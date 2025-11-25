Cum arată drona care a căzut la Vaslui după ce a fost urmărită de avioanele F-16 ale României prin mai multe judeţe. Filmul evenimentelor

12:20

Fermierii din UE sunt afectați din ce în ce mai mult de o categorie mai extinsă de dăunători și un grad de infestare mai mare pentru care nu există medicamente care să le combată pentru a putea produce hrană sănătoasă, potrivit datelor Alianței pentru Agricultură și Cooperare (AAC). Organizația solicită UE modificarea legislației comunitare pentru ca fermierii români, grav afectați, să poată utiliza tratamente pe bază de neonicotinoide pe semințe. Aproximativ 10.000 de fermieri europeni vor protesta la Bruxelles, în data de 18.12.2025, nemulțumiți fiind de bugetele ce urmează a fi alocate de Comisia Europeană.