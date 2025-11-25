Stația Sinca de pe Strada Jiului se suspendă temporar, din cauza unor intervenții la conducta de gaz din zonă. STB: 3 zile vor dura lucrările

10:40

Distrigaz anunță că a oprit alimentarea cu gaze la un bloc din Sectorul 5. La instalația de aici s-a produs un incident și este necesară intervenția unei firme autorizate de ANRE pentru a remedia defectele […] Articolul Încă un incident cu scurgeri de gaz într-un bloc din București. Distrigaz a oprit furnizarea pentru 128 de clienți din S5, iar bătaia de cap a bucureștenilor din zonă pare de lungă durată apare prima dată în B365.