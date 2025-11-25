Cronica dimineții – 25.11.2025
Jurnal de Vrancea, 25 noiembrie 2025 08:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: 1. Anul trecut, 16,2% din populația Uniunii Europene, adică 72,1 milioane de oameni, era expusă riscului de sărăcie. Este același procent ca în 2023. 28 de regiuni au înregistrat rate sub 10%. Regiunea românească București–Ilfov a avut cea mai mică rată a persoanelor expuse riscului de sărăcie (3,7%) din toată Uniunea Europeană, urmată de regiunea […] Articolul Cronica dimineții – 25.11.2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
• • •
Acum 30 minute
08:20
Acum 12 ore
00:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: ♈ Berbec Ai o energie aparte azi și reușești să finalizezi ceva ce amâni de mult. Evită impulsivitatea în discuțiile cu cei apropiați. ♉ Taur Zi potrivită pentru organizare și claritate. Financiar, apar mici șanse de câștig sau un pont util. ♊ Gemeni Comunicarea este punctul tău forte acum. Primești un mesaj sau o veste […] Articolul Horoscopul zilei de 25 noiembrie 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
24 noiembrie 2025
23:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Vrei un loc de muncă bine plătit în construcții? Obține calificarea de mașinist la mașini pentru terasamente și devino specialist în operarea buldoexcavatoarelor și altor utilaje grele. De ce să alegi acest curs? Certificat acreditat – recunoscut în România și UE, eliberat de Profesional New Consult Formare profesională completă pentru operarea buldoexcavatoarelor, buldozerelor, încărcătoarelor frontale, […] Articolul Curs mașinist mașini terasamente (Buldoexcavatorist) în Focșani apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Acum 24 ore
19:00
Ministerul Educaţiei a pus în dezbatere publică programele şcolare aferente noilor planuri-cadru pentru liceu # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Ministerul Educaţiei şi Cercetării anunţă lansarea în proces de transparență decizională a programelor şcolare asociate disciplinelor prevăzute în planurile-cadru pentru invatamantul liceal, aprobate prin Ordinul de ministru nr. 4.530/2025, ca anexe la ordinul ministrului educaţiei şi cercetării prin care acestea vor fi aprobate Interval alocat acestei etape: 24 noiembrie – 12 decembrie 2025. ”Astfel, începând […] Articolul Ministerul Educaţiei a pus în dezbatere publică programele şcolare aferente noilor planuri-cadru pentru liceu apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
18:30
Cum să ne ferim de „capcanele” AI. Poliția Română avertizează asupra creșterii numărului de înșelătorii cu deepfake-uri # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Într-un comunicat, Poliția Română avertizează asupra unor persoane care se prezintă în mod fals drept reprezentanți ai instituției și încearcă să inducă în eroare populația, folosind tehnici de tip deepfake. „Deepfake-urile (videoclipuri false create cu AI) şi imaginile generate artificial au devenit instrumentele preferate ale autorilor infracţiunilor din domeniul criminalităţii informatice, promovate masiv pe reţelele […] Articolul Cum să ne ferim de „capcanele” AI. Poliția Română avertizează asupra creșterii numărului de înșelătorii cu deepfake-uri apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
18:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: O explozie, urmată de incendiu, s-a produs, luni după-amiază, într-un apartament din localitatea Însurăţei, judeţul Brăila, focul cuprinzând două apartamente. Primele informaţii arată că nu sunt persoane rănite. Cauza probabilă a exploziei urmate de incendiu o reprezintă acumularea de gaze provenite de la o butelie care alimenta centrala termică a apartamentului, a anunţat ISU Brăila. […] Articolul Explozie într-un bloc, provocată de o butelie care alimenta o centrală termică apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
16:50
Lucrările de modernizare a drumurilor județene avansează: verificări în teren pe DJ 204E și DJ 204G # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Președintele Consiliului Județean Vrancea, Nicușor Halici, a efectuat astăzi o vizită de lucru pe două dintre cele mai importante șantiere rutiere ale județului, pentru a verifica stadiul lucrărilor și modul în care acestea sunt implementate. Pe DJ 204E Mirceștii Noi – Ciușlea – Străjescu – Doaga – DN 24 (18 km), lucrările avansează într-un ritm […] Articolul Lucrările de modernizare a drumurilor județene avansează: verificări în teren pe DJ 204E și DJ 204G apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
