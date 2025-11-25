CONFERINŢA ROINVEST - Dragoş Pîslaru: Din punctul meu de vedere proiectele care sunt pe zona aceasta, RePower, regenerabile, sunt fezabile să le terminăm până pe 31 august, când e data limită, adică nu am un motiv major de îngrijorare
News.ro, 25 noiembrie 2025 10:30
Ministrul Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, este de părere că, deşi semnate cu întârziere, proiectele privind energiile regenerabile cu finanţare prin programul RePower, finanţat cu fonduri europene în cadrul PNRR, pot fi terminate la timp, anul viitor.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 5 minute
10:40
CONFERINŢA ROINVEST – Dragoş Pîslaru: Planul de relansare este să foloseşti banii europeni cu cap şi să îi foloseşti pe proiectele pe care le ai. Atâta timp cât cheltuim banii ăştia, nu avem cum să intrăm în recesiune economică - VIDEO # News.ro
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, afirmă că, în actualul context economic şi financiar, planul pe care trebuie să îl aplice România este legat de accesarea fondurilor europene, fie că este vorba despre cele din PNRR, fie că este vorba despre fondurile de coeziune. „Planul de relansare este să foloseşti banii ăştia europeni cu cap şi să îi foloseşti pe proiectele pe care le ai. Atâta timp cât cheltuim banii ăştia, nu avem cum să intrăm în recesiune economică”, a declarat Dragoş Pîslaru marţi, în cadrul evenimentului News.ro ROINVEST.
Acum 15 minute
10:30
Extraordinară lecţie de curaj. Cu un picior amputat, Mathieu Baumel, fost copilot al lui Nasser al-Attiyah, va participa la Raliul Dakar # News.ro
Pilotul Mathieu Baumel a decis să participe la cea de-a 48-a ediţie a raliului Dakar, care se va desfăşura în perioada 3-17 ianuarie în Arabia Saudită.
10:30
Târgul de Sfântul Andrei va fi deschis la Muzeul Satului între 29 noiembrie şi 1 decembrie # News.ro
Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti” organizează Târgul de Sfântul Andrei între 29 noiembrie şi 1 decembrie.
10:30
CONFERINŢA ROINVEST - Dragoş Pîslaru: Din punctul meu de vedere proiectele care sunt pe zona aceasta, RePower, regenerabile, sunt fezabile să le terminăm până pe 31 august, când e data limită, adică nu am un motiv major de îngrijorare # News.ro
Ministrul Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, este de părere că, deşi semnate cu întârziere, proiectele privind energiile regenerabile cu finanţare prin programul RePower, finanţat cu fonduri europene în cadrul PNRR, pot fi terminate la timp, anul viitor.
Acum 30 minute
10:20
Extraordinară lecţie de curaj. Amputat de un picior, Mathieu Baumel, fost copilot al lui Nasser al-Attiyah, va participa la Raliul Dakar # News.ro
Pilotul Mathieu Baumel a decis să participe la cea de-a 48-a ediţie a raliului Dakar, care se va desfăşura în perioada 3-17 ianuarie în Arabia Saudită.
Acum o oră
10:10
CONFERINŢA RO-INVEST – Dragoş Pîslaru: Planul de relansare este să foloseşti banii europeni cu cap şi să îi foloseşti pe proiectele pe care le ai. Atâta timp cât cheltuim banii ăştia, nu avem cum să intrăm în recesiune economică - VIDEO # News.ro
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, afirmă că, în actualul context economic şi financiar, planul pe care trebuie să îl aplice România este legat de accesarea fondurilor europene, fie că este vorba despre cele din PNRR, fie că este vorba despre fondurile de coeziune. „Planul de relansare este să foloseşti banii ăştia europeni cu cap şi să îi foloseşti pe proiectele pe care le ai. Atâta timp cât cheltuim banii ăştia, nu avem cum să intrăm în recesiune economică”, a declarat Dragoş Pîslaru marţi, în cadrul evenimentului News.ro ROINVEST.
10:10
ANOSR susţine implicarea studenţilor în luarea deciziilor la nivel local/ Organizaţia studenţească a transmis, în acest sens, propuneri pentru candidaţii la Primăria Capitalei # News.ro
Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR), susţine implicarea studenţilor în luarea deciziilor la nivel local, precum şi în dezbateri şi consultări prelabile, cu scopul dezvoltării unei comunităţi moderne şi axate pe nevoile cetăţenilor. În acest sens, ANOSR a înaintat o serie de propuneri candidaţilor la funcţia de primar general al Municipiului Bucureşti, împreună cu o scrisoare de angajament prin care solicităm acestora să îşi asume revendicările propuse de studenţi.
