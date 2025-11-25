Atacuri rusești la granița României: mesaje Ro-Alert în Galați / Au fost ridicate două avioane F – 16
G4Media, 25 noiembrie 2025 08:50
ISU Galați anunță că s-au emis două mesaje Ro-Alert în județul Galați, existând semnale privind prezența unor drone. ”În această dimineață, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis un mesaj RO-ALERT pentru județul Galați, primul pentru zona de est, iar al 2-lea pentru întreg județul. Alertele au fost emise după o informare a SMFA […] © G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 5 minute
09:10
Un judecător federal respinge acuzaţiile împotriva fostului şef al FBI, James Comey, demis de Trump după ce a investigat interferenţa Rusiei în alegerile americane din 2016 # G4Media
Un tribunal federal din SUA a respins luni acuzaţiile împotriva fostului director al FBI James Comey, un critic fervent al preşedintelui american Donald Trump, argumentând că procurorul care s-a ocupat de caz nu ar fi trebuit să fie numit de Departamentul de Justiţie american, informează DPA, preluată de Agerpres. Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, […] © G4Media.ro.
09:10
BERD, raport pentru Europa: Îmbătrânirea populaţiei este „o bombă cu ceas” pentru creşterea PIB-ului / ”Fostele ţări comuniste îmbătrânesc înainte de a se îmbogăţi” # G4Media
Ţările trebuie să acţioneze acum pentru a împiedica schimbările demografice să le afecteze perspectivele economice pe termen lung, a avertizat Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) într-un raport semestrial publicat marţi, transmite Agerpres, care citează Reuters. Raportul arată că îmbătrânirea populaţiei a început deja să afecteze creşterea economică în unele state, dar şi că […] © G4Media.ro.
Acum 30 minute
08:50
Administraţia Trump revocă protecția temporară pentru cetățenii birmanezi / Atrocitățile și violențele continuă însă în Myanmar, atrag atenția organizațiile civice # G4Media
Administraţia preşedintelui american Donald Trump a anunţat luni revocarea statutului de protecţie temporară (TPS) pentru cetăţenii birmanezi, considerând că situaţia din ţara lor s-a „îmbunătăţit”, aproximativ 4.000 de persoane putând fi astfel deportate din Statele Unite în lunile următoare, notează AFP. Armata birmaneză, care a preluat puterea în 2021 declanşând un război civil, prezintă alegerile […] © G4Media.ro.
08:50
Insula câinilor din Oceanul Indian, de unde provine rasa Coton de Tulear, câinele regal cu blană de bumbac. Cum au ajuns animalele să populeze această destinație de vacanță # G4Media
Câinele a fost primul animal domesticit. Acest animal a făcut parte din mediul nostru chiar înainte de inventarea agriculturii și a oricărei alte activități de creștere a animalelor. În antichitate, câinele era singurul animal domestic care însoțea oamenii pe fiecare continent. © G4Media.ro.
08:50
Atacuri rusești la granița României: mesaje Ro-Alert în Galați / Au fost ridicate două avioane F – 16 # G4Media
ISU Galați anunță că s-au emis două mesaje Ro-Alert în județul Galați, existând semnale privind prezența unor drone. ”În această dimineață, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis un mesaj RO-ALERT pentru județul Galați, primul pentru zona de est, iar al 2-lea pentru întreg județul. Alertele au fost emise după o informare a SMFA […] © G4Media.ro.
08:50
Chelsea vs FC Barcelona este capul de afiș al zilei de marți, 25 noiembrie, din Champions League. Tot astăzi vor evolua și alte nume importante de pe Bătrânul Continent precum Manchester City, Dortmund sau Juventus. De la ora 19:45 Ajax – Benfica / Digi 1, Prima Sport 1 Galatasaray – Union Saint Gilloise / Digi […] © G4Media.ro.
Acum o oră
08:30
Netflix anulează trei seriale la scurt timp după anunțul privind anularea unei alte comedii, semnalând o schimbare strategică înaintea grilei din 2026. © G4Media.ro.
