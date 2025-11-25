Bursele europene au închis în creştere luni, pe fondul optimismului privind o reducere a dobânzii în SUA; acţiunile Bayer au urcat cu 10%
News.ro, 25 noiembrie 2025 05:20
Pieţele europene au început săptămâna în ton pozitiv, urmând trendul global, pe măsură ce revin speranţele pentru o reducere a dobânzii de referinţă a Rezervei Federale americane în luna decembrie, relatează CNBC.
Controversata Fundaţie Umanitară din Gaza, susţinută de SUA, îşi încheie operaţiunile de ajutor # News.ro
Controversata Fundaţie Umanitară din Gaza (GHF), susţinută de SUA şi Israel, anunţă că îşi încheie operaţiunile de ajutor în teritoriul palestinian, după aproape şase luni, relatează BBC.
Administraţia Trump ia măsuri pentru a reinteroga anumiţi refugiaţi care au fost admişi în Statele Unite sub fostul preşedinte Joe Biden # News.ro
Administraţia Trump ia măsuri pentru a reinteroga anumiţi refugiaţi care au fost admişi în Statele Unite sub fostul preşedinte Joe Biden, ca parte a unei revizuiri cuprinzătoare a cazurilor lor, potrivit unei note interne şi unei surse familiarizate cu planurile, relatează CNN.
Alphabet se apropie de o evaluare de 4.000 de miliarde de dolari, pe fondul avansului puternic al acţiunilor alimentat de AI # News.ro
Alphabet, compania-mamă Google, a continuat luni ascensiunea spectaculoasă la bursă, apropiindu-se de pragul unei capitalizări de 4 trilioane de dolari şi fiind pe cale să devină a patra companie din lume care intră în acest club extrem de exclusivist, relatează Reuters.
Părţi din capitala Ucrainei se confruntă cu întreruperi de curent şi apă în contextul atacurilor continue, afirmă primarul # News.ro
Capitala Ucrainei, Kiev, se confruntă cu întreruperi de curent şi apă în unele zone, în contextul atacului rus asupra oraşului, potrivit primarului, relatează CNN.
Casa Albă anunţă că nu este programată nicio întâlnire cu Zelenski în această săptămână, dar Trump este optimist în legătură cu acordul de pace # News.ro
Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat luni că Trump rămâne optimist în ceea ce priveşte încheierea unui acord de pace cu Ucraina şi că diferenţele s-au redus, însă săptămâna aceasta nu este prevăzută nicio întâlnire între preşedintele ucrainean şi şeful Casei Albe, relatează CNN.
Donald Trump a ordonat prin decret ca Frăţia Musulmană să fie declarată drept „organizaţie teroristă” # News.ro
Preşedintele american Donald Trump a semnat luni un decret ce declanşează o procedură în urma căreia ramurile organizaţiei Frăţia Musulmană din mai multe ţări urmează să fie desemnate drept „organizaţii teroriste străine”, relatează AFP şi Reuters.
Damen, cel mai important şantier naval olandez, răspunde în faţa justiţiei pentru nerespectarea sancţiunilor împotriva Rusiei # News.ro
Un proces împotriva celui mai mare constructor naval olandez, Damen Shipyards, a început luni în Ţările de Jos, unde acest actor important din sectorul apărării este suspectat că a încălcat sancţiunile împotriva Rusiei impuse după invadarea Ucrainei, relatează AFP.
Explozii puternice la Kiev după ce o alertă antiaeriană a fost declanşată în întreaga ţară # News.ro
Explozii puternice au răsunat în Kiev în noaptea de luni spre marţi, după o alertă aeriană declanşată în toată ţara, relatează AFP.
Trump anunţă că se va duce la Beijing în aprilie şi îl va primi pe Xi Jinping într-o vizită de stat la sfârşitul anului viitor # News.ro
Preşedintele Donald Trump a anunţat luni că a acceptat invitaţia liderului chinez Xi Jinping de a vizita Beijingul în aprilie şi a răspuns cu o invitaţie reciprocă adresată lui Xi pentru o vizită de stat în SUA la sfârşitul anului viitor, relatează The Associated Press.
