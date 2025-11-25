Victimele violenței domestice cu ordin de protecție vor primi consiliere psihologică în centre CNAS
Newsweek.ro, 25 noiembrie 2025 16:10
Deputatele Raluca Turcan și Victoria Stoiciu au depus un proiect de lege prin care victimele violenț...
• • •
Alte ştiri de Newsweek.ro
Acum 10 minute
16:20
România debutează la Mondialul de handbal feminin. 18 jucătoare pentru turneul din Germania și Olanda # Newsweek.ro
„Campionatul Mondial de handbal feminin începe miercuri, 26 noiembrie, la Stuttgart și Trier, cu 32 ...
Acum 30 minute
16:10
Victimele violenței domestice cu ordin de protecție vor primi consiliere psihologică în centre CNAS # Newsweek.ro
Deputatele Raluca Turcan și Victoria Stoiciu au depus un proiect de lege prin care victimele violenț...
16:00
FOTO-SPION Primele imagini cu noul model compact Dacia break, Dacia C-Neo. E așteptat în vara lui 2026 # Newsweek.ro
În vara anului 2026, Dacia va lansa o compactă break, cu elemente de crossover, în stil Stepway, ce ...
Acum o oră
15:40
O aeronavă franceză cu senzori de 50.000.000$ efectuează o misiune de supraveghere deasupra Mării Negre # Newsweek.ro
Un avion Beech King Air 350ER ALSR (Airborne Light Surveillance and Reconnaissance) al Forțelor Aeri...
15:40
Primarii Bucureștiului, după 1989. Doi au ajuns președinți, unul, premier. Altul e condamnat la închisoare # Newsweek.ro
Bucureștiul a avut mai mulți primari, după Revoluția din 1989. Această funcție a fost o bună rampă d...
15:30
Ucraina a acceptat „planul de pace” al lui Trump. Ce clauze au fost eliminate? Negocieri finale la Washington # Newsweek.ro
Un oficial american a declarat pentru CBS News că Ucraina a acceptat în principiu planul de pace med...
Acum 2 ore
15:20
Dronele trimise în Vrancea, testul lui Putin pentru Poarta Focșanilor, ruta unui atac terestru rus în România # Newsweek.ro
Dronele rusești intrate marți în spațiul aerian al României fac parte dintr-o strategie de testare a...
14:50
Modificare de impact la legea pensiilor. Ce categorii de pensionari pierd 2300 lei? Ministrul muncii anunță # Newsweek.ro
Decizii greu de înțeles în guvern legate de pensii. Ministrul muncii mai schiombă o dată o preveder ...
14:50
Permis de mașină și motocicletă fără examen teoretic, pentru cei care au permise B1 și A1? Ce a votat Senatul # Newsweek.ro
Românii care dețin permise de conducere pentru categoriile B1 și A1 vor putea să treacă la cateogori...
14:40
Legea privind plata pensiilor private, declarată neconstituțională. CCR a a admis sesizările ICCJ și AUR # Newsweek.ro
CCR a decis că legea privind plata pensiilor private este neconstituțională. Magistrații au admis se...
Acum 4 ore
14:20
Drona căzută în Republica Moldova nu avea explozibil? Pentru ce o foloseau rușii? Cele mai recente date # Newsweek.ro
Autoritățile din Republica Moldova spun că drona care a căzut pe casa paznicului unei livezi din Cuh...
14:20
Nouă tactică de invadare a Europei a producătorilor auto din China: Fac mașini fără taxe la Magna, în Austria # Newsweek.ro
Dacă unii producători auto din China și-a făcut sau își vor face propriile uzine în Europa pentru a ...
14:20
Bolojan: Fiecare caz de femicid este o dramă socială. Cer instituțiilor să-și schimbe urgent abordarea # Newsweek.ro
Ilie Bolojan, premierul României, a facă apel la schimbarea urgentă a abordării instituțiilor statul...
14:10
Programul Rabla pentru anul 2026 ar putea fi anulat. Anul acesta, programul Rabla pentru persoane fi...
13:50
Grindină gigantică în Australia. 95.000 de locuințe din Queensland au rămas fără electricitate # Newsweek.ro
95.000 de locuințe din statul australian Queensland au rămas fără electricitate după o devastatoare ...
13:50
Cu 5.000€ salariu, șeful Tribunalul București și 173 judecători resping tăierea pensiilor speciale # Newsweek.ro
Tribunalul București a respins cu unanimitate de voturi propunerea guvernului de tăiere a pensiilor ...