08:30
Dronele ucrainene lovesc puternic Crimeea / Un elicopter Ka-27 și patru radare rusești, distruse într-o singură noapte # G4Media
Ucraina a reușit una dintre cele mai importante lovituri din ultimele luni asupra pozițiilor ruse din Crimeea ocupată. Serviciul de Informații pentru Apărare (GUR) a anunțat că,unitățile speciale Prymary, cunoscute și sub numele de Ghosts, au folosit drone kamikaze pentru a distruge un elicopter naval Ka-27 și patru radare-cheie care alimentau apărarea antiaeriană a peninsulei, […] © G4Media.ro.
08:30
Nouă copii au murit, în Afganistan, în noaptea de luni spre marți, după atacuri aeriene pakistaneze, susține guvernul taliban # G4Media
Cel puţin 10 persoane, printre care nouă copii, şi-au pierdut viaţa în cursul nopţii de luni spre marţi în urma atacurilor aeriene pakistaneze asupra Afganistanului, a anunţat purtătorul de cuvânt al guvernului taliban, pe fondul tensiunilor aprinse dintre cei doi vecini, relatează AFP. „Noaptea trecută, în jurul miezului nopţii (…) în provincia Khost, forţele pakistaneze […] © G4Media.ro.
08:30
Acces interzis pe plaja din Sulina, marți și miercuri / Vor avea loc trageri cu armamentul din dotare # G4Media
Pe plaja din Sulina vor avea loc trageri cu armamentul din dotare, iar accesul în zonă este strict interzis, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Constanța. Poliția Locală Sulina informează că în zilele de 25 și 27 noiembrie, între orele 9.00 și 11.00, personalul componentei navale Sulina al Poliției de Frontieră, va efectua […] © G4Media.ro.
08:20
Aproape în fiecare săptămână, o femeie este ucisă, în România, de partenerul de viață / 25 noiembrie este ziua dedicată combaterii violenței împotriva femeilor # G4Media
Pe 25 noiembrie este marcată Ziua Internaţională pentru combaterea violenţei împotriva femeii, iar cu acest prilej, Filarmonica „George Enescu” lansează o campanie de conştientizare atât a impactului pe care îl are violenţa împotriva femeii asupra societăţii şi a fiecărui cetăţean în parte, cât şi a capacităţii fiecăruia de a acţiona pentru combaterea fenomenului. Potrivit unui […] © G4Media.ro.
08:20
Primarul Mihai Chirica: „Ieșenii nu au nevoie de metrou” / Edilul dă vina pe guvernele din ultimii 36 de ani pentru lipsa proiectelor mari de aici: ”Nu au făcut nicio investiție importantă în acest oraș, dar absolut niciuna” # G4Media
Primarul Iașiului, Mihai Chirica, susține că municipiul nu are nevoie de metrou, și că problema aglomerației urbane este una generală, a tuturor orașelor. „Ieșenii nu au nevoie de metrou”, a spus primarul explicând că pentru o astfel de lucrare e nevoie de sprijinul guvernului, relatează Ziarul de Iași. „Primăria Iași nu face nimic greșit, este […] © G4Media.ro.
Acum 2 ore
08:10
Primarul din Turda nu crede că Salina poate fi preluată de către un om de afaceri: „Nu există nicio șansă să fie sechestrate acțiunile” / ”Au mai încercat să pună un sechestru şi pe un hotel al Primăriei, dar instanţa a desfiinţat solicitarea” # G4Media
Primăria Turda respinge informaţiile potrivit cărora un om de afaceri din Oradea ar fi pe punctul de a prelua controlul asupra Salinei Turda, relatează Agenția de presă Rador, care citează Radio Cluj. Instituţia precizează că executarea silită este în prezent suspendată, iar sechestrul instituit pe acţiunile societăţii nu produce niciun efect până la finalizarea procesului […] © G4Media.ro.