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni seara, în discursul video către naţiune, că planul de pace propus, care se află în prezent în discuţie cu Statele Unite şi Europa, include puncte „corecte”, dar că problemele sensibile vor fi discutate cu preşedintele american Donald Trump.
Echipa Everton, cu un jucător eliminat încă din minutul 13, a învins Manchester United, scor 1-0, în campionatul Angliei # News.ro
Echipa Everton, cu un jucător eliminat încă din minutul 13, a învins, luni, în deplasare, formaţia Manchester United, scor 1-0, în etapa a 12-a a campionatului Angliei.
Ciprian Ciucu: 68 de cărţi de identitate emise cu documente false, anulate de Sectorul 6 / 300 de procese sunt pe rol / Primarul publică dovada corespondenţei cu Serviciul de Investigaţii Criminale Sector 6 # News.ro
Candidatul PNL la funcţia de primar general al Capitalei, Ciprian Ciucu, afirmă, luni seară, că 68 de cărţi de identitate emise cu documente false au fost anulate de Sectorul 6, iar 300 de procese sunt pe rol. Primarul Sectorului 6, care anterior a afirmat că la iniţiativa sa a fost demarată ancheta Parchetului General ce concluzionează că aproape 300 de oligarhi şi infractori ruşi ar fi obţinut ilegal documente de identitate româneşti, publică dovada corespondenţei cu Serviciul de Investigaţii Criminale Sector 6.
O judecătoare a respins acuzaţiile împotriva fostului şef al FBI James Comey şi a procurorului general al statului New York, Letitia James, duşmanii declaraţi ai lui Trump, după ce a constatat că procurorul de caz a fost numit ilegal # News.ro
O judecătoare federală a anulat luni două dosare iniţiate de Donald Trump împotriva fostului director al FBI, James Comey, şi respectiv a procurorului general al statului New York, Letitia James, ţinte ale răzbunării preşedintelui american, argumentând că procurorul de caz a fost numit ilegal, relatează AFP.
Medicul Olga Simionescu: Am foarte mulţi tineri care poartă sneakers foarte strâmţi şi fac unghii încarnate/ Recomand ca încălţămintea să nu fie strâmtă, vara să fie mai mult sandale sau papuci # News.ro
Prof. univ. dr. Olga Simionescu, medic primar dermatolog, şeful Clinicii 1 Dermatologie de la Spitalul Clinic Colentina din Capitală, a declarat că sunt multe persoane care se prezintă la medic cu unghii încarnate, iar acest lucru apare din cauza încălţămintei strâmte. Medicul a recomandat ca vara oamenii să poarte sandale sau papuci.
Tanczos Barna: Dacă am reduce, nu cu 10 la sută, ci cu 8 la sută cheltuielile de personal la nivelul sectorului public, am avea toţi banii de un program de genul Anghel Saligny pentru un an întreg # News.ro
Vicepremierul Tanczos Barna susţine că, dacă s-ar reduce cheltuielile de personal în aparatul de stat doar cu 8%, atunci ae exista fondurile necesare într-un an pentru Programul Anghel Saligny.
Medicul Olga Simionescu: Sunt paciente cu cancer de sân care fac o erupţie de tip herpes zoster necrotic la nivel mamar # News.ro
Prof. univ. dr. Olga Simionescu, medic primar dermatolog, şeful Clinicii 1 Dermatologie de la Spitalul Clinic Colentina din Capitală, a declarat că herpesul zoster este determinat de un virus, iar primul contact cu acest virus produce varicela, una dintre bolile copilăriei.
