Noi descinderi la „fabrica de acte false pentru ruși” de la Suceava. 18 persoane, deja identificate
Newsweek.ro, 25 noiembrie 2025 10:30
Mai multe percheziţii, inclusiv la instituţii publice, au loc marţi dimineaţă, în judeţul Suceava, î...
• • •
Alte ştiri de Newsweek.ro
Acum 5 minute
10:40
O dronă a căzut pe o casă în Republica Moldova. Incidentul, în timp ce o altă dronă survola cerul României # Newsweek.ro
Autoritățile din Republica Moldova au anunțat că o dronă a căzut pe o casă și mai multe echipaje se ...
Acum 15 minute
10:30
Noi descinderi la „fabrica de acte false pentru ruși” de la Suceava. 18 persoane, deja identificate # Newsweek.ro
Mai multe percheziţii, inclusiv la instituţii publice, au loc marţi dimineaţă, în judeţul Suceava, î...
Acum 30 minute
10:20
Escrocherie extremă pe WhatsApp. Un malware numit Sturnus îți citește mesajele chiar dacă sunt criptate # Newsweek.ro
Experții în securitate cibernetică atrag atenția cu privire la un nou malware de pe Android care îți...
Acum o oră
10:00
Guns N Roses lansează 2 noi piese, „Nothin” şi „Atlas”, și pornește într-un nou turneu. Când vine în Europa? # Newsweek.ro
Legendara trupă rock Guns N Roses lansează 2 noi piese, „Nothin” şi „Atlas”, în decembrie 2025, și p...
10:00
Un cunoscut lanț de parfumerii, amenințat cu falimentul. Care e motivul? 140 de magazine ar putea fi închise. # Newsweek.ro
Un cunoscut lanț de parfumerii este în declin. Compania ar putea închide cele 140 de magazine. 1.000...
Acum 2 ore
09:40
Germania crește pensiile în ianuarie 2026. România rămâne cu una dintre cele mai mici pensii din UE # Newsweek.ro
În timp ce Germania anunță o nouă creștere a pensiilor în ianuarie 2026, România rămâne în așteptare...
09:40
VIDEO Kievul, sub asediul rachetelor Kinjal și dronelor rusești. Capitala Ucrainei, zguduită de explozii # Newsweek.ro
O serie de explozii a zguduit Kievul în noaptea de luni spre marți, după ce forțele aeriene au emis ...
09:30
Călin Georgescu, din nou la controlul judiciar. Dosarul în care e acuzat de extremism, încă fără verdict # Newsweek.ro
Călin Georgescu, fostul candidat la prezidențiale susținut fățiș de Rusia, s-a prezentat din nou mar...
09:20
Transport gratuit pentru persoanele cu dizabilități: autobuz, metrou, tren, bani de carburant. Cum beneficiezi # Newsweek.ro
Transport gratuit pentru persoanele cu dizabilități: autobuz, metrou, tren, bani de carburant. Cum b...
09:10
BREAKING Drone rusești, detectate în spațiul aerian al României. Eurofighter și F-16, ridicate la Galați # Newsweek.ro
Forțele Aeriene ale României au ridicat de la sol aeronave Eurofighter Typhoon și F-16 după ce radar...
09:00
Meteo. Meteorologii anunță un decembrie blând. Unde va ploua? Prognoza pe următoarea lună # Newsweek.ro
Temperaturile se vor situa peste cele specifice acestei perioade, până la jumătatea lui decembrie, a...
Acum 4 ore
08:40
Rusia acuză China că a „explodat” prețurile la componente militare: „Nu se comportă ca un aliat, ne jefuiesc” # Newsweek.ro
Dependența economică și militară a Rusiei de China a devenit critică după sancțiunile occidentale, i...
08:40
SUA ar fi presat Ucraina să accepte un plan de pace considerat favorabil Moscovei la negocierile de la Geneva # Newsweek.ro
SUA au presat Ucraina să accepte propunerile sale de a pune capăt războiului cu Rusia în timpul nego...
08:20
Proces împotriva gigantului Damen Shipyards pentru presupuse încălcări ale sancțiunilor împotriva Rusiei # Newsweek.ro
Un proces împotriva celui mai mare constructor naval olandez, Damen Shipyards, a început luni în Ţăr...
08:00
Nu sunt bani de creșterea pensiilor și salariilor militarilor. Ministrul Apărării: Vom deveni forță regională # Newsweek.ro
Sutn mari probleme cu pensiile și salariile din MAI. Newsweek a scris, ieri, că nici măcar restanbțe...