08:10
EXCLUSIV Efectele analizei G4Media despre clipurile AI care instigau la ură și revoltă socială, cu milioane de vizualizări: 13.000 din cei 14.000 de ”urmăritori” au dispărut brusc, zeci de fake-uri șterse # G4Media
Efectele analizei G4Media despre clipurile generate cu AI, care instigau la ură și revoltă socială și care au strâns 5 milioane de vizualizări în cinci zile, au apărut la scurt timp de la publicare: În mai puțin de o zi, au dispărut brusc 13.000 din cei 14.000 de ”urmăritori” ai contului denumit Marilena Charkaoui, iar […] © G4Media.ro.
08:10
Fibrele, aliatul surprinzător împotriva accidentului vascular cerebral / Ce alimente sunt în top, conform unui studiu # G4Media
O alimentație sănătoasă înseamnă mai mult decât controlul greutății. Iar unul dintre cele mai simple obiceiuri, consumul regulat de fibre, poate avea un impact major asupra sănătății tale, inclusiv reducerea riscului de accident vascular cerebral (AVC) și creșterea longevității. © G4Media.ro.
08:00
Meta, acuzată că a ascuns dovezi despre efectele nocive ale rețelelor sociale / Depresie și anxietate, printre efectele cauzate de rețelele de socializare # G4Media
Cercetări interne ale Meta Platforms Inc., care indicau efecte negative ale Facebook și Instagram asupra sănătății mintale, au fost oprite din analiză, iar documentele sunt acum contestate ca probe în instanță. Meta este vizată de noi acuzații grave în procesul intentat de mai multe districte școlare din SUA împotriva giganților social media, transmite Mediafax. © G4Media.ro.
07:50
Brașovul are una din cea mai mare densitate de huhurezi mari din lume / Păsările din masivul Postăvaru, în atenția cercetătorilor # G4Media
Prezența, distribuția, densitatea speciilor de huhurezi în pădurile administrate de Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt a fost subiect de studiu pentru biologul Călin Vasile Hodor, de la Wildlife Management Consulting și pentru prof. dr. ing. Dan Traian Ionescu, de la Facultatea de Silvicultură Braşov, anunță Biz Brașov. Obiectivele studiului au fost identificarea celor două […] © G4Media.ro.
07:40
Percheziții în Suceava, într-un dosar penal privind pașapoartele false / S-ar fi emis documente pentru cetățeni Rusia, Ucraina, Moldova și alte țări din fostul URSS # G4Media
Procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PÎCCJ) și ofițeri din cadrul IGPR – DIC au pus în executare marți dimineață 17 mandate de percheziție domiciliară la sediile unor instituții publice și la locuințele unor persoane fizice, anunță instituția într-un comunicat de presă. Activitățile operative sunt realizate […] © G4Media.ro.
07:40
SUA au presat Ucraina să accepte acordul la negocierile de la Geneva, afirmă un înalt oficial, sub anonimat # G4Media
Statele Unite au presat Ucraina să accepte propunerile sale de a pune capăt războiului cu Rusia în timpul negocierilor de la Geneva, a declarat un înalt oficial pentru AFP, în ciuda protestelor Kievului, care considera că planul ceda prea mult Moscovei, relatează France24, citat de News.ro. Oficialul, care a vorbit sub condiţia anonimatului, a afirmat […] © G4Media.ro.
07:30
Producătorul german de componente auto şi anvelope Continental AG analizează eliminarea a până la 1.500 de locuri de muncă suplimentare la divizia sa de produse de cauciuc şi materiale plastice ContiTech, a dezvăluit luni o sursă din consiliul de întreprindere, într-un moment în care grupul se pregăteşte să vândă divizia ContiTech în ceea ce ar […] © G4Media.ro.
07:20
Dosar de terorism la Iași / Un masterand din Gaza, student de top al Politehnicii, ar fi afiliat Hamas / Lucra într-o șaormerie # G4Media
Un tânăr palestinian, ajutor de bucătar la o șaormerie din Tudor Vladimirescu, este considerat de SRI o amenințare la adresa securității naționale, anunță Ziarul de Iași. Tânărul ar fi afiliat organizației teroriste Hamas și ar fi făcut propagandă Brigăzilor Ezzedin al-Qassam, aripa militară a organizației. Din acest motiv, tânărului i-a fost refuzată atât cererea de […] © G4Media.ro.
