Continuă negocierile pentru planul de pace în Ucraina. Secretarul armatei SUA s-a întâlnit cu o delegație rusă la Abu Dhabi

Doi români din Koln au uimit o lume întreagă după ce au încercat să prindă avionul ca şi cum ai alerga după un microbuz de navetişti. Bărbaţii au pătruns pe pista aeroportului din Koln şi au vrut să se urce în aeronava Wizz Air, care tocmai se pregătea să decoleze spre Bucureşti. Aeronava era cu […]