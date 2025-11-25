EXCLUSIV General: Nu avioanele sunt soluția contra dronelor trimise de Rusia. „Radarele și artileria”

Newsweek.ro, 25 noiembrie 2025 07:20

Federația Rusă lansează tot mai des atacuri cu drone, în apropierea graniței cu România. Armata și a...

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum 5 minute
07:40
Vrei o factură mult mai mică la căldură ? De ce nu trebuie să închizi centrala când pleci de acasă? Newsweek.ro
Vrei o factură mult mai mică la căldură toamna asta? Setează centrala la o temperatură constantă și ...
Acum 15 minute
07:30
Austria atrage străinii oferindu-le cazare gratuită. La ce job-uri pot aplica românii și câți bani iau? Newsweek.ro
Austria se confruntă din nou cu o lipsă acută de personal la începutul sezonului de iarnă. Căutarea ...
Acum 30 minute
07:20
EXCLUSIV General: Nu avioanele sunt soluția contra dronelor trimise de Rusia. „Radarele și artileria” Newsweek.ro
Federația Rusă lansează tot mai des atacuri cu drone, în apropierea graniței cu România. Armata și a...
Acum o oră
07:10
Horoscop 26 noiembrie. Luna în Vărsător aduce noroc la bani Săgetătorilor. Taurii primesc un sfat important Newsweek.ro
Horoscop 26 noiembrie. Luna în Vărsător aduce noroc la bani Săgetătorilor. Taurii primesc un sfat im...
Acum 2 ore
06:40
Greu, la pensie! Un pensionar va plăti 3.100 lei taxe, în 2026, pentru mașina sa veche. Pe ce duc banii? Newsweek.ro
O mașină veche banală, cu motor de maximum 1.5 litri și 100 de cai, ajunge un lux pentru un pensiona...
Acum 12 ore
22:10
Tanczos Barna: Pensiile magistraţiilor au termen-limită de modificare. Suntem în pericol să pierdem banii Newsweek.ro
Vicepremierul Tanczos Barna spune că pensiile magistraţiilor au un termen-limită de modificare concr...
21:40
CSAT a aprobat cererea României în cadrul mecanismului SAFE. Guvernul va trimite formularele Newsweek.ro
CSAT a aprobat cererea României, în cadrul mecanismului SAFE. Guvernul va trimite formularele, până ...
21:40
Soț și soție aflați la pensie s-au aruncat de pe o stâncă pentru a muri împreună. Au lăsat un indiciu poliției Newsweek.ro
Aflați al pensie, au trimis o scrisoare avocatului lor în care confirmau că intenționează să-și pună...
21:10
Nicuşor Dan va prezenta în Parlament Strategia Naţională de Apărare a Ţării Newsweek.ro
Preşedintele României, Nicuşor Dan, va prezenta în Parlament Strategia Naţională de Apărare a Ţării....
21:00
Cât de dăunătoare este vesela din bambus? Au fost găsite niște substanțe nocive, interzise de mult timp Newsweek.ro
Un nou studiu ceh dezvăluie că substanțele nocive pot fi ascunse în vesela din bambus – chiar dacă a...
20:50
CSAT a decis că trebuie să ne pregătim pentru un război de amploare şi lungă durată, la frontieră. Newsweek.ro
Consiliul Suprem de Apărare a Ţării (CSAT) a decis că trebuie să ne pregătim pentru un război de amp...
20:40
A apărut ordinea candidaţilor la funcţia de primar general al Capitalei. Cine e pe prima poziţie? Newsweek.ro
A apărut ordinea candidaţilor la funcţia de primar general al Capitalei, validaţi de Biroul Electora...
20:20
VIDEO Operațiune NATO cu tancuri aproape de granița cu Rusia. M1 Abrams ajunge primul pe Flancul estic Newsweek.ro
Competiția de blindate Iron Spear, desfășurată pe flancul nord-estic al NATO, reunește echipaje din ...
20:10
Nvidia, cea mai mare companie din lume, tocmai le-a spus tuturor să se calmeze Newsweek.ro
Nvidia, care este în prezent cea mai mare companie din lume, tocmai le-a spus tuturor că trebuie să ...
19:40
Cu cât sporește valoarea casei tale dacă ai panouri solare? Aproape că îți poți cumpăra o mașină Newsweek.ro
O întrebare bună pe piața imobiliară - Cât sporește valoarea casei tale dacă ai panouri solare? De b...
19:20
Cum să scapi trandafirii în noiembrie de “boala petelor negre”. Frunzele netratate se îngălbenesc și cad Newsweek.ro
În luna noiembrie, trandafirii sunt sensibili la "boala petelor negre", iar frunzele netratate se în...