07:20
De ce consideră Nicușor Dan neconstituționale modificările la Legea Cultelor / CCR discută marți sesizarea președintelui pe document, dar și ce reclamă ICCJ și AUR privind pensiile private # G4Media
Curtea Constituţională a României (CCR) dezbate, marţi, sesizarea preşedintelui Nicuşor Dan în legătură cu modificările aduse Legii privind libertatea religioasă şi regimul cultelor. La jumătatea lunii iulie, şeful statului a sesizat Curtea Constituţională în legătură cu o lege care modifică şi completează Legea 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, prin care se […] © G4Media.ro.
07:20
Oamenii președintelui rus Vladimir Putin sunt suspectați că ar fi autorii planului de pace în 28 de puncte prin care Statele Unite încearcă să pună capăt războiului dintre Kiev și Moscova, care durează de aproape patru ani de zile, susțin analiști americani. Emisarul Kirill Dmitriev, un businessman educat la Harvard și supranumit “Omul care îi […] © G4Media.ro.
07:20
DOCUMENT Noul Cod deontologic al medicilor, contestat din interior: ”Instrument împotriva celor care semnalează probleme din sistem sau incidente grave / Foarte interpretabil” – avertizor de integritate # G4Media
Noul Cod deontologic al medicilor este contestat de mai mulți avertizori de integritate, medici care au declarat pentru G4Media că noile prevederi ar putea transforma codul într-un ”instrument de reducere la tăcere a medicilor care semnalează probleme din sistem”: ”Nu am mai putea vorbi despre incidente medicale grave, pentru că s-ar putea interpreta”, susțin aceștia. […] © G4Media.ro.
07:20
VIDEO exclusiv | De ce este important ca un copil să crească alături de un animal: Explicațiile psihoterapeutului Carla Buleanu # G4Media
În cel mai recent episod al Podcastului EduPet by Pets&Cats, Ioana Cosma a discutat cu psihoterapeutul Carla Buleanu despre legătura profundă dintre oameni și animalele lor de companie. Unul dintre subiectele centrale a fost importanța prezenței unui animal într-o familie în care cresc copii mici – un aspect adesea discutat, dar încă insuficient înțeles. © G4Media.ro.
Acum 4 ore
07:10
O femeie din Thailanda a fost găsită vie într-un sicriu înainte de a fi incinerată la un templu / Cineva a auzit o bătaie ușoară venind din sicriu # G4Media
O femeie din Thailanda a șocat personalul templului când a început să se miște în sicriul său, după ce a fost adusă pentru incinerare, anunță Mediafax. Un templu budist dintr-o provincie de la periferia orașului Bangkok, a postat pe pagina sa de Facebook un videoclip în care apare o femeie întinsă într-un sicriu alb, în […] © G4Media.ro.
06:10
Trei viziuni pentru București din programele electorale de la alegerile din 7 decembrie: axa Unirii-Magheru-Victoriei și sistem unic de parcare la Ciprian Ciucu (PNL), 10 ani de investiții în infrastructura de transport la Cătălin Drulă (USR) și extinderea către Ilfov a lui Băluță (PSD) # G4Media
Cătălin Drulă (USR) își asumă 5 priorități, Ciprian Ciucu (PNL) avansează 9 promisiuni, iar Daniel Băluță (PSD) își ia 7 angajamente pe 10 teme. Cu două săptămâni înainte de alegerile locale parțiale din București, și ultimul candidat cu șanse să devină noul primar general pentru următorii 3 ani și-a lansat în online programul electoral. Băluță, […] © G4Media.ro.
06:10
Salată de ouă pentru un mic dejun hrănitor / O rețetă simplă, rapidă și plină de nutrienți # G4Media
Un mic dejun echilibrat poate schimba tonul întregii zile, iar o salată de ouă bine pregătită reușește să ofere exact combinația potrivită de sațietate și energie. Preparatul este ușor de făcut, este bogat în proteine complete și grăsimi sănătoase, iar ingredientele se regăsesc în aproape orice bucătărie. În plus, salata de ouă poate fi servită […] © G4Media.ro.
