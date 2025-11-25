„Vrea să facă multe, dar îi ies puţine”! Avertismentul unui fost internaţional pentru Cătălin Cîrjan | EXCLUSIV

Primasport.ro, 25 noiembrie 2025 09:50

„Vrea să facă multe, dar îi ies puţine”! Avertismentul unui fost internaţional pentru Cătălin Cîrjan | EXCLUSIV

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Primasport.ro

Acum 30 minute
10:00
Un jucător emblematic de la CFR, atac la foştii antrenori ai echipei după venirea lui Pancu! Primasport.ro
Un jucător emblematic de la CFR, atac la foştii antrenori ai echipei după venirea lui Pancu!
Acum o oră
09:50
„Vrea să facă multe, dar îi ies puţine”! Avertismentul unui fost internaţional pentru Cătălin Cîrjan | EXCLUSIV Primasport.ro
„Vrea să facă multe, dar îi ies puţine”! Avertismentul unui fost internaţional pentru Cătălin Cîrjan | EXCLUSIV
Acum 2 ore
09:20
Vinicius nu vrea să-şi prelungească acordul cu Real Madrid. Care este motivul Primasport.ro
Vinicius nu vrea să-şi prelungească acordul cu Real Madrid. Care este motivul
09:00
VIDEO | Spectacolul din Champions League, la Prima Sport! Chelsea - Barcelona este capul de afiş al zilei! Programul complet Primasport.ro
VIDEO | Spectacolul din Champions League, la Prima Sport! Chelsea - Barcelona este capul de afiş al zilei! Programul complet
Acum 12 ore
00:10
Fază incredibilă în Premier League! A fost eliminat după ce i-a dat o palmă propriului coechipier Primasport.ro
Fază incredibilă în Premier League! A fost eliminat după ce i-a dat o palmă propriului coechipier
00:10
Verdict clar, după ce etapa din Superligă s-a încheiat: ”Nu îi mai prinzi pe FCSB cum i-ai prins acolo. Nu îi mai prinzi pe CFR Cluj cum i-ai prins acum!” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
Verdict clar, după ce etapa din Superligă s-a încheiat: ”Nu îi mai prinzi pe FCSB cum i-ai prins acolo. Nu îi mai prinzi pe CFR Cluj cum i-ai prins acum!” | VIDEO EXCLUSIV
24 noiembrie 2025
23:50
A fost făcut marele anunţ despre Louis Munteanu: ”N-a făcut tot campionatul asta!” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
A fost făcut marele anunţ despre Louis Munteanu: ”N-a făcut tot campionatul asta!” | VIDEO EXCLUSIV
23:30
Barcelona neagă faptul că Jerome Boateng ar avea vreun rol în cadrul clubului Primasport.ro
Barcelona neagă faptul că Jerome Boateng ar avea vreun rol în cadrul clubului
23:20
VIDEO | ”Tot timpul gaz pe foc”. Leo Grozavu crede că poate avea un sezon de excepţie şi a transmis un mesaj celor nemulţumiţi Primasport.ro
VIDEO | ”Tot timpul gaz pe foc”. Leo Grozavu crede că poate avea un sezon de excepţie şi a transmis un mesaj celor nemulţumiţi
23:10
VIDEO | Kopic trage un semnal de alarmă. ”Nu este prima oară când se întâmplă” Primasport.ro
VIDEO | Kopic trage un semnal de alarmă. ”Nu este prima oară când se întâmplă”
23:00
VIDEO | Reacţia lui Raul Opruţ după ce a marcat probabil cel mai norocos gol al carierei. ”Îl văd ca pe un rezultat nedrept” Primasport.ro
VIDEO | Reacţia lui Raul Opruţ după ce a marcat probabil cel mai norocos gol al carierei. ”Îl văd ca pe un rezultat nedrept”
23:00
Exploziv! Cătălin Cîrjan a răbufnit după FC Botoşani - Dinamo, 1-1: ”Din nimic. Nu suntem mulţumiţi, meritam mai mult!” Primasport.ro
Exploziv! Cătălin Cîrjan a răbufnit după FC Botoşani - Dinamo, 1-1: ”Din nimic. Nu suntem mulţumiţi, meritam mai mult!”