Medicul Olga Simionescu: Psoriazisul este o boală din ce în ce mai elucidată astăzi/ Este clasic numită ”boala umilinţei” # News.ro
Prof. univ. dr. Olga Simionescu, medic primar dermatolog, şeful Clinicii 1 Dermatologie de la Spitalul Clinic Colentina din Capitală, a declarat că pentru psoriazis acum sunt diferite forme de tratament, unele decontate de sistemul de asigurări.
FC Barcelona: Jerome Boateng nu are nicio relaţie contractuală şi niciun rol activ în cadrul clubului # News.ro
FC Barcelona declară că este „pe deplin angajată în combaterea violenţei de gen”, în contextul criticilor apărute în urma vizitei la club a fostului fundaş al Bayern München şi al naţionalei Germaniei, Jerome Boateng.
Candidatul PNL-USR la preşedinţia Consiliului Judeţean Buzău acuză o campanie de denigrare: Un film generat cu AI, în care sunt denigrat şi în care se rostogolesc exclusiv minciuni - VIDEO # News.ro
Candidatul PNL-USR la preşedinţia Consiliului Judeţean Buzău, Mihai Răzvan Moraru, susţine, într-o postare publică, că ar fi vizat de o campanie organizată împotriva sa ”de mafia politică locală”.
Tanczos Barna: Orice majorare a TVA generează ca prim efect o reducere a consumului. Este un efect imediat, care trece după 2-3 luni de zile, iar lucrurile reintră pe un făgaş normal # News.ro
Vicepremierul Tanczos Barna a declarat, luni seară, că orice majorare de TVA generează ca prim efect reducerea consumului, dar că, de regulă, în două-trei luni lucrurile reintră pe făgaş normal.
Medicul Olga Simionescu: Poluarea, fast food-ul, consumul de alcool, tutunul, toate acestea agresează tegumentul uman şi agresează în principal celulele organelor noastre # News.ro
Prof. univ. dr. Olga Simionescu, medic primar dermatolog, şeful Clinicii 1 Dermatologie de la Spitalul Clinic Colentina din Capitală, a precizat că, din cauza stilului de viaţă, pot apărea unele boli de piele. Factori precum stresul, poluarea, fast-food-ul, consumul de alcool sau fumatul, pot contribui la apariţia a numeroase afecţiuni.
Tanczos Barna: Cred că o să vină repede un aviz de la CSM pe legea pensionării magistraţilor, nu se vor aştepta cele 30 de zile, dar nu mă aştept la un aviz pozitiv / Cele 230 de milioane de euro sunt în pericol # News.ro
Vicepremierul Tanczos Barna susţine că se aşteaptă la un aviz negativ al CSM privind legea pensionării magistraţilor, el adăugând că există un pericol real ca România să piardă suma de 230 de milioane de euro.
FC Botoşani şi Dinamo au remizat, scor 1-1, în ultimul meci al etapei a XVII-a din Superliga # News.ro
Formaţia FC Botoşani a încheiat la egalitate, scor 1-1, meciul susţinut, luni, în compania echipei Dinamo, în etapa a XVII-a a Superligii.
Pentagonul anunţă că îl anchetează pe senatorul democrat Mark Kelly, fost astronaut, pentru un videoclip în care îndeamnă trupele să sfideze „ordinele ilegale” # News.ro
Pentagonul a anunţat luni că îl anchetează pe senatorul democrat Mark Kelly - fost astronaut - pentru posibile încălcări ale legii militare, după ce fostul pilot al Marinei s-a alăturat unui grup de alţi congresmeni într-un videoclip în care îndemnau trupele americane să sfideze „ordinele ilegale”, relatează The Associated Press (AP).
Tanczos Barna, vicepremier: Impozitul de 1% pe cifra de afaceri a marilor companii trebuie anulat. Aş putea să accept şi o scoatere treptată, dar, dacă există un consens în coaliţie pentru eliminare, eu m-aş bucura # News.ro
Vicepremierul Tanczos Barna (UDMR) susţine că impozitul de 1% pe cifra de afaceri la companiile mari trebuie eliminat, dar că ar accepta şi formula unei scoateri treptate a acestuia.