10:10
Preşedintele francez Emmanuel Macron, care se află în Africa, evocă marţi dimineaţa situaţia internaţională, la RTL şi M6, în timp ce o nouă reuniune a ”Coaliţiei Voluntarilor”, a aliaţilor Ucrainei, pe care o asigură de susţinerea Franţei, este prevăzută marţi prin videoconferinţă, relatează AFP,
09:50
Kevin Spacey clarifică faptul că nu este fără adăpost şi spune că mii de oameni i-au oferit un loc unde să stea/ VIDEO # News.ro
Kevin Spacey a clarificat că nu este fără adăpost, după ce a mărturisit într-un interviu recent că locuieşte în hoteluri şi apartamente Airbnb.
Acum 2 ore
09:40
UPDATE - Forţele Aeriene au detectat marţi dimineaţă pătrunderi de drone în spaţiul aerian naţional / Mesaje RO-Alert pentru judeţele Tulcea, Galaţi şi Vrancea # News.ro
Forţele Aeriene au detectat, marţi dimineaţă, pătrunderi de drone în spaţiul aerian naţional. Una dintre acestea a traversat spaţiul aerian dinspre Vâlcove (Ucraina), până în zona Chilia Veche din judeţul Tulcea, iar cea de-a doua a fost detectată în zona judeţului Galaţi. Două aeronave germane Eurofighter Typhoon, de la baza aeriană Mihail Kogalniceanu şi două F-16 au fost ridicate pentru monitorizarea situaţiei. De asemenea, au fost transmise mesaje RO-Alert pentru judeţele Tulcea şi Galaţi.
09:40
Cel puţin trei morţi au fost înregistraţi în regiunea rusă Rostov, iar cel puţin doi de partea ucraineană, unde sectorul energetic şi capitala Kiev au fost vizate din nou în atacuri cu rachetă şi dronă, după ce Rusia, care a ameninţat că-şi intensifică bombardamentele dacă Kievul nu acceptă planul în 28 de puncte al preşedintelui american Donald Trump în vederea opririi conflictului, a respins luni o contrapropunere europeană a acestui plan, considerat foarte favorabil intereselor ruse, relatează AFP.
09:40
INS: Volumul cifrei de afaceri din serviciile de piaţă prestate populaţiei a scăzut în primele nouă luni, ca serie brută cu 1,1%, faţă de perioada similară din 2024 # News.ro
Volumul cifrei de afaceri din serviciile de piaţă prestate populaţiei a scăzut, în primele nouă luni, faţă de perioada similară din 2024, atât ca serie brută cu 1,1%, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 1,7%, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS).
09:30
UPDATE Mesaje RO-ALERT transmise în judeţele Galaţi şi Tulcea după ce posibile ţinte aeriene au fost detectate în zona graniţei cu Ucraina/ Mesaj Ro-ALERT şi pentru estul judeţului Vrancea # News.ro
Mesaje RO-Alert au fost transmise marţi dimineaţă pentru zone din judeţele Tulcea şi Galaţi după ce Sistemul de Monitorizare a Forţelor Aeriene (SMFA) a semnalat prezenţa unor posibile ţinte aeriene de mici dimensiuni în apropierea graniţei dintre România şi Ucraina. Ulterior, autorităţile au emis, în jurul orei 8,40, un mesaj RO-ALERT şi pentru estul judeţului Vrancea.
09:20
Cel puţin trei morţi au fost înregistraţi în regiunea rusă Rostov, iar cel puţin doi de partea ucraineană, unde sectorul energetic şi capitala Kiev au fost vizate din nou în atacuri cu rachetă şi dronă, după ce Rusia, care a ameninţat că-şi intensifică bombardamentele dacă Kievul nu acceptă planul în 28 de puncte al preşedintelui american Donald Trump în vederea opririi conflictului, a respins luni o contrapropunere europeană a acestui plan, considerat foarte favorabil intereselor ruse, relatează AFP.
