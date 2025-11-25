Vinicius nu vrea să-şi prelungească acordul cu Real Madrid. Care este motivul

22:00

Liderul AUR, George Simion, a criticat, luni seară, măsurile pe care coaliţia intenţionează să le impună pentru reducerea deficitului, referindu-se la o serie de impozite. ”Să măreşti taxa pe proprietate, după ce ai taxat deja fiecare material de construcţie cu TVA... asta înseamnă, de fapt, să fii Bolojan”, a declarat Simion. În plus, el susţine că Executivul nu are dreptul să ceară ”bani pe ceva ce omul şi-a făcut singur”. ”Asta nu e taxare, e jaf cu acte în regulă”, susţine preşedintele AUR.