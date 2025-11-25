Drona căzută în Republica Moldova nu avea explozibil? Pentru ce o foloseau rușii? Cele mai recente date

Newsweek.ro, 25 noiembrie 2025 14:20

Autoritățile din Republica Moldova spun că drona care a căzut pe casa paznicului unei livezi din Cuh...

Acum 5 minute
14:50
Modificare de impact la legea pensiilor. Ce categorii de pensionari pierd 2300 lei? Ministrul muncii anunță Newsweek.ro
Decizii greu de înțeles în guvern legate de pensii. Ministrul muncii mai schiombă o dată o preveder ...
14:50
Permis de mașină și motocicletă fără examen teoretic, pentru cei care au permise B1 și A1? Ce a votat Senatul Newsweek.ro
Românii care dețin permise de conducere pentru categoriile B1 și A1 vor putea să treacă la cateogori...
Acum 15 minute
14:40
Legea privind plata pensiilor private, declarată neconstituțională. CCR a a admis sesizările ICCJ și AUR Newsweek.ro
CCR a decis că legea privind plata pensiilor private este neconstituțională. Magistrații au admis se...
Acum o oră
14:20
14:20
Nouă tactică de invadare a Europei a producătorilor auto din China: Fac mașini fără taxe la Magna, în Austria Newsweek.ro
Dacă unii producători auto din China și-a făcut sau își vor face propriile uzine în Europa pentru a ...
14:20
Bolojan: Fiecare caz de femicid este o dramă socială. Cer instituțiilor să-și schimbe urgent abordarea Newsweek.ro
Ilie Bolojan, premierul României, a facă apel la schimbarea urgentă a abordării instituțiilor statul...
14:10
Programul Rabla pentru anul 2026 ar putea fi anulat. Anunțul Dianei Buzoianu Newsweek.ro
Programul Rabla pentru anul 2026 ar putea fi anulat. Anul acesta, programul Rabla pentru persoane fi...
Acum 2 ore
13:50
Grindină gigantică în Australia. 95.000 de locuințe din Queensland au rămas fără electricitate Newsweek.ro
95.000 de locuințe din statul australian Queensland au rămas fără electricitate după o devastatoare ...
13:50
Cu 5.000€ salariu, șeful Tribunalul București și 173 judecători resping tăierea pensiilor speciale Newsweek.ro
Tribunalul București a respins cu unanimitate de voturi propunerea guvernului de tăiere a pensiilor ...
13:30
Slujbe la Catedrala Naţională, de Sfântul Andrei şi de Ziua Naţională. Programul de vizitare Newsweek.ro
Patriarhia Română anunţă programul slujbelor la Catedrala Naţională, cu prilejul sărbătorii Sfântulu...
13:20
De ce a refuzat Nicușor Dan o funcție propusă de Emil Constantinescu pe vremea când era președinte? Newsweek.ro
Nicușor Dan a afirmat că fostul președinte Emil Constantinescu i-a propus la un moment dat o funcție...
13:10
George Simion se face de râs îndemnând românii: „Veniți la Mecca”, locul de pelerinaj al musulmanilor Newsweek.ro
George Simion, liderul extremiștilor AUR care se autoproclamă „ultraortodox”, a stârnit un nou val d...
13:00
Ivan: În momentul de faţă sunt 3 companii care şi-au manifestat intenţia de a achiziţiona Lukoil România Newsweek.ro
Trei companii şi-au manifestat intenţia de a achiziţiona activele Lukoil în România, atât rafinăria ...
Acum 4 ore
12:50
Moşteanu: Prezenţa generalului Donahue la Baza Kogălniceanu, un semnal foarte bun pentru România Newsweek.ro
Prezenţa generalului Christopher Donahue, comandantul Forţelor Terestre ale SUA în Europa şi Africa,...
12:30
NASA reduce zborurile cu capsula Starliner a grupului Boeing după misiunea cu probleme tehnice din 2024 Newsweek.ro
NASA a decis luni să reducă numărul misiunilor cu astronauţi prevăzute în contractul încheiat cu gru...
12:20
AmCham: Ne dorim investiţii, dar în acelaşi timp avem o politică fiscală care îndepărtează investitorii Newsweek.ro
România îşi doreşte investiţii, dar în acelaşi timp are o politică fiscală care îndepărtează investi...
12:10
Ministrul Apărării, despre drona văzută pe radare în Tulcea şi Galaţi: A căzut în Vaslui. Nu era înarmată Newsweek.ro
Drona văzută pe radare în cursul dimineţii de marţi, 25 noeimbrie, în zona judeţelor Tulcea şi Galaţ...