În lipsa unui loc în Formula 1, Mick Schumacher, fiul lui Michael Schumacher, s-a angajat la Rahal Letterman Lanigan Racing pentru a pilota în Indycar în 2026, a anunţat, luni, echipa americană.
Medicul Olga Simionescu: Numărul de boli dermatologice a crescut foarte mult / Dermatologia înseamnă o ştiinţă foarte complexă cu 3.000 de boli # News.ro
Prof. univ. dr. Olga Simionescu, medic primar dermatolog, şeful Clinicii 1 Dermatologie de la Spitalul Clinic Colentina din Capitală, a afirmat, luni seară, că numărul bolilor dermatologice a crescut în ultima perioadă, dar a precizat şi că au apărut noi tratamente în acest domeniu.
George Simion: Să măreşti taxa pe proprietate, după ce ai taxat deja fiecare material de construcţie cu TVA... să vii tu să ceri bani pe ceva ce omul şi-a făcut singur, asta nu e taxare, e jaf cu acte în regulă # News.ro
Liderul AUR, George Simion, a criticat, luni seară, măsurile pe care coaliţia intenţionează să le impună pentru reducerea deficitului, referindu-se la o serie de impozite. ”Să măreşti taxa pe proprietate, după ce ai taxat deja fiecare material de construcţie cu TVA... asta înseamnă, de fapt, să fii Bolojan”, a declarat Simion. În plus, el susţine că Executivul nu are dreptul să ceară ”bani pe ceva ce omul şi-a făcut singur”. ”Asta nu e taxare, e jaf cu acte în regulă”, susţine preşedintele AUR.
Ministrul Sănătăţii: Un sistem devine cu adevărat sigur doar atunci când regulile sunt actualizate şi respectate / Modificări în organizarea şi funcţionarea secţiilor ATI / Personal dedicat care monitorizează infecţiile nosocomiale # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă, luni seară, că a suspus dezbaterii publice un ordin care modifică organizarea şi funcţionarea secţiilor ATI , introducând o serie de obligativităţi pentru unităţile care fac anestezie. De asemenea, apare personal dedicat care monitorizează infecţiile nosocomiale. ”Sunt măsuri concrete care elimină improvizaţiile, reglementează ferm activităţile de anestezie şi consolidează protecţia pacienţilor”, a mai transmis ministrul.
UPDATE - Caraş-Severin: Femeie găsită căzută în grădină, cu urme de violenţă pe corp / A murit la spital/ Fiul femeii, principalul suspect, prins în judeţul Timiş # News.ro
Un bărbat din judeţul Caraş-Severin a sunat la numărul de urgenţă 112, după ce a observat-o pe vecina lui căzută în grădină, cu urme de violenţă pe corp. Un echipaj medical ajuns imediat la faţa locului, a preluat-o pe femeie, dar aceasta a murit la spital. Ea locuia cu fiul ei, un bărbat de 51 de ani, care era căutat de poliţişti. Bărbatul a fost prins în jueţul Timiş.
Ziduri din secolul al XIV-lea, descoperite în timpul lucrărilor de restaurare şi consolidare a Castelului Huniade din Timişoara # News.ro
Au fost descoperite ziduri de incintă ce datează din perioada lui Iancu de Hunedoara, dar şi ziduri din secolul al XIV-lea, din vremea lui Carol Robert de Anjou, în timpul lucrărilor de consolidare şi restaurare a Castelului Huniade din Timişoara. Acestea urmează să fie puse în valoare.
NBA: Acuzat de conspiraţie în reţele de jocuri de noroc ilegale legate de mafie, Chauncey Billups a pledat nevinovat # News.ro
Antrenorul echipei Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, a pledat nevinovat în faţa unui tribunal din New York în legătură cu acuzaţiile de implicare presupusă în reţele de pariuri ilegale legate de mafie, care au zguduit recent NBA, relatează AFP.