16:50
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În perioada 22 – 23 noiembrie a.c., polițiștii din cadrul Secției 1 Poliție Rurală Golești și Secției 6 Poliție Rurală Nănești, împreună cu efective ale Serviciului de Ordine Publică, Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, Serviciului pentru Acțiuni Speciale, Biroului Rutier și jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Vrancea, au desfășurat o amplă acțiune […] Articolul Zeci de mii de lei – amenzi în urma unor razii în mai multe comune din Vrancea apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
16:30
Trei bărbați din Focșani și unul din Păunești sunt cercetați de autorități după ce și-au lovit consoartele # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Focșani și Secției 4 Poliție Rurală Adjud efectuează cercetări în cadrul a patru dosare penale, în care au fost emise ordine de protecție provizorii pe numele a patru bărbați care s-ar fi manifestat agresiv față de partenerele lor. La data de 21 noiembrie a.c., în jurul orei 21:30, polițiștii Poliției […] Articolul Trei bărbați din Focșani și unul din Păunești sunt cercetați de autorități după ce și-au lovit consoartele apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
16:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Inițial, acesta nu a vrut să oprească la semnalele polițiștilor În după-amiaza zilei de 23 noiembrie, liniștea de pe DN2 E85, în localitatea Haret, a fost tulburată de un autoturism care a trecut în viteză, acul vitezometrului indicând 108 km/h. Polițiștii Serviciului Rutier au efectuat imediat semnalul regulamentar de oprire, însă șoferul, un bărbat de […] Articolul Dosar penal pentru un șofer de camion prins la volan cu permisul suspendat! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:30
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Jandarmii vrânceni au desfășurat activități preventiv-educative la Liceul Tehnologic „G.G. Longinescu” din Focșani și la Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau”, la care au participat aproximativ 300 de elevi și cadre didactice. Scopul acestor acțiuni a fost creșterea gradului de informare a tinerilor cu privire la prevenirea și combaterea faptelor antisociale în mediul școlar, promovarea unei conduite […] Articolul Jandarmii vrânceni, activități preventiv-educative în liceele din Focșani apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Primăria Focșani a deschis procedura de atribuire pentru 28 de autorizații taxi disponibile pe raza municipiului. Numerele de ordine puse la dispoziție sunt: 169, 170, 172, 176, 178, 181, 197, 213, 216, 228, 229, 252, 260, 294, 295, 296, 320, 344, 354, 389, 395, 417, 424, 426, 428, 477, 491 și 492. Cererile pot fi […] Articolul Aproape 30 de autorizații de taxi vor fi eliberate de Primăria Focșani apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:10
Proiect de lege: tăierea și distrugerea arborilor din spațiile verzi ale orașelor ar putea fi pedepsită cu închisoarea! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Ministerul Mediului a publicat un proiect de ordonanță de urgență care schimbă radical modul în care sunt protejați arborii din spațiile verzi. Tăierea, distrugerea sau degradarea lor fără drept ar urma să fie încadrate ca infracțiuni penale. Proiectul stabilește pedepse cu închisoarea între șase luni și trei ani. Potrivit ministerului, măsura vine după un val […] Articolul Proiect de lege: tăierea și distrugerea arborilor din spațiile verzi ale orașelor ar putea fi pedepsită cu închisoarea! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:50
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În perioada 17 – 23 noiembrie 2025, polițiștii rutieri din județul Vrancea au derulat acțiunea „TRUCK & BUS”, privind respectarea normelor rutiere de operatorii de transport rutier și conducătorii de autovehicule destinate transportului public de persoane și mărfuri. Controalele, derulate pe drumurile din județ la 670 de vehicule de transport marfă, au vizat respectarea timpilor […] Articolul Sute de sancțiuni în urma operațiunii Truck & Bus pe raza județului Vrancea apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:10
