Târgul de Sfântul Andrei va fi deschis la Muzeul Satului între 29 noiembrie şi 1 decembrie

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, afirmă că, în actualul context economic şi financiar, planul pe care trebuie să îl aplice România este legat de accesarea fondurilor europene, fie că este vorba despre cele din PNRR, fie că este vorba despre fondurile de coeziune. „Planul de relansare este să foloseşti banii ăştia europeni cu cap şi să îi foloseşti pe proiectele pe care le ai. Atâta timp cât cheltuim banii ăştia, nu avem cum să intrăm în recesiune economică”, a declarat Dragoş Pîslaru marţi, în cadrul evenimentului News.ro ROINVEST.