Ministerul Finanţelor respinge informaţiile, transmise chiar şi din interiorul coaliţiei, că încasările din TVA au scăzut în ciuda creşterii TVA: Luna august este, în mod tradiţional, una dintre lunile cu cel mai redus nivel al activitãţii economice # News.ro
Ministerul Finanţelor a arată, luni seară, că încasările din TVA, în perioada iulie-septembrie, au fost de aproximativ 35,48 mld lei, dintr-un total de 94,75 mld lei aferent primelor 9 luni ale anului 2025. În plus, raportat la perioada ianuarie – septembrie 2025 vs. 2024, peste 2/3 din veniturile suplimentare de TVA comparativ cu anul trecut sunt generate în perioada iulie-septembrie. ANAF a încasat din TVA în luna august 12,556.82 milioane lei, iar în luna septembrie 12,207.44 milioane lei. Ministerul Finanţelor susţine că luna august este, în mod tradiţional, una dintre lunile cu cel mai redus nivel al activitãţii economice, de aici şi încasările mai reduse, în ciuda creşterii TVA de la 1 august.
Xi i-a spus lui Trump că întoarcerea Taiwanului la China este o parte-cheie a ordinii internaţionale postbelice # News.ro
Preşedintele Xi Jinping i-a spus lui Donald Trump că revenirea Taiwanului la China este o parte esenţială a ordinii internaţionale de după al Doilea Război Mondial, potrivit unui comunicat al Ministerului de Externe de la Beijing care anunţă o convorbire telefonică pe care cei doi lideri au avut-o luni, relatează Bloomberg.
Grup de lucru dedicat pregătirii vizitei preşedintelui Nicuşor Dan în SUA. Lazurca: Domnul preşedinte e liderul activ al grupului/ Dimensiunea economică, absolut fundamentală, cu interes pentru sectorul militar, pentru sectorul tehnologiilor de frontieră # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a decis configurarea unui grup de lucru pentru pregătirea vizitei sale în SUA, a declarat consilierul prezidenţial pentru securitate naţională Marius Lazurca, precizând că Nicuşor Dan este de fapt ”liderul activ” al acestui grup. Conform lui Lazurca, există câteva dimensiuni obligatorii pe care preşedintele nu le abandonează niciodată atunci când se construieşte o vizită: dimensiunea politică şi dfimensiunea economică, ”absolut fundamentală”. ”În interiorul dimensiunii economice, domnul preşedinte are un interes foarte mare pentru sectorul militar, pentru sectorul strategic, pentru sectorul tehnologiilor de frontieră. Aşadar, pentru lucrurile care, realizate, vor întări nu numai prosperitatea României sau potenţialul de creştere economică a României, ci şi siguranţa românilor şi siguranţa naţională”, a subliniat consilierul prezidenţial.
Caraş-Severin: Femeie găsită căzută în grădină, cu urme de violenţă pe corp / A murit la spital/ Poliţiştii îl caută pe fiul ei # News.ro
Un bărbat din judeţul Caraş-Severin a sunat la numărul de urgenţă 112, după ce a observat-o pe vecina lui căzută în grădină, cu urme de violenţă pe corp. Un echipaj medical ajuns imediat la faţa locului, a preluat-o pe femeie, dar aceasta a murit la spital. Ea locuia cu fiul ei, un bărbat de 51 de ani, care este acum căutat de poliţişti.
Şaptesprezece jucători de fotbal ai echipei Agri Spor, echipă turcă din liga a patra, au fost suspendaţi în cadrul unui scandal de pariuri care zguduie fotbalul din Turcia, lăsându-şi antrenorul cu un efectiv redus la doar şapte jucători.
