Lecția italiană pentru tărăgănarea românească

10:30

PSD pune bețe în roate, spune la RFI deputatul PNL Robert Sighiartău. Asta după ce liderul social-democrat Sorin Grindeanu a vorbit despre o ”apocalipsă de dreapta” și a amenințat că PSD va ieși de la guvernare, dacă Executivul va reduce salariile din administrația publică. Premierul Ilie Bolojan a afirmat la Pro TV că toate ministerele trebuie să aibă o reducere de cheltuieli de până la 10% din anvelopa salarială. Unii pot face reduceri de personal, iar alţii pot lucra la sporuri.