13:30
Slujbe la Catedrala Naţională, de Sfântul Andrei şi de Ziua Naţională. Programul de vizitare # Newsweek.ro
Patriarhia Română anunţă programul slujbelor la Catedrala Naţională, cu prilejul sărbătorii Sfântulu...
13:20
De ce a refuzat Nicușor Dan o funcție propusă de Emil Constantinescu pe vremea când era președinte? # Newsweek.ro
Nicușor Dan a afirmat că fostul președinte Emil Constantinescu i-a propus la un moment dat o funcție...
13:10
George Simion se face de râs îndemnând românii: „Veniți la Mecca”, locul de pelerinaj al musulmanilor # Newsweek.ro
George Simion, liderul extremiștilor AUR care se autoproclamă „ultraortodox”, a stârnit un nou val d...
13:00
Ivan: În momentul de faţă sunt 3 companii care şi-au manifestat intenţia de a achiziţiona Lukoil România # Newsweek.ro
Trei companii şi-au manifestat intenţia de a achiziţiona activele Lukoil în România, atât rafinăria ...
12:50
Moşteanu: Prezenţa generalului Donahue la Baza Kogălniceanu, un semnal foarte bun pentru România # Newsweek.ro
Prezenţa generalului Christopher Donahue, comandantul Forţelor Terestre ale SUA în Europa şi Africa,...
12:30
NASA reduce zborurile cu capsula Starliner a grupului Boeing după misiunea cu probleme tehnice din 2024 # Newsweek.ro
NASA a decis luni să reducă numărul misiunilor cu astronauţi prevăzute în contractul încheiat cu gru...
Acum 6 ore
12:20
AmCham: Ne dorim investiţii, dar în acelaşi timp avem o politică fiscală care îndepărtează investitorii # Newsweek.ro
România îşi doreşte investiţii, dar în acelaşi timp are o politică fiscală care îndepărtează investi...
12:10
Ministrul Apărării, despre drona văzută pe radare în Tulcea şi Galaţi: A căzut în Vaslui. Nu era înarmată # Newsweek.ro
Drona văzută pe radare în cursul dimineţii de marţi, 25 noeimbrie, în zona judeţelor Tulcea şi Galaţ...
12:00
CCIR și Camera de Comerț a Republicii Moldova își consolidează parteneriatul economic bilateral # Newsweek.ro
Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR), în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie a R...
11:50
Piața cripto s-a prăbușit cu sute de miliarde de dolari într-o lună. Bitcoin a scăzut cu peste 20% # Newsweek.ro
Bitcoin a scăzut cu peste 20% în ultima lună, coborând pentru scurt timp sub nivelul de 84.000 de do...
11:40
Hackerii au furat planul secret al lui Putin prin care Rusia pregătește China să invadeze Taiwanul în 2027 # Newsweek.ro
Documente scurse de hackerii din gruparea Black Moon arată că Rusia ar fi acceptat să antreneze și s...
11:30
600.000$ a plătit România în doar 2 zile ca să ridice avioane Eurofighter și F-16 contra dronelor lui Putin # Newsweek.ro
Atacurile cu drone ale Rusiei în Ucraina în apropierea României sunt tot mai dese. Două nopți la rân...
11:30
România a tras frâna de mână autostrăzilor în 2025. Ajunge doar la 1.367 km. Ce se va întâmpla în 2026? # Newsweek.ro
După ce a dat în trafic peste 200 km de autostradă anul trecut, România a tras frâna de mână în 2025...
11:20
Sărbătoare 26 noiembrie, Sfinții Cuvioși Alipie Stâlpnicul, Nicon și Stelian Paflagonul. Zi fără dezlegare # Newsweek.ro
Sărbătoare 26 noiembrie. Miercuri, creștinii îi sărbătoresc pe Sfinții Cuvioși Alipie Stâlpnicul, Ni...
11:10
Planul de pace al lui Trump prin care Putin câștigă oricum. Ucraina, pusă la zid că se apără de invazia Rusiei # Newsweek.ro
Planul de pace în 28 de puncte propus de președintele Trump pentru a opri războiul din Ucraina a dev...
11:00
Cu 100.000.000€ datorii, Poșta se joacă cu soarta a 2.400.000 pensii. Ce schimbări va face ministrul muncii? # Newsweek.ro
Poșta Română este într-o situație critică cu 100.000.000 euro datorii. Poșta pune în pericol 2.400.0...
10:50
13 cetățeni din Turcia și Maroc, ascunși într-un TIR cu piese metalice. Unde voiau să ajungă? # Newsweek.ro
13 cetățeni din Turcia și Maroc, ascunși într-un camion de marfă, au fost descoperiți la intrarea în...
