse, provocări legate de muncă și o competiție tot mai puternică. Tehnologia modernă le oferă fermelor șansa să producă eficient și să gestioneze […] Articolul Cum să îți modernizezi ferma cu un credit pentru utilaje agricole? (P) apare prima dată în B365.