22:40
Florin Cernat promite o ”revoluţie” la FCSB: ”Vom avea altă faţă” Primasport.ro
Florin Cernat promite o ”revoluţie” la FCSB: ”Vom avea altă faţă”
22:30
Gigi Becali e la pământ! Omul de afaceri nu mai crede în FCSB: ”Am intrat în degringoladă totală. Nu mai avem şanse” Primasport.ro
Gigi Becali e la pământ! Omul de afaceri nu mai crede în FCSB: ”Am intrat în degringoladă totală. Nu mai avem şanse”
22:30
VIDEO | FC Botoşani - Dinamo 1-1. Duel spectaculos în Moldova! Play-off-ul pare acontat de ambele formaţii Primasport.ro
VIDEO | FC Botoşani - Dinamo 1-1. Duel spectaculos în Moldova! Play-off-ul pare acontat de ambele formaţii
22:20
Mick Schumacher se alătură campionatului Indycar Primasport.ro
Mick Schumacher se alătură campionatului Indycar
22:10
VIDEO | FC Botoşani - Dinamo, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Anestis comite o gafă grafă Primasport.ro
VIDEO | FC Botoşani - Dinamo, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Anestis comite o gafă grafă
22:00
Acuzat de conspiraţie în reţele de jocuri de noroc ilegale legate de mafie, Chauncey Billups a pledat nevinovat Primasport.ro
Acuzat de conspiraţie în reţele de jocuri de noroc ilegale legate de mafie, Chauncey Billups a pledat nevinovat
Acum 24 ore
21:20
VIDEO | FC Botoşani - Dinamo, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gol superb reuşit de Mailat Primasport.ro
VIDEO | FC Botoşani - Dinamo, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gol superb reuşit de Mailat
21:00
Cutremur în fotbalul turc! Şaptesprezece jucători de la acelaşi club, suspendaţi pentru pariuri ilegale Primasport.ro
Cutremur în fotbalul turc! Şaptesprezece jucători de la acelaşi club, suspendaţi pentru pariuri ilegale
20:50
Verdict clar după Metaloglobus - Hermannstadt: ”Dacă e o atingere, ce? Trebuie să cazi din orice atingere?!” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
Verdict clar după Metaloglobus - Hermannstadt: ”Dacă e o atingere, ce? Trebuie să cazi din orice atingere?!” | VIDEO EXCLUSIV
20:50
VIDEO | FC Botoşani - Dinamo, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gol anulat al oaspeţilor Primasport.ro
VIDEO | FC Botoşani - Dinamo, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gol anulat al oaspeţilor
20:30
VIDEO | FC Botoşani - Dinamo, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start Primasport.ro
VIDEO | FC Botoşani - Dinamo, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
20:20
VIDEO | ”Presiunea locului te macină”. Măldărăşanu, sincer despre situaţia grea de la Hermannstadt Primasport.ro
VIDEO | ”Presiunea locului te macină”. Măldărăşanu, sincer despre situaţia grea de la Hermannstadt
20:10
VIDEO | Mihai Teja a spus tot ce are pe suflet la flash-interviu. ”De ce experimente doar la noi?” Primasport.ro
VIDEO | Mihai Teja a spus tot ce are pe suflet la flash-interviu. ”De ce experimente doar la noi?”
20:10
Pivotul Lorena Ostase, jucătoarea naţionalei, şi-a prelungit contractul cu Gloria Bistriţa Primasport.ro
Pivotul Lorena Ostase, jucătoarea naţionalei, şi-a prelungit contractul cu Gloria Bistriţa
19:30
VIDEO | Metaloglobus - Hermannstadt 1-1. Sibienii se chinuie serios pentru un punt cu ”lanterna roşie” Primasport.ro
VIDEO | Metaloglobus - Hermannstadt 1-1. Sibienii se chinuie serios pentru un punt cu ”lanterna roşie”
19:20
Bobo Vieri nu a ezitat, după ce Interul lui Chivu a pierdut cu AC Milan: ”Eu credeam că face altceva! Primasport.ro
Bobo Vieri nu a ezitat, după ce Interul lui Chivu a pierdut cu AC Milan: ”Eu credeam că face altceva!
18:50
VIDEO | Metaloglobus - Hermannstadt, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Huiban deschide scorul din penalty Primasport.ro
VIDEO | Metaloglobus - Hermannstadt, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Huiban deschide scorul din penalty
18:40
Un fotbalist cu multe meciuri în Superliga i-a luat locul lui Florin Cernat la FC Voluntari Primasport.ro
Un fotbalist cu multe meciuri în Superliga i-a luat locul lui Florin Cernat la FC Voluntari
18:20
VIDEO | Metaloglobus - Hermannstadt, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oaspeţii au fost mai periculoşi în prima repriză Primasport.ro
VIDEO | Metaloglobus - Hermannstadt, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oaspeţii au fost mai periculoşi în prima repriză
17:40
FCSB a câştigat derby-ul Ligii de Tineret cu Rapid Primasport.ro
FCSB a câştigat derby-ul Ligii de Tineret cu Rapid
17:30
Poveste cu scenariu de Netflix! De la Jocurile Olimpice la un imperiu al drogurilor. Fostul sportiv canadian supranumit „Pablo Escobar modern” este căutat de FBI Primasport.ro
Poveste cu scenariu de Netflix! De la Jocurile Olimpice la un imperiu al drogurilor. Fostul sportiv canadian supranumit „Pablo Escobar modern” este căutat de FBI
17:30
Bomba zilei după CFR - Rapid! Marele anunţ pentru Louis Munteanu: ”7-8 milioane pe loc!” Primasport.ro
Bomba zilei după CFR - Rapid! Marele anunţ pentru Louis Munteanu: ”7-8 milioane pe loc!”
