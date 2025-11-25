LIVE VIDEO | Poli Iaşi - Chindia, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Deschidere de scor în Copou

Primasport.ro, 25 noiembrie 2025 18:50

LIVE VIDEO | Poli Iaşi - Chindia, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Deschidere de scor în Copou

Acum 15 minute
19:20
După Kourt Zouma, încă o vedetă de la CFR Cluj este pe picior de plecare! Motivul pentru care clubul ţine cu dinţii de el
Acum 30 minute
19:10
Ovidiu Mihăilă, înaintea debutului naţionalei la CM: "Responsabilitatea, motivaţia şi echilibrul jucătoarelor vor conta foarte mult"
Acum o oră
19:00
VIDEO | Poli Iaşi - Chindia 1-0! Victorie pentru Tibor Selymeş la debutul pe banca moldovenilor
18:50
LIVE VIDEO | Poli Iaşi - Chindia, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Deschidere de scor în Copou
Acum 2 ore
18:20
LIVE VIDEO | Poli Iaşi - Chindia, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Moldovenii au fost mai periculoşi în prima repriză
18:00
LIVE VIDEO | Poli Iaşi - Chindia, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Moldovenii au fost mei periculoşi în prima repriză
17:50
Neaşteptat! CFR a făcut anunţul oficial despre Slimani: "Mult succes, Islam!"
17:40
Înlocuitor pentru Stipe Perica! Atacantul croat a intrat în dizgraţiile lui Andrei Nicolescu şi ar putea pleca de la Dinamo
17:40
Iulian Chiriţa şi partenera galeză Anna Hursey s-au calificat în sferturile de finală la tenis de masă la dublu mixt la Campionatul Mondial de Juniori
17:40
E gata! Becali nu a mai stat la discuţii cu fotbalistul pe care voia să încaseze milioane: "Te scot!!"
Acum 4 ore
17:10
LIVE VIDEO | Poli Iaşi - Chindia, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! A început partida
17:00
De necrezut! Ruben Amorim ar vrea ca şi jucătorii de la Manchester United să se certe precum cei de la Everton
16:50
6.000.000 de euro şi salariu de nabab pentru Louis Munteanu! Condiţia pusă de atacant pentru a pleca de la CFR Cluj
16:40
LPF a stabilit programul ultimelor două etape ale anului! Când se joacă derby-ul FCSB - Rapid
16:30
Gigi Becali a ajuns la capătul răbdării cu jucătorul pe care visa să îl vândă cu 10 milioane de euro: „Joci la batjocură! Te scot"
16:30
Doliu în fotbalul mondial! Unul dintre cei mai buni portari din istoria fotbalului italian s-a stins din viaţă
16:00
Detalii cutremurătoare despre ultimele clipe din viaţa lui Gigi Mulţescu: "Asta a fost ultima discuţie"
15:50
10 termeni pe care ar trebui să îi cunoşti, dacă joci la pariuri sportive
15:40
Stipe Perica, băgat în şedinţă după meciul cu Botoşani! Ultimatumul lui Andrei Nicolescu pentru atacantul croat: „E o chestiune de atitudine"
Acum 6 ore
15:20
LIVE VIDEO | Liga Campionilor, la Prima Sport! Chelsea - Barcelona, capul de afiş al zilei de marţi! Programul complet
15:10
Real Madrid a rezolvat primul transfer pentru sezonul viitor!
14:40
Brigadă din Franţa la meciul Steaua Roşie Belgrad - FCSB, din Liga Europa
14:30
Răzvan Burleanu, întâlnire la Casa Fotbalului cu un ministru al Ungariei! Ce au discutat cei doi
14:10
Start vânzărilor! FCSB a pus pe piaţă biletele pentru meciul cu Feyenoord din Europa League
14:00
Turcia - România, LIVE VIDEO la Prima TV! Tricolorii, în faţa calificării la Cupa Mondială 2026
Acum 8 ore
13:00
Dinamo, decimată înainte de finalul de an! Doi dintre titularii „câinilor" nu vor mai putea evolua în 2025
12:30
FCSB, la un pas de primul transfer al iernii! Negocierile au intrat pe ultima sută de metri
11:40
CFR se află în gaură financiară, însă două transferuri o pot ajuta să termine campionatul: „Au fost scouteri din MLS la jocul cu Rapid. Iuliu Mureşan: „Suntem obligaţi să vindem un jucător la o sumă de milioane"
Acum 12 ore
10:40
Dublul campion al României se antrenează cu un club din Superligă şi e la un pas de revenire | EXCLUSIV
10:30
Dublul campion al României cu CFR se antrenează cu un club din Superligă şi e la un pas de revenire | EXCLUSIV
10:00
Un jucător emblematic de la CFR, atac la foştii antrenori ai echipei după venirea lui Pancu!
09:50
„Vrea să facă multe, dar îi ies puţine"! Avertismentul unui fost internaţional pentru Cătălin Cîrjan | EXCLUSIV
09:20
Vinicius nu vrea să-şi prelungească acordul cu Real Madrid. Care este motivul
09:00
VIDEO | Spectacolul din Champions League, la Prima Sport! Chelsea - Barcelona este capul de afiş al zilei! Programul complet
Acum 24 ore
00:10
Fază incredibilă în Premier League! A fost eliminat după ce i-a dat o palmă propriului coechipier
00:10
Verdict clar, după ce etapa din Superligă s-a încheiat: "Nu îi mai prinzi pe FCSB cum i-ai prins acolo. Nu îi mai prinzi pe CFR Cluj cum i-ai prins acum!" | VIDEO EXCLUSIV
24 noiembrie 2025
23:50
A fost făcut marele anunţ despre Louis Munteanu: "N-a făcut tot campionatul asta!" | VIDEO EXCLUSIV
23:30
Barcelona neagă faptul că Jerome Boateng ar avea vreun rol în cadrul clubului
23:20
VIDEO | "Tot timpul gaz pe foc". Leo Grozavu crede că poate avea un sezon de excepţie şi a transmis un mesaj celor nemulţumiţi
23:10
VIDEO | Kopic trage un semnal de alarmă. "Nu este prima oară când se întâmplă"
23:00
VIDEO | Reacţia lui Raul Opruţ după ce a marcat probabil cel mai norocos gol al carierei. "Îl văd ca pe un rezultat nedrept"
23:00
Exploziv! Cătălin Cîrjan a răbufnit după FC Botoşani - Dinamo, 1-1: "Din nimic. Nu suntem mulţumiţi, meritam mai mult!"
22:40
Florin Cernat promite o "revoluţie" la FCSB: "Vom avea altă faţă"
22:30
Gigi Becali e la pământ! Omul de afaceri nu mai crede în FCSB: "Am intrat în degringoladă totală. Nu mai avem şanse"
22:30
VIDEO | FC Botoşani - Dinamo 1-1. Duel spectaculos în Moldova! Play-off-ul pare acontat de ambele formaţii
22:20
Mick Schumacher se alătură campionatului Indycar
22:10
VIDEO | FC Botoşani - Dinamo, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Anestis comite o gafă grafă
22:00
Acuzat de conspiraţie în reţele de jocuri de noroc ilegale legate de mafie, Chauncey Billups a pledat nevinovat
21:20
VIDEO | FC Botoşani - Dinamo, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gol superb reuşit de Mailat
21:00
Cutremur în fotbalul turc! Şaptesprezece jucători de la acelaşi club, suspendaţi pentru pariuri ilegale