Consumatorii primesc protecție sporită. Comercianții riscă amenzi de până la 25.000 de lei dacă nu înlocuiesc produsele neconforme # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Președintele Nicușor Dan a anunțat că a promulgat legea care îi obligă pe comercianți să înlocuiască produsele achiziționate atunci când cumpărătorul constată o neconformitate în cel mult 30 de zile de la cumpărare. Nerespectarea acestei obligații va fi sancționată cu amenzi cuprinse între 5.000 și 25.000 de lei. În mesajul publicat duminică pe Facebook, șeful […] Articolul Consumatorii primesc protecție sporită. Comercianții riscă amenzi de până la 25.000 de lei dacă nu înlocuiesc produsele neconforme apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:30
Muzeul Vrancei, reprezentat la un simpozion național dedicat biologiei și dezvoltării durabile # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Muzeografa Elvira Macovei a reprezentat Muzeul Vrancei la Simpozionul Științific „Biologia și Dezvoltarea Durabilă”, organizat în perioada 19–21 noiembrie 2025 la Complexul Muzeal de Științele Naturii „Ion Borcea” din Bacău. În cadrul evenimentului, aceasta a prezentat lucrarea „Prezentarea expoziției – Viețuitoare și medii de viață de la Muzeul Orășenesc Adjud”, un material care pune în […] Articolul Muzeul Vrancei, reprezentat la un simpozion național dedicat biologiei și dezvoltării durabile apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:20
Polițiștii locali ar putea primi atribuții extinse. Noul proiect, în dezbatere publică # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Ministerul Afacerilor Interne a pus în dezbatere publică un nou proiect de lege care ar urma să extindă considerabil atribuțiile polițiștilor locali. Dacă proiectul va fi aprobat, aceștia vor putea opri vehicule pentru verificări și vor avea dreptul să solicite actele mașinii, permisul de conducere și documentele de proveniență pentru mărfurile transportate. Pentru șoferi, obligațiile […] Articolul Polițiștii locali ar putea primi atribuții extinse. Noul proiect, în dezbatere publică apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Weekend aglomerat pentru pompierii militari ai ISI Vrancea, care au intervenit la mai bine de 40 de intervenții, fie că a fost vorba de incendii, acordarea de sprijin persoanelor aflate în dificultate ori alte evenimente care au avut loc în județul nostru. Astfel, pe parcursul zilelor de sâmbătă și duminică, pompierii intervenit de 11 ori […] Articolul Pompierii vrânceni – peste 40 de intervenții la sfârșitul săptămânii trecute apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:40
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: 1. În cele trei luni (iulie, august, septembrie) de după preluarea mandatului de către premierul Ilie Bolojan, numărul angajaților din domeniul public a scăzut cu aproximativ 40.000, de la 1.305.595 de posturi în lunii iunie, la 1.264.845 în septembrie. (Cotidianul) 2. Dobânzile la titlurile de stat pe 10 ani au coborât sub 7% nu din […] Articolul Cronica dimineții – 24.11.2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Ieri
00:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: ♈ Berbec Astăzi ai parte de o energie proaspătă, perfectă pentru a lua inițiative. O discuție clarificatoare îți poate rezolva o problemă care te macină. Spre seară, apare o oportunitate financiară interesantă. ♉ Taur Ai nevoie de stabilitate și de confort, iar ziua de azi ți le poate aduce. Un gest frumos din partea cuiva […] Articolul Horoscopul zilei de 24 noiembrie 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
23 noiembrie 2025
11:50
ULTIMA ORĂ! Șofer rănit GRAV în urma unui accident rutier produs pe strada Măgura din Focșani # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Astăzi, în jurul orei 10:50, dispeceratul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea a fost sesizat cu privire la producerea unui eveniment rutier pe strada Măgura din municipiul Focșani. Din primele verificări a rezultat faptul că un autoturism a părăsit partea carosabilă și a lovit o țeavă de alimentare cu gaze. Conducătorul auto a fost preluat în […] Articolul ULTIMA ORĂ! Șofer rănit GRAV în urma unui accident rutier produs pe strada Măgura din Focșani apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:20
