Lukoil: retragerea discretă a lui Leonid Fedun după trei decenii în industrie

18:00

Guvernanța corporativă impusă companiilor de stat nu are nimic de-a face cu performanța sau cu stoparea distrugerii societăților. Și asta pentru că cei care ajung la conducerea acestor companii, indiferent că sunt în directorate, consilii de administrație și de supraveghere, nu răspund pentru deciziile lor. Mai mult, pe lângă indemnizațiile enorme, companiile sunt obligate să […] The post Milioane de euro pentru asigurarea șefilor companiilor de stat. Au greșit, plătește statul first appeared on Ziarul National.