Noi descinderi la „fabrica de acte false pentru ruși” de la Suceava. 18 persoane, deja identificate

Newsweek.ro, 25 noiembrie 2025 10:30

Mai multe percheziţii, inclusiv la instituţii publice, au loc marţi dimineaţă, în judeţul Suceava, î...

Acum 5 minute
10:40
O dronă a căzut pe o casă în Republica Moldova. Incidentul, în timp ce o altă dronă survola cerul României Newsweek.ro
Autoritățile din Republica Moldova au anunțat că o dronă a căzut pe o casă și mai multe echipaje se ...
Acum 15 minute
10:30
Noi descinderi la „fabrica de acte false pentru ruși” de la Suceava. 18 persoane, deja identificate Newsweek.ro
Mai multe percheziţii, inclusiv la instituţii publice, au loc marţi dimineaţă, în judeţul Suceava, î...
Acum 30 minute
10:20
Escrocherie extremă pe WhatsApp. Un malware numit Sturnus îți citește mesajele chiar dacă sunt criptate Newsweek.ro
Experții în securitate cibernetică atrag atenția cu privire la un nou malware de pe Android care îți...
Acum o oră
10:00
Guns N Roses lansează 2 noi piese, „Nothin” şi „Atlas”, și pornește într-un nou turneu. Când vine în Europa? Newsweek.ro
Legendara trupă rock Guns N Roses lansează 2 noi piese, „Nothin” şi „Atlas”, în decembrie 2025, și p...
10:00
Un cunoscut lanț de parfumerii, amenințat cu falimentul. Care e motivul? 140 de magazine ar putea fi închise. Newsweek.ro
Un cunoscut lanț de parfumerii este în declin. Compania ar putea închide cele 140 de magazine. 1.000...
Acum 2 ore
09:40
Germania crește pensiile în ianuarie 2026. România rămâne cu una dintre cele mai mici pensii din UE Newsweek.ro
În timp ce Germania anunță o nouă creștere a pensiilor în ianuarie 2026, România rămâne în așteptare...
09:40
VIDEO Kievul, sub asediul rachetelor Kinjal și dronelor rusești. Capitala Ucrainei, zguduită de explozii Newsweek.ro
O serie de explozii a zguduit Kievul în noaptea de luni spre marți, după ce forțele aeriene au emis ...
09:30
Călin Georgescu, din nou la controlul judiciar. Dosarul în care e acuzat de extremism, încă fără verdict Newsweek.ro
Călin Georgescu, fostul candidat la prezidențiale susținut fățiș de Rusia, s-a prezentat din nou mar...
09:20
Transport gratuit pentru persoanele cu dizabilități: autobuz, metrou, tren, bani de carburant. Cum beneficiezi Newsweek.ro
Transport gratuit pentru persoanele cu dizabilități: autobuz, metrou, tren, bani de carburant. Cum b...
09:10
BREAKING Drone rusești, detectate în spațiul aerian al României. Eurofighter și F-16, ridicate la Galați Newsweek.ro
Forțele Aeriene ale României au ridicat de la sol aeronave Eurofighter Typhoon și F-16 după ce radar...
09:00
Meteo. Meteorologii anunță un decembrie blând. Unde va ploua? Prognoza pe următoarea lună Newsweek.ro
Temperaturile se vor situa peste cele specifice acestei perioade, până la jumătatea lui decembrie, a...
Acum 4 ore
08:40
Rusia acuză China că a „explodat” prețurile la componente militare: „Nu se comportă ca un aliat, ne jefuiesc” Newsweek.ro
Dependența economică și militară a Rusiei de China a devenit critică după sancțiunile occidentale, i...
08:40
SUA ar fi presat Ucraina să accepte un plan de pace considerat favorabil Moscovei la negocierile de la Geneva Newsweek.ro
SUA au presat Ucraina să accepte propunerile sale de a pune capăt războiului cu Rusia în timpul nego...
08:20
Proces împotriva gigantului Damen Shipyards pentru presupuse încălcări ale sancțiunilor împotriva Rusiei Newsweek.ro
Un proces împotriva celui mai mare constructor naval olandez, Damen Shipyards, a început luni în Ţăr...
08:00
Nu sunt bani de creșterea pensiilor și salariilor militarilor. Ministrul Apărării: Vom deveni forță regională Newsweek.ro
Sutn mari probleme cu pensiile și salariile din MAI. Newsweek a scris, ieri, că nici măcar restanbțe...
