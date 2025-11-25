Super specialii. Cine sunt șefii care pot cumula în continuare pensia cu salariul la stat
Cotidianul de Hunedoara, 25 noiembrie 2025 05:40
Zeci de șefi din instituții publice vor fi exceptați de la aplicarea interzicerii cumulării pensiei speciale cu salariul de la stat. The post Super specialii. Cine sunt șefii care pot cumula în continuare pensia cu salariul la stat appeared first on Cotidianul RO.
Acum 30 minute
05:40
Acum o oră
05:30
EXCLUSIV Topul rușinii – companiile de stat cu pierderi de miliarde care riscă să fie închise. Lista completă cu cele 27 anunțate de Bolojan # Cotidianul de Hunedoara
Cotidianul a intrat în posesia listei cu cele 27 de companii de stat despre care a vorbit Ilie Bolojan. Ele au capitaluri negative ce însumează 2,1 miliarde de lei și pierderi din anii precedenți de 5,7 miliarde. Unele vor fi închise, a anunțat premierul, fără să precizeze care. The post EXCLUSIV Topul rușinii – companiile de stat cu pierderi de miliarde care riscă să fie închise. Lista completă cu cele 27 anunțate de Bolojan appeared first on Cotidianul RO.
Acum 8 ore
23:10
În așteptarea avizului Consiliului Superior al Magistraturii privind legea pensionării magistraților, Tanczos Barna susține că ar putea veni mai repede, dar rezultatul va fi unul de respingere. The post Vicepremierul Tanczos Barna: Nu mă aștept la un aviz pozitiv al CSM appeared first on Cotidianul RO.
22:20
Concedii medicale de peste 1 miliard de lei anual. Ce a spus Alexandru Rogobete # Cotidianul de Hunedoara
Una dintre măsurile impuse de Alexandru Rogobete, odată cu preluarea portofoliului la Ministerul Sănătății, a vizat verificarea modului în care se acordă concedii medicale. The post Concedii medicale de peste 1 miliard de lei anual. Ce a spus Alexandru Rogobete appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
21:30
Credit de nevoi personale 2025. Formula de calcul pentru cel mai avantajos împrumut # Cotidianul de Hunedoara
Alegerea unui credit de nevoi personale în 2025 presupune șase pași esențiali. Fiecare pas contribuie la o decizie financiară bine fundamentată și la gestionarea eficientă a creditului pe termen lung. The post Credit de nevoi personale 2025. Formula de calcul pentru cel mai avantajos împrumut appeared first on Cotidianul RO.
21:20
Fondurile necesare au fost virate prin intermediul agențiilor teritoriale și sunt aferente lunii octombrie. The post ANPIS, veste bună pentru beneficiarii de asistenţă socială appeared first on Cotidianul RO.
21:10
Modificare legislativă pentru protecția animalelor: Sunt ființe cu drepturi și libertăți # Cotidianul de Hunedoara
Humane World for Animals solicită armonizarea legislației românești în privința animalelor, cu cea europeană. The post Modificare legislativă pentru protecția animalelor: Sunt ființe cu drepturi și libertăți appeared first on Cotidianul RO.
20:50
Ședința plenului reunit al Parlamentului va începe la ora 14.00. The post Nicușor Dan merge miercuri în fața Parlamentului appeared first on Cotidianul RO.
20:30
Peste 100 de milionari născuți în Rusia, cu buletine false românești. Anchetă la Parchetul General # Cotidianul de Hunedoara
Procurorii Parchetului General arată că afaceriștii trăiesc în paradisuri fiscale, având identități românești. The post Peste 100 de milionari născuți în Rusia, cu buletine false românești. Anchetă la Parchetul General appeared first on Cotidianul RO.
20:20
O femeie de 49 de ani din Olt a fost ucisă de partenerul ei, care a încercat să ascundă fapta. Bărbatul a fost reținut pentru omor, în condițiile în care România înregistrează anual victime ale violenței domestice. The post Un nou femicid in Romania. Un barbat din Olt și-a ucis partenera appeared first on Cotidianul RO.