Moşteanu: Avem un război la graniţă, de 3 ani de zile, care nu ştim cât va mai continua. Cred că este ultimul lucru de unde ar trebui să tăiem. Nu poţi să spui că, dacă tai de la o primărie, trebuie să tai şi la Armată. Nu acum # News.ro
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat luni, despre tăierile cu 10% din cheltuielile salariale, discutate în coaliţie, că avem un război la graniţă, de 3 ani de zile, care nu ştim cât va mai continua şi crede că este ultimul lucru de unde ar trebui să tăiem. ”Nu poţi să spui că, dacă tai de la o primărie, trebuie să tai şi la Armată. Nu acum”, a mai spus Moşteanu.
Humane World for Animals susţine reformele potrivit cărora animalele sunt „fiinţe simţitoare cu drepturi şi libertăţi”, care trebuie să beneficieze de „un tratament uman” # News.ro
O organizaţie care protejează drepturile animalelor salută şi susţine dezbaterea parlamentară dedicată îmbunătăţirii legislaţiei în domeniu, în contextul depunerii unui pachet de iniţiative legislative în acest sens, inclusiv definirea animalelor drept „fiinţe simţitoare, cu drepturi şi libertăţi”, care trebuie să beneficieze de „un tratament uman”. În acord cu standardele deja folosite în Europa, această schimbare ar reprezenta o recunoaştere legală şi în România a faptului că animalele nu sunt simple obiecte, ci fiinţe ale căror nevoi şi bunăstare trebuie respectate.
Ciprian Ciucu: La iniţiativa mea, ancheta Parchetului General ce concluzionează că aproape 300 de oligarhi şi infractori ruşi ar fi obţinut ilegal documente româneşti / Procurori: Aceste cauze s-au constituit ca urmare a sesizării din oficiu # News.ro
Candidatul PNL pentru funcţia de primar general al Capitalei, primarul Sectorului 6 Ciprian Ciucu, afirmă, luni, că, la iniţiativa sa, a fost demarată ancheta Parchetului General ce concluzionează că aproape 300 de oligarhi şi infractori ruşi ar fi obţinut ilegal documente de identitate româneşti. ”Am iniţiat destructurarea unei reţele mai vechi care acţiona la nivel naţional”, a susţinut Ciucu, afirmând că a aflat despre situaţia respectivă anul trecut. ”Dacă nu atrăgeam atenţia, nu se ştia! Se pare că am iniţiat destructurarea unei reţele vechi de peste 10 ani”, a mai afirmat candidatul PNL. În replică, Parchetul General a precizat că mai multe dosare au ca obiect reţele ce se ocupă cu traficul de acte de identitate, dar niciuna nu are legătură cu Sectorul 6. ”În mod fals, persoana în cauză a informat că este iniţiatorul destructurării acestei reţele”, au transmis procurorii.
Handbal feminin: Pivotul Lorena Ostase, jucătoarea naţionalei, şi-a prelungit contractul cu Gloria Bistriţa # News.ro
Componentă a naţionalei şi căpitan al Gloriei Bistriţa, pivotul Lorena Ostase şi-a prelungit, luni, contractul cu echipa de club pe următoarele două sezoane.
Ionuţ Moşteanu, despre ce ar fi făcut în cazul premierului Ilie Bolojan, care s-a trezit cu un politician din partid, care i-a dus un individ în birou: Îl ţineam acolo, îl trimiteam legat, nu ştiu ce aş fi făcut # News.ro
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat luni, despre în cazul în care premierul Ilie Bolojan s-a trezit cu un politician din partid, care i-a dus un individ în birou, că el îl ţinea acolo şi îl trimitea legat.