09:20
Everton - Gueye a fost eliminat pentru că şi-a lovit coechipierul, dar antrenorului David Moyes „i-a plăcut destul de mult” acest lucru - VIDEO # News.ro
Antrenorul David Moyes spune că „îi place destul de mult” ca jucătorii săi să se certe între ei, după ce Idrissa Gueye, de la Everton, a fost eliminat pentru că l-a lovit în faţă pe coechipierul său Michael Keane, în timpul victoriei cu 1-0 a echipei sale în Premier League, la Manchester United.
09:10
UPDATE - Forţele Aeriene au detectat marţi dimineaţă pătrunderi de drone în spaţiul aerian naţional # News.ro
Forţele Aeriene au detectat, marţi dimineaţă, pătrunderi de drone în spaţiul aerian naţional. Una dintre acestea a traversat spaţiul aerian dinspre Vâlcove (Ucraina), până în zona Chilia Veche din judeţul Tulcea, iar cea de-a doua a fost detectată în zona judeţului Galaţi. Două aeronave germane Eurofighter Typhoon, de la baza aeriană Mihail Kogalniceanu şi două F-16 au fost ridicate pentru monitorizarea situaţiei. De asemenea, au fost transmise mesaje RO-Alert pentru judeţele Tulcea şi Galaţi.
09:10
Guns N’ Roses a anunţat datele turneului din 2026. Formaţia va lansa două noi piese în 2 decembrie # News.ro
După un turneu mondial în 2025, care a acoperit Europa, Orientul Mijlociu, Asia şi America Latină, Guns N’ Roses se va întoarce în America de Nord, precum şi în alte teritorii, în 2026. Turneul viitor include un concert special la Rose Bowl din Los Angeles.
09:00
Mesaje RO-ALERT transmise în judeţele Galaţi şi Tulcea după ce posibile ţinte aeriene au fost detectate în zona graniţei cu Ucraina # News.ro
Mesaje RO-Alert au fost transmise marţi dimineaţă pentru zone din judeţele Tulcea şi Galaţi după ce Sistemul de Monitorizare a Forţelor Aeriene (SMFA) a semnalat prezenţa unor posibile ţinte aeriene de mici dimensiuni în apropierea graniţei dintre România şi Ucraina.
09:00
Forţele Aeriene au detectat, marţi dimineaţă, pătrunderi de drone în spaţiul aerian naţional. Una dintre acestea a traversat spaţiul aerian dinspre Vâlcove (Ucraina), până în zona Chilia Veche din judeţul Tulcea, iar cea de-a doua a fost detectată în zona judeţului Galaţi. Două aeronave germane Eurofighter Typhoon, de la baza aeriană Mihail Kogalniceanu şi două F-16 au fost ridicate pentru monitorizarea situaţiei. De asemenea, au fost transmise mesaje RO-Alert pentru judeţele Tulcea şi Galaţi.
Acum 4 ore
08:40
Amazon, suspectată că a acţionat ca un ”cal troian” într-un caz de fraudă vamală în Italia # News.ro
Poliţia italiană a descins luni în două locaţii ale Amazon, în cadrul unei anchete tot mai ample privind presupuse fraude vamale şi fiscale legate de importuri chinezeşti, au declarat pentru Reuters trei surse apropiate investigaţiei.
08:40
Botoşani: Peste 100 de persoane au căutat un bărbat de 88 de ani dispărut de acasă / Acesta a fost găsit teafăr, pe câmp, la cinci kilometri de locuinţa sa / El a povestit că s-a dezorientat şi nu a mai găsit drumul spre casă - FOTO # News.ro
Peste 100 de poliţişti, pompieri, poliţişti de frontieră, jandarmi, voluntari au căutat în cursul nopţii de luni spre marţi, un bărbat de 88 de ani care a dispărut de la locuinţa sa din Botoşani. El a fost găsit teafăr, pe un câmp, la cinci kilometri de locuinţa sa şi a povestit salvatorilor că s-a dezorientat şi nu a mai găsit drumul spre casă.
08:20
Brazilianul Vinicius Jr ar refuza să-şi prelungească acordul cu Real Madrid până când relaţiile sale cu antrenorul său, Xabi Alonso, nu se vor normaliza.
