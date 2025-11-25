Compania românească Autonom Services împrumută 300 de milioane de euro. Pentru ce sunt banii

19:00

Preşedintele rus Vladimir Putin i-a spus luni, într-o convorbire telefonică, premierului turc Recep Tayyip Erdogan că Rusia consideră o bază bună pentru discuţii prima versiune a planului de pace în 28 de puncte pentru Ucraina prezentată de Statele Unite, a transmis Kremlinul, în timp ce Kievul şi susţinătorii săi europeni au formulat o contrapropunere şi negociază cu Washingtonul modificarea acestui plan pentru a include clauze mai favorabile Ucrainei, dar consilierul de politică externă al lui Putin, Iuri Uşakov, a anunţat că Rusia respinge respectiva contrapropunere, relatează agenţiile EFE şi Reuters, transmite Agerpes.