CSAT: Strategia Naţională de Apărare a Ţării va fi prezentată de către preşedintele României în Parlament / Statul român trebuie să fie pregătit pentru gestionarea riscurilor unui conflict armat de amploare, de lungă durată, în apropierea graniţelor # News.ro
CSAT a aprobat, luni, evaluarea privind riscurile, ameninţările şi vulnerabilităţile prognosticate pentru anul 2026, precum şi Analiza Strategică a Apărării, documente care au ca scop identificarea şi elaborarea recomandărilor necesare gestionării provocărilor la adresa securităţii naţionale, adaptarea Armatei la noul mediu strategic, la modificările majore ale situaţiei internaţionale de securitate, precum şi la angajamentele naţionale asumate în cadrul NATO şi UE. Statul român trebuie să fie pregătit pentru gestionarea riscurilor unui conflict armat de amploare, de lungă durată, în apropierea graniţelor, arată CSAT. Strategia Naţională de Apărare a Ţării pentru perioada 2025–2030 a fost analizată astăzi de CSAT şi va fi prezentată de către Preşedintele României în Parlament, pentru a fi dezbătută şi aprobată, prin hotărâre, în şedinţă comună a celor două Camere.
Operatorul de telefonie mobilă Kyivstar, cel mai mare din Ucraina, a devenit primul din Europa care lansează tehnologia satelitară ”direct-to-cell” a Starlink, într-un efort de a menţine milioane de utilizatori conectaţi în timpul penelor masive de curent şi al infrastructurii avariate de război, transmite Reuters.
Formaţia FC Hermannstadt a încheiat la egalitate, scor 1-1, meciul susţinut, luni, pe teren propriu, în compania echipei Metaloglobus, în etapa a 17-a a Superligii.
Natalia Intotero, vicepreşedintele Camerei Deputaţilor: Vom propune pentru ziua de miercuri prezentarea Strategiei Naţionale de Apărare a Ţării, de către preşedintele Nicuşor Dan, în plenul comun al celor două Camere ale Parlamentului # News.ro
Natalia Intotero, vicepreşedintele Camerei Deputaţilor, a declarat că în şedinţa Birourilor reunite ale celor două Camere ale Parlamentullui vor propune pentru ziua de miercuri prezentarea Strategiei Naţionale de Apărare a Ţării, de către preşedintele Nicuşor Dan, în plenul comun al Parlamentului. Ulterior, Strategia va merge la comisiile parlamentare de specialitate.
CSAT a aprobat cererea României în cadrul mecanismului SAFE: Până la finalul acestei săptămâni, Guvernul, prin Cancelaria Prim-ministrului, va trimite formularele, pentru a înregistra formal documentaţia României # News.ro
Consiliul Suprem de Apărare a Ţării a aprobat, luni, cererea României în cadrul mecanismului SAFE iar până la finalul acestei săptămâni, Guvernul, prin Cancelaria Prim-ministrului, va trimite formularele, pentru a înregistra formal documentaţia României. În valoare totală de 16,680,055,394 euro, aceste fonduri alocate României, vor fi destinate în proporţie de 75% pentru achiziţia de echipamente militare, ordine publică şi apărare civilă iar diferenţa de 25% reprezintă fonduri alocate infrastructurii duale, mai exact cele două capete de autostradă - Paşcani-Siret şi Paşcani-Ungheni.
Membrii CSAT au aprobat raportul consolidat privind participarea României la Exerciţiul NATO de management al crizelor „CMX-25” # News.ro
Membrii CSAT au aprobat, luni, raportul consolidat privind participarea României la Exerciţiul NATO de management al crizelor „CMX-25”. Exerciţiul a oferit cadrul pentru exersarea procedurilor de consultare şi luare a deciziilor politico-militare în contextul activării art. 4 şi art. 5 din Tratatul Atlanticului de Nord, precum şi pentru testarea capacităţii Alianţei de a răspunde ameninţărilor specifice războiului hibrid.
Iuri Uşakov, consilierul principal al preşedintelui rus Vladimir Putin, a ridiculizat planul Europei de a pune capăt războiului din Ucraina şi a declarat că Kremlinul preferă propunerea iniţială de pace a preşedintelui american Donald Trump, relatează POLITICO.