20:20
Parchetul General îl acuză pe Ciprian Ciucu de grandomanie: „Informații nereale” # Cotidianul de Hunedoara
Reacția Parchetului General a venit imediat după o postare a lui Ciprian Ciucu pe Facebook. The post Parchetul General îl acuză pe Ciprian Ciucu de grandomanie: „Informații nereale” appeared first on Cotidianul RO.
20:10
”Spune lucrurilor pe nume”. Campanie Cotidianul de Ziua pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor # Cotidianul de Hunedoara
Cotidianul.ro, cofondator al campaniei „Spune lucrurilor pe nume” , marchează Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor printr-o campanie internațională care atrage atenția asupra modului în care societatea, presa și autoritățile vorbesc despre violența, abuzul domestic și agresiune. The post ”Spune lucrurilor pe nume”. Campanie Cotidianul de Ziua pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor appeared first on Cotidianul RO.
19:40
Flavio Cobolli, eroul finalei Cupei Davis, conexiune importantă cu Bucureștiul # Cotidianul de Hunedoara
Flavio Cobolli a ținut să menționeze că succesul din acest final de an, unul cu adevărat cel mai important din carieră până acum, a avut rădăcini în turneul ATP Țiriac Open de la București. The post Flavio Cobolli, eroul finalei Cupei Davis, conexiune importantă cu Bucureștiul appeared first on Cotidianul RO.
19:30
Ordinea pe buletinele de vot pentru Primăria Capitalei. Cătălin Drulă, pe prima poziție # Cotidianul de Hunedoara
În cursa electorală vor intra 17 candidați. Printre aceștia sunt și trei candidați independeți. The post Ordinea pe buletinele de vot pentru Primăria Capitalei. Cătălin Drulă, pe prima poziție appeared first on Cotidianul RO.
19:20
În cadrul CSAT au fost analizate mai multe teme, ce au vizat modul de implementare a măsurilor privind capacitatea de apărare a statului și pentru creșterea rezilienței societății. The post Război de lungă durată în Ucraina – ANALIZA CSAT appeared first on Cotidianul RO.
18:50
Compania low-cost AJet va opera din vara 2026 zboruri săptămânale între Bodrum și București. The post Nouă companie aeriană low-cost în România appeared first on Cotidianul RO.
18:50
Proiectul aduce atât creșteri, cât și reduceri pentru locuințele care oferă condiții modeste de locuit The post Statul vrea să actualizeze chiriile după inflație appeared first on Cotidianul RO.
18:50
Toaleta publică va fi amplasată într-un parc aflat în construcție, ce va deservi un cartier rezidențial din orașul Ghimbav. The post Risipă de bani publici: Toaletă publică de 60.000 de euro appeared first on Cotidianul RO.
18:40
Este nevoie de energie ieftină și în Indonezia sau Africa de Sud, se moare în războaie și în Sudan sau RD Congo The post Vestul mulțumit de sine și Sudul Global încrezător appeared first on Cotidianul RO.
18:30
Poliţiştii au făcut percheziţii la Primăria Livezile după apariţia unor imagini intime cu primarul Traian Simionca. Acesta a fost reţinut pentru viol, agresiune sexuală şi violarea vieţii private. Ancheta continuă. The post Primar reţinut pentru viol şi agresiune sexuală appeared first on Cotidianul RO.
18:30
Sindicatele din penitenciare anunță proteste în toate unitățile din țară. Angajații cer oprirea reorganizărilor fără consultare, asigurarea unui buget salarial adecvat și blocarea modificărilor la pensii. The post Polițiștii de penitenciare protestează appeared first on Cotidianul RO.
18:10
Adevărate sau nu, publicului avid de senzațional i-a fost prezentat un argument și fără strălucire, și fără mister The post Probleme în căsnicie? Cum a apărut soţia vicepreşedintelui JD Vance appeared first on Cotidianul RO.
17:40
În 2026, câștigarea banilor de acasă este mai accesibilă ca niciodată. Îți poți valorifica abilitățile chiar și fără a fi necesar să investești în produse sau strategii complicate. The post Cum să faci bani de acasă în 2026 cu zero investiții appeared first on Cotidianul RO.