08:00
Un cuplu a furat monedele de la parcometre în valoare de 1 milion de euro. Cum i-au prins polițiștii? # Newsweek.ro
Un angajat al oraşului Kempten, din sudul Germaniei, este acuzat că ar fi furat cel puţin 1 milion d...
08:00
Ministrul Sănătăţii introduce noi reguli pentru secţiile ATI şi personal dedicat monitorizării infecţiilor # Newsweek.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat luni seară că a supus dezbaterii publice un ordin...
07:50
Rusia continuă un război hibrid cu NATO până va avea noi divizii de tancuri T-90. Atunci va ataca direct # Newsweek.ro
Rusia ar putea fi pregătită să conteste din nou NATO la scurt timp după ce armele vor înceta, au ave...
07:50
AJet, noul operator low-cost al Turkish Airlines, intră pe piața din România cu prima sa rută # Newsweek.ro
O nouă companie aeriană low-cost va opera în România: AJet, subsidiară a Turkish Airlines, își va la...
07:40
Vrei o factură mult mai mică la căldură ? De ce nu trebuie să închizi centrala când pleci de acasă? # Newsweek.ro
Vrei o factură mult mai mică la căldură toamna asta? Setează centrala la o temperatură constantă și ...
07:30
Austria atrage străinii oferindu-le cazare gratuită. La ce job-uri pot aplica românii și câți bani iau? # Newsweek.ro
Austria se confruntă din nou cu o lipsă acută de personal la începutul sezonului de iarnă. Căutarea ...
07:20
EXCLUSIV General: Nu avioanele sunt soluția contra dronelor trimise de Rusia. „Radarele și artileria” # Newsweek.ro
Federația Rusă lansează tot mai des atacuri cu drone, în apropierea graniței cu România. Armata și a...
07:10
Horoscop 26 noiembrie. Luna în Vărsător aduce noroc la bani Săgetătorilor. Taurii primesc un sfat important # Newsweek.ro
Horoscop 26 noiembrie. Luna în Vărsător aduce noroc la bani Săgetătorilor. Taurii primesc un sfat im...
Acum 6 ore
06:40
Greu, la pensie! Un pensionar va plăti 3.100 lei taxe, în 2026, pentru mașina sa veche. Pe ce duc banii? # Newsweek.ro
O mașină veche banală, cu motor de maximum 1.5 litri și 100 de cai, ajunge un lux pentru un pensiona...
Acum 12 ore
22:10
Tanczos Barna: Pensiile magistraţiilor au termen-limită de modificare. Suntem în pericol să pierdem banii # Newsweek.ro
Vicepremierul Tanczos Barna spune că pensiile magistraţiilor au un termen-limită de modificare concr...
Acum 24 ore
21:40
CSAT a aprobat cererea României în cadrul mecanismului SAFE. Guvernul va trimite formularele # Newsweek.ro
CSAT a aprobat cererea României, în cadrul mecanismului SAFE. Guvernul va trimite formularele, până ...
21:40
Soț și soție aflați la pensie s-au aruncat de pe o stâncă pentru a muri împreună. Au lăsat un indiciu poliției # Newsweek.ro
Aflați al pensie, au trimis o scrisoare avocatului lor în care confirmau că intenționează să-și pună...
21:10
Preşedintele României, Nicuşor Dan, va prezenta în Parlament Strategia Naţională de Apărare a Ţării....
21:00
Cât de dăunătoare este vesela din bambus? Au fost găsite niște substanțe nocive, interzise de mult timp # Newsweek.ro
Un nou studiu ceh dezvăluie că substanțele nocive pot fi ascunse în vesela din bambus – chiar dacă a...
20:50
CSAT a decis că trebuie să ne pregătim pentru un război de amploare şi lungă durată, la frontieră. # Newsweek.ro
Consiliul Suprem de Apărare a Ţării (CSAT) a decis că trebuie să ne pregătim pentru un război de amp...
20:40
A apărut ordinea candidaţilor la funcţia de primar general al Capitalei. Cine e pe prima poziţie? # Newsweek.ro
A apărut ordinea candidaţilor la funcţia de primar general al Capitalei, validaţi de Biroul Electora...
20:20
VIDEO Operațiune NATO cu tancuri aproape de granița cu Rusia. M1 Abrams ajunge primul pe Flancul estic # Newsweek.ro
Competiția de blindate Iron Spear, desfășurată pe flancul nord-estic al NATO, reunește echipaje din ...
20:10
Nvidia, care este în prezent cea mai mare companie din lume, tocmai le-a spus tuturor că trebuie să ...
