CFR se află în gaură financiară, însă două transferuri o pot ajuta să termine campionatul: „Au fost scouteri din MLS la jocul cu Rapid. Iuliu Mureşan: „Suntem obligaţi să vindem un jucător la o sumă de milioane”
Primasport.ro, 25 noiembrie 2025 11:40
• • •
Acum 15 minute
11:40
CFR se află în gaură financiară, însă două transferuri o pot ajuta să termine campionatul: „Au fost scouteri din MLS la jocul cu Rapid. Iuliu Mureşan: „Suntem obligaţi să vindem un jucător la o sumă de milioane”
Acum 2 ore
10:40
Dublul campion al României se antrenează cu un club din Superligă şi e la un pas de revenire | EXCLUSIV
10:30
Dublul campion al României cu CFR se antrenează cu un club din Superligă şi e la un pas de revenire | EXCLUSIV
10:00
Un jucător emblematic de la CFR, atac la foştii antrenori ai echipei după venirea lui Pancu!
Acum 4 ore
09:50
„Vrea să facă multe, dar îi ies puţine”! Avertismentul unui fost internaţional pentru Cătălin Cîrjan | EXCLUSIV
09:20
Vinicius nu vrea să-şi prelungească acordul cu Real Madrid. Care este motivul
09:00
VIDEO | Spectacolul din Champions League, la Prima Sport! Chelsea - Barcelona este capul de afiş al zilei! Programul complet
Acum 12 ore
00:10
Fază incredibilă în Premier League! A fost eliminat după ce i-a dat o palmă propriului coechipier
00:10
Verdict clar, după ce etapa din Superligă s-a încheiat: ”Nu îi mai prinzi pe FCSB cum i-ai prins acolo. Nu îi mai prinzi pe CFR Cluj cum i-ai prins acum!” | VIDEO EXCLUSIV
24 noiembrie 2025
23:50
A fost făcut marele anunţ despre Louis Munteanu: ”N-a făcut tot campionatul asta!” | VIDEO EXCLUSIV
23:30
Barcelona neagă faptul că Jerome Boateng ar avea vreun rol în cadrul clubului
23:20
VIDEO | ”Tot timpul gaz pe foc”. Leo Grozavu crede că poate avea un sezon de excepţie şi a transmis un mesaj celor nemulţumiţi
23:10
VIDEO | Kopic trage un semnal de alarmă. ”Nu este prima oară când se întâmplă”
23:00
VIDEO | Reacţia lui Raul Opruţ după ce a marcat probabil cel mai norocos gol al carierei. ”Îl văd ca pe un rezultat nedrept”
23:00
Exploziv! Cătălin Cîrjan a răbufnit după FC Botoşani - Dinamo, 1-1: ”Din nimic. Nu suntem mulţumiţi, meritam mai mult!”
Acum 24 ore
22:40
Florin Cernat promite o ”revoluţie” la FCSB: ”Vom avea altă faţă”
22:30
Gigi Becali e la pământ! Omul de afaceri nu mai crede în FCSB: ”Am intrat în degringoladă totală. Nu mai avem şanse”
22:30
VIDEO | FC Botoşani - Dinamo 1-1. Duel spectaculos în Moldova! Play-off-ul pare acontat de ambele formaţii
22:20
Mick Schumacher se alătură campionatului Indycar
22:10
VIDEO | FC Botoşani - Dinamo, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Anestis comite o gafă grafă
22:00
Acuzat de conspiraţie în reţele de jocuri de noroc ilegale legate de mafie, Chauncey Billups a pledat nevinovat
21:20
VIDEO | FC Botoşani - Dinamo, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gol superb reuşit de Mailat
21:00
Cutremur în fotbalul turc! Şaptesprezece jucători de la acelaşi club, suspendaţi pentru pariuri ilegale
20:50
Verdict clar după Metaloglobus - Hermannstadt: ”Dacă e o atingere, ce? Trebuie să cazi din orice atingere?!” | VIDEO EXCLUSIV
20:50
VIDEO | FC Botoşani - Dinamo, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gol anulat al oaspeţilor
20:30
VIDEO | FC Botoşani - Dinamo, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
20:20
VIDEO | ”Presiunea locului te macină”. Măldărăşanu, sincer despre situaţia grea de la Hermannstadt
20:10
VIDEO | Mihai Teja a spus tot ce are pe suflet la flash-interviu. ”De ce experimente doar la noi?”
20:10
Pivotul Lorena Ostase, jucătoarea naţionalei, şi-a prelungit contractul cu Gloria Bistriţa
19:30
VIDEO | Metaloglobus - Hermannstadt 1-1. Sibienii se chinuie serios pentru un punt cu ”lanterna roşie”
19:20
Bobo Vieri nu a ezitat, după ce Interul lui Chivu a pierdut cu AC Milan: ”Eu credeam că face altceva!
18:50
VIDEO | Metaloglobus - Hermannstadt, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Huiban deschide scorul din penalty
18:40
Un fotbalist cu multe meciuri în Superliga i-a luat locul lui Florin Cernat la FC Voluntari
18:20
VIDEO | Metaloglobus - Hermannstadt, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oaspeţii au fost mai periculoşi în prima repriză
17:40
FCSB a câştigat derby-ul Ligii de Tineret cu Rapid
17:30
Poveste cu scenariu de Netflix! De la Jocurile Olimpice la un imperiu al drogurilor. Fostul sportiv canadian supranumit „Pablo Escobar modern” este căutat de FBI
17:30
Bomba zilei după CFR - Rapid! Marele anunţ pentru Louis Munteanu: ”7-8 milioane pe loc!”
17:30
VIDEO | Metaloglobus - Hermannstadt, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
17:20
Bomba zilei după Rapid - CFR! Marele anunţ pentru Louis Munteanu: ”7-8 milioane pe loc!”
17:10
Marius Şumudică nu s-a abţinut, după ce Rapid a fost umilită de CFR: ”Eu nu făceam niciodată asta!”
16:30
Pep Guardiola, la meciul 100 ca antrenor în Liga Campionilor. ”Îmi dau seama că îmbătrânesc”
16:30
Gigi Becali îl vinde pe Adrian Şut! I-a stabilit preţul de transfer
16:10
Terapia de contrast, o practică inedită pentru îmbunătăţirea circulaţiei sangvine şi arderea grăsimilor
16:10
Americanul Vanes Martirosian, cunoscut sub numele de „The Nightmare”, a murit la doar 39 de ani
15:40
Italienii nu l-au menajat pe Cristi Chivu, după Inter - AC Milan 0-1: „Seară stricată, eşec groaznic”
15:30
Două brigăzi româneşti în UEFA Youth League
15:10
Marius Şumudică nu a mai ţinut cont de nimic şi a dat de pământ cu FCSB: „Trăiesc din realizări individuale. Nu au o idee de joc!”
14:30
O nouă mare controversă în La Liga! portarul Iñaki Peña a fost lovit în faţă de Vinicius la golul cu care Real Madrid a smuls o remiză din deplasarea de la Elche
14:00
Lovitura sfârşitului de an în SuperLiga! Rapid negociază cu un decar din Serie A
13:10
Nu e FCSB! Echipa la care ar putea ajunge Lindon Emerllahu după ce l-a refuzat pe Gigi Becali: „Jucătorul bun şi mama îl vede!”