05:40
Atacuri continue în Kiev: Capitala Ucrainei, fără electricitate și apă curentă, transmite primarul Klitschko # G4Media
Capitala Ucrainei, Kiev, se confruntă cu întreruperi de curent şi apă în unele zone, în contextul atacului rus asupra oraşului, potrivit primarului, relatează CNN, citat de News.ro. ”Unele cartiere ale capitalei se confruntă cu întreruperi de curent şi apă. Atacul inamic asupra Kievului continuă”, a postat primarul Vitaliy Klitschko pe Telegram, în contextul optimismului SUA […] © G4Media.ro.
05:40
Iranul cere răzbunare după uciderea șefului Hezbollah, Haitham Ali Tabatabai, de către Israel # G4Media
Hezbollah l-a înmormântat luni pe liderul său militar, Haitham Ali Tabatabai, ucis cu o zi înainte de Israel la periferia sudică a Beirutului, un atac care intensifică şi mai mult presiunea asupra Libanului pentru a dezarma mişcarea susţinută de Iran, care a cerut „răzbunare” pentru moartea sa, notează AFP, citată de Agerpres. La apelul grupării […] © G4Media.ro.
05:30
Candidatul PNL-USR la preşedinţia Consiliului Judeţean Buzău acuză o campanie de denigrare cu video generate cu AI # G4Media
Candidatul PNL-USR la preşedinţia Consiliului Judeţean Buzău, Mihai Răzvan Moraru, susţine, într-o postare publică, că ar fi vizat de o campanie organizată împotriva sa ”de mafia politică locală”, transmite News.ro. Mihai Răzvan Moraru distribuie, luni seară, pe Facebook, un clip video în care un bărbat îl acuză că ar fi doar faţada unei grupări. ”Noi […] © G4Media.ro.
05:30
Damen, cel mai important şantier naval olandez, răspunde în faţa justiţiei pentru nerespectarea sancţiunilor împotriva Rusiei # G4Media
Un proces împotriva celui mai mare constructor naval olandez, Damen Shipyards, a început luni în Ţările de Jos, unde acest actor important din sectorul apărării este suspectat că a încălcat sancţiunile împotriva Rusiei impuse după invadarea Ucrainei, relatează AFP, citată de News.ro. Cu sediul în Gorinchem, lângă portul Rotterdam, Damen Shipyards este acuzat că a […] © G4Media.ro.
05:20
Trump include filiale ale mișcării panislamiste Frăția Musulmană pe lista organizațiilor teroriste # G4Media
Președintele Donald Trump a semnat luni un ordin executiv care lansează un proces de desemnare a anumitor filiale ale Frăției Musulmane drept organizații teroriste străine. Ordinul vizează filialele din Liban, Egipt și Iordania, transmite Mediafax. Președintele american Donald Trump a semnat luni un ordin executiv prin care începe procesul de desemnare a anumitor filiale ale […] © G4Media.ro.
05:20
BBC își caută director general în urma scandalului referitor la manipularea și trunchierea informațiilor # G4Media
BBC a lansat oficial luni campania de căutarea unui nou director, în urma demisiei lui Tim Davie, din cauzau unui material editat despre Donald Trump, care a stârnit o dispută cu președintele SUA, transmite Mediafax. Postul de televiziune britanic și-a cerut scuze pentru editare, care a dat impresia că Donald Trump a îndemnat la acțiuni […] © G4Media.ro.
Acum 12 ore
00:10
24 noiembrie 2025
22:50
Primăria Sectorului 6 prezintă cronologia evenimentelor în Dosarul ”pașapoarte pentru ruși„ / Sunt 300 de acțiuni în civil pentru anularea actelor de stare civilă – certificate de naștere # G4Media
Primăria Sectorului 6 vine cu noi detalii după ancheta din G4Media în care s-au prezentat datele dintr-un dosar în care peste 300 de oligarhi și infractori ruși și-au putut procura acte de identitate și pașapoarte românești. Instituția precizează că deja 68 de cărți de identitate emise cu documente false au fost anulate de Sectorul 6. […] © G4Media.ro.