08:00
Un cuplu a furat monedele de la parcometre în valoare de 1 milion de euro. Cum i-au prins polițiștii? Newsweek.ro
Un angajat al oraşului Kempten, din sudul Germaniei, este acuzat că ar fi furat cel puţin 1 milion d...
08:00
Ministrul Sănătăţii introduce noi reguli pentru secţiile ATI şi personal dedicat monitorizării infecţiilor Newsweek.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat luni seară că a supus dezbaterii publice un ordin...
07:50
Rusia continuă un război hibrid cu NATO până va avea noi divizii de tancuri T-90. Atunci va ataca direct Newsweek.ro
Rusia ar putea fi pregătită să conteste din nou NATO la scurt timp după ce armele vor înceta, au ave...
07:50
AJet, noul operator low-cost al Turkish Airlines, intră pe piața din România cu prima sa rută Newsweek.ro
O nouă companie aeriană low-cost va opera în România: AJet, subsidiară a Turkish Airlines, își va la...
07:40
Vrei o factură mult mai mică la căldură ? De ce nu trebuie să închizi centrala când pleci de acasă? Newsweek.ro
Vrei o factură mult mai mică la căldură toamna asta? Setează centrala la o temperatură constantă și ...
07:30
Austria atrage străinii oferindu-le cazare gratuită. La ce job-uri pot aplica românii și câți bani iau? Newsweek.ro
Austria se confruntă din nou cu o lipsă acută de personal la începutul sezonului de iarnă. Căutarea ...
07:20
EXCLUSIV General: Nu avioanele sunt soluția contra dronelor trimise de Rusia. „Radarele și artileria” Newsweek.ro
Federația Rusă lansează tot mai des atacuri cu drone, în apropierea graniței cu România. Armata și a...
07:10
Horoscop 26 noiembrie. Luna în Vărsător aduce noroc la bani Săgetătorilor. Taurii primesc un sfat important Newsweek.ro
Horoscop 26 noiembrie. Luna în Vărsător aduce noroc la bani Săgetătorilor. Taurii primesc un sfat im...
Acum 6 ore
06:40
Greu, la pensie! Un pensionar va plăti 3.100 lei taxe, în 2026, pentru mașina sa veche. Pe ce duc banii? Newsweek.ro
O mașină veche banală, cu motor de maximum 1.5 litri și 100 de cai, ajunge un lux pentru un pensiona...
Acum 12 ore
22:10
Tanczos Barna: Pensiile magistraţiilor au termen-limită de modificare. Suntem în pericol să pierdem banii Newsweek.ro
Vicepremierul Tanczos Barna spune că pensiile magistraţiilor au un termen-limită de modificare concr...
Acum 24 ore
21:40
CSAT a aprobat cererea României în cadrul mecanismului SAFE. Guvernul va trimite formularele Newsweek.ro
CSAT a aprobat cererea României, în cadrul mecanismului SAFE. Guvernul va trimite formularele, până ...
21:40
Soț și soție aflați la pensie s-au aruncat de pe o stâncă pentru a muri împreună. Au lăsat un indiciu poliției Newsweek.ro
Aflați al pensie, au trimis o scrisoare avocatului lor în care confirmau că intenționează să-și pună...
21:10
Nicuşor Dan va prezenta în Parlament Strategia Naţională de Apărare a Ţării Newsweek.ro
Preşedintele României, Nicuşor Dan, va prezenta în Parlament Strategia Naţională de Apărare a Ţării....
21:00
Cât de dăunătoare este vesela din bambus? Au fost găsite niște substanțe nocive, interzise de mult timp Newsweek.ro
Un nou studiu ceh dezvăluie că substanțele nocive pot fi ascunse în vesela din bambus – chiar dacă a...
20:50
CSAT a decis că trebuie să ne pregătim pentru un război de amploare şi lungă durată, la frontieră. Newsweek.ro
Consiliul Suprem de Apărare a Ţării (CSAT) a decis că trebuie să ne pregătim pentru un război de amp...
20:40
A apărut ordinea candidaţilor la funcţia de primar general al Capitalei. Cine e pe prima poziţie? Newsweek.ro
A apărut ordinea candidaţilor la funcţia de primar general al Capitalei, validaţi de Biroul Electora...
20:20
VIDEO Operațiune NATO cu tancuri aproape de granița cu Rusia. M1 Abrams ajunge primul pe Flancul estic Newsweek.ro
Competiția de blindate Iron Spear, desfășurată pe flancul nord-estic al NATO, reunește echipaje din ...
20:10
Nvidia, cea mai mare companie din lume, tocmai le-a spus tuturor să se calmeze Newsweek.ro
Nvidia, care este în prezent cea mai mare companie din lume, tocmai le-a spus tuturor că trebuie să ...