12:00
CCIR și Camera de Comerț a Republicii Moldova își consolidează parteneriatul economic bilateral Newsweek.ro
Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR), în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie a R...
11:50
Piața cripto s-a prăbușit cu sute de miliarde de dolari într-o lună. Bitcoin a scăzut cu peste 20% Newsweek.ro
Bitcoin a scăzut cu peste 20% în ultima lună, coborând pentru scurt timp sub nivelul de 84.000 de do...
11:40
Hackerii au furat planul secret al lui Putin prin care Rusia pregătește China să invadeze Taiwanul în 2027 Newsweek.ro
Documente scurse de hackerii din gruparea Black Moon arată că Rusia ar fi acceptat să antreneze și s...
11:30
600.000$ a plătit România în doar 2 zile ca să ridice avioane Eurofighter și F-16 contra dronelor lui Putin Newsweek.ro
Atacurile cu drone ale Rusiei în Ucraina în apropierea României sunt tot mai dese. Două nopți la rân...
11:30
România a tras frâna de mână autostrăzilor în 2025. Ajunge doar la 1.367 km. Ce se va întâmpla în 2026? Newsweek.ro
După ce a dat în trafic peste 200 km de autostradă anul trecut, România a tras frâna de mână în 2025...
11:20
Sărbătoare 26 noiembrie, Sfinții Cuvioși Alipie Stâlpnicul, Nicon și Stelian Paflagonul. Zi fără dezlegare Newsweek.ro
Sărbătoare 26 noiembrie. Miercuri, creștinii îi sărbătoresc pe Sfinții Cuvioși Alipie Stâlpnicul, Ni...
11:10
Planul de pace al lui Trump prin care Putin câștigă oricum. Ucraina, pusă la zid că se apără de invazia Rusiei Newsweek.ro
Planul de pace în 28 de puncte propus de președintele Trump pentru a opri războiul din Ucraina a dev...
11:00
Cu 100.000.000€ datorii, Poșta se joacă cu soarta a 2.400.000 pensii. Ce schimbări va face ministrul muncii? Newsweek.ro
Poșta Română este într-o situație critică cu 100.000.000 euro datorii. Poșta pune în pericol 2.400.0...
Acum 6 ore
10:50
13 cetățeni din Turcia și Maroc, ascunși într-un TIR cu piese metalice. Unde voiau să ajungă? Newsweek.ro
13 cetățeni din Turcia și Maroc, ascunși într-un camion de marfă, au fost descoperiți la intrarea în...
10:40
O dronă a căzut pe o casă în Republica Moldova. Incidentul, în timp ce o altă dronă survola cerul României Newsweek.ro
Autoritățile din Republica Moldova au anunțat că o dronă a căzut pe o casă și mai multe echipaje se ...
10:30
Noi descinderi la „fabrica de acte false pentru ruși” de la Suceava. 18 persoane, deja identificate Newsweek.ro
Mai multe percheziţii, inclusiv la instituţii publice, au loc marţi dimineaţă, în judeţul Suceava, î...
10:20
Escrocherie extremă pe WhatsApp. Un malware numit Sturnus îți citește mesajele chiar dacă sunt criptate Newsweek.ro
Experții în securitate cibernetică atrag atenția cu privire la un nou malware de pe Android care îți...
10:00
Guns N Roses lansează 2 noi piese, „Nothin” şi „Atlas”, și pornește într-un nou turneu. Când vine în Europa? Newsweek.ro
Legendara trupă rock Guns N Roses lansează 2 noi piese, „Nothin” şi „Atlas”, în decembrie 2025, și p...
10:00
Un cunoscut lanț de parfumerii, amenințat cu falimentul. Care e motivul? 140 de magazine ar putea fi închise. Newsweek.ro
Un cunoscut lanț de parfumerii este în declin. Compania ar putea închide cele 140 de magazine. 1.000...
09:40
Germania crește pensiile în ianuarie 2026. România rămâne cu una dintre cele mai mici pensii din UE Newsweek.ro
În timp ce Germania anunță o nouă creștere a pensiilor în ianuarie 2026, România rămâne în așteptare...
09:40
VIDEO Kievul, sub asediul rachetelor Kinjal și dronelor rusești. Capitala Ucrainei, zguduită de explozii Newsweek.ro
O serie de explozii a zguduit Kievul în noaptea de luni spre marți, după ce forțele aeriene au emis ...