08:10
Record de cumpărători de Black Friday în SUA, dar mai puţine reduceri pe fondul scumpirilor # News.ro
Un număr fără precedent de americani este aşteptat să iasă la cumpărături de Black Friday, însă mulţi îşi vor limita cheltuielile din cauza reducerilor tot mai puţine şi a preţurilor ridicate, afectate inclusiv de tarifele comerciale, transmite Reuters.
08:00
Temperaturile se vor situa peste cele specifice acestei perioade, până la jumătatea lui decembrie, anunţă meteorologii, care au făcut publică prognoza pentru intervalul 24 noiembrie - - 22 decembrie. În săptămâna 24 noiembrie - 1 decembrie, sunt aşteptate precipitaţii abundente în sudul ţării.
07:50
OpenAI anunţă integrarea în ChatGPT a unui asistent menit să ajute utilizatorii să facă cumpărături de sărbători şi, în proces, să aducă producătorului un procent din vânzări.
07:40
UPDATE - Parchetul ICCJ - 17 percheziţii în judeţul Suceava şi în Capitală, inclusiv la instituţii publice, într-un dosar vizând acte de identitate cu domiciliul fictiv pentru persoane din Rusia, Ucraina, R. Moldova şi alte state din fosta URSS # News.ro
Şaptesprezece percheziţii, inclusiv la instituţii publice, au loc marţi dimineaţă, într-un dosar vizând acte de identitate cu domiciliul fictiv pentru persoane din Rusia, Ucraina, R. Moldova şi alte state din fosta URSS. Acuzaţiile din dosar sunt de fals informatic, uz de fals şi complicitate la fals informatic, în cazul emiterii de documente de identitate româneşti neconforme cu realitatea, în ceea ce priveşte domiciliul, dar al dobândirii cetăţeniei române. Surse apropiate anchetei afirmă că 15 percheziţii au loc în comuna Dumbrăveni, din judeţul Suceava, inclusiv la Primărie şi la Serviciul Public de Evidenţa Populaţiei, dar şi la locuinţa primarului şi a altor funcţionari publici.
07:30
Parchetul ICCJ - 17 percheziţii, inclusiv la instituţii publice, într-un dosar vizând acte de identitate cu domiciliul fictiv pentru persoane din Rusia, Ucraina, R. Moldova şi alte state din fosta URSS # News.ro
Şaptesprezece percheziţii, inclusiv la instituţii publice, au loc marţi dimineaţă, într-un dosar vizând acte de identitate cu domiciliul fictiv pentru persoane din Rusia, Ucraina, R. Moldova şi alte state din fosta URSS. Acuzaţiile din dosar sunt de fals informatic, uz de fals şi complicitate la fals informatic, în cazul emiterii de documente de identitate româneşti neconforme cu realitatea, în ceea ce priveşte domiciliul, dar al dobândirii cetăţeniei române.
07:30
Statele Unite au cerut luni Uniunii Europene să îşi ”reechilibreze” reglementările din sectorul digital înainte ca Washingtonul să reducă tarifele impuse importurilor europene de oţel şi aluminiu, au declarat oficialii după o reuniune la Bruxelles, relatează Reuters.
07:20
Suceava - 17 percheziţii, inclusiv la instituţii publice, într-un dosar vizând acte de identitate cu domiciliul fictiv pentru persoane din Rusia, Ucraina, R. Moldova şi alte state din fosta URSS # News.ro
Şaptesprezece percheziţii, inclusiv la instituţii publice, au loc marţi dimineaţă, în judeţul Suceava, într-un dosar vizând acte de identitate cu domiciliul fictiv pentru persoane din Rusia, Ucraina, R. Moldova şi alte state din fosta URSS.
07:10
Statele Unite au presat Ucraina să accepte propunerile sale de a pune capăt războiului cu Rusia în timpul negocierilor de la Geneva, a declarat un înalt oficial pentru AFP, în ciuda protestelor Kievului, care considera că planul ceda prea mult Moscovei, relatează France24.
07:00
Lider al Sberbank: Apare un nou ”club AI” al ţărilor, cu putere echivalentă tehnologiei nucleare # News.ro
Inteligenţa artificială va conferi, în acest secol, o influenţă comparabilă cu cea a tehnologiei nucleare ţărilor care reuşesc să se desprindă în faţă acum, a declarat Alexander Vediahin, prim-vicepreşedinte al Sberbank, într-un interviu acordat Reuters.