17:10
O femeie de 49 de ani din Olt a fost ucisă de partenerul ei, care a încercat să ascundă fapta. Bărbatul a fost reținut pentru omor, în condițiile în care România înregistrează anual victime ale violenței domestice. The post Altă femeie omorâtă de partenerul ei appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
17:00
Relațiile R. Moldova-Rusia, aproape înghețate. Popșoi: „Nu poți ignora o realitate cruntă” # Cotidianul de Hunedoara
Relațiile diplomatice dintre Republica Moldova și Federația Rusă se află la un nivel minim, limitate aproape exclusiv la contactele necesare pentru protejarea cetățenilor moldoveni The post Relațiile R. Moldova-Rusia, aproape înghețate. Popșoi: „Nu poți ignora o realitate cruntă” appeared first on Cotidianul RO.
16:40
Hotelul Corinthia aprinde în această seară luminile de Crăciun Corinthia, transformând centrul Capitalei într-un punct de atracție festiv. Vizitatorii pot intra în interiorul clădirii pentru a vedea decorurile de iarnă, pregătite special pentru sezon. The post Se aprind luminile de Crăciun de la Corinthia appeared first on Cotidianul RO.
16:30
Gimnastele reclamă, printre altele, faptul că nu li s-a adus la cunoștința decizia CEX a FRG și că nu se face nicio diferență între cazul lor și cel al Cameliei Voinea. The post Gimnastele din lotul național: „Refuzăm să fim abuzate!” appeared first on Cotidianul RO.
16:30
Candidatul USR a spus pentru RFI că nu poate să ceară nimănui să se retragă din cursă, dar că și-ar dori un parteneriat cu Ana Ciceală. Drulă a declarat că programele celor doi candidați pentru Capitală au multe puncte comune. The post Drulă, prima propunere pentru Ciceală: Mi-ar plăcea un parteneriat appeared first on Cotidianul RO.
16:10
Aproape 300 de persoane din Rusia ar fi obținut ilegal documentele de identitate. Parchetul General ar fi pornit o anchetă pe această speță, scrie G4Media. The post Oligarhi și infractori ruși cu acte românești obținute prin mită appeared first on Cotidianul RO.
16:00
O igienizare profesională nu este același lucru cu spălatul pe dinți sau cu un simplu detartraj. The post O igienizare dentară la șase luni reduce riscul de carii cu 60% appeared first on Cotidianul RO.
15:50
Situația politică și socială face ca guvernele europene să fie mai interesate să amâne un deznodământ în Ucraina decât președintele SUA este interesat să îl grăbească The post Lipsită de strategie și bani, Europa trage de timp în Ucraina appeared first on Cotidianul RO.
15:50
De ce marile companii își transformă birourile în grădini urbane? Trendul verde care ajunge și în România # Cotidianul de Hunedoara
Astăzi, clădirile de birouri nu mai sunt definite doar prin clasele A sau B, ci prin calitatea spațiilor verzi, prin proiecte care susțin interacțiuni autentice The post De ce marile companii își transformă birourile în grădini urbane? Trendul verde care ajunge și în România appeared first on Cotidianul RO.
15:40
„Când încerci să-l imiţi pe Dumnezeu, îţi trebuie multe aparate ca să poată să facă ce ar face un organ atunci când funcţionează bine“ The post Un bebeluș înfruntă un zbor dificil pentru o șansă la viață VIDEO appeared first on Cotidianul RO.
15:20
Poliția Română a atras atenția asupra mai multor scheme de păcălire a populației cu ajutorul IA. Aceștia au oferit și niște recomandări pentru ferirea de potențiale fraude. The post Pericolele inteligenței artificiale. Cum să te protejezi appeared first on Cotidianul RO.
15:10
Unii candidați s-au întors la funcțiile pe care le aveau înainte, alții au ieșit din viața politică. The post Un an de la prezidențiale. Ce s-a ales de candidați appeared first on Cotidianul RO.
15:10
Curtea de Apel respinge reforma privind pensiile speciale ale magistraților # Cotidianul de Hunedoara
Dacă, până vineri, proiectul nu este adoptat, Comisia Europeană poate decide să suspende 231 de milioane de euro ce ar fi trebuit să revină României. The post Curtea de Apel respinge reforma privind pensiile speciale ale magistraților appeared first on Cotidianul RO.
15:00
Un elev din Borș a ajuns la spital după ce a băut un amestec de suc și medicamente oferit de un coleg. The post Intoxicat la școală cu medicamente primite de la un coleg appeared first on Cotidianul RO.