09:30
Călin Georgescu, din nou la controlul judiciar. Dosarul în care e acuzat de extremism, încă fără verdict Newsweek.ro
Călin Georgescu, fostul candidat la prezidențiale susținut fățiș de Rusia, s-a prezentat din nou mar...
09:20
Transport gratuit pentru persoanele cu dizabilități: autobuz, metrou, tren, bani de carburant. Cum beneficiezi Newsweek.ro
Transport gratuit pentru persoanele cu dizabilități: autobuz, metrou, tren, bani de carburant. Cum b...
09:10
BREAKING Drone rusești, detectate în spațiul aerian al României. Eurofighter și F-16, ridicate la Galați Newsweek.ro
Forțele Aeriene ale României au ridicat de la sol aeronave Eurofighter Typhoon și F-16 după ce radar...
09:00
Meteo. Meteorologii anunță un decembrie blând. Unde va ploua? Prognoza pe următoarea lună Newsweek.ro
Temperaturile se vor situa peste cele specifice acestei perioade, până la jumătatea lui decembrie, a...
Acum 8 ore
08:40
Rusia acuză China că a „explodat” prețurile la componente militare: „Nu se comportă ca un aliat, ne jefuiesc” Newsweek.ro
Dependența economică și militară a Rusiei de China a devenit critică după sancțiunile occidentale, i...
08:40
SUA ar fi presat Ucraina să accepte un plan de pace considerat favorabil Moscovei la negocierile de la Geneva Newsweek.ro
SUA au presat Ucraina să accepte propunerile sale de a pune capăt războiului cu Rusia în timpul nego...
08:20
Proces împotriva gigantului Damen Shipyards pentru presupuse încălcări ale sancțiunilor împotriva Rusiei Newsweek.ro
Un proces împotriva celui mai mare constructor naval olandez, Damen Shipyards, a început luni în Ţăr...
08:00
Nu sunt bani de creșterea pensiilor și salariilor militarilor. Ministrul Apărării: Vom deveni forță regională Newsweek.ro
Sutn mari probleme cu pensiile și salariile din MAI. Newsweek a scris, ieri, că nici măcar restanbțe...
08:00
Un cuplu a furat monedele de la parcometre în valoare de 1 milion de euro. Cum i-au prins polițiștii? Newsweek.ro
Un angajat al oraşului Kempten, din sudul Germaniei, este acuzat că ar fi furat cel puţin 1 milion d...
08:00
Ministrul Sănătăţii introduce noi reguli pentru secţiile ATI şi personal dedicat monitorizării infecţiilor Newsweek.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat luni seară că a supus dezbaterii publice un ordin...
07:50
Rusia continuă un război hibrid cu NATO până va avea noi divizii de tancuri T-90. Atunci va ataca direct Newsweek.ro
Rusia ar putea fi pregătită să conteste din nou NATO la scurt timp după ce armele vor înceta, au ave...
07:50
AJet, noul operator low-cost al Turkish Airlines, intră pe piața din România cu prima sa rută Newsweek.ro
O nouă companie aeriană low-cost va opera în România: AJet, subsidiară a Turkish Airlines, își va la...
07:40
Vrei o factură mult mai mică la căldură ? De ce nu trebuie să închizi centrala când pleci de acasă? Newsweek.ro
Vrei o factură mult mai mică la căldură toamna asta? Setează centrala la o temperatură constantă și ...
07:30
Austria atrage străinii oferindu-le cazare gratuită. La ce job-uri pot aplica românii și câți bani iau? Newsweek.ro
Austria se confruntă din nou cu o lipsă acută de personal la începutul sezonului de iarnă. Căutarea ...
07:20
EXCLUSIV General: Nu avioanele sunt soluția contra dronelor trimise de Rusia. „Radarele și artileria” Newsweek.ro
Federația Rusă lansează tot mai des atacuri cu drone, în apropierea graniței cu România. Armata și a...
07:10
Horoscop 26 noiembrie. Luna în Vărsător aduce noroc la bani Săgetătorilor. Taurii primesc un sfat important Newsweek.ro
Horoscop 26 noiembrie. Luna în Vărsător aduce noroc la bani Săgetătorilor. Taurii primesc un sfat im...
Acum 12 ore
06:40
Greu, la pensie! Un pensionar va plăti 3.100 lei taxe, în 2026, pentru mașina sa veche. Pe ce duc banii? Newsweek.ro
O mașină veche banală, cu motor de maximum 1.5 litri și 100 de cai, ajunge un lux pentru un pensiona...