19:40
Cu cât sporește valoarea casei tale dacă ai panouri solare? Aproape că îți poți cumpăra o mașină Newsweek.ro
O întrebare bună pe piața imobiliară - Cât sporește valoarea casei tale dacă ai panouri solare? De b...
19:20
Cum să scapi trandafirii în noiembrie de “boala petelor negre”. Frunzele netratate se îngălbenesc și cad Newsweek.ro
În luna noiembrie, trandafirii sunt sensibili la "boala petelor negre", iar frunzele netratate se în...
19:10
Washingtonul: UE să reducă taxele la exporturile americane, înainte de a primi o scutire de taxe vamale Newsweek.ro
Washingtonul spune că UE trebuie să reducă taxele la exporturile americane, înainte de a primi o scu...
19:00
Topul proiectelor private care reconstruiesc fața Iașului. Clasamentul primelor zece investiții, de un miliard Newsweek.ro
Județul Iași se află în plin proces de transformare, cu investiții private majore care dau amploare ...
18:50
VIDEO Un interlop care și-a făcut permis auto pe numele David Beckham va schimba legile din New York Newsweek.ro
Un interlop permis și-a făcut un permis auto la New York pe numele celebrului forbalist. A fost ares...
18:50
Salvatorul din Tudor Vladimirescu a murit la spital, după 6 luni de comă. A salvat de la înec o minoră Newsweek.ro
Tânărul de 25 de ani care a sărit în râul Bahlui pentru a salva o fată de 16 ani și care se afla int...
18:50
Avion spion Global Hawk al SUA, monitorizare neobișnuită pe Flancul estic al NATO. Cu „ochii” pe România Newsweek.ro
În dimineața de 24 noiembrie, un avion RQ-4B Global Hawk al Forțelor Aeriene ale Statelor Unite, car...
18:40
Cum să îți ții plantele în viață toamna pe balcon. Ai nevoie de apa fiartă de la o legumă din bucătărie Newsweek.ro
În luna noiembrie, plantele de pe balcon au nevoie de o îngrijire specială. Folosind apa fiartă de l...
18:40
Iașul, motorul economic al Regiunii Nord-Est, lovit „în plex” de probleme. Numărul insolvențelor a crescut Newsweek.ro
Regiunea Nord-Est rămâne una dintre zonele cele mai sensibile economic, însă datele centralizate de ...
18:30
VIDEO Mulți români nu plăteau chiria și întreținerea nici pe vremea lui Ceaușescu. Erau făcuți de râs la TV Newsweek.ro
Un material video de arhivă, din 1967, arată că mulți români nu plăteau chiria și întreținerea la ti...
18:20
Fiul lui Tudorel Toader, acuzat că a hărțuit sexual două studente. Universitatea unde preda l-a suspendat Newsweek.ro
Scandal la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Lectorul Alexandru Toader, fiul fostului mini...
18:20
Horoscop decembrie al iubirii și prieteniei. Pești - căldură, Săgetător, Taur - atașament, Leu - dramă Newsweek.ro
Iubirea în decembrie este realistă, sobră, blândă, dar decisivă. Horoscop decembrie al iubirii și pr...
18:10
București, pe primul loc în topul european al zonelor cu cel mai mic risc de expunere la sărăcie Newsweek.ro
În 2024, 16,2% dintre locuitorii UE (72,1 milioane de persoane) erau expuși riscului de sărăcie. Ace...
17:50
Croazierele câștigă teren în România. Sunt închiriate apartamente de lux la 22.000 €/noapte pe vapoare Newsweek.ro
Marile linii de croazieră anunţă că numărul turiştilor români creşte în fiecare an, inclusiv al celo...
17:30
Umanizarea oncologiei, o necesitate. Specialiștii cer o abordare integrată a îngrijirii pacienților cu cancer Newsweek.ro
Schimbarea modului în care sunt îngrijiţi pacienţii bolnavi de cancer, de la tratamentul izolat, axa...
17:20
Interzicerea cumului pensie cu salariu avizată de șeful SPP Pahonțu. El are 6.000€ salariu plus pensie miliară Newsweek.ro
Guvernul Bolojan se străduiește să interzică cumulul pensiei cu salariul dar nu a găsit formula fina...
17:20
Planta unică în România descoperită pe malul Lacului Stânca-Costeşti. Trăiește doar pe stânci Newsweek.ro
O plantă unică în România a fost descoperită pe malul Lacului Stânca- Costeşti din Botoşani. Astfel ...