19:40
Cu cât sporește valoarea casei tale dacă ai panouri solare? Aproape că îți poți cumpăra o mașină # Newsweek.ro
O întrebare bună pe piața imobiliară - Cât sporește valoarea casei tale dacă ai panouri solare? De b...
19:20
Cum să scapi trandafirii în noiembrie de “boala petelor negre”. Frunzele netratate se îngălbenesc și cad # Newsweek.ro
În luna noiembrie, trandafirii sunt sensibili la "boala petelor negre", iar frunzele netratate se în...
19:10
Washingtonul: UE să reducă taxele la exporturile americane, înainte de a primi o scutire de taxe vamale # Newsweek.ro
Washingtonul spune că UE trebuie să reducă taxele la exporturile americane, înainte de a primi o scu...
19:00
Topul proiectelor private care reconstruiesc fața Iașului. Clasamentul primelor zece investiții, de un miliard # Newsweek.ro
Județul Iași se află în plin proces de transformare, cu investiții private majore care dau amploare ...
18:50
VIDEO Un interlop care și-a făcut permis auto pe numele David Beckham va schimba legile din New York # Newsweek.ro
Un interlop permis și-a făcut un permis auto la New York pe numele celebrului forbalist. A fost ares...
18:50
Salvatorul din Tudor Vladimirescu a murit la spital, după 6 luni de comă. A salvat de la înec o minoră # Newsweek.ro
Tânărul de 25 de ani care a sărit în râul Bahlui pentru a salva o fată de 16 ani și care se afla int...
18:50
Avion spion Global Hawk al SUA, monitorizare neobișnuită pe Flancul estic al NATO. Cu „ochii” pe România # Newsweek.ro
În dimineața de 24 noiembrie, un avion RQ-4B Global Hawk al Forțelor Aeriene ale Statelor Unite, car...
18:40
Cum să îți ții plantele în viață toamna pe balcon. Ai nevoie de apa fiartă de la o legumă din bucătărie # Newsweek.ro
În luna noiembrie, plantele de pe balcon au nevoie de o îngrijire specială. Folosind apa fiartă de l...
18:40
Iașul, motorul economic al Regiunii Nord-Est, lovit „în plex” de probleme. Numărul insolvențelor a crescut # Newsweek.ro
Regiunea Nord-Est rămâne una dintre zonele cele mai sensibile economic, însă datele centralizate de ...
18:30
VIDEO Mulți români nu plăteau chiria și întreținerea nici pe vremea lui Ceaușescu. Erau făcuți de râs la TV # Newsweek.ro
Un material video de arhivă, din 1967, arată că mulți români nu plăteau chiria și întreținerea la ti...
18:20
Fiul lui Tudorel Toader, acuzat că a hărțuit sexual două studente. Universitatea unde preda l-a suspendat # Newsweek.ro
Scandal la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Lectorul Alexandru Toader, fiul fostului mini...
18:20
Horoscop decembrie al iubirii și prieteniei. Pești - căldură, Săgetător, Taur - atașament, Leu - dramă # Newsweek.ro
Iubirea în decembrie este realistă, sobră, blândă, dar decisivă. Horoscop decembrie al iubirii și pr...
18:10
București, pe primul loc în topul european al zonelor cu cel mai mic risc de expunere la sărăcie # Newsweek.ro
În 2024, 16,2% dintre locuitorii UE (72,1 milioane de persoane) erau expuși riscului de sărăcie. Ace...
17:50
Croazierele câștigă teren în România. Sunt închiriate apartamente de lux la 22.000 €/noapte pe vapoare # Newsweek.ro
Marile linii de croazieră anunţă că numărul turiştilor români creşte în fiecare an, inclusiv al celo...
17:30
Umanizarea oncologiei, o necesitate. Specialiștii cer o abordare integrată a îngrijirii pacienților cu cancer # Newsweek.ro
Schimbarea modului în care sunt îngrijiţi pacienţii bolnavi de cancer, de la tratamentul izolat, axa...
17:20
Interzicerea cumului pensie cu salariu avizată de șeful SPP Pahonțu. El are 6.000€ salariu plus pensie miliară # Newsweek.ro
Guvernul Bolojan se străduiește să interzică cumulul pensiei cu salariul dar nu a găsit formula fina...
17:20
Planta unică în România descoperită pe malul Lacului Stânca-Costeşti. Trăiește doar pe stânci # Newsweek.ro
O plantă unică în România a fost descoperită pe malul Lacului Stânca- Costeşti din Botoşani. Astfel ...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.