Acum 6 ore
06:30
Acţiunile Novo Nordisk au scăzut luni cu până la 10%, la minumul ultimilor 4 ani, după eşecul unui studiu pentru Alzheimer # News.ro
Acţiunile Novo Nordisk au scăzut luni cu până la 10%, la cel mai redus nivel din ultimii patru ani, după ce compania farmaceutică daneză a anunţat că un studiu foarte aşteptat pentru tratarea bolii Alzheimer nu şi-a atins obiectivul principal, transmite CNBC.
06:00
UPDATE - Părţi din capitala Ucrainei se confruntă cu întreruperi de curent şi apă, în urma atacului rusesc / O clădire cu nouă etaje a fost lovită de resturi în districtul Dnipro, o persoană a murit # News.ro
Capitala Ucrainei, Kiev, se confruntă cu întreruperi de curent şi apă în unele zone, în contextul atacului rus asupra oraşului, potrivit primarului, relatează CNN. O clădire cu nouă etaje a fost lovită de resturi în districtul Dnipro din Kiev, provocând un incendiu la etajele 6 şi 7. O persoană a fost ucisă şi cel puţin 17 persoane au trebuit să fie salvate din clădire, printre care trei copii, au declarat serviciile de urgenţă.
06:00
Amazon promite investiţii de până la 50 de miliarde de dolari pentru extinderea infrastructurii AI şi supercomputing dedicate guvernului SUA # News.ro
Amazon.com a anunţat luni că va investi până la 50 de miliarde de dolari pentru a extinde capacităţile de inteligenţă artificială şi supercomputing destinate clienţilor guvernamentali ai Amazon Web Services (AWS), într-unul dintre cele mai mari angajamente de infrastructură cloud dedicate sectorului public, transmite Reuters.
06:00
Statele Unite au presat Ucraina să accepte propunerile sale de a pune capăt războiului cu Rusia în timpul negocierilor de la Geneva, a declarat un înalt oficial pentru AFP, în ciuda protestelor Kievului, care considera că planul ceda prea mult Moscovei, relatează France24.
06:00
CCR ar urma să decidă asupra sesizărilor făcute de AUR şi ICCJ cu privire la neconstituţionalitatea legii privind plata pensiilor private # News.ro
Curtea Constituţională a României (CCR) ar urma să decidă, marţi, asupra sesizărilor făcute de AUR şi ICCJ în ceea ce priveşte neconstituţionalitatea legii privind plata pensiilor private. La termenele anterioare, decizia a fost amânată.
05:50
Controversata Fundaţie Umanitară din Gaza, susţinută de SUA, îşi încheie operaţiunile de ajutor # News.ro
Controversata Fundaţie Umanitară din Gaza (GHF), susţinută de SUA şi Israel, anunţă că îşi încheie operaţiunile de ajutor în teritoriul palestinian, după aproape şase luni, relatează BBC.
05:40
Administraţia Trump ia măsuri pentru a reinteroga anumiţi refugiaţi care au fost admişi în Statele Unite sub fostul preşedinte Joe Biden # News.ro
Administraţia Trump ia măsuri pentru a reinteroga anumiţi refugiaţi care au fost admişi în Statele Unite sub fostul preşedinte Joe Biden, ca parte a unei revizuiri cuprinzătoare a cazurilor lor, potrivit unei note interne şi unei surse familiarizate cu planurile, relatează CNN.
05:40
Alphabet se apropie de o evaluare de 4.000 de miliarde de dolari, pe fondul avansului puternic al acţiunilor alimentat de AI # News.ro
Alphabet, compania-mamă Google, a continuat luni ascensiunea spectaculoasă la bursă, apropiindu-se de pragul unei capitalizări de 4 trilioane de dolari şi fiind pe cale să devină a patra companie din lume care intră în acest club extrem de exclusivist, relatează Reuters.
05:30
Părţi din capitala Ucrainei se confruntă cu întreruperi de curent şi apă în contextul atacurilor continue, afirmă primarul # News.ro
Capitala Ucrainei, Kiev, se confruntă cu întreruperi de curent şi apă în unele zone, în contextul atacului rus asupra oraşului, potrivit primarului, relatează CNN.
05:20
Bursele europene au închis în creştere luni, pe fondul optimismului privind o reducere a dobânzii în SUA; acţiunile Bayer au urcat cu 10% # News.ro
Pieţele europene au început săptămâna în ton pozitiv, urmând trendul global, pe măsură ce revin speranţele pentru o reducere a dobânzii de referinţă a Rezervei Federale americane în luna decembrie, relatează CNBC.