22:50
„Poate că se arată zorii”. Ce scrie presa internațională despre negocierile de la Geneva pentru încheierea războiului din Ucraina # G4Media
Statele Unite și Ucraina au calificat drept un succes negocierile de duminică de la Geneva, unde s-a discutat un plan de pace pentru încheierea războiului din Ucraina. Se știu puține lucruri despre rezultatul negocierilor, dar, pe fondul „unei noi crize în relațiile cu Trump”, întâlnirea poate fi considerată utilă, potrivit presei occidentale, scrie BBC. În […] © G4Media.ro.
22:40
Ce văd câinii când se uită la televizor. Știința explică de ce reacționează diferit la imagini față de oameni # G4Media
Stăpânii de câini observă adesea că animalele lor de companie se uită la televizor, la ecranele computerelor și la tablete. Dar ce se întâmplă în capul câinilor? Potrivit studiilor, câinii preferă anumite imagini și videoclipuri. © G4Media.ro.
22:40
Acțiunile Novo Nordisk scad la minimul ultimilor patru ani după ce studiul clinic pentru medicamentul împotriva Alzheimerului nu a atins obiectivul principal # G4Media
Acțiunile Novo Nordisk au scăzut luni la cel mai mic nivel din ultimii patru ani, după ce compania farmaceutică daneză a anunțat că studiul clinic foarte așteptat pentru boala Alzheimer nu a atins obiectivul principal, potrivit CNBC. Studiul a testat dacă semaglutida — ingredientul activ din medicamentele de succes Ozempic și Wegovy, produse de Novo […] © G4Media.ro.
22:40
Un aeroport din Spania a costat 1,1 miliarde de euro și nu a avut niciun pasager / Chinezii au vrut să-l cumpere cu doar 10 mii de euro # G4Media
Un aeroport care a costat 1,1 miliarde de euro nu a avut niciun pasager. Unitatea are un terminal proiectat să primească până la 10 milioane de pasageri anual și una dintre cele mai lungi piste din Europa. Obiectivul a primit porecla de „aeroportul fantomă”, notează Mediafax. Aeroportul Real Ciudad din Spania este considerat unul dintre […] © G4Media.ro.
22:40
FC Botoşani şi Dinamo au remizat, scor 1-1, în ultimul meci al etapei a XVII-a din Superliga # G4Media
Formaţia FC Botoşani a încheiat la egalitate, scor 1-1, meciul susţinut, luni, în compania echipei Dinamo, în etapa a XVII-a a Superligii, transmite News.ro. Pentru FC Botoşani a marcat Mailat (44), iar pentru Dinamo a punctat Opruţ (76). FC Botoşani: Anestis – Creţ, Miron, Diaw, Pavlovic – Petro, Papa (Bordeianu – 59)- Ongenda, Mitrov (Bodişteanu […] © G4Media.ro.
22:30
S-au închis școlile din Teheran din cauza poluării aerului / Poluarea e mai pregnantă în lunile mai reci, mai ales când nu bate vântul şi nu plouă # G4Media
Poluarea aerului din capitala Iranului, Teheran, a forţat luni autorităţile să dispună închiderea şcolilor şi a universităţilor şi să permită angajaţilor să lucreze de la distanţă în zilele de marţi şi miercuri. Acestea sunt unele dintre măsurile luate pentru protejarea sănătăţii publice şi reducerea nivelului de poluare, transmite agenţia Xinhua, transmite Agerpres. Grupul de lucru […] © G4Media.ro.
22:20
VIDEO Ministrul Apărării: ”E nevoie de populație să accepte că trebuie să creștem cheltuielile de apărare în următorii ani” / ”Se va introduce voluntariatul pentru stagiu militar” # G4Media
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, susține că populația va trebui să înțeleagă și în anii viitori efortul financiar pentru înarmare și pentru apărare. El a vorbit despre asta într-o emisiune Digi24, în care a descris care sunt schimbările în strategia națională pentru apărare. „Strategia națională de apărare importantă pentru că de direcție pentru următorii ani și […] © G4Media.ro.
