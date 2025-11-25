Primarul Mihai Chirica: „Ieșenii nu au nevoie de metrou” / Edilul dă vina pe guvernele din ultimii 36 de ani pentru lipsa proiectelor mari de aici: ”Nu au făcut nicio investiție importantă în acest oraș, dar absolut niciuna”

21:40

Au fost descoperite ziduri de incintă ce datează din perioada lui Iancu de Hunedoara, dar şi ziduri din secolul al XIV-lea, din vremea lui Carol Robert de Anjou, în timpul lucrărilor de consolidare şi restaurare a Castelului Huniade din Timişoara. Acestea urmează să fie puse în valoare, transmite News.ro. ”Echipele de constructori care consolidează şi […] © G4Media.ro.