Acum 8 ore
04:00
Casa Albă anunţă că nu este programată nicio întâlnire cu Zelenski în această săptămână, dar Trump este optimist în legătură cu acordul de pace # News.ro
Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat luni că Trump rămâne optimist în ceea ce priveşte încheierea unui acord de pace cu Ucraina şi că diferenţele s-au redus, însă săptămâna aceasta nu este prevăzută nicio întâlnire între preşedintele ucrainean şi şeful Casei Albe, relatează CNN.
03:30
Donald Trump a ordonat prin decret ca Frăţia Musulmană să fie declarată drept „organizaţie teroristă” # News.ro
Preşedintele american Donald Trump a semnat luni un decret ce declanşează o procedură în urma căreia ramurile organizaţiei Frăţia Musulmană din mai multe ţări urmează să fie desemnate drept „organizaţii teroriste străine”, relatează AFP şi Reuters.
03:10
Damen, cel mai important şantier naval olandez, răspunde în faţa justiţiei pentru nerespectarea sancţiunilor împotriva Rusiei # News.ro
Un proces împotriva celui mai mare constructor naval olandez, Damen Shipyards, a început luni în Ţările de Jos, unde acest actor important din sectorul apărării este suspectat că a încălcat sancţiunile împotriva Rusiei impuse după invadarea Ucrainei, relatează AFP.
Acum 12 ore
02:40
Explozii puternice la Kiev după ce o alertă antiaeriană a fost declanşată în întreaga ţară # News.ro
Explozii puternice au răsunat în Kiev în noaptea de luni spre marţi, după o alertă aeriană declanşată în toată ţara, relatează AFP.
02:10
Trump anunţă că se va duce la Beijing în aprilie şi îl va primi pe Xi Jinping într-o vizită de stat la sfârşitul anului viitor # News.ro
Preşedintele Donald Trump a anunţat luni că a acceptat invitaţia liderului chinez Xi Jinping de a vizita Beijingul în aprilie şi a răspuns cu o invitaţie reciprocă adresată lui Xi pentru o vizită de stat în SUA la sfârşitul anului viitor, relatează The Associated Press.
01:10
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni seara, în discursul video către naţiune, că planul de pace propus, care se află în prezent în discuţie cu Statele Unite şi Europa, include puncte „corecte”, dar că problemele sensibile vor fi discutate cu preşedintele american Donald Trump.
00:10
Echipa Everton, cu un jucător eliminat încă din minutul 13, a învins Manchester United, scor 1-0, în campionatul Angliei # News.ro
Echipa Everton, cu un jucător eliminat încă din minutul 13, a învins, luni, în deplasare, formaţia Manchester United, scor 1-0, în etapa a 12-a a campionatului Angliei.
00:00
Ciprian Ciucu: 68 de cărţi de identitate emise cu documente false, anulate de Sectorul 6 / 300 de procese sunt pe rol / Primarul publică dovada corespondenţei cu Serviciul de Investigaţii Criminale Sector 6 # News.ro
Candidatul PNL la funcţia de primar general al Capitalei, Ciprian Ciucu, afirmă, luni seară, că 68 de cărţi de identitate emise cu documente false au fost anulate de Sectorul 6, iar 300 de procese sunt pe rol. Primarul Sectorului 6, care anterior a afirmat că la iniţiativa sa a fost demarată ancheta Parchetului General ce concluzionează că aproape 300 de oligarhi şi infractori ruşi ar fi obţinut ilegal documente de identitate româneşti, publică dovada corespondenţei cu Serviciul de Investigaţii Criminale Sector 6.
24 noiembrie 2025
23:50
O judecătoare a respins acuzaţiile împotriva fostului şef al FBI James Comey şi a procurorului general al statului New York, Letitia James, duşmanii declaraţi ai lui Trump, după ce a constatat că procurorul de caz a fost numit ilegal # News.ro
O judecătoare federală a anulat luni două dosare iniţiate de Donald Trump împotriva fostului director al FBI, James Comey, şi respectiv a procurorului general al statului New York, Letitia James, ţinte ale răzbunării preşedintelui american, argumentând că procurorul de caz a fost numit ilegal, relatează AFP.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.