10:40
O dronă a căzut pe o casă în Republica Moldova. Incidentul, în timp ce o altă dronă survola cerul României # Newsweek.ro
Autoritățile din Republica Moldova au anunțat că o dronă a căzut pe o casă și mai multe echipaje se ...
10:30
Noi descinderi la „fabrica de acte false pentru ruși” de la Suceava. 18 persoane, deja identificate # Newsweek.ro
Mai multe percheziţii, inclusiv la instituţii publice, au loc marţi dimineaţă, în judeţul Suceava, î...
Acum 8 ore
10:20
Escrocherie extremă pe WhatsApp. Un malware numit Sturnus îți citește mesajele chiar dacă sunt criptate # Newsweek.ro
Experții în securitate cibernetică atrag atenția cu privire la un nou malware de pe Android care îți...
10:00
Guns N Roses lansează 2 noi piese, „Nothin” şi „Atlas”, și pornește într-un nou turneu. Când vine în Europa? # Newsweek.ro
Legendara trupă rock Guns N Roses lansează 2 noi piese, „Nothin” şi „Atlas”, în decembrie 2025, și p...
10:00
Un cunoscut lanț de parfumerii, amenințat cu falimentul. Care e motivul? 140 de magazine ar putea fi închise. # Newsweek.ro
Un cunoscut lanț de parfumerii este în declin. Compania ar putea închide cele 140 de magazine. 1.000...
09:40
Germania crește pensiile în ianuarie 2026. România rămâne cu una dintre cele mai mici pensii din UE # Newsweek.ro
În timp ce Germania anunță o nouă creștere a pensiilor în ianuarie 2026, România rămâne în așteptare...
09:40
VIDEO Kievul, sub asediul rachetelor Kinjal și dronelor rusești. Capitala Ucrainei, zguduită de explozii # Newsweek.ro
O serie de explozii a zguduit Kievul în noaptea de luni spre marți, după ce forțele aeriene au emis ...
09:30
Călin Georgescu, din nou la controlul judiciar. Dosarul în care e acuzat de extremism, încă fără verdict # Newsweek.ro
Călin Georgescu, fostul candidat la prezidențiale susținut fățiș de Rusia, s-a prezentat din nou mar...
09:20
Transport gratuit pentru persoanele cu dizabilități: autobuz, metrou, tren, bani de carburant. Cum beneficiezi # Newsweek.ro
Transport gratuit pentru persoanele cu dizabilități: autobuz, metrou, tren, bani de carburant. Cum b...
09:10
BREAKING Drone rusești, detectate în spațiul aerian al României. Eurofighter și F-16, ridicate la Galați # Newsweek.ro
Forțele Aeriene ale României au ridicat de la sol aeronave Eurofighter Typhoon și F-16 după ce radar...
09:00
Meteo. Meteorologii anunță un decembrie blând. Unde va ploua? Prognoza pe următoarea lună # Newsweek.ro
Temperaturile se vor situa peste cele specifice acestei perioade, până la jumătatea lui decembrie, a...
08:40
Rusia acuză China că a „explodat” prețurile la componente militare: „Nu se comportă ca un aliat, ne jefuiesc” # Newsweek.ro
Dependența economică și militară a Rusiei de China a devenit critică după sancțiunile occidentale, i...
08:40
SUA ar fi presat Ucraina să accepte un plan de pace considerat favorabil Moscovei la negocierile de la Geneva # Newsweek.ro
SUA au presat Ucraina să accepte propunerile sale de a pune capăt războiului cu Rusia în timpul nego...
Acum 12 ore
08:20
Proces împotriva gigantului Damen Shipyards pentru presupuse încălcări ale sancțiunilor împotriva Rusiei # Newsweek.ro
Un proces împotriva celui mai mare constructor naval olandez, Damen Shipyards, a început luni în Ţăr...
08:00
Nu sunt bani de creșterea pensiilor și salariilor militarilor. Ministrul Apărării: Vom deveni forță regională # Newsweek.ro
Sutn mari probleme cu pensiile și salariile din MAI. Newsweek a scris, ieri, că nici măcar restanbțe...
08:00
Un cuplu a furat monedele de la parcometre în valoare de 1 milion de euro. Cum i-au prins polițiștii? # Newsweek.ro
Un angajat al oraşului Kempten, din sudul Germaniei, este acuzat că ar fi furat cel puţin 1 milion d...
08:00
Ministrul Sănătăţii introduce noi reguli pentru secţiile ATI şi personal dedicat monitorizării infecţiilor # Newsweek.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat luni seară că a supus dezbaterii publice un ordin...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.