Spitalul Municipal Adjud organizează o nouă acțiune de donare de sânge, pe 26 noiembrie # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Spitalul Municipal Adjud anunță organizarea unei noi campanii de donare de sânge, care va avea loc pe 26 noiembrie, în incinta unității medicale. Autoritățile sanitare îi îndeamnă pe locuitorii din Adjud și localitățile învecinate să participe la această acțiune, vitală pentru pacienții aflați în situații critice. Reprezentanții spitalului subliniază importanța gestului de solidaritate pe care […] Articolul Spitalul Municipal Adjud organizează o nouă acțiune de donare de sânge, pe 26 noiembrie apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
09:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: 1. După ani de creștere economică solidă, România a reușit să reducă rata sărăciei relative la 19% în 2024, cel mai scăzut nivel din ultimul deceniu, arată datele Institutului Național de Statistică, publicate zilele trecute. Cu toate acestea, peste 3,6 milioane de români trăiesc încă sub pragul de sărăcie, iar diferențele între regiuni și categorii […] Articolul Cronica dimineții – 23.11.2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Mai mult de 2 zile în urmă
08:00
VIDEO: Autostrada A7 avansează rapid: 90% stadiu fizic pe lotul Domnești Târg – Răcăciuni. Primii 17 km, pregătiți pentru deschidere până la Adjud # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Lucrările pe cei 38,78 kilometri ai Autostrăzii A7 dintre Domnești Târg și Răcăciuni înaintează într-un ritm accelerat, potrivit informațiilor transmise de Cristian Pistol, directorul general al CNAIR. Constructorul român UMB Spedition este mobilizat masiv în teren, cu 1.500 de muncitori și 600 de utilaje, desfășurând simultan operațiuni pe toate fronturile de lucru. Printre lucrările aflate […] Articolul VIDEO: Autostrada A7 avansează rapid: 90% stadiu fizic pe lotul Domnești Târg – Răcăciuni. Primii 17 km, pregătiți pentru deschidere până la Adjud apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
07:50
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Stilul scandinav este popular, iar dacă ai de amenajat un living, acesta îți poate fi ce ai nevoie pentru a obține un spațiu aerisit. Oferă senzația de curat, de “acasă” și este bazat pe funcționalitate. Dacă simți că e ce ai nevoie, nu te gândi că înseamnă doar mobilier alb și o pătură gri aruncată […] Articolul Cum să mobilezi un living în stil scandinav apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
00:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: ♈ Berbec Astăzi îți regăsești energia și motivația. O discuție cu cineva apropiat îți poate deschide o perspectivă nouă. În plan financiar, apare o idee interesantă pe care merită să o notezi. ♉ Taur Zi potrivită pentru stabilitate și ordine. Ai șansa de a rezolva un aspect care te apasă de ceva timp. În dragoste, […] Articolul Horoscopul zilei de 23 noiembrie 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
22 noiembrie 2025
08:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: 1. Premierul Ilie Bolojan a declarat că este nevoie ca Guvernul să limiteze pensionarea anticipată pentru toate categoriile şi că, în acest sens, se lucrează la diferite ipoteze de lucru. „Dacă pachetul pentru pensiile magistraţilor va trece, el poate să fie o bază de lucru şi pentru celelalte categorii”. (Digi24) 2. Candidatul USR pentru Primăria […] Articolul Cronica dimineții – 22.11.2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
06:00
FOTO! O jumătate de secol de iubire: Primăria Homocea a sărbătorit cuplurile longevive # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Vineri, la Primăria Homocea, a avut loc un eveniment încărcat de emoție și respect, dedicat celor care au reușit să transforme timpul în cel mai frumos martor al dragostei lor. Cuplurile care au împlinit 50 de ani de căsătorie – o jumătate de secol petrecut umăr la umăr – au fost celebrate pentru devotamentul, răbdarea […] Articolul FOTO! O jumătate de secol de iubire: Primăria Homocea a sărbătorit cuplurile longevive apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
05:50
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Firmă profesională caută un electrician calificat și dedicat pentru a se alătura echipei noastre dinamice. Oferim un mediu de lucru profesionist și oportunități de dezvoltare într-un domeniu esențial. Post disponibil: Electrician (Muncitor calificat) Locație: Focșani Tipul de angajare: [Perioadă nedeterminată / determinată / full-time / part-time] Responsabilități principale: Executarea lucrărilor de instalații electrice (rezidențiale, comerciale sau industriale, […] Articolul ANUNȚ de angajare: firmă profesională caută electrician apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