19:10
Washingtonul: UE să reducă taxele la exporturile americane, înainte de a primi o scutire de taxe vamale Newsweek.ro
Washingtonul spune că UE trebuie să reducă taxele la exporturile americane, înainte de a primi o scu...
19:00
Topul proiectelor private care reconstruiesc fața Iașului. Clasamentul primelor zece investiții, de un miliard Newsweek.ro
Județul Iași se află în plin proces de transformare, cu investiții private majore care dau amploare ...
18:50
VIDEO Un interlop care și-a făcut permis auto pe numele David Beckham va schimba legile din New York Newsweek.ro
Un interlop permis și-a făcut un permis auto la New York pe numele celebrului forbalist. A fost ares...
18:50
Salvatorul din Tudor Vladimirescu a murit la spital, după 6 luni de comă. A salvat de la înec o minoră Newsweek.ro
Tânărul de 25 de ani care a sărit în râul Bahlui pentru a salva o fată de 16 ani și care se afla int...
18:50
Avion spion Global Hawk al SUA, monitorizare neobișnuită pe Flancul estic al NATO. Cu „ochii” pe România Newsweek.ro
În dimineața de 24 noiembrie, un avion RQ-4B Global Hawk al Forțelor Aeriene ale Statelor Unite, car...
Acum 24 ore
18:40
Cum să îți ții plantele în viață toamna pe balcon. Ai nevoie de apa fiartă de la o legumă din bucătărie Newsweek.ro
În luna noiembrie, plantele de pe balcon au nevoie de o îngrijire specială. Folosind apa fiartă de l...
18:40
Iașul, motorul economic al Regiunii Nord-Est, lovit „în plex” de probleme. Numărul insolvențelor a crescut Newsweek.ro
Regiunea Nord-Est rămâne una dintre zonele cele mai sensibile economic, însă datele centralizate de ...
18:30
VIDEO Mulți români nu plăteau chiria și întreținerea nici pe vremea lui Ceaușescu. Erau făcuți de râs la TV Newsweek.ro
Un material video de arhivă, din 1967, arată că mulți români nu plăteau chiria și întreținerea la ti...
18:20
Fiul lui Tudorel Toader, acuzat că a hărțuit sexual două studente. Universitatea unde preda l-a suspendat Newsweek.ro
Scandal la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Lectorul Alexandru Toader, fiul fostului mini...
18:20
Horoscop decembrie al iubirii și prieteniei. Pești - căldură, Săgetător, Taur - atașament, Leu - dramă Newsweek.ro
Iubirea în decembrie este realistă, sobră, blândă, dar decisivă. Horoscop decembrie al iubirii și pr...
18:10
București, pe primul loc în topul european al zonelor cu cel mai mic risc de expunere la sărăcie Newsweek.ro
În 2024, 16,2% dintre locuitorii UE (72,1 milioane de persoane) erau expuși riscului de sărăcie. Ace...
17:50
Croazierele câștigă teren în România. Sunt închiriate apartamente de lux la 22.000 €/noapte pe vapoare Newsweek.ro
Marile linii de croazieră anunţă că numărul turiştilor români creşte în fiecare an, inclusiv al celo...
17:30
Umanizarea oncologiei, o necesitate. Specialiștii cer o abordare integrată a îngrijirii pacienților cu cancer Newsweek.ro
Schimbarea modului în care sunt îngrijiţi pacienţii bolnavi de cancer, de la tratamentul izolat, axa...
17:20
Interzicerea cumului pensie cu salariu avizată de șeful SPP Pahonțu. El are 6.000€ salariu plus pensie miliară Newsweek.ro
Guvernul Bolojan se străduiește să interzică cumulul pensiei cu salariul dar nu a găsit formula fina...
17:20
Planta unică în România descoperită pe malul Lacului Stânca-Costeşti. Trăiește doar pe stânci Newsweek.ro
O plantă unică în România a fost descoperită pe malul Lacului Stânca- Costeşti din Botoşani. Astfel ...
17:00
BNR avertizează: perspectiva inflației se înrăutățește, revenirea în țintă abia în 2027 Newsweek.ro
Rata anuală a inflaţiei ar urma să ajungă la 9,6% în decembrie 2025, comparativ cu nivelul de 8,8% a...
16:50
Actorul Udo Kier, legendă a filmelor horror și star al peste 200 de producții, a murit la 81 de ani Newsweek.ro
Udo Kier, cunoscut pentru rolurile sale memorabile în filme horror și pentru colaborările cu regizor...