22:20
Tanczos Barna: Trebuie anulat impozitul de 1% pe cifra de afaceri a marilor companii / ”E o taxă nocivă pentru mai multe sectoare” # G4Media
Vicepremierul Tanczos Barna (UDMR) susţine că impozitul de 1% pe cifra de afaceri la companiile mari trebuie eliminat, dar că ar accepta şi formula unei scoateri treptate a acestuia, transmite News.ro. Tanczos Barna a afirmat, luni seară, la Digi24, întrebat despre menţinerea impozitului de 1% pe cifra de afaceri la companiile mari, că acesta ar […] © G4Media.ro.
22:10
Sectorul AI se confruntă cu o nouă problemă: companiile care oferă asigurări tehnologice refuză acoperirea din cauza imprevizibilității / Asigurătorii invocă lipsa de transparență și control # G4Media
Marile companii de asigurări încep să limiteze sau să excludă riscurile generate de inteligența artificială din polițele corporative, pe fondul temerilor privind potențiale despăgubiri de miliarde de dolari, potrivit FinancialTimes. © G4Media.ro.
22:10
Pentagonul îl ameninţă pe senatorul democrat Mark Kelly cu convocarea în armată pentru a fi judecat pentru răzvrătire # G4Media
Pentagonul l-a ameninţat luni pe senatorul democrat Mark Kelly, căpitan în rezervă al US Navy, că l-ar putea rechema în serviciul activ al armatei astfel încât să poată fi judecat pentru instigare la răzvrătire, după ce preşedintele american Donald Trump i-a atenţionat săptămâna trecută pe congresmenii democraţi care adresează apeluri către militari sau ofiţeri de […] © G4Media.ro.
22:00
Vizita ambasadorului Rusiei la un cimitir din vestul Franţei provoacă furia unor refugiaţi ucraineni # G4Media
Vizita ambasadorului Rusiei în Franţa, luni, la un cimitir din vestul ţării, la mormintele a patru foşti cetăţeni sovietici care erau de etnie ucraineană, a provocat furia refugiaţilor ucraineni, care au manifestat de la distanţă, informează agenția AFP, citată de Agerpres. Aleksei Meşkov s-a deplasat luni la cimitirul din Saint-Pierre-Oleron, pe insula Oleron, la mormintele […] © G4Media.ro.
21:50
Încasările din TVA au crescut în trimestrul al treilea din acest an cu 6,74 miliarde de lei faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, totalizând 35,48 miliarde de lei, dintr-un total de 94,75 miliarde de lei aferent primelor nouă luni ale anului 2025, potrivit datelor transmise luni de Ministerul Finanţelor, transmite Agerpres. Din suma de […] © G4Media.ro.
21:50
BUCUREȘTI, UN ORAȘ CARE NU LASĂ PE NIMENI ÎN URMĂ Daniel Băluță propune un plan concret pentru combaterea excluziunii sociale # G4Media
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță și, totodată, candidatul Partidului Social Democrat pentru funcția de Primar General al Bucureștiului, propune bucureștenilor un pachet de măsuri economice, un plan concret de combatere a excluziunii sociale. Conform edilului, Bucureșiul trebuie să devină cu adevărat o capitală care nu lasă pe nimeni în urmă și care își sprijină cetățenii […] © G4Media.ro.
21:50
Un cuplu din Germania, acuzat că a furat peste un milion de euro, în monede, din parcometre / O bancă s-ar fi sesizat după sutele de depuneri # G4Media
Un angajat al oraşului Kempten, din sudul Germaniei, este acuzat că ar fi furat cel puţin 1 milion de euro (1,15 milioane de dolari), în monede, din parcometre, transmite luni Agerpres, care preia Agerpres. Poliţia şi procurorii au anunţat luni că au fost emise mandate de arestare pe numele bărbatului şi al soţiei sale, sub […] © G4Media.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.