05:20
VIDEO! Accident rutier în Focșani: o fetiță și tatăl ei, răniți în urma coliziunii dintre două autoturisme # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Evenimentul rutier s-a produs vineri seara, în jurul orei 21:30, la sensul giratoriu improvizat de la intrarea în Cartierul ANL Sud. Conform Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea impactul s-a produs între două autoturisme, pe fondul neacordării de prioritate. În urma coliziunii, o minoră de 8 ani și tatăl acesteia, în vârstă de 38 de ani, […] Articolul VIDEO! Accident rutier în Focșani: o fetiță și tatăl ei, răniți în urma coliziunii dintre două autoturisme apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
05:20
FOTBAL: CSM Adjud 1946, învinsă dramatic la Iași după o repriză jucată în inferioritate numerică # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: CSM Adjud 1946 a cedat vineri, 21 noiembrie, pe terenul celor de la ACS USV Iași, într-un meci contând pentru etapa a XIV-a a Ligii a III-a, Seria 1. Deși echipa pregătită de Adrian Toma a avut o evoluție solidă și a condus la pauză, adjudenii au părăsit terenul fără puncte, după o revenire spectaculoasă […] Articolul FOTBAL: CSM Adjud 1946, învinsă dramatic la Iași după o repriză jucată în inferioritate numerică apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
00:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: ♈ Berbec Ziua îți aduce energie mentală crescută. Poți finaliza o sarcină amânată sau poți lua o decizie curajoasă. Evită impulsivitatea în discuții. ♉ Taur Concentrează-te pe stabilitate. Apar șanse financiare discrete, dar importante. În dragoste, cineva îți apreciază sinceritatea. ♊ Gemeni Comunicarea este cheia succesului astăzi. O conversație neașteptată poate deschide oportunități noi. Nu […] Articolul Horoscopul zilei de 22 noiembrie 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
21 noiembrie 2025
20:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Premierul Ilie Bolojan a afirmat, vineri, că proiectul referitor la interzicerea cumulului pensiei cu salariul de la stat ar urma să vizeze pensiile necontributive şi a explicat că i se pare anormal ca o persoană să se pensioneze la 48 de ani, pentru că a avut o muncă agasantă şi a doua zi să se […] Articolul Proiectul care interzice cumulul pensie-salariu la stat va fi finalizat luni apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
18:10
Ce spune Bolojan despre creșterea impozitelor pe proprietăți. Când va intra măsura în vigoare # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, despre creşterea impozitelor pe proprietaţi la persoanele fizice, de la începutul anului viitor, că era necesară această măsură, pentru că era un angajament al României, încă de anii trecuţi, pentru că ponderea acestor impozite în PIB, era mult mai mică decât media UE. ”Această creştere era necesară, era un […] Articolul Ce spune Bolojan despre creșterea impozitelor pe proprietăți. Când va intra măsura în vigoare apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
17:30
Consiliul Județean Vrancea, gazda celei de-a patra ediții a Simpozionului național „Premise științifice, inovație și creativitate în domeniul educație fizică și sport” # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Consiliul Județean Vrancea a fost astăzi gazda celei de-a patra ediții a Simpozionului național „Premise științifice, inovație și creativitate în domeniul educație fizică și sport”, organizat de Asociația Profesorilor de Educație Fizică și Sport Vrancea și Inspectoratul Școlar Vrancea în cadrul proiectului „Vrancea în mișcare – educație prin sport”, susținut și finanțat de Consiliul Județean […] Articolul Consiliul Județean Vrancea, gazda celei de-a patra ediții a Simpozionului național „Premise științifice, inovație și creativitate în domeniul educație fizică și sport” apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:40