17:30
VIDEO | Metaloglobus - Hermannstadt, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start Primasport.ro
VIDEO | Metaloglobus - Hermannstadt, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
17:20
Bomba zilei după Rapid - CFR! Marele anunţ pentru Louis Munteanu: ”7-8 milioane pe loc!” Primasport.ro
Bomba zilei după Rapid - CFR! Marele anunţ pentru Louis Munteanu: ”7-8 milioane pe loc!”
17:10
Marius Şumudică nu s-a abţinut, după ce Rapid a fost umilită de CFR: ”Eu nu făceam niciodată asta!” Primasport.ro
Marius Şumudică nu s-a abţinut, după ce Rapid a fost umilită de CFR: ”Eu nu făceam niciodată asta!”
16:30
Pep Guardiola, la meciul 100 ca antrenor în Liga Campionilor. ”Îmi dau seama că îmbătrânesc” Primasport.ro
Pep Guardiola, la meciul 100 ca antrenor în Liga Campionilor. ”Îmi dau seama că îmbătrânesc”
16:30
Gigi Becali îl vinde pe Adrian Şut! I-a stabilit preţul de transfer Primasport.ro
Gigi Becali îl vinde pe Adrian Şut! I-a stabilit preţul de transfer
16:10
Terapia de contrast, o practică inedită pentru îmbunătăţirea circulaţiei sangvine şi arderea grăsimilor Primasport.ro
Terapia de contrast, o practică inedită pentru îmbunătăţirea circulaţiei sangvine şi arderea grăsimilor
16:10
Americanul Vanes Martirosian, cunoscut sub numele de „The Nightmare”, a murit la doar 39 de ani Primasport.ro
Americanul Vanes Martirosian, cunoscut sub numele de „The Nightmare”, a murit la doar 39 de ani
15:40
Italienii nu l-au menajat pe Cristi Chivu, după Inter - AC Milan 0-1: „Seară stricată, eşec groaznic” Primasport.ro
Italienii nu l-au menajat pe Cristi Chivu, după Inter - AC Milan 0-1: „Seară stricată, eşec groaznic”
15:30
Două brigăzi româneşti în UEFA Youth League Primasport.ro
Două brigăzi româneşti în UEFA Youth League
15:10
Marius Şumudică nu a mai ţinut cont de nimic şi a dat de pământ cu FCSB: „Trăiesc din realizări individuale. Nu au o idee de joc!” Primasport.ro
Marius Şumudică nu a mai ţinut cont de nimic şi a dat de pământ cu FCSB: „Trăiesc din realizări individuale. Nu au o idee de joc!”
14:30
O nouă mare controversă în La Liga! portarul Iñaki Peña a fost lovit în faţă de Vinicius la golul cu care Real Madrid a smuls o remiză din deplasarea de la Elche Primasport.ro
O nouă mare controversă în La Liga! portarul Iñaki Peña a fost lovit în faţă de Vinicius la golul cu care Real Madrid a smuls o remiză din deplasarea de la Elche
14:00
Lovitura sfârşitului de an în SuperLiga! Rapid negociază cu un decar din Serie A Primasport.ro
Lovitura sfârşitului de an în SuperLiga! Rapid negociază cu un decar din Serie A
13:10
Nu e FCSB! Echipa la care ar putea ajunge Lindon Emerllahu după ce l-a refuzat pe Gigi Becali: „Jucătorul bun şi mama îl vede!” Primasport.ro
Nu e FCSB! Echipa la care ar putea ajunge Lindon Emerllahu după ce l-a refuzat pe Gigi Becali: „Jucătorul bun şi mama îl vede!”
13:00
Gigi Becali, anunţ exploziv despre plecarea lui Daniel Bîrligea: „Îl dau” Primasport.ro
Gigi Becali, anunţ exploziv despre plecarea lui Daniel Bîrligea: „Îl dau”
13:00
Se întâmplă în SuperLiga! Conducerea vrea să îl dea afară, dar antrenorul se opune: „E prima greşeală” Primasport.ro
Se întâmplă în SuperLiga! Conducerea vrea să îl dea afară, dar antrenorul se opune: „E prima greşeală”
12:50
Isaac Johnson, un luptător de doar 31 de ani, a murit după ce a participat la un meci MMA Primasport.ro
Isaac Johnson, un luptător de doar 31 de ani, a murit după ce a participat la un meci MMA
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.