16:40
Când se deschide oficial Târgul de Crăciun din Tulcea? Vor fi aduse căsuțe de lemn și produse tradiționale Newsweek.ro
Târgul de Crăciun din Tulcea își deschide porțile pe 28 noiembrie, în Piața Mircea cel Bătrân, unde ...
16:20
Cum spun specialiștii că trebuie să încarci bateria mașinii electrice? Îi poți prelungi și de 10 ori viața Newsweek.ro
Viața bateriei de înaltă tensiune a mașinii electrice poate fi prelungită și de 10 ori, dacă șoferii...
16:20
Robotul chinez AgiBot A2 a intrat în Cartea Recordurilor după ce a mers peste 100 km. Câte zile a făcut? Newsweek.ro
Robotul chinez AgiBot A2, care a parcurs pe jos peste 100 de kilometri în trei zile, a fost omologat...
16:10
VIDEO Cum a fost manipulat un chat AI să otrăvească 20 de oameni. Cât de periculoase sunt noile tehnologii Newsweek.ro
Alexandru Georgescu, cercetător științific la Institutul de Cercetare-Dezvoltare Informatică (ICI) B...
16:10
Vanes Martirosyan, boxerul american de origine armeană a murit la 39 de ani din cauza cancerului de piele Newsweek.ro
Boxerul american de origine armeană, Vanes Martirosyan, cunoscut pentru cariera sa la categoria mijl...
16:00
Solicitarea lui Nicușor Dan la reuniunea liderilor UE. De ce să se țină cont la negocierea pentru Ucraina? Newsweek.ro
Președintele Nicușor Dan a participat, prin videoconferință la reuniunea liderilor UE privind Ucrain...
15:50
Ministrul Muncii anunță când primesc pensionarii cei 400 lei la pensie. Doar cei cu venituri mici iau banii Newsweek.ro
Florin Manole, ministrul Muncii, a anunțat când vor fi plătiți cei 400 lei la pensie, ajutor din par...
15:40
Cum ar putea costa 4 lei litrul de benzină sau motorină la pompă în România? Modelul japonez Newsweek.ro
Litrul de benzină sau motorină ar putea costa 4 lei în România. Circa 50% din prețul carburanților l...
15:20
Haos pe cumulul pensiilor cu salariul. Ministrul muncii spune că tăierea cu 85% a pensiilor se mai negociază Newsweek.ro
Momente greu de înțeles în guvern care se joacă cu soarta a sute de mii de pensionari. Guvernul a an...
15:20
„Pe cât de FAKE, pe atât de prost realizat”. Poliția dezvăluie cum putem să ne preotejăm de escrocherii Newsweek.ro
Inteligența artificială a avansat în ultimii ani, permițând crearea de videoclipuri și imagini extre...
15:10
Pensionarii se grăbesc să scoată pensia de la Pilonul 2 chiar dacă pierd 3.000 lei. De ce se tem? Newsweek.ro
Pensionarii sunt dispuși să piardă sume de ordinul miilor de lei atunci când scot banii din Pilonul ...
15:00
Românii merg de patru ori mai rar la restaurant, din cauza scumpirilor. Ce comandă de obicei? Newsweek.ro
Românii merg mult mai rar la restaurant şi numai atunci când au un motiv clar. Servirea mesei în ora...
14:40
Impozit pe pensie anulat în instanță. Care pensionari primesc bani înapoi? Cine nu are șanse DOCUMENT Newsweek.ro
Avem o decizie a instanței dată zilele acestea, care ajută foarte mult o categorie de pensionari. De...
14:30
Românii plătesc cel mai mare preț la energie din UE, raportat la puterea de cumpărare. Explicația expertului Newsweek.ro
Românii plătesc cel mai mare preț la energie din Uniunea Europeană, raportat la puterea de cumpărare...
14:10
Oana Gheorghiu, despre reforma companiilor de stat. 83 de companii centrale au pierderi de 14 miliarde de lei Newsweek.ro
Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat, luni, că în acest moment avem 1.502 companii de stat în Rom...
14:00
Faliment răsunător în lumea golfului. Compania care-i poartă numele celui mai bun jucător din lume, în colaps Newsweek.ro
Compania fondată de legenda golfului Jack Nicklaus intră în faliment. A ajuns în această situație du...
13:50
Emmanuel Macron ar urma să introducă serviciul militar voluntar în Franța, în contextul amenințării Rusiei Newsweek.ro
Președintele Franței, Emmanuel Macron, ar urma să anunțe în următoarele zile introducerea serviciulu...