Bărbat din Jariștea, condamnat la aproape 7 ani de închisoare pentru act sexual cu un minor # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Polițiștii din Odobești au pus joi (20 noiembrie) în aplicare un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea. Este vorba despre un bărbat în vârstă de 59 de ani, din Jariștea, care a fost condamnat de magistrații Judecătoriei Focșani la 5 ani și 6 luni de închisoare pentru act sexual cu un minor, în formă […] Articolul Bărbat din Jariștea, condamnat la aproape 7 ani de închisoare pentru act sexual cu un minor apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:10
Incendiu la o casă din Vulturu! Pompierii acționează pentru stingerea flăcărilor # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În jurul orei 11.30, a fost anunțat prin 112 un incendiu care a izbucnit la o casă din comuna Vulturu. La locul incidentului s-au deplasat trei echipaje ale ISU Vrancea cu două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD, acestea primind la locație sprijinul pompierilor voluntari ai SVSU din localitate. Potrivit pompierilor, incendiul este localizat […] Articolul Incendiu la o casă din Vulturu! Pompierii acționează pentru stingerea flăcărilor apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:40
Dat afară din partid anul trecut, Daniel Nistoroiu (AUR Vrancea) este repus în drepturi de instanță # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Un membru al AUR Focșani, Daniel Nistoroiu, ales consilier local la scrutinul din 9 iunie, a fost exclus din partid la sfârșitul anului trecut pentru „insubordonare”. El acuzase conducerea AUR Vrancea că ar fi ajuns la o înțelegere cu PSD și că ar face, deja, jocurile acestui partid, subordonând partidul (AUR) intereselor social-democraților. El a […] Articolul Dat afară din partid anul trecut, Daniel Nistoroiu (AUR Vrancea) este repus în drepturi de instanță apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:10
Gramatică șubredă în proiectul Ministerului Educației. Trei greșeli într-o singură propoziție! Ce spune ministrul David # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Aflat joi în vizită la Oradea, ministrul Educației s-a trezit în fața unei situații extrem de jenante. În cadrul unei conferințe de presă, ziariștii de la Bihoreanul i-au pus în față lui Daniel David o pagină pe care era printat un Ordin al ministrului, luat de pe site-ul oficial al ministerului, care prezenta mai multe […] Articolul Gramatică șubredă în proiectul Ministerului Educației. Trei greșeli într-o singură propoziție! Ce spune ministrul David apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Vrancea anunță un număr de 277 locuri de muncă vacante pe raza județului, pentru mijlocul lunii noiembrie. Oferta vine în sprijinul celor care sunt în căutarea unui serviciu, fie că vorbim de muncitori necalificați, fie de specialiști cu studii superioare. Potrivit datelor transmise de AJOFM, cele mai […] Articolul Aproape 300 de locuri de muncă vacante în baza de date a AJOFM Vrancea apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
00:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: ♈ Berbec Zi excelentă pentru inițiative curajoase. Ai energie și claritate, iar o veste bună îți poate confirma că ești pe drumul cel bun. Evită impulsivitatea în discuțiile cu apropiații. ♉ Taur Ai nevoie de stabilitate, dar ziua te împinge să faci o schimbare mică în rutină. Financiar, pot apărea oportunități discrete. În relații, ești […] Articolul Horoscopul zilei de 21 noiembrie 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
20 noiembrie 2025
20:30
VIDEO Premieră națională! Focșani testează un sistem AI de monitorizare a traficului # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Intersecția de la Teatru a devenit terenul unui experiment care ar putea schimba modul în care se gestionează traficul în orașele din România. Primăria Focșani a anunțat testarea unui sistem de monitorizare bazat pe inteligență artificială, dezvoltat de aceeași companie care a implementat și actualul sistem integrat de management al traficului. Noua tehnologie nu doar […] Articolul VIDEO Premieră națională! Focșani testează un sistem AI de monitorizare a traficului apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:40
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Accidentul rutier a avut loc joi după-amiază, pe DN 11A ,în satul Lespezi din comuna Homocea. În incidentul rutier au fost implicate două autoturisme, dintre care unul de taximetrie. Din informațiile noastre, în urma impactului au rezultat două victime, conștiente și neîncarcerate. La fața locului s-au deplasat și două ambulanțe ale SAJ Vrancea. Deocamdată autoritățile […] Articolul ULTIMA ORĂ Mașină de taxi implicată într-un accident la Homocea! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:10
