Bursele europene au închis în creştere luni, pe fondul optimismului privind o reducere a dobânzii în SUA; acţiunile Bayer au urcat cu 10%

20:00

Candidatul PNL pentru funcţia de primar general al Capitalei, primarul Sectorului 6 Ciprian Ciucu, afirmă, luni, că, la iniţiativa sa, a fost demarată ancheta Parchetului General ce concluzionează că aproape 300 de oligarhi şi infractori ruşi ar fi obţinut ilegal documente de identitate româneşti. ”Am iniţiat destructurarea unei reţele mai vechi care acţiona la nivel naţional”, a susţinut Ciucu, afirmând că a aflat despre situaţia respectivă anul trecut. ”Dacă nu atrăgeam atenţia, nu se ştia! Se pare că am iniţiat destructurarea unei reţele vechi de peste 10 ani”, a mai afirmat candidatul PNL. În replică, Parchetul General a precizat că mai multe dosare au ca obiect reţele ce se ocupă cu traficul de acte de identitate, dar niciuna nu are legătură cu Sectorul 6. ”În mod fals, persoana în cauză a informat că este iniţiatorul destructurării acestei reţele”, au transmis procurorii.