14:40
Societatea civilă devine populistă când are impresia că este formată din „oameni puri”, care se opun unor ”privilegiați”, ”corupți”, ”îmbuibați” (...) The post Radicalizarea antijustiție și o inversare a populismului. Politizarea CSM appeared first on Cotidianul RO.
14:40
Emmanuel Macron pregătește un program pentru recrutarea a mii de tineri într-un serviciu militar voluntar de 10 luni cu scopul consolidării apărării naționale. The post Macron ar putea anunța serviciul militar voluntar appeared first on Cotidianul RO.
14:30
Românii aleg confort, experienţă şi diversitate în privința destinaţiilor de călătorie și fac acest lucru optând pentru resorturi plutitoare The post Crește numărul românilor care călătoresc în croaziere de lux appeared first on Cotidianul RO.
14:20
Flavia Groșan a fost înmormântată la Oradea, unde aproximativ 150 de persoane au venit să o conducă pe ultimul drum. Printre participanți a fost și Diana Șoșoacă. The post Flavia Groșan, înmormântată cu alai appeared first on Cotidianul RO.
14:20
Oana Gheorghiu se scuză. Afirmațiile la adresa magistraților, o metaforă. La ce întrebare nu a vrut să răspundă # Cotidianul de Hunedoara
Vicepremierul Oana Gheorghiu spune că declarațiile de la Digi24 legate de pensiile magistraților, care au declanșat un adevărat război între CSM și Guvern, au fost niște „metafore”. The post Oana Gheorghiu se scuză. Afirmațiile la adresa magistraților, o metaforă. La ce întrebare nu a vrut să răspundă appeared first on Cotidianul RO.
14:10
Zece companii de stat cu pierderi, la proba de foc. Intră într-un proiect pilot. Oana Gheorghiu, la cârma reformei # Cotidianul de Hunedoara
„Cred că este cea mai amplă acțiune de acest tip. Are ca obiective două direcții prioritare” The post Zece companii de stat cu pierderi, la proba de foc. Intră într-un proiect pilot. Oana Gheorghiu, la cârma reformei appeared first on Cotidianul RO.
13:50
Un raport Eurostat a arătat că peste 70 de milioane de cetățeni ai Europei se află în risc iminent de sărăcie. București-Ilfov este zona cea mai ferită de acest pericol. The post Cel mai mic risc de sărăcie din Europa este în București și Ilfov appeared first on Cotidianul RO.
13:40
De-a lungul carierei sale, Ronaldo s-a impus ca unul dintre cei mai buni marcatori din fotbal. Ronaldo este cunoscut şi pentru golurile remarcabile pe care le-a înscris. The post Cristiano Ronaldo, gol spectaculos în prima ligă saudită appeared first on Cotidianul RO.
13:40
Unele dintre sloturile de mai jos sunt conectate și la jackpoturi care, în ultimii ani, au oferit premii senzaționale. Cu cât un cazinou are mai mulți utilizatori, cu atât șansele de a câștiga jackpoturi cu multe zerouri devin implicit mai mari. Astfel, cele mai populare platforme licențiate în România sunt considerate nu doar de […] The post Ce sloturi online joacă românii? appeared first on Cotidianul RO.
13:30
Potrivit informațiilor din anchetă, un tânăr de 18 ani ar fi înjunghiat trei oameni pe stradă. The post Atac terorist: S-a strigat „Allahu Akbar” la Madrid appeared first on Cotidianul RO.
13:20
Chimia şi farma, responsabile de cea mai mare parte a deficitului comercial # Cotidianul de Hunedoara
Situaţia aceasta continuă deja de mulţi ani şi subliniază vulnerabilitatea României, din acest punct de vedere. The post Chimia şi farma, responsabile de cea mai mare parte a deficitului comercial appeared first on Cotidianul RO.
13:00
Celebrul festival Untold scapă de amenzile GDPR după decizia definitivă a Tribunalului Cluj. The post UNTOLD scapă de două amenzi appeared first on Cotidianul RO.
12:50
În ciuda succesului și a speranței unui reviliment pe plan sportiv, CFR Cluj se află într-o situație dificilă. The post CFR Cluj are mari probleme, în continuare appeared first on Cotidianul RO.