Un curier riscă să ajungă după gratii pentru delapidare! El și-ar fi însușit contravaloarea a mai multor colete cu plată ramburs # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Curierul, un bărbat de 27 de ani din Bacău, ar fi încasat fără drept sume de bani reprezentând contravaloarea a 44 de colete cu plată ramburs, pe care nu le-ar fi predat la casieria firmei de curierat unde lucra. Mai mult, el a păstrat și un telefon mobil care trebuia returnat expeditorului. „Prejudiciul cauzat a […] Articolul Un curier riscă să ajungă după gratii pentru delapidare! El și-ar fi însușit contravaloarea a mai multor colete cu plată ramburs apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:30
Zeci de sancțiuni și confiscări de material lemnos în urma controalelor efectuate de Garda Forestieră Focșani # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Pe parcursul lunii octombrie, încolaborare cu poliția, Garda Forestieră Focșani a efectuat 77 de controale cu privire la respectarea regimului silvic au rezultat următoarele, în urma acestor acțiuni aplicând 39 de sancțiuni contravenționale cu o valoare totală de 140.000 lei. De asemenea, organele de control au confiscat materiale lemnoase cu un volum de 625,36 mc, […] Articolul Zeci de sancțiuni și confiscări de material lemnos în urma controalelor efectuate de Garda Forestieră Focșani apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Comuna Vulturu intră pe harta marilor investiții în energie regenerabilă. Primăria a anunțat eliberarea autorizației de construire pentru dezvoltarea unei centrale electrice eoliene care va schimba profilul energetic al zonei. Proiectul acoperă instalarea a 20 de turbine eoliene, fiecare cu o putere cuprinsă între 6,2 și 7,2 MW. Turbinele vor avea înălțimi între 200 și […] Articolul Primăria Vulturu anunță lansarea unui proiect eolian de amploare apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:40
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Un accident rutier s-a produs joi, în jurul orei 11.30, pe raza comunei Pufești, între Domnești și Adjud (DN2). Șoferul unui autovehicul a pierdut controlul volanului, probabil din cauza neadaptării vitezei la condițiile de drum, și s-a răsturnat în afara părții carosabile. Din fericire nu a fost rănit, însă mașina a suferit daune serioase. Articolul Mașină răsturnată la Domnești apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Pe parcursul lunii octombrie, pompierii vrânceni au îndeplinit 524 de misiuni, acest lucru însemnând stingerea incendiilor, acordarea primului ajutor calificat, descarcerarea, salvarea persoanelor și animalelor aflate în pericol sau asanarea terenurilor de muniție rămasă neexplodată din cele două războaie mondiale. Potrivit unui raport ISU, echipajele SMURD au intervenit pentru acordarea primului ajutor calificat și transportarea […] Articolul Sute de intervenții ale pompierilor vrânceni în luna octombrie apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:30
Profesor de religie demis după ce a trimis mesaje deocheate unei eleve minore, pe Whatsapp # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Un profesor de religie din județul Buzău a fost demis din funcția de director adjunct după ce a fost acuzat că i-ar fi trimis unei eleve de 14 ani mesaje cu conținut sexual. Bărbatul, în vârstă de 37 de ani, este și consilier local în comuna Săgeata. Procurorii au deschis un dosar penal in rem […] Articolul Profesor de religie demis după ce a trimis mesaje deocheate unei eleve minore, pe Whatsapp apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:50
A murit medicul ginecolog Neculai Stan, regretat membru al comunității din Adjud # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Comunitatea din Adjud este în doliu după dispariția medicului ginecolog Neculai Stan, un profesionist respectat și un om care a lăsat o amprentă puternică în viețile celor pe care i-a ajutat. Timp de zeci de ani, dr. Stan a fost un sprijin pentru pacienți, un coleg de nădejde și un model de conduită profesională. Vestea […] Articolul A murit medicul ginecolog Neculai Stan, regretat membru al comunității din Adjud apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
